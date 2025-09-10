KI-Leitfaden für den deutschen Mittelstand verfügbar

DeRZ veröffentlicht praxisorientierten Ratgeber mit ROI-Kalkulationen [1].

Die DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH hat einen umfassenden KI-Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen veröffentlicht. Das Whitepaper »KI-Leitfaden für den deutschen Mittelstand: Von der Strategie zur erfolgreichen Implementierung« adressiert eine kritische Marktlage: Während 68 Prozent der deutschen Unternehmen bereits KI-Tools einsetzen, plant über ein Viertel aller Firmen noch nicht einmal den Einsatz einfacher KI-Anwendungen. Der Leitfaden bietet praxiserprobte Lösungsansätze für die vier größten Implementierungshürden, die eine aktuelle Civey-Umfrage identifiziert hat. So beschäftigen Unternehmen nicht nur die unklare Rechtslage (41 Prozent), Sicherheitsbedenken (40 Prozent) sondern auch fehlendes Know-how (30 Prozent) sowie fehlende Geschäftsmodelle (28 Prozent). Basierend auf dem Expertenwissen verschiedener Beratungsunternehmen zeigt das Whitepaper eine strukturierte Herangehensweise von der Potenzialanalyse bis zur produktiven Nutzung auf.

Ein zentraler Fokus liegt dabei auf den infrastrukturellen Voraussetzungen erfolgreicher KI-Projekte. So erläutert der Ratgeber konkret, wie bestehende Rechenzentren für KI-Anwendungen angepasst werden können und wann Neubau- oder modulare Containerlösungen erforderlich sind. Dabei werden technische Spezifikationen wie Nvidia A100/H100-Systeme, erweiterte Kühlsysteme und Netzwerkdurchsatzraten von mindestens 100 Gbps ebenso behandelt wie Cloud-Bursting-Strategien für automatische Skalierung.

Das Whitepaper stellt branchenspezifische Optimierungspotenziale dar, zeigt konkrete TCO-Kalkulationen sowie realistische Zeitpläne für die Projektplanung auf. Unternehmen erhalten strukturierte Handlungsempfehlungen, die von der ersten Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Implementierung reichen.

Das Whitepaper steht ab sofort kostenfrei zum Download auf der Website der DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH unter https://deutsche-rz.com/whitepaper/der-ki-leitfaden-fuer-den-deutschen-mittelstand zur Verfügung.

3111 Artikel zu „KI Mittelstand“

News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz Jedem Mittelständler seinen eigenen KI-Chatbot In diesem Artikel erläutern wir, wie man unabhängig von der Unternehmensgröße moderne KI-Chatbots mit internen Daten und Dokumenten sicher nutzen kann. Anhand von drei konkreten Use Cases zeigen wir auf, warum Sie das tun sollten. Jeder, der sich mit dem aktuellen Hype rund um ChatGPT und Co. auseinandersetzt, merkt, dass hier eine disruptive Schwelle… Weiterlesen →