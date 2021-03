ROI: Vom Investment zum Neukunden

Daniel Rexhausen, Gründer und Geschäftsführer der Dimarcon GmbH, erklärt anhand eigener Resultate, wie sich Marketing-Investitionen in vier Schritten wieder einspielen lassen:

»Erfolgreiche Unternehmensstrategien definieren sich immer auch über den Return on Investment (ROI) – also die Rückkehr des zuvor aufgebrachten Kapitals. Dieser einfache Grundsatz lässt sich so ziemlich auf jeden Unternehmensbereich projizieren. Die Aktivitäten von Marketing und Vertrieb bilden da keine Ausnahme: Als B2B-Berater empfehlen wir zum Erreichen eines positiven ROI in der Neukundengewinnung schrittweises strategisches Vorgehen. Die Funktionsweise des Neukundenmodells lässt sich am Beispiel der Eigenakquisetätigkeit der Dimarcon im Krisenjahr 2020 aufzeigen.«

Anzeige

Schritt 1: Aufmerksamkeit und Erstansprache

»Suchmaschinenwerbung (Google Ads), Linkedin und die Direktansprache von sorgfältig recherchierten Unternehmen per Telefon oder Post sowie über das hauseigene Corporate-Publishing-Magazin sind erste Kanäle, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Auf diese Weise konnte Dimarcon für die Eigenakquise im Jahr 2020 über eine Million Kundenkontakte in einer Zielgruppe von 6.000 Entscheidern erzeugen.«

Schritt 2: Interaktion, digital und analog

Persönliche E-Mails – keine Newsletter – mit nützlichen Informationen für Entscheider, Post und persönliche Telefonanrufe der Verkäufer. Insgesamt ließen sich so 437 »Marketing Qalified Leads« (MQL) mit einer Investition von 183 Euro pro Lead generieren.«

Schritt 3: Das persönliche Gespräch

Im persönlichen Sales Call werden mit dem Interessenten Lösungen zu bestehenden Problemen angesprochen. Gut ein Drittel – in Zahlen 138 – der so bearbeiteten MQLs zeigte Kaufinteresse und erreichte den Status »Sales Qualified Lead« (SQL). Die Kosten pro SQL betrugen damit durchschnittlich 579 Euro.«

Schritt 4: Der Abschluss

»Abschließend besteht die Möglichkeit, Lösungen zu vertiefen, konkrete Vorschläge anzubieten und nachhaltiges Vertrauen zum potenziellen Kunden aufzubauen. So konnte unser Sales-Team im vergangenen Jahr 67 von 138 Interessenten für ein Angebot gewinnen.«

Fazit

»Die Adressierung der richtigen Zielkunden und die systematische Verzahnung von SEO-Marketing, Advertising, Content-Marketing und Kaltakquise über alle relevanten Kanäle leisten wertvolle Vorarbeit für den technischen Vertrieb. Durch das Volumen des Erstauftrags konnten die Investitionen 13,7-mal wieder einspielt werden.«

267 Artikel zu „Marketing ROI“

NEWS | MARKETING | PRODUKTMELDUNG C-UNITED: Ein neuer Name für anerkannte IT-Marketing-Kompetenz Agentur für IT-Marketing und Kommunikation startet mit erweitertem Leistungspaket und unter neuer Flagge. Unter dem neuen Namen C-UNITED präsentiert sich jetzt eine erfahrene IT-Agentur als Competence-Center für Marketing und Kommunikation und erweitert sein Portfolio um den Schwerpunkt Online-Marketing. Das Agenturteam ist nicht ganz unbekannt, denn schon seit über 20 Jahren unterstützt es Unternehmen und… Weiterlesen →

NEWS Steigerung des Marktanteils von mobilen Apps IOS Android 2020 Werte App-Entwickler! Dass Sie auf diese Seite gestoßen sind legt nahe, dass Sie auf der Suche nach Tipps sind, wie Sie den Marktanteil Ihrer mobilen App für iOS oder Android erhöhen können. Denn die Marktsituation war schon einmal einfacher. Blättern wir nur 10 Jahre in die Vergangenheit zurück, zählten die Entwickler der Apps zur Minderheit.… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | LÖSUNGEN HR-Technologien: Die vier größten Hürden bei der Einführung Im Personalwesen herrscht in Sachen Digitalisierung noch Nachholbedarf. Aufgrund steigender Anforderungen, fehlender digitaler Kenntnisse und dem Mangel an Ressourcen hinken viele HR-Abteilungen bei der Einführung neuer Technologien hinterher. Dabei können gerade passende Software-Lösungen dazu beitragen, die Mitarbeiter im Personalwesen zu entlasten. Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, die eigenen Mitarbeiter in den Fokus zu rücken,… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG KGS Software GmbH in neuem Design Relaunch für den Unternehmens- sowie Internetauftritt. Anlässlich des 2o-jährigen Firmenjubiläums hat der Softwarehersteller sowohl sein Unternehmens- als auch sein Webdesign neu definiert. Entstanden ist ein komplett gewandelter Auftritt, der dem visionären Anspruch in Sachen digitaler Archivierung gerecht wird und gleichzeitig die vielfach bestätigte SAP-Expertise unterstreicht. »Wir sind stolz auf das, was wir in den… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG Ein Jahr Corona: Der Branchencheck Vor etwa einem Jahr erreichte das Corona-Virus Europa und beeinflusst bis heute sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Doch welche Branchen kommen am besten durch die Krise? GULP, Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Bereitschaft von Unternehmen, externe Mitarbeitende zu beschäftigen,… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Einführung von Kryptowährung in der Geschäftswelt Alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens entwickeln sich ständig weiter. Die Weltwirtschaft wird nicht außen vorgelassen. Generell kann sie als einer der Motoren des Fortschritts angesehen werden, denn die Wirtschaft bestimmt die Entwicklung verschiedener Technologien. So entstanden der Kryptowährungsmarkt, die Blockchain und andere Dinge, mit denen heute Milliarden von Dollar verdient werden. Die Unternehmer haben es jedoch noch nicht eilig, Zahlungen in digitaler Währung zu akzeptieren. Warum passiert das und wie reagieren kleine und mittelständische Unternehmen auf das Aufkommen von Kryptowährungen? Weiterlesen →

NEWS | E-COMMERCE | LÖSUNGEN | STRATEGIEN Customer Experience: Vom Direktvertrieb zur zukunftssicheren E-Commerce-Strategie Customer Experience als wichtiger Baustein der digitalen Reife. Ein Direktvertriebsunternehmen für Werkstattbedarf, Montage und Befestigung digitalisiert sich und richtet dafür sowohl die Unternehmensziele als auch seine Strategie und Technologie neu aus. Ein Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsfähigen E-Commerce-Lösung, um die gestiegenen Anforderungen seiner Kunden bedienen und neue Vertriebspotenziale erschließen zu können. Der gewählte Multi-Channel-Ansatz liefert… Weiterlesen →

NEWS | STRATEGIEN | WHITEPAPER Whitepaper: Mit moderner Archivierung Kosten sparen Whitepaper über innovative Archivierungskonzepte sowie die Reduktion von Datengräbern, Speicherkapazitäten und Kosten. Der Archivierungsexperte KGS Software teilt seine Expertise in Form eines kostenlosen Whitepapers mit der Öffentlichkeit. Interessenten können das E-Book »Archivierung heute« ab sofort unter https://bit.ly/3rOZQ0F downloaden. Die Archivierung gehört zu den weniger beliebten Aufgaben der IT-Administratoren; vielfach befindet sie sich sogar »im… Weiterlesen →