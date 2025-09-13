In fünf Jahren könnte 90 Prozent des Codes von KI geschrieben werden

KI verändert die Art, wie Menschen programmieren. Und die Anforderungen an die Fähigkeiten, auf die es für Entwicklerinnen und Entwickler in Zukunft ankommt.
Der Tag der Programmierer fällt jedes Jahr auf den 256. Tag des Jahres, was für Programmierer eine besondere Zahl ist – sie entspricht 28, also der Anzahl möglicher Werte in einem Byte. Wir wollen nicht nur diejenigen würdigen, die den Code schreiben, auf dem die Innovationen unserer Zeit aufgebaut sind – wir wollen auch dazu anregen, über die Entwicklung dieses Berufs nachzudenken. Und über die Fähigkeiten, die Entwickler brauchen, um in Zeiten des vermehrten Einsatzes von KI weiterhin relevant und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
»Die Rolle von Entwicklerinnen und Entwicklern wird neu erfunden. Die Zukunft der Softwareentwicklung bedeutet nicht, Menschen durch KI zu ersetzen. Tatsächlich brauchen wir mehr Entwickler als je zuvor. Aber KI verändert die Art, wie Menschen und Maschinen zusammenarbeiten, und schafft Raum dafür, dass mehr Menschen kreativer, kritischer und strategischer sein können«, sagt Martin Woodward, VP of Developer Relations bei GitHub.
Eine von GitHub durchgeführte Studie zeigt, dass Entwickler, die bereits intensiv KI einsetzen, eine höhere Qualität in ihren Aufgaben erreichen, Zeit sparen, neue Fähigkeiten entwickeln und komplexeres sowie kreativeres Denken anwenden [1].
Die Studie deutet außerdem darauf hin, dass bis 2030 bis zu 90 Prozent des Codes von KI geschrieben werden könnten. Die Einführung von KI führte zudem zu größerer Arbeitszufriedenheit, höherem Ehrgeiz im Beruf und verbesserter technischer Gewandtheit. Die anfängliche Skepsis von Entwickler, die KI-Tools wie GitHub Copilot nutzen, wandelte sich vermehrt in Optimismus gegenüber dem KI-Einsatz beim Coden. Darüber hinaus sind Fähigkeiten wie Teamarbeit, Systemdesign, Orchestrierung von Agenten und iterative Planung mittlerweile unverzichtbar, während das isolierte Lehren von Programmiersprachen-Syntax zunehmend durch kritisches Denken und kollaboratives Arbeiten ersetzt wird.
KI und Menschen: Wie KI den Einstieg in eine Programmierkarriere neu definiert
Eine häufige Frage in der Debatte »KI vs. Mensch« ist, wie sich KI auf Junior-Positionen auswirken könnte – bislang der gängige Startpunkt für eine Karriere in der Softwareentwicklung. Die Befürchtung, dass Automatisierung diese Positionen beseitigen könnte, bewahrheitet sich in der Praxis nicht. Laut GitHub starten neue Entwickler tatsächlich aus einer gut situierten Position, da sie bereits von Anfang an mit KI-Tools vertraut sind. Dieser tägliche Kontakt und das Wissen sind genau das, was Unternehmen brauchen, um sich an die neuen Arten der Softwareentwicklung anzupassen.
Das bedeutet, dass diese Nachwuchstalente ihre Karriere nicht auf repetitive oder einfache Aufgaben beschränken, sondern von Anfang an eine strategische Rolle einnehmen können. Künstliche Intelligenz übernimmt inzwischen einen großen Teil der grundlegenden Codierung, bei der menschliche Sprache in Programmiersyntax übersetzt wird. So entsteht Raum für Fachleute, sich auf das Verständnis von Systemarchitektur zu konzentrieren, an größeren und innovativen Projekten zu arbeiten und Fähigkeiten wie kritisches Denken, Kreativität und Problemlösung zu entwickeln. Dieses neue Umfeld beseitigt die Lernkurve nicht, sondern gestaltet sie neu – und Junior-Entwickler lernen nun von Beginn an die Zusammenarbeit mit KI-Agenten, wodurch sie schneller technologische Gewandtheit und ein systemorientiertes Denken erlangen.
»Die Juniors von heute lernen in einem Umfeld, das von KI geprägt ist, was ihnen einen strategischen Vorteil verschafft. Sie betreten den Markt mit der Denkweise und den Tools, die die Zukunft der Entwicklung erfordert«, betont Woodward. »Wir halten das für so wichtig, dass wir seit der Einführung von GitHub Copilot im Jahr 2021 Schülern und ihren Lehrern kostenlosen Zugang zu unseren besten KI-Tools gewähren.«
Anstatt also eine Bedrohung darzustellen, erweitert KI die Rolle von Junior-Entwickler, beschleunigt ihr persönliches Wachstum und bereitet sie darauf vor, die vielseitigen Fachleute zu werden, die der Markt in den kommenden Jahren verlangen wird. Sie erweitert auch den Zugang zum Beruf selbst und befähigt mehr Menschen, die Rolle des Entwicklers einzunehmen, da Problemlösung und technisches Wissen wichtiger sind als die Beherrschung einer einzelnen Programmiersprache.
[1] https://ashtom.github.io/developers-reinvented
