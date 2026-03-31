Ohne Erklärbarkeit kein ROI: Wie XAI und Observability GenAI skalierbar machen

Erklärbare KI wird bis 2028 die Investitionen in die Observability von LLMs auf 50 % steigern, um eine sichere Einführung von GenAI zu gewährleisten.
Die Observability von LLMs und erklärbare KI bilden entscheidende Vertrauensschichten für die Skalierung von GenAI-Initiativen.
Gartner prognostiziert, dass die zunehmende Bedeutung erklärbarer KI (XAI) die Investitionen in die Observability großer Sprachmodelle (LLMs) bis 2028 auf 50 % der GenAI-Implementierungen steigen lassen wird, gegenüber derzeit 15 %.
Gartner definiert XAI als eine Reihe von Funktionen, die ein Modell beschreiben, seine Stärken und Schwächen offenlegen, sein wahrscheinliches Verhalten prognostizieren und potenzielle Verzerrungen identifizieren. XAI macht nachvollziehbar, wie ein Modell funktioniert, zugeschnitten auf die jeweilige Zielgruppe, und trägt so dazu bei, Genauigkeit, Fairness, Verantwortlichkeit, Stabilität und Transparenz in der algorithmischen Entscheidungsfindung sicherzustellen.
LLM-Observability-Lösungen überwachen und analysieren das Verhalten und die Leistungsfähigkeit von Sprachmodellen und liefern daraus umsetzbare Erkenntnisse. Sie gehen über klassische IT-Kennzahlen wie Antwortzeiten hinaus und beziehen spezifische LLM-Metriken wie Halluzinationen, Verzerrungen oder Token-Auslastung mit ein. Eingesetzt werden diese Tools sowohl von Teams, die KI-Systeme entwickeln und betreiben, als auch zunehmend von IT-Operations-Teams und Site Reliability Engineers (SREs), die in der Produktionsumgebung für Leistung und Ausfallsicherheit verantwortlich sind.
»Je stärker Unternehmen GenAI skalieren, desto schneller wächst der Bedarf an Vertrauen – oft schneller als die Technologie selbst«, sagt Pankaj Prasad, Sr. Principal Analyst bei Gartner. »XAI liefert Einblicke, warum ein Modell auf eine bestimmte Weise reagiert hat, während LLM-Observability nachvollziehbar macht, wie diese Reaktion zustande gekommen ist und ob man sich darauf verlassen kann.«
»Ohne eine solide Grundlage aus XAI und Observability werden sich GenAI-Initiativen auf risikoarme, interne oder unkritische Anwendungsfälle beschränken, bei denen sich Ergebnisse leicht überprüfen lassen oder kaum ins Gewicht fallen. Das würde den potenziellen Return on Investment erheblich begrenzen.«
Wachsender Bedarf an XAI und LLM Observability
Gartner prognostiziert, dass der globale Markt für GenAI‑Modelle im Jahr 2026 ein Volumen von über 25 Milliarden US‑Dollar erreichen und bis 2029 auf 75 Milliarden US‑Dollar anwachsen wird. Treiber hierfür ist die rasche Einführung in unterschiedlichsten Branchen. Mit der zunehmenden Nutzung steigt jedoch auch der Bedarf an Mechanismen, die KI‑generierte Inhalte verifizieren und vor Halluzinationen, sachlichen Ungenauigkeiten und verzerrten Schlussfolgerungen schützen.
»Die traditionelle Observability konzentriert sich auf Geschwindigkeit und Kosten, doch der Fokus verschiebt sich nun hin zu tiefergehenden Qualitätskennzahlen wie faktischer Genauigkeit, logischer Korrektheit und Sykophantie. Dieser Wandel erfordert neue, governance‑orientierte Metriken und Bewertungsmethoden, etwa eine Human‑in‑the‑Loop‑Validierung der narrativen Qualität und der Zitationsgenauigkeit der generierten Inhalte«, sagte Prasad.
»Erklärbarkeit macht ein GenAI‑Ergebnis zu einer belastbaren, prüfbaren Erkenntnis. LLM‑Observability stellt sicher, dass sich das Modell über die Zeit hinweg erwartungsgemäß verhält. Ohne beides kann GenAI nicht über kontrollierte Laborumgebungen hinaus reifen.«
Um die Zuverlässigkeit, Transparenz und den geschäftlichen Mehrwert von GenAI‑Anwendungsfällen zu verbessern, sollten Organisationen die folgenden Maßnahmen priorisieren:
- XAI‑Tracing für Use Cases mit hoher Auswirkung:
Verpflichtendes, überprüfbares XAI‑Tracing für alle GenAI‑Anwendungsfälle mit hoher Auswirkung einführen, um die Argumentationsschritte des Modells sowie die zugrunde liegenden Quelldaten für jedes Ergebnis zu dokumentieren.
- Mehrdimensionale LLM‑Observability:
Observability‑Plattformen priorisieren, die Latenz, Drift, Token‑Nutzung und ‑Kosten, Fehlerraten sowie Metriken zur Output‑Qualität überwachen, um eine zuverlässige GenAI‑Performance sicherzustellen.
- Kontinuierliche LLM‑Evaluation in CI/CD‑Pipelines:
LLM‑Evaluationsmetriken, einschließlich Benchmarks zur faktischen Genauigkeit und Sicherheitsprüfungen, in Continuous‑Integration‑ (CI) und Continuous‑Delivery‑ (CD)‑Pipelines integrieren, um eine kontinuierliche Validierung vor der Bereitstellung zu gewährleisten.
- Schulung von Stakeholdern zu Anforderungen an Erklärbarkeit:
Juristische, Compliance‑ und weitere relevante Stakeholder zu Anforderungen an Erklärbarkeit schulen, um ein gemeinsames Verständnis von Risiken, Governance‑Erwartungen und Implementierungsherausforderungen sicherzustellen.
[1] Gartner‑Kunden können mehr dazu in Predicts: AI will unlock Observability at Scale lesen. https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=https %3A %2F %2Fwww.gartner.com %2Fdocument %2F7342330
Gartner ist die weltweit führende Autorität im Bereich KI (Eigenbehauptung).
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