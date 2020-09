Steigerung des Marktanteils von mobilen Apps IOS Android 2020

Werte App-Entwickler! Dass Sie auf diese Seite gestoßen sind legt nahe, dass Sie auf der Suche nach Tipps sind, wie Sie den Marktanteil Ihrer mobilen App für iOS oder Android erhöhen können. Denn die Marktsituation war schon einmal einfacher. Blättern wir nur 10 Jahre in die Vergangenheit zurück, zählten die Entwickler der Apps zur Minderheit. Für deren Apps gab es nur wenig bis gar keine Konkurrenz. Die Spreu trennte sich schnell vom Weizen. Das Publikum war schnell gefunden, bzw. das Publikum fand die Apps der Hersteller schnell und zuverlässig. Eine lawinenartige Verbreitung war die Folge. Aber wie ist die Situation heute.

Nehmen wir Online Casinos als Beispiel

Möchten Sie heute ein Online Casino releasen, haben Sie einerseits immensen Gegenwind, denn der Markt ist heiß umkämpft, andererseits ist der Weg für Sie geebnet. Denn Online Casinos genießen oft einen hervorragenden Ruf. Man begegnet Ihnen heute mit weniger Skepsis als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Wie profilieren Sie sich als Neuling auf einem Markt, der bereits bestens in Schwung ist? Freilich, ein Ende des Booms zeichnet sich nicht ab. Trotzdem. Die Konkurrenz ist stark. Sie müssen schon etwas Verlockendes anbieten, um Neukunden anzulocken. Mit Standardlösungen und kleinen Bonusangeboten locken Sie niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Seien Sie zielgerichtet mit Werbeangeboten. Book of Ra kostenlos spielen ist eine klare Ansage. Jeder weiß, dass er bei Ihnen ein überaus begehrtes Spiel gratis ausprobieren kann. Und nun, wenn Sie den Interessenten auf Ihre Website gelockt haben, müssen Sie ihn mit überzeugenden Angeboten fangen und fesseln. Dann haben Sie einen Fortschritt erzielt. Doch zurück zu alltäglicheren Apps.

Eine App releasen

Wir waren etwas vorschnell. Nicht jeder hat schon eine fix fertig programmierte App in Händen und überlegt nur noch, wie er mehr Downloads generieren kann. Bereits der Start kann holprig sein. Haben Sie eine Idee für eine App, dann überlegen Sie, ob diese eine Nische oder einen Massenmarkt bedienen wird. Die Nische müssen Sie sehr gut rechtfertigen. Den Massenmarkt müssen Sie überzeugend ansprechen.

Gehen Sie nicht mit einer App auf den Markt, die weiß Gott nicht fertig ist. Kleine Bugs können theoretisch vorhanden sein. Sie sollen aber nicht vorhanden sein. Etwaige Beta Tests usw. sollten bereits abgeschlossen sein. Ansonsten werden sich die User schneller abwenden als es Ihnen lieb ist. Dann hagelt es im Play Store Kommentare wie: „Ist die Zeit nicht wert… macht nur Probleme“. Ist die Bewertung erst einmal im Keller, rührt niemand mehr Ihre App an. Auch dann nicht, wenn Sie die Probleme beheben und ein Update anbieten. Die Kinderkrankheiten sollten also vom Tisch sein. Sonst ist Ihre Karriere als Entwickler schnell Geschichte.

Release im App Store und gezielte Testkunden

Die App releasen Sie also nur, wenn sie weitgehend frei von Fehlern ist. Und damit überhaupt jemand Notiz davon nimmt, dass es Ihre App gibt, müssen Sie dafür sorgen, dass die Information die Runde macht. Suchen Sie einschlägige Foren, in denen es Publikum gibt, das genau Ihre App suchen könnte. Dort verstreuen Sie die Saat. Freunde und Kollegen erreichen Sie am besten über die Social Media. Sie sollen das Produkt testen und für Sie erste Bewertungen schreiben und Rückmeldungen geben. Gibt es Verbesserungspotenzial, dann reagieren Sie prompt, noch ehe Ihnen Schwächen unterstellt werden. Ansonsten können Sie jetzt abwarten, wie die Verbreitung weitere Kreise zieht. Ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Download-Zahlen stagnieren, dann helfen Sie nach.

Überlegen Sie, wie Sie aktiv Werbung machen können. Diese muss nicht immer teuer sein. Aber vielleicht gibt es andere Entwickler, die Ihnen irgendwie helfen können. Machen Sie füreinander gegenseitig Werbung und erhöhen Sie so die Reichweite um ein Vielfaches. Sollte es mögliche Sponsoren geben, für die die App von Interesse sein könnte, holen Sie diese ins Boot. Investoren wollen ihr Geld üblicherweise nicht verlieren. Sie investieren dort, wo sie einen Geldzuwachs erhoffen. Diese Profis brauchen Sie. Sie wissen, wie man Ihre App noch besser an den Mann und die Frau bringt.

Werbekanäle sind vielseitig

Die Zeiten, in denen Werbung ausschließlich auf Printmedien stattfand, ist längst Geschichte. Online Werbung ist angesagt. Social Media wie Facebook, Twitter, Instagram und Co sind angesagter denn je. Sie bzw. Ihre App muss im Internet gefunden werden. Sorgen Sie dafür, dass Google, die nach wie vor größte und erfolgreichste Suchmaschine der Welt, Ihr Angebot findet. Sei es durch eigene Webseiten, durch Werbung bei Google – Stichwort AdWorks oder durch Fremdwerbung auf anderen Websites. Nutzen Sie jede Form von Werbung, die Sie kriegen können. Wer im Onlinesegment arbeitet und erreichen will, dass sein Produkt auf fruchtbaren Boden fällt, muss hart dafür arbeiten. Zu groß ist die Konkurrenz, zu schnelllebig ist die Zeit. Überlegen Sie nur, wie schnell es mit einzelnen Internetfirmen bergauf und danach wieder bergab ging. Warum? Weil sie in irgendeiner Form nachlässig wurden und die Konkurrenz sie überholt hat. StudiVZ ist ein solches Beispiel. Einst die erfolgreichste Plattform im Stile von Facebook – zumindest in Mitteleuropa. Von diesem Glanz ist seit dem Hype von Facebook nichts mehr übrig. Das gilt auch für Ihre App. Wenn dieses Programm gut ist und bei den Nutzern, die Sie für sich gewinnen konnten, Anklang findet, setzen Sie auf breite Werbung und forcieren Sie den Lawineneffekt. Dann ist Ihnen der Erfolg gewiss.

iOS und Android? Oder nur eines von beiden?

Ein unverbindlicher Tipp. Selbst wenn Sie eingefleischter Fan von Android sind und vielleicht selbst nie darüber nachdenken würden, ein iPhone zu kaufen, beachten Sie bitte, dass die Fangemeinde aller mobilen Betriebssysteme immens riesig ist. Sie können es sich nicht leisten, nur einen Teil der mobilen User zu bedienen. Bedenken Sie das bei der Entwicklung und testen Sie Ihr Produkt mittels Emulatoren auf dem Computer auf Herz und Nieren. Sie müssen es auch in den App Store von Apple schaffen. Das gilt als Zeugnis für erfolgreiche und seriöse Apps. Wenn Sie alle diese Hausaufgaben gemacht haben, wird sich der Erfolg einstellen. Dessen sind wir uns sicher. Zumindest dann, wenn Sie ein gutes Produkt ins Leben gerufen haben. Eines, auf das die Menschheit irgendwie schon gewartet hat. Alles Gute dabei!

