KI-Rechenleistung und 5G-Konnektivität: Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran

Ericsson und Supermicro erkunden Zusammenarbeit bei innovativem 5G-Bündel für eine schnelle Bereitstellung mehrerer KI-Edge-Anwendungen.

Ericsson und Supermicro haben ihre Absicht bekannt gegeben, eine strategische Zusammenarbeit einzugehen, um den Einsatz von Edge-KI zu beschleunigen. Die Parteien haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Kombination der 5G-Konnektivität von Ericsson Enterprise Wireless Solutions mit den Edge-KI-Plattformen von Supermicro als kommerzielles Bündel zu untersuchen, das Folgendes umfasst:

Bereitstellung fortschrittlicher Edge-KI-Funktionen, die die 5G-Netzkonnektivität als wesentliches Wertschöpfungsmerkmal nutzen.

Vereinfachung der Beschaffung und Bereitstellung durch eine einheitliche Lösung mit vorvalidierter KI-Rechenleistung und 5G-Konnektivität.

Da KI in eine Vielzahl von Geschäftsfunktionen integriert wird, benötigen viele dieser KI-Anwendungen Reaktionszeiten mit geringer Latenz. Diese Entwicklung führt zu einer Nachfrage nach Edge-KI-Lösungen, die vortrainierte KI-Modelle, generative KI und agentenbasierte KI am Netzwerkrand, außerhalb des Rechenzentrums, zur lokalen Verarbeitung einsetzen. Die Kombination aus Supermicro- und Ericsson-Technologie soll es Unternehmen im Einzelhandel, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und anderen Bereichen ermöglichen, Edge-KI-Infrastrukturen zusammen mit drahtloser Konnektivität schnell einzusetzen.

Supermicro baut sein umfangreiches Portfolio an Infrastrukturprodukten zur Unterstützung von Edge-KI-Anwendungen weiter aus. Die Produktauswahl reicht von kleinen lüfterlosen Geräten über Systeme in Schuhkartongröße bis hin zu 1U-Rackmount-Systemen. Diese neuen eigenständigen drahtlosen Systeme können in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden, bieten jedoch einen branchenüblichen Datendurchsatz, der mit dem von kabelgebundenen Systemen vergleichbar ist.

»Supermicro liefert hochmoderne Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Leistung von KI im Edge-Bereich zu nutzen«, sagte Mory Lin, Vice President, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. »Unsere Compute-Plattformen in Kombination mit der 5G-Technologie von Ericsson werden es Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors ermöglichen, die Reichweite ihrer KI-Anwendungen dort zu erweitern, wo kabelgebundene Technologien keine praktikable Option sind, wie etwa an intelligenten Kreuzungen, in der industriellen Fertigung und in abgelegenen Infrastrukturen.«

Das drahtlose WAN-Portfolio von Ericsson mit drahtlosen Low- und Midband-Adaptern für den Innen- und Außenbereich sowie die 5G-, SD-WAN- und Sicherheits-Appliances sind wichtige Komponenten für Unternehmen, wenn herkömmliche kabelgebundene Konnektivität für einige dieser Edge-Implementierungen unpraktisch oder sogar nicht verfügbar ist. In diesen Situationen kann 5G als primäre WAN-Verbindung oder sogar als Backup-WAN-Verbindung für geschäftskritische Implementierungen dienen. Mit der Lösung von Ericsson können Unternehmen auch die Vorteile von 5G-Funktionen wie Network Slicing, Cellular Intelligence und Zero Trust Security nutzen.

Jonathan Fischer, Vice President, Global OEM & Embedded Partners bei Ericsson, sagt: »Ericsson transformiert den WAN-Edge-Bereich seit fast einem Jahrzehnt und ermöglicht es Unternehmen, alles überall mit Geschwindigkeit und Flexibilität zu verbinden. Wir freuen uns, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um dieselbe Geschwindigkeit und Agilität auf den aufstrebenden Edge-KI-Bereich auszuweiten. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, Unternehmen den Einsatz von Edge Intelligence zu erleichtern.«

Zu den spezifischen Anwendungen in der Industrie gehören:

Einzelhandel: Beschleunigen Sie die Kassenabwicklung durch Bilderkennung von Artikeln in Echtzeit, verbessern Sie die Bestandsverfolgung, und erkennen und warnen Sie vor Diebstahl.

Intelligente Fabrik und industrielle Automatisierung: Überwachen und steuern Sie Industriemaschinen durch die lokale Verarbeitung von Sensor- und Kameradaten.

Verkehrssicherheit: Erhöhen Sie die Verkehrssicherheit durch Datenanalyse direkt aus Kamera- und Sensorquellen für ein adaptives Verkehrsmanagement in Echtzeit.

Management im Gesundheitswesen: Unterstützen Sie Abläufe im Gesundheitswesen wie z. B. Just-in-Time-Bestandsmanagement, um Verschwendung zu reduzieren und sicherzustellen, dass wichtige medizinische Güter verfügbar sind.

Unternehmenskunden und Systemintegratoren können mehr erfahren auf: https://supermicro.com/en/solutions/ericsson

