»Inspiration statt German Angst«: Weißwurstfrühstück in Davos beleuchtet KI-Chancen für den Mittelstand

Beim exklusiven Weißwurstfrühstück in Davos, das im Rahmen des World Economic Forum (WEF) stattfand, diskutierten führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik über die Transformation der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI) und die Chancen für den deutschen Mittelstand. Gastgeber Werner Theiner, Präsident des German Mittelstand e.V., hatte hochkarätige Gäste eingeladen, darunter Chandler Morse, Vice President Public Policy bei Workday, Michael Lipka von Huawei Deutschland und Bernhard Huter von EMC Home of Data.

Inspiration statt Angst – Deutschland muss Chancen nutzen

»Zwischen ›America First‹ und ›China Speed‹ darf uns nicht die ›German Angst‹ treiben. Stattdessen müssen wir mit ›Inspiration Germany‹ die KI-Transformation aktiv gestalten«, betonte Theiner. Dieser optimistische Blick wurde durch aktuelle Daten aus der Workday-Studie »Elevating Human Potential: The AI Skills Revolution« gestützt. Die Ergebnisse zeigen: Je intensiver Unternehmen KI einsetzen, desto optimistischer bewerten sie deren Auswirkungen. Während Unternehmen, die noch am Anfang der KI-Nutzung stehen, einen Durchschnittswert von 3,89 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, bewerten erfahrene KI-Anwender die Technologie mit 4,23 Punkten.

Vertrauen als Schlüssel zur digitalen Transformation

»Vertrauen ist die Währung der digitalen Transformation«, erklärte Chandler Morse. »Die Windschutzscheibe eines Autos ist größer als der Rückspiegel – weil der Blick nach vorne wichtiger ist.« Workday setzt sich mit Advocacy-Teams in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum für innovationsfreundliche politische Rahmenbedingungen ein, die Fortschritt ermöglichen statt hemmen.

Huawei: Technologie als Brücke zur Zukunft

Michael Lipka von Huawei Deutschland unterstrich die Rolle moderner Infrastruktur als Grundlage der digitalen Transformation. »Ohne leistungsfähige Netze und sichere Datenarchitekturen kann keine KI-Revolution gelingen. Huawei arbeitet kontinuierlich daran, innovative Technologien bereitzustellen, die Unternehmen weltweit den Zugang zu den Chancen der Digitalisierung ermöglichen.«

Huawei engagiert sich stark für eine nachhaltige digitale Wirtschaft und betont, dass der Erfolg von KI eng mit stabiler und sicherer IT-Infrastruktur verbunden ist. »Es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern, Mittelstand und Politik, um ein zukunftssicheres Ökosystem für KI-gestützte Geschäftsmodelle zu schaffen«, so Lipka weiter.

Bernhard Huter: Mittelstand als Innovationsmotor

Bernhard Huter, Geschäftsführer von EMC Home of Data, hob die besondere Rolle des Mittelstands als Treiber technologischer Innovationen hervor. »Der Mittelstand steht vor der Herausforderung, KI nicht nur zu adaptieren, sondern aktiv mitzugestalten«, betonte Huter. »Datenhoheit, Sicherheit und digitale Souveränität sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen.«

EMC Home of Data stellt mit seinem Münchner Internet-Knoten MucOn-X eine entscheidende Infrastruktur bereit, um Unternehmen eine sichere und leistungsfähige Datenverarbeitung zu ermöglichen. »Unsere Mission ist es, den deutschen Mittelstand mit den richtigen Werkzeugen für die digitale Transformation auszustatten und so eine nachhaltige Innovationsbasis zu schaffen«, so Huter weiter.

Werner Theiner, Bernhard Huter, Michael Lipka, Chandler Morse (auf dem Podium) beim Weißwurstfrühstück in Davos im Rahmen des World Economic Forum (WEF).

Fokus auf menschliche Stärken – Skills für die Zukunft

Die Studie zeigt, dass 93 Prozent der aktiven KI-Anwender sich durch den Einsatz der Technologie stärker auf strategische Aufgaben konzentrieren können. Doch es gibt eine bemerkenswerte Diskrepanz in der Wahrnehmung: Während 82 Prozent der Mitarbeitenden davon ausgehen, dass der Bedarf an zwischenmenschlicher Interaktion im KI-Zeitalter steigen wird, teilen nur 65 Prozent der Führungskräfte diese Einschätzung.

»Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI Menschen ersetzt, sondern wie wir sie nutzen, um menschliches Potenzial zu entfalten«, so Morse weiter. »Menschen werden nur Technologien nutzen, denen sie vertrauen. Deshalb geht es um ethische Entscheidungsfindung, emotionale Intelligenz und Beziehungsaufbau.« Workday verfolgt dabei einen »Human in the Loop«-Ansatz: KI unterstützt, trifft aber keine automatisierten Entscheidungen – die letzte Instanz bleibt der Mensch.

Zukunft gestalten: Mensch und KI als Team

Die zentrale Botschaft des Weißwurstfrühstücks in Davos: Die Zukunft gehört nicht der Konkurrenz zwischen Mensch und Maschine, sondern ihrer Zusammenarbeit. »Wer Zukunft gestalten will, muss Teil der Bewegung sein«, resümierte Theiner. Der German Mittelstand e.V. wird diesen Weg aktiv mitgestalten – unter dem Leitmotiv »Inspiration Germany« statt »German Angst«.

Über den German Mittelstand e.V.:

Der German Mittelstand e.V. ist die führende Interessenvertretung des deutschen Mittelstands. Mit einem starken Netzwerk aus Unternehmern, Vordenkern und politischen Entscheidern setzt sich der Verband für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft mittelständischer Unternehmen ein.

6588 Artikel zu „Deutschland KI „

News | Business | Marketing | Strategien KI-Analyse: So ticken Deutschlands Gründer Lexware-Kampagne fördert Gründergeist und bietet exklusive Einblicke in die Gedanken von 2.500 Gründerinnen und Gründer Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent an. Ist das schon die Trendwende nach dem Negativwachstum von neun Prozent im Jahr davor? Immerhin: 568.000 Gründer trotzten der angespannten politischen Lage, einer… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper KI-Sprachmodelle: Deutschland will mitrechnen Machbarkeitsstudie ermittelt Voraussetzungen für KI-Anwendungen wie beispielsweise Chatbots in Deutschland. Bedarf an KI-Services ist groß: 71 Prozent der KI-Unternehmen setzen Fokus auf Entwicklung und Nutzung von Sprachmodellen. Mehr als 80 Prozent der befragten Experten raten zum Aufbau eines deutschen KI-Ökosystems. Studie der LEAM-Initiative erarbeitet Konzept zum Aufbau einer deutschen KI-Supercomputing-Infrastruktur: https://leam.ai/ ChatGPT bringt… Weiterlesen →