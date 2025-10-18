CIO-CEO-Alignment: Gemeinsam zum Erfolg im KI-Zeitalter

CEOs verlangen messbaren Geschäftswert aus KI bei gleichzeitigem Druck auf Kosten und Risiko. CIOs müssen die CEO-Prioritäten verstehen, sechs entscheidende Gesprächsfelder beherrschen und konkrete Governance- und Kommunikationsmuster etablieren, um Modernisierung und Innovation zu ermöglichen.

Ausgangslage und Kernprobleme

Abstimmungsdefizite: Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen eingeschränkt.

Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen eingeschränkt. Finanzierungsdefizit: Ein signifikanter Anteil der IT-Führung sieht die Modernisierung unterfinanziert, was Transformationen hemmt.

Ein signifikanter Anteil der IT-Führung sieht die Modernisierung unterfinanziert, was Transformationen hemmt. Innovationsparadox: CEOs wünschen KI-gestützte Wertschöpfung, gleichzeitig verlangen sie Kostenkontrolle und geringe Betriebsstörung; CIOs operieren damit unter widersprüchlichen Erwartungen.

Die sechs entscheidenden Felder für eine gelungene CEO-CIO-Kommunikation

Kosten

CEOs prüfen IT-Investitionen mit Vorbehalt und fokussieren auf Basisthemen. CIOs sollten Modernisierung als Hebel für Flexibilität, Sicherheit und Kostenkontrolle präsentieren und konkrete Modernisierungspfade mit messbaren Effekten erläutern.

Risiko

CEOs erwarten vom CIO einen vertrauenswürdigen Stellvertreter, der Probleme früh meldet und Sicherheit als strategischen Business-Enabler darstellt. Vertrauen in Risikokommunikation ist eine Währung für Führungsteilung.

Innovation

Innovation muss über klare Use Cases gesteuert werden, nicht technologiegetrieben gestartet werden. CIOs sind gefordert, sichere Räume für Experimente bereitzustellen, in denen ein Scheitern schnelle Erkenntnisse liefert und Prioritäten an Unternehmenszielen ausgerichtet sind.

Menschen

KI verändert Arbeit, Rollen und Skill-Profile. CIOs müssen gemeinsam mit HR die Frage beantworten, wo KI Kapazitäten schafft, Menschen ergänzt und welche Fähigkeiten neu aufgebaut werden müssen, um Akzeptanz und Umsetzung sicherzustellen.

Evaluierung

CEOs fehlen oft die technischen Bewertungsmaße; CIOs müssen die Leistung der IT über geschäftsrelevante KPIs messbar machen und so die Relevanz der Technologie für Unternehmensziele belegen.

IT-Landschaft

IT wird häufig als Black Box wahrgenommen. Transparenz über Architektur, Legacy-Risiken und Modernisierungspläne reduziert Misstrauen und ermöglicht strategische Entscheidungen darüber, wann Altsysteme ersetzt und neue Funktionen eingeführt werden sollten.

Konkrete Handlungsempfehlungen für CIOs

Systematischer CEO-Dialog: Feste, kurze strategische Formate einführen, in denen Prioritäten, Toleranz für Risiko und Investitionsrahmen geklärt werden. Gesprächsarchitektur bauen: Jedes der sechs Themen mit klaren Zielen, Entscheidungskriterien und evidenzbasierten Metriken vorbereiten; Use-Case-First statt Tech-First argumentieren. Business-orientierte KPIs: IT-Initiativen über Umsatz-, Margin- oder Zeit-zu-Markt-Indikatoren statt rein technischer Metriken bewerten und reporten. Transparenz schaffen: Roadmaps, Risiken und Kostenstrukturen pro Portfolio sichtbar machen; Legacy-Risiken quantifizieren und Modernisierungsfenster empfehlen. Governance für KI: Klare Verantwortlichkeiten, Eskalationspfade, Data-Governance und Experimentrahmen definieren, um Innovation skalierbar und regelkonform zu machen. People- und Change-Plan: In Zusammenarbeit mit HR Upskilling-Roadmaps, Stellenprofile und Transition-Pläne entwickeln, um produktive Integration von KI sicherzustellen.

Umsetzungsgeschwindigkeit und Priorisierung

Priorisieren nach Geschäftsimpact, Umsetzbarkeit und Risiko .

. Schnell umsetzbare Use Cases mit hohem Geschäftsnutzen zuerst, größere Plattforminvestitionen in Phasen mit klaren Milestones begleiten.

Regelmäßige Showcases mit C-Level und Business-Stakeholdern stellen Transparenz und Commitment sicher.

Abschluss

CIOs, die die sechs Gesprächsfelder meistern, verschieben die Beziehung zum CEO von reaktiver Problemlösung zu strategischer Partnerschaft. Der Schlüssel liegt in klarer, geschäftsorientierter Kommunikation, messbarer Wertlieferung und einer Governance, die KI-Innovation ermöglicht, ohne Sicherheit, Compliance oder Kostenkontrolle zu opfern

Netskope, ein Anbieter von modernen Sicherheits- und Netzwerklösungen für das Cloud- und KI-Zeitalter, veröffentlicht die Ergebnisse einer neuen globalen Studie. Sie verdeutlichen, dass die Abstimmung zwischen CEO und CIO (Chief Information Officer) eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur strategischen Einführung von KI spielt. Während die Begeisterung der Unternehmen für die Möglichkeiten der KI dazu führt, dass CIOs immer umfassendere, strategischere Aufgaben übernehmen, wünschen sich viele von ihnen eine stärkere Unterstützung von ihrem CEO, um diese Ziele schnell zu erreichen.

