IT-Branche: In den USA verdienen Softwareentwickler am besten

Softwareentwickler können sich über eine gute Bezahlung freuen. Je nach Land schwanken die Gehälter mitunter jedoch deutlich. Wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten des niederländischen Software-Unternehmens Daxx zeigt, sind die durchschnittlichen Jahresgehälter in den USA mit rund 95.000 Euro am höchsten. Deutschland liegt mit rund 47.000 Euro im Mittelfeld. Ein besonders luxuriöses Leben können sich viele dieser IT-Fachkräfte in den Vereinigten Staaten trotzdem nicht leisten, selbst wenn ihr Gehalt überdurchschnittlich hoch ausfällt: Die Lebenshaltungskosten in Regionen rund um das Silicon Valley etwa sind höher als in Deutschland. Müssen zudem Studienkredite, Hypotheken und Autofinanzierungen bedient werden, können im Einzelfall unterm Strich nur wenige hundert Euro zum Leben übrig bleiben. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17600/jahresgehaelter-von-softwareentwicklern-weltweit/

