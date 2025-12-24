Optimierungspotenziale identifizieren mit Process Mining – Der Prozess-Detektiv meldet sich zum Dienst

Eine kleine Ineffizienz hier, ein unnötiger Zwischenschritt dort – was im Arbeitsalltag eines einzelnen Mitarbeiters kaum ins Gewicht fällt, summiert sich in den Gesamtabläufen schnell zu deutlichen Verzögerungen auf. Effizienzeinbußen, die sich Unternehmen im harten Wettbewerb von heute kaum leisten können. Abhilfe versprechen unter anderem modernste Process-Mining-Ansätze: Sie helfen, Ineffizienzen aufzudecken und Optimierungspotenziale zu ermitteln – und das ohne großen manuellen Aufwand.
Wie werden die Geschäftsprozesse in der täglichen Praxis konkret bearbeitet? Nicht selten fällt Unternehmen die Antwort darauf schwer. Ein vollständiger Überblick über die eigenen Abläufe ist in der Praxis in vielen Fällen gar nicht vorhanden. Für eine Optimierung der Effizienz wäre dies jedoch eine zentrale Grundvoraussetzung. Doch um Prozesse aufwendig manuell zu dokumentieren, fehlt im Geschäftsalltag meist schlicht die Zeit.
Tatsächlich muss eine Prozessdokumentation jedoch nicht zwangsläufig mit hohem Aufwand verbunden sein. Modernste Process-Mining-Technologien etwa bieten die Möglichkeit, die realen Abläufe eines Unternehmens automatisiert zu ermitteln. Die Grundlage dafür liefern die Informationen, die ohnehin in den genutzten IT-Systemen vorhanden sind: die unzähligen Transaktionen, die jede Minute in Systemen wie dem ERP, dem DMS oder dem MES ablaufen. Jede von ihnen hinterlässt ihre Spuren, von Klicks über Buchungen bis hin zu Zeitstempeln.
Detektivarbeit automatisiert. All diese Indizien kann Process Mining dazu nutzen, die tatsächlichen Abläufe des Unternehmens zu rekonstruieren und grafisch darzustellen – ganz ohne groß angelegte manuelle Dokumentationen. Auf Basis der daraus entstehenden Prozesskarte können Unternehmen beispielsweise bestehende Flaschenhälse identifizieren oder auf Basis realer Durchlauf- oder Wartezeiten Optimierungspotenziale erschließen. Dazu gehören unter anderem organisatorische Anpassungen, die Konsolidierung von Abläufen oder die Unterstützung eines Prozessschritts per Software-lösung.
Im Rechnungseingang etwa kann die Kombination von ERP- und DMS-Daten auf diese Weise für durchgängige Transparenz vom Eingang bis zur Zahlung sorgen. Verzögerungen an Schnittstellen zwischen Abteilungen lassen sich erkennen und reduzieren. Ebenso kann die Visualisierung aufzeigen, wo möglicherweise redundante Arbeitsprozesse bestehen oder Workarounds vom Soll-Prozess abweichen. Neben Effizienzgewinnen liefern die Ergebnisse des Process Mining auch Nachvollziehbarkeit für Audits und Zertifizierungen: Prozessschritte werden im Zuge der Analyse vollständig dokumentiert und damit belegbar.
Damit eine Process-Mining-Analyse sinnvolle Ergebnisse erzielen und ein möglichst realitätsgetreues Bild der täglichen Abläufe erstellen kann, sollte sich die Datenbasis über einen repräsentativen Zeitraum erstrecken, in dem auch relevante Sonderfälle oder vergleichsweise seltene Abläufe bearbeitet wurden. Insbesondere bei sensiblen Prozessdaten müssen dabei Sicherheits- und Datenschutzvorgaben lückenlos eingehalten werden.
Auf die Menschen kommt es an. Eine Process-Mining-Analyse ist nie ein rein technisches Projekt. Ihr zentraler Erfolgsfaktor sind die Menschen hinter den Prozessen: Um Ergebnisse korrekt interpretieren zu können, ist tiefgehendes Prozesswissen erforderlich, das in der Regel in den Köpfen der Experten steckt, die die konkrete Arbeit in den Fachabteilungen wirklich kennen. Ebenso zentral ist die Unterstützung durch Mitarbeitende, die von den ermittelten Prozessoptimierungen betroffen sind. Nur wenn diese wirklich hinter den Veränderungen stehen, können sich die neuen Abläufe im Alltag etablieren.
