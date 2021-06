Neue Studie beleuchtet aktuellen Stand der erklärbaren KI

KI-basierte Anwendungen finden sich in Produkten und Dienstleistungen in nahezu allen Lebensbereichen. Gleichzeitig liegen jedoch vielen Methoden der künstlichen Intelligenz sogenannte »Black-Box«-Modelle zugrunde. Sie machen es für Anwender schwer nachvollziehbar, wie die Entscheidung eines Algorithmus zustande kommt. Trotz des hohen Bedarfs an erklärbarer KI fehlt es derzeit noch an entsprechenden Best Practices – und zwar branchenübergreifend. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm »Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme« (KI-Innovationswettbewerb) [1].

Die Studie »Erklärbare KI – Anforderungen, Anwendungsfälle und Lösungen« befasst sich mit dem aktuellen Stand von erklärbarer KI und untersucht praxisnahe Beispiele aus der Gesundheitswirtschaft und der Produktion. Übersichtlich aufbereitet und mit anschaulichen Grafiken und Videos sind die Ergebnisse der KI-Studie nun auch auf einer neuen Microsite online nachzulesen.

Anzeige

Orientierungshilfe für KI-Anwender

Für die Untersuchung befragte die Begleitforschung zum Technologieprogramm »Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme« (KI-Innovationswettbewerb) über 200 KI-Expert aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen zum Thema »Erklärbare KI« im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. »Die Studie richtet sich primär an diejenigen, die KI-basierte Produkte und Dienstleistungen entwickeln oder anbieten wollen,« erklärt Dr. Tom Kraus, einer der Autoren. »Viele KI-Anwender fragen sich, welche konkreten Anforderungen und Lösungsansätze es gibt. Mit der Studie möchten wir eine möglichst praxisnahe Orientierungshilfe geben in einem Anwendungsfeld von KI, das bisher hauptsächlich von der Wissenschaft oder von einigen wenigen Hightech-Konzernen adressiert wird.«

Bei den Teilnehmer der Umfrage kommen schon heute sowohl »White-Box«-Modelle, wie etwa statistische bzw. probabilistische Modelle oder Entscheidungsbäume, als auch »Black-Box«-Modelle wie neuronale Netze zum Einsatz. Für die Zukunft erwarten die befragten KI-Experten allerdings eine stärkere Nutzung von »Black-Box«-Modellen, vor allem von neuronalen Netzen. Die Bedeutung von Erklärungsstrategien wird daher in Zukunft weiter zunehmen, wobei sie je nach Branche unterschiedlich groß ausfallen kann.

Anzeige

Entscheidungsbaum für erklärbare KI

In der Gesundheitsbranche ist die Erklärbarkeit von Einzelentscheidungen zum größten Teil zwingend erforderlich. Fehlentscheidungen können hier fatale Folgen haben. In der Finanzwirtschaft, dem Produktionsbereich, der Bauwirtschaft und der Prozessindustrie wird erklärbare KI aufgrund von Kundenanforderungen als wichtig angesehen. Systeme, die Einzelentscheidungen nicht erklären können, akzeptieren Kunden und Anwender in diesen Branchen in häufigen Fällen nicht.

Aus den Empfehlungen der Befragten sowie weiteren Erkenntnissen aus eigener Literaturrecherche haben die Autoren Dr. Tom Kraus und Lene Ganschow eine praktische Orientierungshilfe abgeleitet: einen Entscheidungsbaum für erklärbare KI. Er soll Unternehmen und KI-Anwender bei der Auswahl von Erklärungsstrategien und den ersten praktischen Schritten unterstützen. Dieser interaktive Entscheidungsbaum ist jetzt auf der neuen Microsite zu finden.

Entwicklung von Best Practices

Es gibt jedoch noch einige regulatorische und technische Herausforderungen, wie Lene Ganschow erläutert: »Aus regulatorischer Sicht müssen die Anforderungen an die Erklärbarkeit von KI überhaupt erst einmal geklärt werden. Nur wenn Unternehmen die Anforderungen überhaupt kennen, können sie entscheiden, wie sie ihre Produkte gestalten, und sie auf den Markt bringen.« Aus technischer Sicht werde es zunächst darum gehen, Best Practices zu erstellen, von denen Unternehmen für sich ableiten können, welche Erklärungsstrategien sich für das eigene Produkt am besten eignen.

