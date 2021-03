Sicherer Zugriff für Mitarbeiter und Kunden – User Experience first

Zero Trust und IAM aus der Cloud als Fundament einer hybriden IT muss einfach und komfortabel für den Anwender sein.

Hybride IT-Infrastrukturen sind aktuell für viele Unternehmen »the way to go«: Bestehende On-Premises-Lösungen werden um flexible Best-of-Breed-SaaS-Lösungen erweitert. Das erhöht die Flexibilität, vergrößert aufgrund der steigenden Zahl digitaler Identitäten aber auch die Angriffsfläche für Cyberattacken.

Anzeige

Der Verizon Data Breach Investigation Report 2020 hat gezeigt, dass insbesondere Angriffsmuster, die auf Endanwender abzielen – wie Phishing und die Verwendung gestohlener Credentials – das Ranking der Attacken anführen. Mit naheliegenden Zahlenfolgen und der Mehrfachnutzung von Passwörtern machen es Mitarbeiter genau wie Kunden den Angreifern zudem leicht. Die neuen IT-Infrastrukturen, die aufgrund zahlreicher neuer Geräte immer komplexer werden – Stichwort »Bring Your Own Device« (BYOD) –, verlangen nach einem neuen Sicherheitskonzept: Zero-Trust.

Was ist Zero Trust? Die Idee hinter Zero Trust ist simpel: Vertraue niemals, verifiziere immer. Jeder Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk – egal ob durch einen Nutzer, ein Gerät oder eine Applikation – muss abhängig von verschiedenen Faktoren ständig überprüft werden. Unternehmen sollten daher jederzeit und idealerweise in Echtzeit die Frage beantworten können: Wer darf sich über welches Gerät bei welchem Dienst zu welchem Zeitpunkt wie anmelden und auf welche Inhalte zugreifen?

Die »Vertrauensfrage« automatisiert beantworten. Um diese Frage zu beantworten, müssen risikobasierte Zugangsentscheidungen getroffen werden, die sowohl den Anwender als auch das genutzte Gerät berücksichtigen. Aus der Kombination von Nutzer- und Geräteüberprüfung ergibt sich dann ein Risk Score, der über den Zugriff entscheidet. Nutzer können dabei mithilfe von adaptiver Multi-Faktor-Authentifizierung (AMFA), also durch ein Passwort und die Anwendung weiterer Faktoren, abgesichert werden. Bei Geräten werden Standortfaktoren berücksichtigt und ob es sich um ein registriertes Gerät handelt.

Um diese komplexen Zugriffsentscheidungen automatisiert und in Echtzeit zu treffen, braucht es einen zentralen Kontrollpunkt (Access Proxy) als Kernkomponente der Zero-Trust-Architektur. Wichtig ist dabei: Über je mehr Daten dieser Kontrollpunkt verfügt und je mehr Informationen von Third-Party-Systemen integriert werden, desto besser die Risk Scores und regelbasierten Entscheidungen, um schnell sicheren Zugang zu Systemen und Daten zu geben.

Ein Beispiel: Okta verfügt als Identity Provider über ein Integrationsnetzwerk mit mehr als 6.500 vorgefertigten Integrationen, darunter Anbieter von Anti-Phishing-Software zur Analyse des E-Mail-Traffics. Die Identity Engine kann bei der Ermittlung des Risk Scores durch diese Integration Informationen einbeziehen und so Opfern von Phishing-Attacken und sogenannte Very Attacked Persons (VAPs) den Zugriff verweigern oder nur auf Basis starker MFA erlauben.

Easy is Right – für Admins und User. IT-Security-Lösungen werden häufig umgangen oder ausgehebelt, wenn sie nicht einfach und intuitiv sind. Scheitert ein Kunde etwa bei der Änderung des Passworts und erhält keinen Zugang mehr zum Shopping-Account, entscheidet er sich nicht selten für einen Anbieter mit einfacherer Benutzererfahrung. Auch eine gut gemeinte hohe Passwortkomplexität kann sich negativ auf Experience und Sicherheit gleichermaßen auswirken: Wenn jedes Quartal ein neues 15 Zeichen langes alphanumerisches Passwort mit Sonderzeichen gefragt ist, wird die Kombination nicht selten an unterschiedlichsten Orten notiert. Der Versuch, die Sicherheit zu verbessern, schlägt dann ins Gegenteil um. Daher gilt beim Identity- und Access-Management (IAM) der Leitsatz: Easy and secure is right.

B2E, B2C und B2B: eine einzige Identity-Plattform aus der Cloud. Noch immer kommen häufig unterschiedliche Plattformen für Workforce- und Customer-IAM zum Einsatz. Das bedeutet doppelte Komplexität, doppelter Aufwand für Integration und den Bau von Policies sowie ein reibungsbedingter Kontrollverlust durch zu viele Identity Provider (IdPs).

