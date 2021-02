Einführung von Kryptowährung in der Geschäftswelt

Alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens entwickeln sich ständig weiter. Die Weltwirtschaft wird nicht außen vorgelassen. Generell kann sie als einer der Motoren des Fortschritts angesehen werden, denn die Wirtschaft bestimmt die Entwicklung verschiedener Technologien. So entstanden der Kryptowährungsmarkt, die Blockchain und andere Dinge, mit denen heute Milliarden von Dollar verdient werden. Die Unternehmer haben es jedoch noch nicht eilig, Zahlungen in digitaler Währung zu akzeptieren. Warum passiert das und wie reagieren kleine und mittelständische Unternehmen auf das Aufkommen von Kryptowährungen?

Was interessiert Unternehmer an Kryptowährungen?

Im Jahr 2017 schrieb absolut jeder über Kryptowährungen, auch Nicht-FinTech-Medien. Für viele normale Menschen schien es, dass es bald möglich sein würde, einen Fahrpreis in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Supermarkt mit Bitcoin zu bezahlen. Aber 3 Jahre sind vergangen und die Massenverbreitung von Krypto ist immer noch nicht passiert. Warum ist das so?

Das erste, was uns in den Sinn kommt, ist, dass Unternehmen das Potenzial von Kryptowährungen nicht sehen. Dies ist jedoch bei weitem nicht der Fall. Vertreter des Blockchain-Zahlungssystems Graft Network befragten 65 Unternehmer. Die Analysten wollten wissen, was sich Unternehmen von der Einführung von Kryptowährungszahlungen versprechen. Die Ergebnisse sind wie folgt:

74% der Befragten erwarten einen Zustrom von Kunden und niedrigere Gebühren für die Akquise

60% der Unternehmer möchten den Status des Unternehmens aufgrund der Möglichkeit der Bezahlung mit Kryptowährung erhöhen

52% denken, dass durch die digitale Währung der durchschnittliche Kundenscheck steigen wird

Etwa 50% denken, dass Kryptowährungen helfen werden, neue Loyalitätsprogramme zu schaffen

Wie Sie sehen, ist der Hauptwunsch von Unternehmern die Steigerung des Umsatzes und des eigenen Prestiges in den Augen der Kunden. Durch das Top-Thema, das in den Medien aktiv beworben wird, kann das Unternehmen innovativer werden. Auch hier lohnt es sich, an das Jahr 2017 zu erinnern, als verschiedene Unternehmen begannen, Kryptowährungen zu akzeptieren.

Welche Vor- und Nachteile entstehen für Unternehmer?

Zu den Vorteilen gehört die Transparenz von Krypto-Transaktionen. Manipulationen mit den Steuerbehörden im Falle einer Krypto-Implementierung werden stark vereinfacht. Außerdem müssen Sie sich nicht mit riesigen Dokumentenmengen herumschlagen. Es gibt erhebliche Nachteile: die anfängliche Komplexität der Arbeit mit digitaler Währung und die Notwendigkeit einer Reihe von Maßnahmen, um Schattentransaktionen zu verhindern. Die staatliche Regulierung von Kryptowährungstransaktionen ist eine gesonderte Erwähnung wert. Dafür muss die Regierung das Blockchain-System vollständig übernehmen. Wenn dies geschieht, wird es die Entwicklung und Verabschiedung einer Reihe von Beschlüssen, Gesetzen und neuen rechtlichen Regelungen erfordern. Unter anderem muss auch die Frage der Besteuerung geklärt werden. Wenn sie von Grund auf vorbereitet wird, dauert der Prozess der Blockchain-Implementierung etwa 2 bis 3 Jahre. Wenn die Regierung die Hilfe von fertigen Lösungen aus dem ICO-Markt in Anspruch nimmt, wird der Prozess viel weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Fazit

Unternehmer konnten sich auch im Jahr 2021 immer noch nicht so gut mit den Kryptowährungen anfreunden. Allerdings lohnt sich z. B. der Bitcoin Handel für private Anleger, die sich von Zuhause aus, etwas Geld dazu verdienen möchten. Es gibt heutzutage verschiedene Kryptowährungen wie Litecoin, Moreno oder z. B. Ethereum und somit müssen Sie nicht zwangsläufig nur in Bitcoin investieren, wenn Sie mit Kryptowährungen handeln möchten.

