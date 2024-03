KI-Studie 2024: Einblicke in Nutzung und Vertrauen in der Gesellschaft

Kein Thema ist heute so brandaktuell, aufregend und kontrovers wie künstliche Intelligenz. KI verändert Arbeitsprozesse grundlegend, daher ist es wichtig, Sichtweisen auf ChatGPT und Co. zu verstehen. Der von Evergreen Media in Zusammenarbeit mit SKOPOS GmbH & Co. KG erstellte Report »KI-Studie 2024: Nutzung & Vertrauen in der Gesellschaft« liefert spannende Einblicke in die Nutzung von künstlicher Intelligenz, die Anwendung von ChatGPT und die Sichtweise der DACH-Bevölkerung zur Vertrauenswürdigkeit von Chatbot-Ergebnissen:

Bekanntheit

In der DACH-Region haben bereits 70 % von ChatGPT gehört. Je jünger und je größer der Wohnort, umso wahrscheinlicher kennen Befragte ChatGPT. Bei verschiedenen Berufsgruppen schwankt die Bekanntheit von ChatGPT stark. 94 % aller Studentinnen und Studenten kennen ChatGPT, aber nur 53 % der Hausfrauen/-männer haben bereits davon gehört. Zudem ist ChatGPT bei Angestellten größerer Unternehmen tendenziell bekannter, wobei die Bekanntheit ab einer Anzahl von 500 Mitarbeiter schwankt.

Nutzung

Knapp die Hälfte (45 %) der DACH-Bevölkerung hat ChatGPT bereits genutzt. 54 % derjenigen, die ChatGPT bereits genutzt haben, nutzen es mindestens einmal die Woche. Die Bereitschaft, ChatGPT in Zukunft zu nutzen, sinkt mit zunehmendem Alter stark. So verwenden Schüler (84 %) und Studenten (75 %) ChatGPT am meisten. Beschäftigte in verschiedenen Branchen nutzen ChatGPT unterschiedlich oft, wobei Telekommunikation und IT (60 %) sowie Banken und Versicherungen (62 %) die Liste anführen. Im Ländervergleich zeigt sich die Schweiz zwar ein wenig aufgeschlossener für eine zukünftige Nutzung (CH: 49 %, DE: 47 %, AT: 39 %), bei der Verwendungsfrequenz hat jedoch Deutschland die Nase vorne. So geben die meisten Befragten in Deutschland an, ChatGPT mehrmals wöchentlich zu verwenden (DE: 59 %, CH: 53 %, AT: 42 %).

Vertrauen

39 % halten die Beratung durch KI oder Chatbots für nützlich. Vertrauen in die (Text-)Ausgaben von KI oder Chatbots wie ChatGPT können aber nur 27 % aufbringen. So bewerten zwar mehr als zwei Drittel der Nutzer (71 %) von ChatGPT die Ausgaben als sehr gut oder gut. Die positive Bewertung der Ausgaben sinkt jedoch mit zunehmendem Alter. Im Ländervergleich stehen zudem Nutzer aus Österreich den Ausgaben von ChatGPT kritischer gegenüber als deutsche oder schweizer Befragte. Des Weiteren werden Ausgaben der KI in verschiedenen Branchen unterschiedlich gut bewertet, wobei die Industrien, wie Elektrotechnik (94 %), Banken & Versicherungen (85 %) sowie Telekommunikation & IT (84 %) und Automobile & Verkehr (84 %), diese am besten bewerten.

Fest steht: Künstliche Intelligenz und die Einführung von Tools wie ChatGPT markieren für viele Branchen eine kleine Revolution ihres Arbeitsalltages, vor allem für die Art und Weise, wie sie Inhalte erstellen.

Alexander Rus, Gründer und Geschäftsführer der Innsbrucker SEO-Agentur Evergreen Media ist überzeugt:

»ChatGPT hat eingeschlagen wie ein Komet. Die menschenähnlichen Texte, die der Chatbot dank OpenAIs genialem Sprachmodell GPT-3.5 produzieren konnte, waren schon Anfang des letzten Jahres beeindruckend – aber das war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ein Jahr später möglich ist. Die Einführung von GPT-4 und vor allem der Custom GPTs, personalisierter, spezialisierter Assistenten, die jeder User selbst konfigurieren kann, hat die Art, wie wir Inhalte erstellen, grundlegend verändert. Aber nicht jeder ist ein Early Adopter, und vor allem außerhalb des SEO-Bereichs ist ChatGPT noch nicht so omnipräsent, wie es für mich und andere Marketer ist. Wir wollten im Zuge einer repräsentativen Marktstudie herausfinden, wie die breite Bevölkerung im DACH-Bereich über ChatGPT und Co. denkt. Schließlich gibt es im Marketing, sei es SEO, Content oder Traditional, nichts Wichtigeres, als zu verstehen, wie Menschen wirklich ticken.«

Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen. https://www.evergreenmedia.at/ki-studie/