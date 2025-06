Künstliche Intelligenz: Zu sorgloser Umgang mit KI

Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) hierzulande sagt, dass sie die Ergebnisse, die die KI für sie generiert gegenchecken.

8 von 10 Usern (80 Prozent) sagen, dass künstliche Intelligenz (KI) ihre Bedürfnisse versteht – Deutschland damit Spitzenreiter im internationalen Vergleich.

Westlich geprägte Länder schätzen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz deutlich anders ein als User in Asien.

Mehrheit fürchtet sich vor negativen Anwendungen von KI, beispielsweise in Form von »Deep Fakes« oder »Fake News«.

Acht von zehn Nutzerinnen und Nutzern von künstlicher Intelligenz (KI) in Deutschland (80 Prozent) finden, dass Anwendungen aus diesem Bereich ihre Bedürfnisse genau verstehen. Damit belegen die Befragten hierzulande im internationalen Vergleich den Spitzenplatz in dieser Kategorie. Ähnlich hohe Zustimmungswerte wie in der Bundesrepublik gibt es auch unter den Menschen in Japan und Schweden (jeweils 77 Prozent) sowie in Brasilien (76 Prozent). Nutzerinnen und Nutzer in Südkorea (61 Prozent) und Indien (67 Prozent) bewerten die KI-Umsetzungen ihrer Anfragen dagegen deutlich schlechter.

Vertrauen ist gut – Kontrolle fällt weg? Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) hierzulande sagt, dass sie die Ergebnisse, die die KI für sie generiert – ob Texte, Bilder oder Übersetzungen – gegenchecken. Im weltweiten Vergleich (31 Prozent) ist dies ein unterdurchschnittlicher Wert. Deutlich höher ist dieser bei Menschen in Südkorea (42 Prozent), China und Indien (jeweils 40 Prozent). Nutzerinnen und Nutzer in Frankreich und Schweden (jeweils 23 Prozent) überprüfen die generierten Endprodukte dagegen noch seltener als User in Deutschland.

Dies sind Ergebnisse des »AI Sentiment Index 2025« von EY, für den mehr als 15.000 Menschen in 15 Ländern befragt wurden – mehr als 1.000 davon in Deutschland [1].

David Alich, Partner bei EY in Deutschland und AI-Lead für die Region Europe West, sagt: »Der Anteil der KI-Nutzerinnen und -Nutzer ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, vor allem im Bereich der Text- und Bilderstellung. Bei alltäglichen Anwendungen erleben immer mehr Menschen KI als ein nützliches Werkzeug, ob privat oder beruflich. Wie bei jeder neuen Technologie muss man deren Einsatz aber trainieren. Andernfalls birgt diese Technologie auch Herausforderungen, denn die KI-generierten Ergebnisse sind oft gut, aber beileibe nicht perfekt. Es braucht meistens eine Überprüfung und eine Überarbeitung – eine menschliche Kontrollinstanz.« Blindes Vertrauen in Inhalte, ob selbst erstellt oder im Internet konsumiert, berge Gefahren, so Alich weiter: »Dass nur jede und jeder Vierte die KI-Ergebnisse überprüft, sollte ein Weckruf sein und spricht für einen zu sorglosen Umgang mit der Technologie, der gerade im beruflichen Umfeld schwerwiegende Folgen haben kann – für Anwender selbst, aber auch ihre Arbeitgeber.«

Zudem zeigt es sich, dass nur eine geringe Anzahl an KI-Nutzerinnen und -Nutzern bereit ist, das zu überarbeiten, was die KI ihnen generiert hat. In Deutschland sagt dies nur gut jede und jeder Siebte (15 Prozent) – weniger als im weltweiten Vergleich (19 Prozent). Zum Vergleich: In China und Indien (jeweils 32 Prozent) stecken Nutzerinnen und Nutzer deutlich mehr Arbeit in den Feinschliff KI-generierter Texte, Fotos und Co. Befragte in Frankreich (12 Prozent), Großbritannien und Japan (jeweils 13 Prozent) bearbeiten die Endprodukte von KI-Inhalten noch seltener als die Menschen in Deutschland.

Westlich geprägte Länder schätzen KI-Chancen anders ein als asiatische

Das Vertrauen in eigene KI-Erzeugnisse ist zwar groß – aber wenn die KI ohne menschliche Aufsicht agiert, haben vor allem Nutzer aus westlich geprägten Ländern offenbar erhebliche Bedenken. Alich: »In Asien sind die Vorbehalte gegenüber KI-Technologien deutlich geringer als in Europa. Die Anwendungen werden dort allerdings nicht nur selbstverständlicher genutzt, Nutzerinnen und Nutzer setzen sich auch kritischer mit den generierten Ergebnissen und Inhalten auseinander.«

Dieser kritische Anspruch und Umgang mit den Ergebnissen der KI ist laut Alich umso wichtiger, weil künstliche Intelligenz kommerzielle Geschäftsmodelle in den kommenden Jahren radikal verändern werde – und zwar insbesondere in Bereichen, in denen standardisierte menschliche Tätigkeiten dominieren, unter anderem im Finanzsektor oder im Gesundheitsbereich. In letzterem Feld sind KI-Anwendungen beispielsweise schon heute in der Lage, basierend auf vorliegenden Daten potenzielle Gesundheitsprobleme von Patienten vorherzusagen, bevor sie schwerwiegend werden – allerdings sind die Menschen etwa in Deutschland skeptisch: Nur knapp vier von zehn Befragten (39 Prozent) fühlen sich bei dem Gedanken daran wohl – und bilden damit zusammen mit Frankreich das Schlusslicht. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 57 Prozent, Befragte in asiatischen Ländern wie Indien (76 Prozent) und China (74 Prozent) sind deutlich offener, was den Umgang mit ihren persönlichen Gesundheitsdaten angeht.