Entscheidend ist dabei, die Gründe für die Notwendigkeit der Änderungen klar zu kommunizieren und Vorteile zu verdeutlichen – selbst, wenn sich diese erst auf späteren Stufen des Gesamtprozesses ergeben. Je nach Projektkonstellation kann es hierzu auch sinnvoll sein, ein spezialisiertes Beratungsunternehmen in den Prozess miteinzubeziehen. Nicht nur können die Experten bei der korrekten technischen und organisatorischen Umsetzung des Projekts unterstützen. Insbesondere bei der Vermittlung von Veränderungen ergibt sich darüber hinaus der Vorteil, dass neutrale, außenstehende Experten Unzulänglichkeiten oft besser ansprechen können als interne Zuständige gegenüber ihren Kollegen.
Prozessoptimierung 2.0: Unterstützung durch KI-Agenten. Um die ermittelten Optimierungspotenziale bestmöglich auszuschöpfen, ergeben sich (auch) im Zuge der anhaltenden KI-Innovationen zunehmend neue Möglichkeiten. KI-Agenten etwa stellen eine effiziente Option dar, als zeitraubend oder fehleranfällig identifizierte Prozesse künftig teil- oder gar vollautonom zu übernehmen. In der Folge lassen sich Teams mit knappen Ressourcen noch besser entlasten.
Konkret können KI-Agenten etwa überfällige Aufträge erkennen, Kommunikationsinhalte auswerten oder in Bereichen wie Einkauf oder Service unterstützen. Im Vertrieb können sie eingehende Bestellungen auswerten und automatisch in strukturierte Aufträge umwandeln, die dann unmittelbar vom ERP-System weiterverarbeitet werden können.
Beweise statt Bauchgefühl. Modernes Process Mining kann Unternehmen von der zeitraubenden »Detektivarbeit« entlasten, die eigenen Prozesse manuell nachvollziehen und dokumentieren zu müssen. Entsprechende Analysen schaffen automatisiert eine realitätsgetreue Prozess-Visualisierung, auf deren Basis sich nutzenstiftende Verbesserungen objektiv begründen lassen. Durch die Beseitigung der täglichen großen und kleinen Flaschenhälse, Doppelarbeiten und ineffektiven Workarounds können Unternehmen ihre Gesamteffizienz umfassend optimieren – und sich so im steigenden Wettbewerb bestmöglich aufstellen.
Pascal Dannecker,
Solution Architect
bei BE-terna
Illustration: © Makc76 | Dreamstime.com
412 Artikel zu “ Process Mining“
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Task Mining und Process Mining: Zwei Perspektiven für bessere Prozesse
Unternehmen, die ihre Prozesse verbessern wollen, brauchen mehr als nur Einzelkennzahlen oder Systemauswertungen. Sie benötigen ein umfassendes Verständnis davon, wie ihre Abläufe tatsächlich funktionieren. Task Mining und Process Mining liefern gemeinsam die nötige Transparenz. Während das eine die operative Ebene beleuchtet, zeigt das andere die Prozesslogik in den Systemen. Zusammen ermöglichen sie einen ganzheitlichen Blick…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Die Zukunft der Robotic Process Automation: Die Kombination aus RPA, ML, Process Mining und GenAI
Robotic Process Automation (RPA) ist seit Jahrzehnten eine etablierte Technologie zur Automatisierung repetitiver Geschäftsprozesse. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch das mediale Interesse an RPA verringert. Ist die Technologie nun überholt oder von anderen Innovationen verdrängt worden? Die Antwort ist ein klares Nein. Vielmehr hat sich RPA weiterentwickelt – und dabei spielt Artificial Intelligence…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Die Zukunft im Process Mining heißt Process Intelligence
Process Intelligence hebt Process Mining auf nächste Evolutionsstufe. Zusätzlich zu einer klassischen Process-Mining-Variante bietet eine moderne Process-Intelligence-Lösung eine Echtzeitüberwachung von Prozessen. Außerdem unterstützt Process Intelligence das Prozessredesign und die direkte Umsetzung von Optimierungen. Process Intelligence liefert auf der Basis von Daten einen Einblick in den tatsächlichen Verlauf von Geschäftsprozessen. Dabei extrahiert Process Intelligence Daten aus…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Tipps
Erfolgreiches Process Mining in vier Schritten
