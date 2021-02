Digitale Perfektion – Digitalentwicklung und Hosting aus einem Guss

Die Digitalagentur Neofonie in Berlin setzt auf modernste Technologie, um ihren Kunden das bestmögliche Ergebnis für ihre Internetauftritte, Web-Shops oder Portale zu bieten. Immerhin gilt es den Endkunden von einem Produkt oder einem Service zu überzeugen und da darf die Infrastruktur hinter den Internetauftritten nicht zum Flaschenhals werden.

Immer aufwendiger und raffinierter präsentieren sich Marken im Netz und benötigen eine hohe Bandbreite und Geschwindigkeit und natürlich eine garantierte Ausfallsicherheit. Neofonie hat sein technisches Rückgrat auf den Services und der Technologie des Berliner Business Hosters mpex aufgebaut, der mit seinem Open Networking die benötigte Performance und Entwicklung zur Verfügung stellt.

Oberste Priorität: Leistung und Sicherheit. Neofonie bietet seinen Kunden neben hoch kreativer Agenturleistung auch die Planung, Umsetzung und vor allem den Betrieb von Internet-Präsenzen jeglicher Art. Marken wie der Wort & Bild Verlag, AUDI, Leica Camera AG, mobile.de oder SUPER RTL bauen seit vielen Jahren auf die Softwaremanufaktur. Internetpräsenzen solcher Marken fordern modernste Technologie, um den Endkunden das optimale Erlebnis im Netz zu bieten. Immerhin geht es darum, eine Marke und deren Produkte und Dienstleistungen im Markt zu positionieren, die Bekanntheit weiter aufzubauen, das Image zu stärken und schlussendlich den Absatz maßgeblich zu fördern. Große Bilddateien, ruckelfreie Videos und eine schnelle Webseite, die den Nutzer nicht mit langen Wartezeiten verärgert, sind in der heutigen Zeit ein Muss – in der Customer Journey werden keine Schwächen verziehen. Doch der Betrieb von Internetpräsenzen ist nicht das Einzige, was die Neofonie tagtäglich antreibt und beschäftigt. Auch das Deployment neuer Software, die entweder für Kunden oder die eigenen Projekte zum Einsatz kommt, gehört zu den wichtigen Aufgaben. Eine große Bandbreite, und vor allem eine zugesicherte Ausfallsicherheit, sind dafür enorm wichtig.

»Für die Entwicklung und den Betrieb unserer Kundenprojekte gibt es keinen Spielraum für Technologie, die nicht ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert. Das Gleiche gilt für unsere eigenen Projekte. Doch die beste Technologie hilft nichts, wenn diese nicht von qualifizierten Spezialisten betrieben wird. Mit mpex haben wir einen Partner an der Seite, der uns seit 2004 genau den Service liefert, den wir benötigen. Die lange Zusammenarbeit zeigt zudem, dass mpex genauso wie wir ständig Neues entwickelt, um im Markt ganz vorne mitspielen zu können«, sagt André Hirsinger, Technical Chief of Application Service Providing bei der Neofonie.

Allein mit Standard-Hosting ist es nicht getan. Viele Hoster bieten einen guten Standard an Leistung und Ausfallsicherheit. Das ist Pflicht. Zur Kür allerdings gehört deutlich mehr. Erst durch ein innovatives Design der Hard- und Software-Umgebung lässt sich ein Level an Leistung und Sicherheit bewerkstelligen, wie er von großen Webauftritten oder Shops benötigt wird. Immerhin geht es bei großen oder interaktiven Webanwendungen auch um viel Geld. Ein Ausfall eines Web-Shops beispielsweise kann seinen Betreiber innerhalb von wenigen Stunden Tausende Euro kosten – ganz abgesehen von einem zu erwartenden Imageverlust beim enttäuschten Endkunden.

Hier kommt die Open-Networking-Methode zum Tragen, die bei mpex Grundlage aller Projekte ist. Das Prinzip zieht sich durch alle Bereiche des Hosters und kombiniert Hard- und Software mit maximaler Flexibilität. Damit werden gleich mehrere Komponenten eines Business Hostings auf ein Level gehoben, das deutlich über dem durchschnittlichen Marktstandard liegt: In Bezug auf Sicherheit bieten die quelloffenen Softwarelösungen die ideale Basis, um mögliche Sicherheitslücken schneller als bei proprietären Lösungen zu finden und vor allem zu schließen. Für Betreiber von Internetanwendungen mit sensiblen Daten, etwa Web-Shops, hat höchste Sicherheit auch beim Hosting absolute Priorität.