Sich von einem KI-»Allgemeinmediziner« anstelle einer menschlichen Ärztin oder eines menschlichen Arztes behandeln zu lassen, bereitet den Menschen hierzulande ebenfalls Bauchschmerzen: Nur etwas mehr als ein Viertel (26 Prozent) kann sich diese Art der Untersuchung vorstellen – im weltweiten Durchschnitt sind es 37 Prozent. Alich sagt: »Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer haben ein ungutes Gefühl, wenn es darum geht, ihre persönlichsten Daten mit einer Maschinenintelligenz zu teilen. Hier sind die Unternehmen und Anbieter derartiger Dienste gefragt; sie müssen garantieren, dass die empfindlichen Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht in die falschen Hände gelangen oder anders verwendet werden, als die Nutzer dies erwarten und befürworten. Und selbstverständlich ist auch der Gesetzgeber als kontrollierende und ahndende Instanz gefragt.«

Sorgen vor KI-generierten Fake News

Sorgen bereitet der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer auch die Desinformation, die durch KI erzeugt und gestreut werden kann, beispielsweise in Form von Deep Fakes. Sieben von zehn Befragten (70 Prozent) in Deutschland sagen, dass sie sich hierüber Sorgen machen – etwas weniger als der internationale Durchschnitt von 75 Prozent.

Laut Alich hat Europa, nicht zuletzt wegen des vielbeachteten EU AI Acts, aktuell eine Vorreiterrolle bei der KI-Regulatorik inne – muss aber gleichzeitig darauf achten, dass die Technologieunternehmen in Europa durch einen zu engen Vorgabenkäfig gegenüber der internationalen Konkurrenz – vor allem aus den USA und China – nicht weiter ins Hintertreffen geraten: »Es braucht klare Richtlinien und Standards für den Einsatz von KI, die die Sicherheit, Transparenz und Ethik von KI-Anwendungen gewährleisten. ›Safety first‹ darf aber nicht dazu führen, dass Tech-Startups und -Unternehmen aus Europa den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Denn Fakt ist: Wir haben ausgesprochen kluge Köpfe auf dem Kontinent, die an zahlreichen interessanten und vielversprechenden Anwendungen aus dem KI-Bereich arbeiten und das Potenzial haben, die Entwicklung dieser Technologie auch in Europa zu prägen. Sollte dies nicht passieren und der Standort Europa erneut in ein technologisches Abhängigkeitsverhältnis geraten, wäre dies ein fatales Signal für die Wirtschaft und die Menschen des Kontinents.«

[1] Hier können Sie die Studie kostenlos bestellen: https://www.ey.com/de_de/functional/forms/download/2025/04/ey-ai-sentiment-index-2025

Tipps zur Überprüfung von KI-Ergebnissen: So bewerten Sie die Zuverlässigkeit künstlicher Intelligenz

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) wird immer alltäglicher – sei es für Texte, Analysen oder Bilder. Doch wie kann man sicherstellen, dass die Ergebnisse korrekt, verlässlich und nicht verzerrt sind? Hier sind einige Methoden, mit denen Sie die Qualität und Genauigkeit von KI-generierten Ergebnissen prüfen können.

Faktencheck durch unabhängige Quellen

KI kann Fehler machen oder auf unzuverlässige Daten zurückgreifen. Deshalb lohnt es sich, Informationen aus anderen vertrauenswürdigen Quellen wie wissenschaftlichen Studien, offiziellen Webseiten oder seriösen Medien zu vergleichen.

Logische Plausibilität prüfen

Manchmal erzeugt KI Texte oder Analysen, die zwar überzeugend klingen, aber inhaltlich nicht stimmig sind. Eine kritische Betrachtung hilft, Logikfehler oder Widersprüche aufzudecken.

Bias und Verzerrungen identifizieren

KI-Modelle können unbewusste Vorurteile in ihren Ergebnissen reflektieren. Achten Sie darauf, ob gewisse Gruppen benachteiligt oder übermäßig bevorzugt dargestellt werden.

Konsistenz testen

Wenn möglich, lassen Sie die KI dieselbe Aufgabe mehrfach ausführen und vergleichen Sie die Antworten. Große Abweichungen können darauf hinweisen, dass die KI nicht zuverlässig arbeitet.

Hintergrund der verwendeten Daten prüfen

KI-Modelle basieren auf Trainingsdaten. Fragen Sie sich: Woher stammen diese Daten? Sind sie aktuell? Sind sie vielfältig genug, um ein objektives Ergebnis zu liefern?

Expertenmeinungen einholen

Wenn es um komplexe Themen geht, wie medizinische Diagnosen oder Finanzanalysen, lohnt es sich, einen Fachmann zu konsultieren. KI ist eine Unterstützung, ersetzt aber nicht das Expertenwissen.

Eigene Tests durchführen

Falls möglich, testen Sie die KI mit bekannten Daten oder spezifischen Fragen, bei denen Sie die Antwort bereits kennen. So können Sie einschätzen, wie präzise das Modell arbeitet.

Fazit

Die Ergebnisse von KI sollten stets mit einer gesunden Skepsis betrachtet und überprüft werden. Durch einen strukturierten Faktencheck, kritisches Denken und den Einsatz externer Quellen können Sie sicherstellen, dass die Antworten fundiert und zuverlässig sind.

Genki Absmeier

3249 Artikel zu „KI Vertrauen „