Ein einziges Directory als zentrales Zugangssystem, das alle Systeme und Anwendungen integriert, schafft für IT-Manager die Basis einer zentralen Verwaltung der Zugänge sowie die Möglichkeit der flächendeckenden Implementierung von Single-Sign-On (SSO) und MFA. Außerdem können Workflows entsprechend der unterschiedlichsten B2E/B2B/B2C-Anwendungsfälle mit geringem oder ohne zusätzlichen Programmieraufwand definiert werden, sprich Low/No-Code. Das heißt, dass sich beispielsweise festlegen lässt, was in bestimmten Anmeldungsszenarien passieren soll: das Versenden einer Willkommensnachricht, die Registrierung als Nutzer oder ein Eintrag in der CRM-Datenbank.

Ein zentraler cloudbasierter Identity-Service (IDaaS) vereinfacht und beschleunigt die Lösungsimplementierung, versetzt IT-Teams in die Lage, Zugänge sicher und schnell zu vergeben, verkürzt die Time-to-Market und -Value und bietet eine hohe und flexible Skalierbarkeit sowie kurze Reaktionszeiten auf sich ständig ändernde Anforderungen.

Für die Benutzererfahrung gilt: Je einfacher, desto besser. Der Erfolg und die Akzeptanz von Security-Lösungen stehen und fallen mit der User Experience (UX). Mit cloudbasiertem IAM, MFA und SSO ist die IT-Security vielleicht das erste Mal in der Position, dass ein Mehr an Sicherheit auch ein Mehr an Komfort bedeutet. Anwender müssen sich nicht mehr unzählige Passwörter merken und aktualisieren; die Log-in-Erfahrung gestaltet sich mit simplen Benutzeroberflächen und dem Einsatz von Biometrie und Apps zur Verifikation einfach und unkompliziert.

Durch Einbeziehung von Risk Scores und Kontextfaktoren in die Zugriffsentscheidung, kann außerdem die Authentifizierungskette für eine bestmögliche UX automatisch angepasst werden: Befindet sich ein validierter User innerhalb eines gesicherten Unternehmensnetzwerks und verwendet ein registriertes, vertrauenswürdiges Gerät, erhält er automatisch sicheren Zugriff auf unkritische Ressourcen – ganz ohne Eingabe weiterer Zugangsdaten.

Fazit. In einer Welt, in der alles immer schneller gehen muss, entscheiden Sicherheit und Kundenerfahrung darüber, ob Verbraucher einer Lösung vertrauen oder einen Dienst nutzen und damit über den langfristigen Erfolg von Organisationen im digitalen Raum. Zero-Trust-Konzepte gepaart mit Identity und Access Management unterstützen Unternehmen dabei, IT-Security und UX als starke Kombi zu realisieren.

Götz Walecki,

Senior Manager Solutions Engineering,

Central Europe,

Okta

427 Artikel zu „User Experience Security“

NEWS | E-COMMERCE | LÖSUNGEN | STRATEGIEN Customer Experience: Vom Direktvertrieb zur zukunftssicheren E-Commerce-Strategie Customer Experience als wichtiger Baustein der digitalen Reife. Ein Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf, Montage und Befestigung digitalisiert sich und richtet dafür sowohl die Unternehmensziele als auch seine Strategie und Technologie neu aus. Ein Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsfähigen E-Commerce-Lösung, um die gestiegenen Anforderungen seiner Kunden bedienen und neue Vertriebspotenziale erschließen zu können. Der gewählte Multi-Channel-Ansatz liefert… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KOMMUNIKATION | SERVICES Author Experience – Usability für Websiteautoren Wer kreiert eigentlich die User Experience für den Endkunden – der UX-Designer oder der Websiteautor? Letzterer setzt die Designvorgaben um und erschafft damit die eigentliche Experience für die Nutzer. Doch viele Autoren kämpfen mit umständlichen Benutzeroberflächen, die die Arbeit erschweren und Zeit kosten. Wird der Fokus dagegen von Anfang an auf AX, die Author Experience… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Die Zukunft der Digital Experience: e-Spirit launcht Hybrid CMS Interaktion mit Unternehmen und Marken, so wie sich es die Kunden heute wünschen! Mit dem erweiterten FirstSpirit Hybrid CMS (headless+) können Unternehmen ihre Zielgruppen weltweit an allen Touchpoints und in allen Sprachen begeistern – schnell, individuell, erfolgreich. e-Spirit, Hersteller der FirstSpirit Digital Experience Platform (DXP), hat sein funktionell stark erweitertes, hybrides (headless+) Content-Management-System (CMS) gelauncht… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Cyber-Angriffe: Lange Reaktionszeiten verursachen außerordentliche Kosten Mehr als einen Monat dauert es durchschnittlich, bis ein Unternehmen Angriffe durch Hacker oder Insider erkennt und eindämmt. Das ergab eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ponemon Institute. Die Kosten durch diese lange Reaktionszeit betragen fast 850.000 Euro. Die Untersuchung bestätigt die Einschätzung von Balabit, dass neue Ansätze im Bereich IT-Sicherheit erforderlich sind, die Gefahren schneller und… Weiterlesen →

