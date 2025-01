Supermicro X14 Max Performance Server für KI, HPC, Virtualisierung und Edge Workloads jetzt verfügbar

Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, beginnt mit der Auslieferung seiner X14 Max Performance Server basierend auf den neuesten Intel Xeon 6900 Prozessoren. Die neuen Systeme bieten Unterstützung für GPUs der nächsten Generation, 400GbE-Netzwerkschnittstellen, E1.S- und E3.S-Laufwerke, MRDIMMs mit hoher Bandbreite von bis zu 8800 MT/s sowie Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung.

Die Supermicro X14 Max Performance Server sind für die anspruchsvollsten Hochleistungs-Workloads optimiert, wie Large-Scale KI-Berechnungen, Cluster-Scale HPC sowie Anwendungen, für die eine maximale Anzahl von GPUs benötigt wird, wie Collaborative Design und Media Distribution.

»Die Systeme, die jetzt in großen Mengen ausgeliefert werden, bieten unseren Kunden auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten und Leistungsniveaus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Latenz, maximale I/O-Erweiterung mit hohem Durchsatz mit 256 Performance Cores pro System, 12 Memory Channels pro CPU mit MRDIMM-Unterstützung und leistungsstarke EDSFF Storage-Optionen aus«, sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. »Dank unserer Server Building Block Solutions-Designmethodik können wir unser komplettes Serverangebot mit diesen neuen, anwendungsoptimierten Technologien ausstatten. Mit unserer globalen Kapazität, Lösungen in jeder Größenordnung zu liefern, und unseren selbst entwickelten Flüssigkeitskühllösungen, die eine unübertroffene Kühleffizienz bieten, führt Supermicro die Branche in ein neues Zeitalter des Höchstleistungscomputing.«

Die Supermicro X14 Max Performance Server sind in einer Vielzahl von Formfaktoren erhältlich, die jeweils für eine Reihe von leistungsintensiven Workloads optimiert sind:

GPU-optimiert mit Unterstützung der neuesten Generation von SXM- und PCIe-GPUs, mit verbesserter Wärmekapazität und Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung bei einigen Modellen.

Multi-Node mit hoher Dichte, darunter die neuen Modelle FlexTwin und GrandTwin sowie die bewährte, preisgekrönte SuperBlade Architektur.

Die Server-Modelle nutzen gemeinsame Komponenten, um die Effizienz zu steigern, und können mit einer Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung ausgestattet werden, um eine maximale Leistungsdichte zu erreichen.

Die markterprobten Supermicro Hyper-Rackmounts kombinieren Single- oder Dual-Socket-Architekturen mit flexiblen I/O- und Storage-konfigurationen in traditionellen Rackmount-Formfaktoren, um Unternehmen und Rechenzentren dabei zu unterstützen, mit der Entwicklung ihrer Workloads zu wachsen.

Die X14 Max Performance Server stellen die perfekten Bausteine für Rechenzentren jeder Größenordnung dar, wobei Supermicro in der Lage ist, komplette Integrationsdienste auf Rack-Ebene anzubieten, einschließlich Design, Aufbau, Test, Validierung und Lieferung. Mit einer branchenführenden globalen Fertigungskapazität von bis zu 5.000 Racks pro Monat (2.000 flüssigkeitsgekühlt) und umfangreichen Test- und Burn-in-Einrichtungen kann Supermicro Lösungen in jeder Größenordnung innerhalb von Wochen, nicht Monaten, liefern. Mit den kompletten, hauseigenen, flüssigkeitsgekühlten Direct-to-Chip-Kühlplattenlösungen von Supermicro kann die Flüssigkeitskühlung problemlos in Integrationen auf Rack-Ebene integriert werden, um die Systemeffizienz weiter zu steigern, die Fälle von thermischer Drosselung zu reduzieren und sowohl die Gesamtbetriebskosten (TCO) als auch die Gesamtkosten für die Umwelt (TCE) von Rechenzentrumsbereitstellungen zu senken. Diese schlüsselfertigen Lösungen umfassen die Rack-, Verkabelungs-, Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur, um die Bereitstellung von Lösungen im großen Maßstab zu vereinfachen.