Die jetzt veröffentlichte Studie zeigt, dass die Erklärbarkeit von KI heute vor allem für KI-Entwickler und Domänenexperten wichtig ist. Perspektivisch erwarten die befragten KI-Experten, dass sich die Bedeutung für die meisten Zielgruppen in fünf bis zehn Jahren zunehmend angleichen wird. Die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz wird also in naher Zukunft auch für Endkunden, für Entscheider im Management sowie interne und externe Prüfer an Bedeutung gewinnen.

[1] Download der Studie »Erklärbare KI«: Digitale-Technologien.de

Weitere Informationen

Innovationswettbewerb Künstliche Intelligenz: https://ki-innovationen.de

Microsite der Studie »Erklärbare KI«: Erklaerbare-KI.digital

2775 Artikel zu „künstliche Intelligenz“

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | WHITEPAPER Was künstliche Intelligenz im Reklamationsmanagement leisten kann Jeder kennt sie, keiner will sie haben – Reklamationen sind eine Belastung für Unternehmen, gehören aber leider zum Geschäft. Doch wenn sie schon nicht ganz zu vermeiden sind, müssen sie wenigstens unkompliziert bearbeitet und effizient abgewickelt werden können. Das ist im Interesse des Unternehmens, aber auch der Kunden, die eine zügige und korrekte Bearbeitung ihrer… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz: In drei Etappen zur autonomen IT Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt immer mehr Bereiche. Neben Geräten und Maschinen unterstützen die neuen Technologien inzwischen auch den IT-Betrieb: Sie ermöglichen beispielsweise Netzwerke autonom zu betreiben. Für Unternehmen, die diesen Weg beschreiten wollen, rät das IT-Systemhaus Circular Informationssysteme einen Ansatz in 3 Etappen. Chatbots beantworten Kundenfragen, intelligente Robotik steuert die Anlagenwartung und Spracherkennung vereinfacht die… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | WHITEPAPER Künstliche Intelligenz braucht Regeln +++ KI-gestützte Anwendungen in Abhängigkeit vom Risiko regulieren. +++ Sicherheit besonders kritischer KI-Systeme durch unabhängige Prüfungen gewährleisten. +++ VdTÜV veröffentlicht Positionspapier. Der TÜV-Verband hat eine gesetzliche Regulierung von Produkten und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) gefordert, um die Sicherheit von Menschen und den Schutz der Umwelt auch in der digitalen Welt gewährleisten zu können.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz für die Zukunft der Cybersicherheit 320.000 neue Schadprogramme täglich: Diese Zahl hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seinem Lagebericht 2019 veröffentlicht. Neben der zunehmenden Zahl der Angriffe werden diese immer professioneller. Cyber-Defense-Lösungen, die zur Entdeckung und Bewertung von Cyberangriffen künstliche Intelligenz (KI) nutzen, liefern dabei wertvolle Informationen für Cyber-Defense-Teams und sind von grundlegender Bedeutung für die… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz zur Rettung von Korallenriffen Intel kooperiert mit Accenture und der Sulubaï Environmental Foundation, um durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zum Erhalt von Korallenriffen beizutragen. »Project: CORaiL« basiert auf intelligenten Unterwasserkameras, die es Forschern ermöglichen, datenbasierte Entscheidungen zum Schutz von Riffen zu treffen. Was ist neu? Anlässlich des Earth Day 2020 stellt Intel gemeinsam mit Accenture und der Sulubaï… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Künstliche Intelligenz ist wichtiges Thema im Gesundheitswesen Die Bedeutung von Technologie im Gesundheitswesen ist aktuell allgegenwärtiger denn je. Egal ob Telemedizin, die schnelle Auswertung von Befunden oder schlichtweg das Datenmanagement – moderne Informations- und Datentechnik spielt im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen nimmt ebenfalls rasch zu, wie Pure Storage berichtet. KI wird bereits zur Verbesserung der… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | PRODUKTMELDUNG Künstliche Intelligenz und deren Zukunft Wir leben in einer Zeit, in welcher der technische Fortschritt sich jede Minute weiter ausbreitet. Unsere Wissenschaftler arbeiten unter anderem im Bereich der künstlichen Intelligenz, um dort große Errungenschaften zu verbuchen. Diese Form der Technik kann zum Beispiel im Gebiet der Medizin moderne Wunder bewirken. Dort sind Roboter bereits seit einigen Jahren Hilfsmittel, die immer… Weiterlesen →