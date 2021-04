ABBYY stellt No-Code-Plattform Vantage 2 und neuen KI-Marketplace für schnellen Weg in die digitale Transformation vor 

Vantage 2 bietet sofort einsatzbereite KI-Skills für die intelligente Automatisierung.

Über den ABBYY Marketplace können Benutzer ganz einfach kognitive Skills erwerben, um ihre Automatisierungsinitiativen zu beschleunigen.

Anzeige

ABBYY, ein Unternehmen für Digital Intelligence, kündigte im Rahmen seiner virtuellen Konferenz ABBYY Reimagine die Einführung von Vantage 2 an, einer Low-Code/No-Code-Plattform, die kognitive Skills für RPA-Roboter, Automatisierungssysteme, Chatbots und mobile Lösungen bereitstellt und es Unternehmen ermöglicht, Erkenntnisse aus Dokumenten und Inhalten zu gewinnen. Das Unternehmen ging außerdem mit dem ABBYY Marketplace an den Start, dem ersten offenen Marktplatz, auf dem Unternehmen wiederverwendbare KI-Skills entdecken, testen und erwerben können, um damit ihre Automatisierungsinitiativen zu beschleunigen. Partner können hierfür zur Automatisierung aller Arten von inhaltszentrierten Prozessen Skills entwickeln und zur Verfügung stellen.

ABBYY Vantage 2 erlaubt es Anwendern, ihre intelligenten Automatisierungsinitiativen besser zu steuern. Die Plattform treibt die Transformation des gesamten Unternehmens voran, indem sie Geschäftsanwendern ermöglicht, Abläufe schneller zu digitalisieren, ohne dabei auf die IT-Abteilung angewiesen zu sein. Mit Vantage lassen sich wichtige Informationen aus Dokumenten in großem Umfang gewinnen, wie z.B. bei der Rechnungsverarbeitung, Debitorenbuchhaltung, Schadensbearbeitung, Vergabe von Hypothekenkrediten oder dem Kunden-Onboarding. Sogar einzelne Businessanwender können beitragen, Automatisierungsstrategien zu beschleunigen, den Kundenservice zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität zu steigern.

Anzeige

Die neu strukturierte Plattform basiert auf Microservices und ist in Containern verwaltet, die vom Open-Source-System Kubernetes orchestriert werden, um den Anforderungen eines agilen IT-Betriebs gerecht zu werden. Mit einer Cloud-first-Architektur und einer intuitiven Low-Code/No-Code-Benutzeroberfläche vereinfacht Vantage die Integration und Anwendung transformativer Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Unternehmen. Die Plattform lässt sich nahtlos mit anderen intelligenten Automatisierungsplattformen, wie RPA oder BPM und Geschäftsanwendungen, einschließlich ERP-Systemen, verbinden. Vantage bietet eine neue Art von Software, um Dokumente auf die gleiche Weise zu verstehen und zu bearbeiten, wie es Menschen tun. Die Kombination aus vortrainierten, neuronalen Netzwerken und online Machine Learning ermöglicht die Erkennung von unstrukturierten Daten, passt sich schnell an veränderte Eingaben an und liefert ein genaues, zuverlässiges Ergebnis.

Cognigy, EXL, Kryon, Micro Focus, NICE, Pegasystems, PwC und RoboRana integrieren Vantage 2 bereits in ihren Plattformen. Von ABBYY entwickelte, gebrauchsfertige Konnektoren sind für Alteryx, Blue Prism und UiPath verfügbar.

Der neue ABBYY Marketplace bietet online eine umfangreiche Auswahl vielfach anwendbarer Technologie-Komponenten, darunter kognitive Skills für die Klassifizierung von Dokumenten sowie die Datenextraktion, einsatzbereite Prozessabläufe und vorkonfigurierte Konnektoren. Da immer mehr Unternehmen an der Try-and-Buy-Methode interessiert sind, bietet der Marketplace vorgefertigte Skills für die Verarbeitung aller Arten von Dokumenten wie Rechnungen, Bestellungen, Quittungen, Kreditdokumente, Versicherungsansprüche, Frachtbriefe und mehr. ABBYY-Partner können neue Skills und andere Technologie-Komponenten zum Marketplace beisteuern oder bereits einsatzbereite Technologien nutzen, um Automatisierungsprojekte zu beschleunigen.