Den Unterschied zwischen dem Idealzustand eines Prozesses und seiner tatsächlichen Ausführung zu erkennen, wird zunehmend wichtiger für die Optimierung eines Unternehmens. Das Mittel der Wahl dafür ist Process Mining. So kann Process Mining in vier Schritten erfolgreich im Unternehmen verankert werden. Process Mining ermöglicht anhand transaktionaler Daten, einzelne Prozesse unter die Lupe zu nehmen,…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Ausgabe 3-4-2024
Process Mining – Letztendlich profitieren alle
Process Mining stellt datenbasiert die tatsächlichen Prozesse samt ihren Ineffizienzen in Echtzeit dar und erlaubt es einzugreifen und Abläufe zu verbessern. »manage it« sprach mit Remy Lazarovici, Geschäftsführer DACH bei Celonis, wie Unternehmen nun ihre gesamten End-to-End-Prozesse betrachten und mit Process Intelligence optimieren können – vom Einkauf über Logistik und Produktion bis hin zur Auslieferung an den Kunden, dem Service und den Finanzprozessen.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Process Mining ist ein Game Changer für Automatisierungsprojekte
Mit der Automatisierung von Prozessen sollte auch ihre Optimierung einhergehen. Das scheitert in der Praxis aber oft daran, dass Unternehmen die Schwächen ihrer Abläufe gar nicht genau kennen oder vermeintlich ideale Prozesse auf Basis subjektiver Einschätzungen definieren. Pegasystems erläutert, wie Process Mining diese Probleme lösen kann. Technologien wie RPA, KI oder Case-Management bieten Unternehmen…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Die nächste Generation der Prozessoptimierung: Celonis stellt Process Intelligence Graph vor
Kombination aus Prozessdaten, Prozesswissen und dem Celonis-Ökosystem eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, Abläufe schneller und umfassender zu verbessern. Celonis, der Marktführer für Process Mining, hat auf seiner jährlich stattfindenden globalen Anwenderkonferenz Celosphere den Process Intelligence (PI) Graph vorgestellt. Dieser erfasst und vereinheitlicht die Prozessdaten eines Unternehmens und ergänzt sie mit maschinellem Lernen und umfassendem Prozesswissen…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Ade, ihr Mythen rund um Business Process Intelligence
Bei der digitalen Transformation ist die Optimierung zentraler Kerngeschäftsprozesse für alle Unternehmen, die in der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftslandschaft erfolgreich sein wollen, eine der obersten Prioritäten. Geschäftsprozesse werden von Tag zu Tag komplexer: Unternehmen tätigen Akquisitionen und neue komplexe Prozesse müssen integriert werden. Unternehmen migrieren von Legacy- zu Cloud-first-Anwendungen und treiben ihre Globalisierung voran. Beides erhöht…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse
Business Process Management: Die Wertschöpfung ins Zentrum stellen
Klassische Aufbauorganisationen stecken oft in Abteilungssilos fest – ihre Struktur orientiert sich an Funktionen und der Bündelung von Expertise zu diesen Funktionen. Das erschwert die Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg. Es kommt zu Ressourcenverschwendung, da es am übergreifenden Prozessverständnis fehlt und weil die Wertschöpfung nicht im Fokus steht. Die Werkzeuge von Business Process Management können helfen,…
News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
Robotic Process Automation: Nach gutem Start ist das Ziel noch nicht erreicht
IDG-Studie zeigt erste Erfolge und weiterhin viel Potenzial für die vollständige Automatisierung von Unternehmen jeder Größe. Robotic Process Automation (RPA) ist im Jahr 2021 bei 76 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die reine Pilotphase hinausgekommen und ist nun Teil des Geschäftsalltags – 71 Prozent haben mindestens fünf Prozesse automatisiert. Während…
News | Business | Digitalisierung
Welche Auswirkungen hat der neueste Crash auf das Bitcoin-Mining?
Im April dieses Jahres erreicht der Bitcoin ein Allzeit-Hoch. Investoren, Anleger und Krypto-Fans waren begeistert. Allerdings hielt die Freude nicht lang an, denn nachdem Tesla verkündet hatte, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren zu wollen und auch die chinesische Regierung den Druck auf Mining-Unternehmen weiter erhöhte, fiel der Kurs der Kryptowährung zwischenzeitlich um mehr als -30 %.