Die benötigte Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Leistung aggregiert mpex aus einer Kombination aus Hardware, Software und vor allem Fachwissen der Administratoren. Individuell zugeschnittene Konfigurationen bieten Kunden wie Neofonie genau die Leistung und Sicherheit, die benötigt wird. Dies ermöglicht nicht nur einen flexiblen Betrieb, sondern auch die Sicherheit, dass Systeme immer wieder an neue Anforderungen nahezu beliebig skaliert oder angepasst werden können. Zukunftssicherheit besteht aber nicht nur aus einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, sondern auch aus Investitionssicherheit. Mit dem Prinzip des Open Networking kann beispielsweise sichergestellt werden, dass eine veraltete Software die ansonsten völlig intakte Hardware nicht unbrauchbar macht. Hardwarekomponenten beizubehalten und mit neuer, moderner Software zu betreiben, bedeutet Investitionsschutz, was schlussendlich auch Kunden wie Neofonie zugutekommt.

Kundenspezifische Technologieentwicklung. Als eine der führenden Digitalagenturen ist Neofonie nicht nur Nutzer von modernster Infrastruktur. Neofonie treibt den Markt an und ist Technologie-Innovator. Genau dasselbe Prinzip gilt auch für mpex beim Business Hosting und so ist seit 2004 eine wechselseitige Technologiepartnerschaft entstanden, die neueste Innovationen auf beiden Seiten ermöglicht.

Im Fall von Neofonie, die dutzende Server bei mpex im Einsatz haben, war klar, dass nur 10-Gigabit-Switches die Anforderungen auch künftig erfüllen können. Zum Einsatz kommen heute Switches von Edgecore mit hoher Portdichte von 48 Anschlüssen. Nach dem Prinzip des Open Networking werden die Switches mit einer quelloffenen Software von Pica8 betrieben. Damit war die Basis für eine offene und vor allem hoch skalierbare Infrastruktur sichergestellt. Für die Ausfallsicherheit wurde eine Multi-Chassis-Link-Aggregation eingerichtet, die nach heutigem Stand die bestmögliche Verfügbarkeit garantiert. Dabei wird jeder Server mit zwei redundanten Switches verbunden, um einen potenziellen Ausfall eines Systems lückenlos zu absorbieren. Diese Konfiguration trägt maßgeblich zur Resilienz der Infrastruktur bei. Beide Switches lassen sich zudem parallel nutzen, um bei eventuellen Peaks – etwa für Shops während der Weihnachtszeit – eine Bandbreite von 20 Gigabit zu erreichen. Darüber hinaus sorgen die Uplink-Ports mit einer Transferrate von 40 Gigabit für einen durchgängig flüssigen Datentransfer. Für das Design der Infrastruktur und um die Bedürfnisse maßgeschneidert zu erreichen, hat Neofonie die Netzwerkumgebung aktiv mitgestaltet. »Viele unserer Kunden benötigen individuell zugeschnittene Lösungen. Die Flexibilität, das nötige Fachwissen und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden unterscheidet uns von klassischen Hostern. Nur so kann ein Hosting gewährleistet werden, bei dem der Fokus des Kunden im Mittelpunkt steht und er sich nicht an die Vorgaben eines Dienstleisters annähern muss. Das entscheidende dabei ist, dass das externe Hosting trotz der individuellen Konfiguration und Performance wirtschaftlicher und zugleich sicherer ist, als die Infrastruktur in einem hauseigenen Rechenzentrum zu betreiben und vor allem weiterzuentwickeln«, resümiert Gregor Rex-Lawatscheck, Geschäftsführer der mpex GmbH.

Win-Win-Win-Win-Situation für Neofonie, mpex, Kunden und Verbraucher. Die von mpex neu entwickelte Hosting-Umgebung bietet Neofonie eine ganze Reihe an Vorteilen zusätzlich zur wesentlich höheren Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Insbesondere die Techniker von Neofonie schätzen die neue Infrastruktur und den hinzugewonnenen Komfort beim Deployment ihrer Softwarepakete. Stetig größer werdende Docker-Image-Artefakte beispielsweise finden ihren Weg zum Server innerhalb von Sekunden anstatt von Minuten. Somit muss der Kunde keine Downtime seiner Website fürchten und die Techniker können Updates flexibler planen. Durch die hohe Leistung der neuen Switches und der angeschlossenen Komponenten, kann im Zweifelsfall auch wesentlich schneller auf Backup- und Recovery-Daten zugegriffen werden, sodass die entsprechende Seite schneller wieder erreichbar ist. Die Business Continuity wurde damit nochmals um einen weiteren Schritt optimiert.

»Unsere Kunden profitieren von der fixen Datenverarbeitung, beispielsweise auch beim Ansehen von Pre-Live-Seiten. Der Neofonie-Berater kann ohne große Verzögerung zwischen verschiedenen Versionen einer Anwendung wechseln und somit nicht nur Screenshots zeigen, sondern tatsächliche Websites so präsentieren, wie sie gedacht sind. Zudem werden Big-Data-Analysen mit großen Datensätzen deutlich beschleunigt, was für unsere Kunden von großem Wert ist«, resümiert André Hirsinger. »Wir blicken auf eine lange und für alle Beteiligten Gewinn bringende Partnerschaft zurück und sind sicher, dass die gemeinsame Entwicklung noch lange Bestand hat.«

