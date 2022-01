Google-Ranking 2022 verbessern: Vermeiden Sie diese 4 häufigsten SEO-Fehler

Momentan gibt es Milliarden von Internetseiten zu verschiedenen Themen und jeden Tag kommen neue hinzu. Einige sind bei Google auf der ersten Seite zu finden, wiederum bleiben andere einfach versteckt. Das Geheimnis »der ersten Seite« liegt bei der SEO.

Es gibt eine Reihe bekannter Faktoren, und mindestens genauso viele unbekannte, anhand welcher Google eine Seite bewertet und rankt.

Wenn wir zum Beispiel mit Google auf der Suche nach interessanten Spielen im Online-Casino sind, durchsucht dieses alle Internetseiten nach dem entsprechenden Begriff. Je besser die Seite an die Suchabsicht der Benutzer optimiert ist, desto häufiger wird diese auch von Google als relevant angeboten.

Doch, leider setzt man auch oft auf die falsche Strategie. Eine falsche Taktik kann mehr Schaden als Nutzen bringen. Damit Ihre Internetseite von Google gut positioniert wird, sollten Sie folgende Fehler vermeiden:

Keyword-Stuffing

Wenn man an Suchmaschinenoptimierung denkt, sind Keywords kaum wegzudenken. Relevante Suchworte und die SEO bilden zusammen eine starke Einheit, die letztendlich erfolgversprechend/Erfolg bringend sind.

Früher war der Google Algorithmus viel einfacher. Man konnte ihn leicht austricksen. Je häufiger man ein Keyword benutzte, desto besser rankte die Seite dieses.

Doch heute funktioniert das nicht mehr auf diese Weise. Dank NLP ist Google intelligenter geworden und straft solche Versuche hart ab.

Im Grunde gilt die Regel von 1-Prozent-Keyword-Dichte. Alles darüber hinaus wird als Keyword-Stuffing bezeichnet.

Nichtdestotrotz sollte der Schwerpunkt eher bei guter Keyword-Analyse und Recherche liegen und den Lesern einen Mehrwert bieten. Somit werden die Texte auch gern gelesen.

Ladezeit

Ein wichtiger Aspekt der Funktionstüchtigkeit einer Internetseite ist definitiv ihre Ladezeit. Keiner wartet geduldig zehn Sekunden, damit eine Seite hochlädt, oft springen die User schon nach knapp drei Sekunden ab und gehen zu weiteren Seiten über.

Dieses wirkt sich negativ auf das Ranking aus und Google setzt unsere Konkurrenz höher.

Wenn eine Seite technisch nicht gut aufgebaut wurde und somit extrem langsam ist, sollten Maßnahmen ergriffen werden, damit sich die Seitenladezeit verkürzt.

Es gibt viele Online-Tools, die/welche die Geschwindigkeit messen können, jedoch sollte das Hauptgewicht nicht nur auf diesen einen Punkt gelegt werden.

Grundsätzlich, gilt aber je schneller eine Seite lädt, desto besser rankt diese.

Fehlendes Responsive Design

In Zeiten, in denen Smartphones aus unserem Alltag nicht wegzudenken sind, erwartet man, dass eine Seite dem Handy angepasst ist.

Obwohl »Responsive Design« ein wichtiges Ranking-Kriterium ist, legen einige Entwickler wenig Wert auf dieses.

Heutzutage kann eine Seite kaum ranken, wenn die Bedienbarkeit auf mobilen Geräten nicht optimal ist.

Achten Sie am besten bereits in der Anfangsphase auf die Art und Größe des Geräts. Falls die Seite schon online ist, investieren Sie ihre Zeit und ihr Geld in die Anpassung der Internetseite.

»Content« is the king

Die Polemik zwischen der Inhaltsquantität vs. Qualität ist viel umstritten. Einige behaupten, dass die Quantität der Inhalte weitaus wichtiger ist, andere wiederum setzen auf den Mehrwert der Texte. Hochwertige Inhalte können nicht zu einer Abstrafung führen, doch viel zu häufige Textveröffentlichungen können als Spam angesehen werden und damit das Ranking verschlechtern. Die richtige Balance zwischen Quantität und Qualität liegt irgendwo in der Mitte.

Da es seine Zeit und viel Aufwand braucht einen guten Content zu erstellen, geraten viele in die Versuchung, den gleichen Inhalt wiederzuveröffentlichen oder sogar zu plagiieren.

Die Suchmaschinen wie Google erkennen schnell, ob, wann und welcher Text kopiert wurde. Dieses führt zu harten Abstrafungen seitens Google.

Das Fazit

Um eine Abstrafung zu umgehen, vermeiden Sie zu viele gleich Keywords in einem Text. Benutzen Sie stattdessen lieber »long-tail keywords« oder Synonyme. Falls der Browser viel zu lange braucht, um die Seite hochzuladen, optimieren Sie diese auf die entsprechenden Kriterien.

Schreiben Sie Inhalte, die die Leser erreichen und ihnen einen Mehrwert bieten. Behalten Sie ihren Schreibstil, bringen Sie etwas Neues hinein und beachten Sie die wichtigsten Keywords.