»Laut unserer IDC IDP Anwender-Studie 2020 [1] gibt fast die Hälfte der Führungskräfte in Unternehmen eine verbesserte Entscheidungsfindung als Hauptvorteil der Digitalisierung und Transformation von Dokumentenprozessen an; weitere Vorteile sind die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie eine verbesserte Rechenschaftspflicht. Allerdings nennen die Befragten auch den Mangel an IT-Ressourcen und die unzureichende Qualifikation der Mitarbeiter als größte Herausforderungen bei der Einführung von IDP-Technologien. Dies unterstreicht den Bedarf an modernen Low-Code-Plattformen, die ein breiteres Spektrum an Geschäftsfunktionen ermöglichen, um zu Transformationsinitiativen beizutragen und deren Einführung zu beschleunigen«, kommentiert Holly Muscolino, Research Vice President, Content and Process Strategies and the Future of Work, bei IDC. »Vantage 2 und der ABBYY Marketplace bieten eine innovative und intuitive Lösung für Business-Analysten, mit der sie Skills erstellen oder erwerben, sie für eine Automatisierungsplattform verfügbar machen, sie zu einem robotergesteuerten Workflow hinzufügen und so einen Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen können.«

»Die modernen Business User von heute suchen nach einer Möglichkeit, die in Dokumenten enthaltenen Daten schneller zu erfassen und zu nutzen. Diese Ziele können durch KI-basierte, einfach anwendbare und sofort einsetzbare Technologien, die wir Skills nennen, erreicht werden«, fügt Markus Pichler, VP Sales Europe bei ABBYY, hinzu. »Vantage 2 bietet ein komplett neu gestaltetes Benutzererlebnis, das die Art und Weise, wie KI-fähige Skills erstellt, trainiert und zur Verfügung gestellt werden, revolutioniert. Mit ihrer schnellen Lernkurve kann die Technologie-Plattform ganz einfach über viele Geschäftsfunktionen und Automatisierungssysteme hinweg angewendet werden. Darüber hinaus finden Anwender im ABBYY Marketplace viele vortrainierte Skills, die es gängigen RPA-Tools, BPM-Systemen und KI-Chatbots ermöglichen, auch die komplexesten Dokumente zu verstehen. Vantage 2 und der Marketplace sind darauf ausgerichtet, eine echte Geschäfts-Transformation zu ermöglichen.«

»Als Technology Alliance Partner haben wir gemeinsam bereits verschiedene Herausforderungen bei der Dokumentenverarbeitung gelöst, zuletzt im Zusammenhang mit dem Gehaltsscheckschutzprogramm SBA PPP der US-Regierung. Die Technologie von ABBYY ergänzt Blue Prisms intelligente Automatisierung um die entscheidenden Fähigkeiten, die für das Verständnis und die Verarbeitung von Inhalten notwendig sind. Vantage 2 ist ein großartiges Beispiel für die Demokratisierung von KI und die neuen, gebrauchsfertigen Konnektoren werden es uns ermöglichen, unseren Kunden noch schneller Mehrwert zu bieten«, kommentiert Bruce Mazza, VP des Technology Alliances Program bei Blue Prism.

ABBYY Vantage 2 ist ab sofort für Early Adopter-Kunden und Partner erhältlich und kann direkt über ABBYY oder über ein globales Netzwerk von Partnern erworben werden, darunter RPA-Anbieter, strategische Systemintegratoren und Beratungsunternehmen.

[1] Intelligent Document Processing (IDP) within Document Workflows: Adoption, Benefits, Challenges, by Holly Muscolino, January 2021.

Um mehr über ABBYY Vantage 2 zu erfahren, besuchen Sie: www.abbyy.com/vantage.

Um mehr über den ABBYY Marketplace zu erfahren, besuchen Sie: www.abbyy.com/marketplace.

Um mehr über die Teilnahme am Early Adopter-Programm zu erfahren, kontaktieren Sie bitte einen ABBYY-Ansprechpartner.

ABBYYs komplette Suite von Digital Intelligence-Lösungen finden Sie unter: https://www.abbyy.com/de/solutions/digital-intelligence/.

416 Artikel zu “ No Code Low“

TRENDS 2021 | NEWS Der Einfluss von technologie-getriebenen Veränderungen auf den Unternehmenserfolg Sechs Technologietrends im Fokus für unternehmerische Sicht auf Technologie und deren Einsatz im Jahr 2021. ThoughtWorks, eine Technologieberatung, bietet mit Looking Glass einen Leitfaden für die entscheidenden technologischen Veränderungen, die geschäftlichen Erfolg im Jahr 2021 und darüber hinaus prägen werden. In den Report sind die Erfahrungen aus fünf Jahren interner Strategie und täglicher Kundenarbeit eingeflossen.… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | BUSINESS 2021-Prognosen für Führungskräfte Digitale Dienstleistungen, Kostentransparenz und kluge Entscheidungsfindung: In welchen Bereichen Führungskräfte 2021 aktiv werden müssen Es war ein Jahr des Umbruchs und der Unsicherheit – mit Ereignissen, die enorme Auswirkungen auf Unternehmen, Budgets und Entscheidungsträger hatten. Laut Forrester [1] hat »Covid-19 die Mängel der Technologiestrategien vieler Unternehmen aufgedeckt«, wobei sich Firmen teilweise blindlings technischer Modernisierung, Vereinfachung,… Weiterlesen →