Die Ergebnisse, die in dem neuen Report »Crucial Conversations: How to Achieve CIO-CEO Alignment in the Era of AI« (Crucial Conversations: Wie CIOs und CEOs im KI-Zeitalter in Einklang kommen) veröffentlicht werden, zeigen, dass 39 % der CIOs der Meinung sind, dass sie bei der Entscheidungsfindung nicht im Einklang mit ihren CEOs sind, während etwa ein Drittel (31 %) zugibt, dass sie nicht sicher sind, was ihr CEO von ihnen erwartet. Diese Diskrepanz hat zur Folge, dass 34 % sich von ihrem CEO nicht befähigt fühlen, langfristige IT-Strategie-Entscheidungen zu treffen.

Die Entkopplung findet zu einer Zeit statt, in der sich die Rolle des CIOs auf neue Bereiche ausweitet: 34 % der CIOs geben an, dass sie sich heute deutlich stärker als in der Vergangenheit mit strategischen Prioritäten außerhalb der IT befassen. Mindestens jeder dritte CIO wird gebeten, wichtige Geschäftsinitiativen zu leiten, die den Wert von KI erschließen, darunter Personalplanung, digitale Innovation und operative Resilienz in zunehmend volatilen Märkten.

Weitere Ergebnisse der Studie:

Während knapp über ein Drittel der CIOs der Meinung ist, dass ihr Unternehmen ausreichend in die Modernisierung der IT-Infrastruktur investiert, sagen 41 %, dass die Investitionen erhöht werden müssen. Jeder vierte CIO (26 %) gibt an, dass es schwierig ist, den CEO für Modernisierungs- und Transformationsstrategien zu gewinnen.

CEOs erwarten von CIOs, dass sie ein ausgewogenes Gleichgewicht finden: Sie sollen Innovationen und die Einführung von KI vorantreiben und gleichzeitig Kosten und Risiken kontrollieren. Insbesondere erwarten CEOs von CIOs, dass sie dabei maßvoll vorgehen: Sie sollen sich auf Geschäftsergebnisse statt auf Hypes konzentrieren und sicherstellen, dass neue Technologien wie KI verantwortungsbewusst eingesetzt werden. CIOs haben die Aufgabe, Anwendungsfälle zu identifizieren, Kosteneinsparungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass Governance und Ethik von Anfang an integriert sind.

CIOs sind heute zunehmend in die Personalstrategie involviert, insbesondere im Zusammenhang mit dem zunehmenden Einsatz von KI. Viele spielen mittlerweile eine Schlüsselrolle bei der Überwachung der Leistung und Governance von KI-Agenten, die die menschliche Belegschaft ergänzen. Das hat Auswirkungen auf die Produktivität, die Kompetenzentwicklung und die ethischen Standards im gesamten Unternehmen.

Die CIOs selbst sind sich dieser Veränderung bewusst: 37 % der CIOs geben an, dass Technologie-Know-how für die Rolle des CIOs mittlerweile weniger wichtig ist als Business-Strategie und Stakeholder-Management.

Mike Anderson, Chief Digital and Information Officer bei Netskope, kommentiert die Ergebnisse wie folgt:

»Die Rolle des CIOs entwickelt sich schneller weiter als viele Unternehmen darauf vorbereitet sind. CIOs erweitern ihren Aufgabenbereich auf operative und geschäftliche Funktionen in einer Weise, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Dennoch fühlen sich viele nicht vollständig mit ihren CEOs im Einklang oder befugt, langfristige Entscheidungen zu treffen.

Es ist klar, dass technisches Fachwissen für CIOs nicht mehr ausreicht. Sie müssen komplexe Beziehungen zu Stakeholdern navigieren, Business-Ziele kommunizieren und als strategischer Partner an der Spitze des Unternehmens agieren.

Wir haben diese Studie nicht nur durchgeführt, um die Herausforderungen zu identifizieren, sondern um eine echte Ressource bereitzustellen, die dazu beiträgt, die Interaktionen zwischen CIOs und ihren CEOs effektiver und produktiver zu gestalten. Mit Empfehlungen von erfahrenen und erfolgreichen CIOs sowie Führungskräften hoffen wir, CIOs dabei zu helfen, die Gespräche zu führen, die im Zeitalter der KI immer wichtiger werden.«

[1] »Crucial Conversations: How to Achieve CIO-CEO Alignment in the Era of AI« basiert auf Interviews mit globalen CEOs, quantitativen Untersuchungen mit über 200 CIOs in den USA und Großbritannien sowie der Validierung und Mitwirkung von CIOs, CEOs, COOs und Experten für Unternehmensstrategien. Der Report identifiziert sechs zentrale Diskussionspunkte – Kosten, Risiken, Innovation, Mitarbeiter, Messung und IT-Infrastruktur –, in denen Gespräche auf Augenhöhe zu besseren strategischen Ergebnissen führen können.

Hier können Sie den vollständigen »Crucial Conversations« Report nach Registrierung herunterladen.

