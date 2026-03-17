Whitepaper: So erschließen autonome Unternehmen den ROI in großem Maßstab

Der Bericht bietet IT-Führungskräften klare, praxisnahe Orientierung zum Einsatz von KI, Automatisierung und datengesteuerten Abläufen, um den Weg zum autonomen Unternehmen zu ebnen.

Bell Integration hat ein neues Whitepaper mit dem Titel »The Autonomous Enterprise: Architecting Predictive, Self-Healing Operations with AI« (Das autonome Unternehmen: Architektur prädiktiver, selbstheilender Abläufe mit KI) veröffentlicht, das KI-Führungskräften einen strategischen Fahrplan zum Aufbau intelligenter, selbstoptimierender Abläufe bietet.

Da moderne IT-Umgebungen immer umfangreicher und komplexer werden, stehen viele Unternehmen unter dem Druck, robuste sowie leistungsstarke digitale Dienste bereitzustellen.

Auf Grundlage der Erfahrung von Bell Integration und mit 350 spezialisierten KI-Fachleuten, die komplexe IT-Umgebungen in Unternehmen unterstützen, bietet das Whitepaper praktische Einblicke und Orientierung für Organisationen, die den Weg zum autonomen Unternehmen einschlagen.

Alison Hodivala – Direktorin für KI- und Datenportfolio-Strategie bei Bell Integration: »Das Tempo des Wandels und die Datenmenge haben die traditionellen Betriebsmodelle überholt. Jede Transaktion, jeder Sensor und jede Benutzerinteraktion erzeugt einen kontinuierlichen Strom von Informationen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Dieses Whitepaper zeigt, wie Autonomie und KI‑gestützte Entscheidungsfindung die Leistungsfähigkeit von Unternehmen grundlegend verändern können, indem sie Risiken reduzieren, Reaktionszeiten verkürzen und ein neues Maß an Widerstandsfähigkeit erschließen.«

Der Leitfaden richtet sich an IT-Führungskräfte und bietet ein umfassendes Rahmenwerk für den Übergang von reaktiven Workflows zu proaktiven, vorausschauenden Abläufen zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit sowie der betrieblichen Agilität.

Zu den wichtigsten Kapiteln gehören:

Die digitale Landschaft im Wandel

Jede Transaktion, jeder Sensor und jede Benutzerinteraktion erzeugt einen kontinuierlichen Strom von Informationen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Jede Transaktion, jeder Sensor und jede Benutzerinteraktion erzeugt einen kontinuierlichen Strom von Informationen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die betriebliche Realität: Komplexität im Maschinentempo

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In dem Maße, wie KI Teil der Kernplattformen wird, beginnen Systeme in den Bereichen IT, Sicherheit und vernetzte Anlagen, mit größerem Kontextbewusstsein zusammenzuarbeiten. Das autonome Unternehmen mit Vertrauen leiten

Der Erfolg der Autonomie hängt nicht nur von intelligenter Technologie ab, sondern auch von Vertrauen, Governance und ethischer Gestaltung.

Whitepaper herunterladen: https://www.bell-integration.com/insights/the-autonomous-enterprise/