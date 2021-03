Wie bereitet man seine Website für das Google-Core-Web-Vitals-Update vor?

Geschäftsinhaber und Webmaster verfolgen das identische Ziel. Sie wollen ihren Webseite so optimieren, dass Google diese dem Zielpublikum so hoch wie möglich in den Ergebnislisten der relevanten Suchanfragen anzeigt. Wichtig hierbei ist zu wissen, welche Prioritäten der Suchmaschinen-Gigant setzt. Wie der Google-Algorithmus genau funktioniert ist ein gut gehütetes Geheimnis. Allerdings gibt es viele Tests und Hinweise auf was es ankommt.

Die meisten Webmaster haben jedoch kalte Schweißausbrüche, wenn größere Google-Updates angekündigt werden. Einer davon ist der Google-Core-Web-Vital-Update. Dieser wurde schon für Mai 2020 angekündigt. Aufgrund der herrschenden Situation jedoch um ein Jahr verschoben. Jetzt steht er jedoch unmittelbar bevor und das »Große Zittern« beginnt.

Core-Web-Vitals-Update – Wird alles anders?

Nein! Was gestern gut war, ist morgen nicht schlecht! Schon in den letzten Jahren wurde bei den Algorithmen der Suchmaschinen vermehrt Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Egal ob bei informativen Seiten wie den Onlineausgaben von Zeitungen, regionalen und internationalen Online Shops oder Online Casinos wie Casimba, die Erfahrung welche Benutzer beim Besuch der jeweiligen Webseite hatten wurde ein immer größerer Faktor beim Google-Ranking. Daran ändert sich auch in Zukunft nichts. Was sich jedoch ändert ist, dass es mit der Largest Contentful Paint (LCP) einen neuen Wert gibt, dem eine hohe Wertigkeit bei der Einflussnahme auf das Ranking zugeschrieben wird.

Was ist der Largest Contentful Paint (LCP)?

Im Grunde handelt es sich hier um den ersten »Anstrich« der Webseite. Der Largest Contentful Paint berechnet die Zeit, die vom Seitenaufruf bis zum Rendern der sichtbaren Elemente und deren Nutzbarkeit für den Seitenbesucher vergeht. Je schneller dies möglich ist, desto besser wird die Benutzerfreundlichkeit eingestuft.

Natürlich gibt es viele weitere Faktoren, welche diesen Wert beeinflussen. Hierzu gehört die Anpassung an verschiedene Bildschirmgrößen, die Nutzbarkeit auf Smartphone und anderen Gadgets, die Lesbarkeit der Elemente und vieles mehr. Für Webmaster ist es ein Problem dies alles unter einen Hut zu bringen. Wenn eine Seite viel mit visuellen Effekten, Videos und großflächigen Bildern arbeitet kann der LPC schnell zu hoch ausfallen und somit das Ranking negativ beeinflussen.

Wie optimiert man seine Webseite für den Google-Core-Web-Vitals-Update

Bevor man wild »losoptimiert« macht es Sinn sich einen Überblick zu verschaffen, wie die existierende Webseite performt. Hierfür gibt es verschiedene Werkzeuge. Einen ersten Überblick erhält man mit dem Chrome-Plugin »Web Vitals«. Als Developer bekommt man zudem viele nützliche Informationen mit »Google Lighthouse«. Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann man sich auch als Hobby-Webmaster auf das Google-Core-Web-Vitals-Update vorbereiten:

Bilder optimieren

Die meisten Webseiten haben ein dominierendes Bild, ein Banner oder ein Video auf dem Startbildschirm. Damit diese innerhalb des LCP-Schwellenwerts angezeigt werden können diese in ein effizientes Format konvertiert werden da nicht optimierte Medien ihre Ladeleistung erheblich verringern können.

Priorisieren Sie den Inhalt über dem Seitenumbruch

Es ist Fakt, dass der Inhalt, den Benutzer unmittelbar vor dem Scrollen sehen, am auffälligsten ist. Nutzen Sie diesen Vorteil, indem Sie zuerst Ihren über dem Falz liegenden Inhalt optimieren und rendern und nicht unmittelbar benötigte JavaScripts löschen oder auf später verschieben.

Webhosting optimieren

Eine schnellere Serverantwortzeit verbessert alle Messdaten auf ganzer Linie. Mit einem verbesserten Webhosting-Service verkürzen Sie die Ausführungszeit von JavaScript und minimieren Verzögerungen bei der Benutzerinteraktion.

Mobile Nutzung optimieren

Die »Mobile-First«-Indizierung wurde im Juli 2019 eingeführt und gilt ab September 2020 für jede einzelne Website. Zusammen mit allen SEO- und Webdesign-Experten identifiziert Google die Benutzerfreundlichkeit von Handys als oberste Priorität.

Seiteninhalt ist immer noch am wichtigsten

Sie machen nichts falsch, wenn Sie ihren Seitenbesuchern qualitativ hochwertige Inhalte bereitstellen, um die Besucher Ihrer Website anzulocken und einen Mehrwert zu schaffen. Google erinnerte erst kürzlich Webmaster daran, dass die Relevanz von Inhalten das Seitenerlebnis immer noch überwiegt.

Verwenden Sie alle Google-Optimierungstools

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie die Google-Standards für Websitequalität erfüllen, ist die Optimierung mithilfe von Web-Vitals-Tools, einschließlich PageSpeed Insights, Lighthouse, Chrome DevTools, Chrome UX-Bericht und der neuen Web Vitals Chrome-Erweiterung.

