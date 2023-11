Jedem Mittelständler seinen eigenen KI-Chatbot

In diesem Artikel erläutern wir, wie man unabhängig von der Unternehmensgröße moderne KI-Chatbots mit internen Daten und Dokumenten sicher nutzen kann. Anhand von drei konkreten Use Cases zeigen wir auf, warum Sie das tun sollten.

Jeder, der sich mit dem aktuellen Hype rund um ChatGPT und Co. auseinandersetzt, merkt, dass hier eine disruptive Schwelle erreicht ist und derartige KI-Technologien das Potenzial haben, Prozesse und die Art, wie wir arbeiten, grundlegend zu wandeln. Nicht verwunderlich also, dass auch im Mittelstand ein enormes Interesse an Einsatzmöglichkeiten besteht. Das geht jedoch zu Recht mit erheblichen Zweifeln im Hinblick auf die Datensicherheit und Governance einher.

Es ist einfach, mit den Sprachmodellen moderner Chatbots allgemeine Texte zu erstellen, aber einen echten wirtschaftlichen Wert kann die KI nur generieren, wenn sie auf interne Informationen und Dokumente zugreifen kann. Bei ChatGPT von OpenAI landen alle eingegebenen Daten in einer fremden Blackbox und man verliert jegliche Kontrolle darüber. Sicher wird man das mit eigenen, geschäftlichen Daten nicht tun wollen. Nicht ohne Grund sperren viele Unternehmen wie beispielsweise die Deutsche Bank den Zugang zu ChatGPT von OpenAI. Wie also fortschrittliche KI-Technologien nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne dabei die Integrität und Sicherheit sensibler Daten zu gefährden?

Microsoft bietet mit Azure OpenAI eine vertrauenswürdige, sichere Umgebung, die speziell darauf ausgerichtet ist, dass die Daten im eigenen Unternehmen verbleiben. Damit lassen sich die Vorteile eines firmeneigenen ChatGPT voll Datenschutz- und DSGVO-konform ausschöpfen, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit eingehen zu müssen. In der Regel gehört die Microsoft Cloud im Mittelstand ohnehin bereits zu den etablierten Plattformen.

Neue Serviceangebote – wie der abtis Company Chat Copilot – bauen darauf auf und nutzen Microsoft Azure Open AI als Basis, um einen firmeneigenen, intern nutzbaren KI-Assistenten bereitzustellen. Dieser bietet mittelständischen Kunden eine fortschrittliche KI-Technologie bei unübertroffener Datenintegrität als einfach zu buchenden Service. Kunden nutzen dabei eine eigene Instanz der leistungsfähigen ChatGPT-Technologie. Oft liegen im Mittelstand die eigenen Daten bereits in der Microsoft Cloud und können so einfach mit dem abtis Company Chat Copilot genutzt werden, ohne die sichere und geschützte eigene Umgebung verlassen zu müssen.

Daraus ergeben sich viele Vorteile, wie folgende drei Anwendungsbeispiele zeigen, die praktisch von jedem Mitarbeitenden genutzt werden können: Informationen können schnell aus Dokumenten wie Office-Dateien oder PDFs extrahiert oder zusammengefasst werden, ohne das entsprechende Dokument dafür öffnen oder gar lesen zu müssen. Generell wird die Erschließung von Wissen deutlich einfacher, weil man Fragen und Suchen an den eigenen Informationsbestand in einem natürlichsprachlichen Chat-Dialog stellen kann. Übersetzungen lassen sich in einer gesicherten Umgebung automatisiert durchführen, womit die Internationalisierung des Unternehmens deutlich einfacher wird.

Die Einrichtung des abtis Company Chat Copilot ist unkompliziert und kann ohne großen finanziellen oder zeitlichen Aufwand realisiert werden. Die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelte Lösung benötigt kein Anlernen. Sie kann sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Damit wird der eigene KI-Assistent zum verlässlichen Partner im täglichen Geschäftsleben, mit dem sich Routineaufgaben automatisieren und dadurch die Effizienz im Unternehmen steigern lassen.

Richtig aufgesetzt sind Datensicherheit und moderne KI kein Widerspruch und auch für den Mittelstand sehr gut nutzbar.

Viktor Neugebauer, Senior Business Development

https://www.abtis.de/azure/produkte/copilot