Global 500 2024 Report: Apple lässt Microsoft, Google, Amazon und Samsung deutlich hinter sich

Apple erzielt ein beeindruckendes Wachstum im Markenwert von 74 % zum Vorjahr und holt sich mit großem Vorsprung den begehrten Titel zurück.

Marken im Umfeld von künstlicher Intelligenz boomen, der rasant gestiegene Markenwert kürt NVIDIA zur am schnellsten wachsenden Marke der Welt.

Deutsche Telekom erobert mit T erstmalig und als einzige europäische Marke die Global Top Ten.

Tesla dagegen verlässt die Top 10 und bremst sich aus auf Platz 18 im aktuellen Markenwert-Ranking.

Das Beratungsunternehmen für Markenbewertung, Brand Finance, stellt jedes Jahr 5.000 der größten Marken auf den Prüfstand und veröffentlicht über 100 Berichte, in denen Marken aus allen Branchen und Ländern bewertet werden [1]. Die 500 wertvollsten und stärksten globalen Marken werden in der jährlichen Brand Finance Global 500 2024 Rangliste aufgeführt.

Apple hat in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum des Markenwerts um 219 Milliarden US-Dollar (74 %) auf 517 Milliarden US-Dollar erzielt, und damit den Titel als wertvollste Marke der Welt mit großem Vorsprung zurückerobert.

David Haigh, Vorsitzender und CEO von Brand Finance, kommentierte: »Apple hat seinen Markenwert durch strategische Diversifizierung gesteigert, indem es sich von der Abhängigkeit vom iPhone-Verkauf abgewandt und sich stärker auf Wearables und Dienstleistungen wie Apple TV-Abonnements verlegt hat. Unseren Untersuchungen zufolge bewerten mehr als 50 % der Befragten Apple zwar als teuer, aber für Preis – wert, was die Fähigkeit der Marke unterstreicht, ein Preispremium auch durchzusetzen«.

Eine Untersuchung von Brand Finance ergab, dass Marken, die stark in KI investiert haben, auch deutlich an Wert gewonnen haben. So wurde NVIDIA (Markenwert um 163 % auf 44,5 Mrd. USD gestiegen) die weltweit am schnellsten wachsende Marke. Als Hauptlieferant von Chips im Bereich der KI wird NVIDIA als äußerst innovativ wahrgenommen. Werte für Bekanntheit, Beachtung und Weiterempfehlung sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, so die Studie von Brand Finance.

Auch der Markenwert der Deutsche Telekom wuchs erneut um beeindruckende 17 % auf 73,3 Milliarden US-Dollar. Die von Brand Finance vorgenommene Bewertung der Marke T der Deutsche Telekom schließt dabei T-Mobile und T-Magenta in den nicht-deutschen Märkten mit ein.

Ulf-Brün Drechsel, Brand Finance Country Director DACH fasst zusammen: »Drei Oscars für die Deutsche Telekom. Mit der global harmonisierten T Marke bleibt die Deutsche Telekom die wertvollste Marke Europas und reüssiert zusätzlich als einzige europäische Marke in den Global Top Ten. Damit überholte die Deutsche Telekom die US-Marke Verizon und gilt nun auch als die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt.«

Der signifikante Anstieg des Markenwerts der Deutschen Telekom korreliert mit den Ergebnissen der Brand-Finance-Studie, wonach die Marke auch ihre indexierte Markenstärke kontinuierlich verbessern konnte: Der BSI-Markenstärke-Index stieg von 78,69 auf 83,02.

Tesla (Markenwert um 12 % auf 58,3 Mrd. USD gesunken) ist in der Rangliste aus den Top 10 herausgefallen und auf Platz 18 zurückgefallen. Obwohl Tesla die Preise in den von Konkurrenten dominierten Märkten gesenkt hat, gilt das chinesische Unternehmen BYD (Markenwert um 20 % auf 12,1 Mrd. USD gestiegen) nun als weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die enge Verbindung von Tesla mit Elon Musk, einer umstrittenen Führungspersönlichkeit, birgt zusätzliches Reputationsrisiko für die Marke. Dennoch ist der Markenwert von Tesla immer noch fünfmal so hoch wie der von BYD.

Unter Markenwert versteht man den wirtschaftlichen Nettonutzen, den ein Markeninhaber durch die Lizenzierung der Marke auf dem freien Markt erzielen würde. Die indexierte Markenstärke ist die Wirksamkeit der Leistung einer Marke in Bezug auf immaterielle Messgrößen im Vergleich zu ihren direkten Wettbewerbern.

Die vollständige Rangliste, zusätzliche Einblicke, Diagramme, weitere Informationen über die Methodik und Definitionen der wichtigsten Begriffe finden Sie in dem Report Brand Finance Global 500 2024: https://brandirectory.com/rankings/global/