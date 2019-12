Das steht auf den Wunschzetteln von Entwicklern

Die Zahl der Entwickler in Deutschland beträgt rund 832.000. 65 Prozent der Entwickler arbeiten in Deutschland als Web-Entwickler, die meisten davon als Full-Stack-Entwickler. Nur jeder zehnte Entwickler arbeitet in Berlin. Die am häufigsten verwendeten Programmiersprachen sind Java und Python. Stack Overflow, die Entwickler-Community, veröffentlicht den jährlichen Deutschland-Report, der einen detaillierten Einblick in die Entwicklerszene…