NEWS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | WHITEPAPER Whitepaper: Conversational Commerce Wettbewerbsvorteile durch digitale Assistenten in konjunkturschwachen Zeiten. Wie wichtig ein positives Kundenerlebnis für den Erfolg von Unternehmen ist, haben etliche Publikationen umfassend nachgewiesen. Die Corona-Pandemie hat nun auch gezeigt, welche Rolle die Customer Experience in einer Krise und damit während einer schwachen Konjunktur spielt. Laut einer Studie des auf Analytics spezialisierten Softwareanbieters SAS sind 61… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG Ein Jahr Corona: Der Branchencheck Vor etwa einem Jahr erreichte das Corona-Virus Europa und beeinflusst bis heute sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Doch welche Branchen kommen am besten durch die Krise? GULP, Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Bereitschaft von Unternehmen, externe Mitarbeitende zu beschäftigen,… Weiterlesen →

NEWS | WHITEPAPER Digitaltag-Initiative stellt Leitlinien für digitale Teilhabe vor Gemeinsamer Appell der 27 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand für mehr Partizipation, Engagement und Kompetenzen. Zweiter bundesweiter Digitaltag findet am 18. Juni 2021 statt. Die Gesellschaft einen, Kompetenzen in den Fokus rücken, Engagement stärken und die Digitalisierung überall erlebbar machen: In einem gemeinsamen Appell definiert die Initiative »Digital für alle«… Weiterlesen →

NEWS | MARKETING | TIPPS In sieben Schritten zum erfolgreichen Suchmaschinenmarketing Wie lässt sich das Marketingbudget für Anzeigen in Suchmaschinen wie Google & Co. optimal einsetzen? Experten haben ihre besten Tipps zusammengestellt und eine Checkliste erarbeitet. Ob Produkte oder Dienstleistungen: Wer sein Angebot mit SEA (Search Engine Advertising) bewerben will, sollte sich sorgfältig vorbereiten. Nur mit einer detaillierten Planung lässt sich sicherstellen, dass die eigene Anzeige in der Flut… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | FAVORITEN DER REDAKTION | STRATEGIEN Hybrid Working erfordert neue Führungskultur Selbstverantwortung, Commitment und Vertrauen als Fundament für hybride Arbeitsmodelle. Arbeitgeber auf der ganzen Welt sehen sich gegenwärtig mit einem gewaltigen Umbruch in der Arbeitsorganisation konfrontiert. Spätestens seit der Covid-Pandemie und deren Auswirkungen sind sie zu einem Spagat zwischen Remote Work beziehungsweise Home Office und der Büropräsenz ihrer Mitarbeiter gezwungen. Um sich bei diesem Spagat… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS INFRASTRUKTUR Roboter-Trends 2021 Die Zahl der weltweit installierten Industrie-Roboter hat sich innerhalb von zehn Jahren (2010-2019) mehr als verdreifacht und erreichte zuletzt eine Stückzahl von 381.000 Einheiten per annum. Die International Federation of Robotics berichtet von den Top-5-Trends, die die industrielle Fertigung rund um den Globus derzeit prägen. »Die Industrie-Roboter befinden sich in einer Pole-Position, wenn es darum… Weiterlesen →

NEWS Zero Trust: Nur ein Buzzword oder wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie? Das Zero-Trust-Modell hat sich bereits vor einigen Jahren als Sicherheitskonzept etabliert. Nun wurde die IT-Landschaft von Unternehmen innerhalb der letzten zwölf Monate allerdings auf den Kopf gestellt, was auch Folgen für die IT-Sicherheit hat. Besonders der plötzliche Umzug in die Cloud stellte viele Sicherheitsteams vor neue Herausforderungen. Rolf Haas, Senior Enterprise Technology Specialist bei McAfee,… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Software-Sicherheitstrends 2021 Die Spezialisten von Checkmarx sagen für 2021 einige grundlegende Security-Trends voraus. So müssen Unternehmen die Sicherheit schneller machen, mehr auf Open-Source-Angriffe achten, Infrastructure-as-Code ins Auge fassen, die Integration der Security in die Software-Entwicklung vorantreiben, einen ganzheitlichen Blick auf das Security-Standing ihrer Anwendungen werfen, Cloud-native Security in den Fokus rücken, anfällige APIs als Hauptursache software- und… Weiterlesen →