News | Services | Strategien | Ausgabe 11-12-2019
Wissen in Datenbanken entdecken – 5 Mythen rund um Data Mining
Data Mining ist kompliziert, ein vorübergehender Trend, benötigt enormes Fachwissen, erfordert riesige Datenbanken und eignet sich zudem nur für bestimmte Branchen. Alles Vorurteile, die leicht zu revidieren sind.
News | Digitalisierung | IT-Security | Services | Tipps | Whitepaper
Bedrohungen durch Monero-Mining-Malware
Unternehmen werden verstärkt von Mining-Malware für die Kryptowährung Monero angegriffen. In einer aktuellen Analyse berichten die Forscher des Global Threat Intelligence Center (GTIC) [1] von NTT Security über Malware, die ausschließlich für das Mining der anonymen Kryptowährung Monero entwickelt wurde. Die Malware wird, ohne dass die Betroffenen es merken, auf deren Rechner oder Smartphone installiert…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work | Ausgabe 5-6-2024
Fachkräftemangel abfedern – Routine automatisieren mit KI
Die Arbeitslast steigt, die Belegschaft schrumpft – in Zeiten des demographischen Wandels sind Kapazitätsengpässe für viele Unternehmen zum neuen Status quo geworden. Während sich erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden, erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die Kompensierung oder gar Ausweitung der personellen Ressourcen. Als letzte Stellschraube für mehr Effizienz bleibt da oft nur die Technologie. Sie eröffnet Wege für höhere Automatisierungsgrade im Tagesgeschäft – etwa durch eine geschickte Kombination von Process Mining und KI.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 1-2-2022
Prozessautomatisierung und Kosten – Wie können moderne Prozessmanagement-Methoden zu Kosteneinsparungen führen?
Mit einer cleveren Businessprozessmanagement-Lösung erhält man nicht nur einen Überblick über die bestehenden Prozesse, sondern auch gleich die Umsetzung der gewünschten Automatisierung. Die Synergien sind gerade im Bereich des Process Mining beachtlich.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Prozessoptimierung für die Öffentliche Hand
Celonis investiert in Angebote für den Public Sector Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, der Organisationen den erfolgreichen Einsatz von KI ermöglicht, verstärkt sein Engagement im Public Sector [1]. Damit schafft das Unternehmen die Basis für die digitale Transformation und nachhaltige Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Der Fokus liegt auf Prozessverbesserung und transparenter, ethischer KI-Nutzung…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Whitepaper
Prozessexzellenz: Der zentrale Erfolgsfaktor für die KI-getriebene Welt von morgen
Nur jedes fünfte Unternehmen ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich vorbereitet [1]. Der größte Engpass für KI liegt nicht in der Technologie – sondern in den Prozessen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz gelten heute als zentrale Hebel für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Doch aktuelle Studien zeigen: Der eigentliche Engpass liegt nicht in der…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
Drei Jahre ChatGPT: Unternehmen nutzen GenAI, aber nur selten im Kerngeschäft
Umfrage zeigt Fortschritt beim produktiven Einsatz von GenAI: Neun von zehn Unternehmen setzen auf GenAI, aber nur selten im Kerngeschäft. KI-Schwerpunktbericht des »Index Digitale Souveränität« mahnt souveräne Leitplanken und europäische Alternativen an. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist generative KI (GenAI) in den Unternehmen angekommen. Doch im Kerngeschäft spielt GenAI bislang eine…
News | Business | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Von der künstlichen zur kollektiven Intelligenz: Das volle Transformationspotenzial von GenAI erschließen
Rund 90 Prozent aller Berufe werden sich laut Cognizant Research durch generative KI verändern – nicht als Bedrohung, sondern als Katalysator für neue Rollen, neue Wertschöpfung und neue Formen der Zusammenarbeit [1]. Doch wie gelingt Unternehmen der verantwortungsvolle Sprung von Einzelanwendungen zu einer systemischen KI-Transformation? Ein Blick auf Strategien, Plattformen und Erfahrungen von Cognizant zeigt,…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | New Work | Strategien
Mit der Aktivrente gegen den Fachkräftemangel: Welche Chancen Unternehmen und Politik jetzt haben
Mit der geplanten Aktivrente können ältere Arbeitnehmer, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, ab 2026 pro Jahr 24.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Durch diesen Anreiz könnte die Erwerbstätigkeit von Rentnern in Deutschland laut einer Befragung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung um bis zu zehn Prozent steigen – umgerechnet 33.000 zusätzliche Vollzeitstellen würden entstehen. Doch erst, wenn…