NEWS | STRATEGIEN Unter Führung der IT wird Low-Code zum nachhaltigen Erfolg Dank Low-Code-Plattformen können Mitarbeiter aus Fachbereichen selbst Apps erstellen, die sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Ganz ohne die IT-Abteilung funktioniert das aber nicht. Die Low-Code-Entwicklung von Anwendungen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass bis 2023 die Zahl der aktiven Citizen Developers in großen Unternehmen mindestens viermal so groß sein wird wie… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | STRATEGIEN Hybride Automatisierungstechnologien erfordern neue Skillsets Die Zunahme der Rechenleistung, die Explosion der verfügbaren Datenquellen und die Senkung der Kosten für Software-Tools haben der Einführung neuer, innovativer Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einen unglaublichen Schub verpasst. Seitdem Robotic Process Automation (RPA) 2017 die Automatisierungsbühne betreten hat, nimmt die Automatisierungswelle immer mehr Fahrt auf. War gestern noch RPA in aller Munde, geht… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY 2021: Prognosen für das Everywhere Enterprise Illustration: Geralt Absmeier Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung blieb im Jahr 2020 zu Hause, um sich vor der Pandemie zu schützen. Unternehmen mussten über Nacht ihre Prozesse neu organisieren und es scheint, dass die Veränderungen in unserem Arbeitsleben bestehen bleiben. Was hält 2021 für Unternehmen bereit, die sich weiter an die Ära des Everywhere… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Scanner: Intelligente Dokumentenerfassung zur Integration papierbasierter Informationen in digitale Workflows Neue Scanner und Software von Kodak Alaris ermöglichen eine schnelle, effiziente Bildverarbeitung und intelligente Datenextrahierung, was die Umwandlung von Dokumenten in unternehmenskritische Informationen beschleunigt. Kodak Alaris erweitert sein Portfolio mit einer neuen Reihe von Produktionsscannern für große Abteilungen oder Poststellen von KMUs. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen eine Aktualisierung seiner Software für die webbasierte… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMUNIKATION 5G: Fünf wesentliche Technologien für den ökonomischen Einsatz Seit Covid-19 im Februar auf Europa getroffen ist, haben sich viele Bereiche des Lebens stark verändert – privat wie auch beruflich. Wir nutzen deutlich mehr digitale Applikationen, beispielsweise um die geographische Trennung virtuell zu überbrücken. Eine stabile, sichere und zuverlässige Internetverbindung ist dabei unerlässlich. Mehr denn je ist unsere Gesellschaft durch die beschleunigte Digitalisierung auf… Weiterlesen →

NEWS | LÖSUNGEN | STRATEGIEN | TIPPS Neun Erfolgsfaktoren für die Low-Code-Implementierung Für erfolgreiches Low-Coding braucht es nicht nur die richtige Technologie, sondern auch eine tragfähige Strategie. Pegasystems erläutert, worauf es dabei ankommt. Den Mangel an Entwicklern abfedern, die Zeit von einer Idee bis zu ihrer konkreten Umsetzung in Form von Software deutlich verkürzen, die Softwareentwicklung demokratisieren: Low-Code-Plattformen, die zur Erstellung von Anwendungen wenig bis gar keine… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Buyers Lab würdigt Kodak Alaris für herausragende Innovationsleistungen Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution als »bahnbrechende Lösung« gefeiert. Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), das weltweit führende, unabhängige Testinstitut für Document-Imaging-Software, -Hardware und -Services, hat die Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution mit seinem Outstanding Achievement in Innovation Award in der Kategorie »Document-Imaging-Software« ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung honoriert Produkte oder Lösungen, die… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG BT setzt auf Canonical Ubuntu für 5G-Cloud-Core-Netzwerk der nächsten Generation BT wählt Open-Source-Strategie für 5G Cloud Core Canonical ist zentraler Partner für die schnelle Bereitstellung von Diensten BT hat Canonical’s Charmed OpenStack auf Ubuntu als Schlüsselkomponente ihres 5G-Core-Netz der nächsten Generation gewählt. Canonical, das Unternehmen hinter Ubuntu, stellt dafür den Open Source Virtual Infrastructure Manager (VIM). Im Rahmen von BT’s Network Function Virtualisation (NFV)-Programm… Weiterlesen →