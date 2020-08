Digitalisierung in einer neuen Welt: Die Mendix World Version 2.0 entwickelt sich zum weltweit größten Low-Code-Event

Reichhaltiger Content: Am 1. September startet die Mendix World: Version 2.0 mit über 65 interaktiven On-Demand- und Live-Sessions

Mit Tausenden von Anmeldungen schafft der Event eine Bühne für Low-Code-Entwicklung in einer digitalen, neuen Welt

Koryphäen aus Entertainment und Wissenschaft als Referenten

Mendix, Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer im Bereich Low-Code für Unternehmen, einem modellbasierten Ansatz zur 10-mal schnelleren Entwicklung Cloud-nativer Software, gibt heute eine Reihe neuer Sessions für das weltweit größte Low-Code-Event bekannt. Teilnehmer der Mendix World: Version 2.0 können sich auf renommierte Sprecher wie die bekannte Mathematikerin und Professorin Hannah Fry und Duncan Wardle, den ehemaligen Head of Innovation & Creativity der Walt Disney Company, freuen.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf Unternehmen sind global spürbar. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen bezüglich ihrer Digitalisierungsprozesse heute mehr denn je eine Bereitschaft zur Veränderung zeigen und einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit mitbringen. Die Mendix World: Version 2.0 fokussiert sich daher ganz auf die Frage, wie Low-Code-Entwicklung, dank der Kernprinzipien von Kollaboration, Agilität, Offenheit und Innovation, Unternehmen sicher und effektiv in diesen Zeiten und in Zukunft begleiten kann.

Mit der Mendix World: Version 2.0 bietet Mendix eine spannende, digitale Alternative zu dem jährlichen Vor-Ort-Event in Rotterdam. Das Digitalevent richtet sich an Software-Entwickler und Personen, die in ihrem Unternehmen nicht der IT-Abteilung angehören und daher keinen ausgeprägten technischen Hintergrund mitbringen, aber die digitale Unternehmenstransformation vorantreiben möchten.

Mehr als 8.000 Personen haben sich bereits für das Digitalevent angemeldet. »Die enorme Anzahl von Menschen, die sich bereits für die Mendix World: Version 2.0 registriert haben, zeigt, welch großen Wert Low-Code für die Geschäftswelt besitzt. Organisationen aller Größenordnungen setzen vermehrt auf Low-Code, um ihre eigene digitale Transformation zu beschleunigen und die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen,« erklärt Derek Roos, CEO von Mendix. »Das Event bringt die Low-Code-Community weltweit zusammen. Und wir sprechen hier nicht nur von Entwicklern, die Low-Code nutzen, um ihre Projekte schneller voran zu treiben. Zum ersten Mal übertrifft die Zahl der registrierten Teilnehmer, ohne technischen Hintergrund die Anzahl der angemeldeten Software-Entwickler.«

Das einwöchige Digitalevent umfasst Live-Sessions, interaktive Workshops und vorab aufgezeichnete On-Demand-Sessions inklusive einer gemeinsamen Keynote am 1. September von Derek Roos, Gründer und CEO von Mendix und Johan den Haan, CTO von Mendix. In der Keynote werden die Zuschauer nicht nur über die Zukunft von Low-Code informiert, sondern auch über wichtige Produktverbesserungen und ganz neue Lösungen von Mendix.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmer während der Woche Zugang zu 65 On-Demand-Sessions, die über den Hub der Mendix World: Version 2.0 verfügbar sind. Das Beste dabei: Die Teilnehmer können sich ihr eigenes, maßgeschneidertes Programm erstellen und in ihrem eigenen Tempo verfolgen. Dabei gibt es drei Session-Tracks: Lead the Way, Discover what’s Possible und Build the Future. Zusätzlich wartet die Veranstaltung mit zwei hochkarätigen Referenten auf:

Die renommierte Mathematikerin und Professorin Hannah Fry gibt Einblicke in die kreative Erschließung von Datenmustern im menschlichen Verhalten.

Duncan Wardle, der frühere Head of innovation & creativity bei der Walt Disney Company, gibt Tipps rund um kreative Denkprozesse und zum Umgang mit sich schnell verändernden Kundenbedürfnissen.

Die Mendix World: Version 2.0 bietet jede Menge aktuelle, spannende und informative Inhalte. Die virtuellen Sessions kratzen dabei nicht nur an der Oberfläche: Die Teilnehmer werden aus erster Hand von Unternehmenssprechern erfahren, wie diese Mendix Low-Code erfolgreich eingesetzt haben, um ihre operativen Prozesse digitaler und agiler zu gestalten und somit ihre strategische technologische Ausrichtung an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. So kann sich jeder darüber informieren wie beispielsweise die Städte San Antonio (Texas) und Rotterdam (Niederlande) in Rekordzeit Apps entwickelt haben, um ihre Bürger in Krisenzeiten besser unterstützen zu können oder wie Versicherungsgesellschaften Low-Code nutzen, um die Prüfung von Schadensfällen zu automatisieren und so ihren Kunden und Mitarbeitern eine optimierte digitale Erfahrung zu bieten.

Interessenten können sich hier für die Mendix World: Version 2.0 registrieren.

246 Artikel zu „Low Code“

NEWS | LÖSUNGEN | STRATEGIEN | TIPPS Neun Erfolgsfaktoren für die Low-Code-Implementierung Für erfolgreiches Low-Coding braucht es nicht nur die richtige Technologie, sondern auch eine tragfähige Strategie. Pegasystems erläutert, worauf es dabei ankommt. Den Mangel an Entwicklern abfedern, die Zeit von einer Idee bis zu ihrer konkreten Umsetzung in Form von Software deutlich verkürzen, die Softwareentwicklung demokratisieren: Low-Code-Plattformen, die zur Erstellung von Anwendungen wenig bis gar keine… Weiterlesen →

UNCATEGORIZED Erstes komplett mit Low-Code umgesetztes Großprojekt erfolgreich abgeschlossen Fischerei-Management-System für Bundesverwaltung mit 99,2 % Codegenerierung realisiert. Die Hersteller von Low-Code-Plattformen streben bekanntlich einen »Faktor 10« hinsichtlich der Effizienz der Softwareentwicklung an. Dies gilt meist für kleinere und mittlere Projekte. Dass die Low-Code-Technologie auch ideal für Großprojekte geeignet ist, beweist das von Scopeland Technology jüngst umgesetzte Projekt für die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung… Weiterlesen →