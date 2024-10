Google Ranking – der Umsatzmotor für Unternehmen

Junge Unternehmen müssen Aufmerksamkeit erregen. Mithilfe einer gewissen Sichtbarkeit und Reichweite im Internet lassen sich Neukunden akquirieren, welche zu ersten Umsätzen führen. Eine Webseite stellt hierbei die Visitenkarte des Unternehmens dar, auf welcher sich Interessenten über das Unternehmen und die angebotenen Produkte und Dienstleistungen informieren. Im Internet finden sich unzählige Webseiten von Unternehmen, aber ohne ein gutes Ranking innerhalb der Suchmaschinen werden die Besucherstatistiken kein positives Ergebnis vorweisen. Kaufentscheidungen werden heutzutage vermehrt im Internet getroffen und ohne eine hohe Sichtbarkeit, die durch ein gutes Ranking bei Google und Co. entsteht, wird ein Unternehmen nicht gefunden und Umsatzeinbußen sind die Folge. Um eine gute Platzierung bei einer Suchmaschine zu erzielen, sind einige Tipps zu beachten, die das Ranking positiv beeinflussen und beständige Umsätze garantieren.

Linkbuilding

Eine Domain erhält mit einem optimierten Linkprofil die optimale Sichtbarkeit. Es gibt viele Methoden eine Suchmaschinenoptimierung vorzunehmen, aber ein professionelles Linkbuilding erzielt den höchsten Effekt. Relevante Suchmaschinen analysieren das Backlinkprofil, welches das Ranking entscheidend beeinflusst. Junge Unternehmen müssen sich frühzeitig mit dieser Thematik auseinandersetzen, damit nachhaltige Erfolge erzielt werden. Linkbuilding spart Marketingbudget, da Pay-per-Click Zahlungen nicht beansprucht werden müssen – eine gesunde Mischung der Marketingmethoden ist die beste Strategie. Google legt Wert darauf, die relevantesten Suchergebnisse zu präsentieren und mithilfe einer erfahrenen Agentur lässt sich ein relevantes Linkprofil erzeugen. Die Agentur wird die Qualität der vorhanden Links bewerten und diese optimieren oder ersetzen. Junge Unternehmen verfügen selten über genügend Ressourcen, um ein zielgerichtetes Linkbuilding inhouse abzubilden. Eine Linkbuilding-Agentur verfügt über langjährige Partnerschaften und ist in der Lage, relevante Links zu diesen Kontakten aufzubauen. Dieses Vorgehen wird mit einem Honorar vergütet, welches in den meisten Fällen geringer ausfällt als die Umsetzung innerhalb der Unternehmung.

Keywords

Unternehmen, die eine spezielle Zielgruppe ansprechen möchten, arbeiten mit Keywords. Es spielt eine große Rolle, die Bedürfnisse der Zielgruppe genau zu kennen und die Keywords auf diese auszurichten. Mithilfe einer Brainstorming-Maßnahme werden Suchbegriffe gesammelt, welche potenzielle Kunden bei Google eingeben werden. Die Keywords werden nach ihrer Wertigkeit sortiert und an den passenden Stellen platziert. Das Hauptkeyword sollte sich in den Tags: Domainname, Seitentitel, Meta-Description und Seiten-Überschriften wiederfinden. Werden zu viele Keywords genutzt, wird eine Suchmaschinenoptimierung verhindert, da diese Vorgehensweise von Google negativ beurteilt wird. In der Regel ist pro Seite ein Keyword zu verwenden, da konkurrierende Unterseiten für Google eine Auffälligkeit darstellen. Eine thematisch ähnliche Unterseite wird daher mit einem verwandten Keyword versehen.

Der Content

Google achtet auf die Inhalte einer Webseite und informativer Content mit mindestens 300 Wörtern wird im Ranking bevorzugt. Google analysiert gleichzeitig das Verhalten der Webseitenbesucher. Hilfreicher Content steigert die Verweildauer und aussagekräftige Bilder erhöhen das Nutzererlebnis. Webseiten, die organisch wachsen, werden von Google positiv bewertet. Verantwortliche pflegen regelmäßig neue Inhalte ein, um Google aufzuzeigen, dass die Seite lebt und keine Stagnation vorherrscht. Wertvolle Inhalte sollten zeitlich versetzt hochgeladen werden, damit eine Regelmäßigkeit entsteht.

Bilder

Die Wirkung von Bildern wird oft unterschätzt. Trivial eingesetzte Bilder bieten dem Besucher keinen Mehrwert und werden von Google abgestraft. Ein Bild, welches keinen treffenden Namen beinhaltet, hat für Google keine Aussagekraft. Ist in der Beschreibung ein aussagekräftiger Name gewählt worden, der inhaltlich passend erscheint, wird dies von Google positiv bewertet.

