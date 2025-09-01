IT im Wandel – Zwischen Anforderungen und Realität braucht der Mittelstand viele Partner. Oder etwa nicht?

Cloudmigration, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Compliance, Cyber Risks, … Die Liste der Anforderungen an zukunftsweisende Unternehmens-IT wird immer länger. Wie all das in bestehende Geschäftsprozesse integrieren, wenn dem fragmentierte Systeme, hochkomplexe Lizenzbestimmungen, personelle und finanzielle Engpässe gegenüber stehen?
Während Konzerne über eigene Digital Units verfügen, braucht der Mittelstand dafür Partner. Das kostet – und birgt die Gefahr, dass jeder nur Teile liefert, aber nicht ganzheitlich denkt. Melanie Achten von der MRM Distribution GmbH ist angetreten, das zu ändern. Mit umfäng-lichen Lösungen, günstigen Alternativen, sicheren KI-Anwendungen.
»Unser Ziel ist nicht der teure Verkauf, sondern eine tragfähige Lösung«. Wenn Melanie Achten mit Kundinnen und Interessenten spricht, hört sie oft heraus: Den Ideal-Partner für ihre IT haben die wenigsten. Den mit dem Rundumblick auf Lizenzierung, Sicherheit, Automatisierung UND die Kosten. Deshalb legt sie darauf den Fokus bei der MRM Distribution. Die Basis bildet eine Lizenzierung, die gebrauchte Microsoft-Produkte einbindet und hybride Modelle einer reinen Cloud-Strategie vorzieht. »Das spart schnell mal 30 bis 70 Prozent ein und nimmt den Druck aus den Budgets«, sagt die ehemalige Bechtle-Lizenz-Managerin.
Die Digitalisierung leisten können. Im MRM-Portfolio geht es neben der Beschaffung gebrauchter Software und Microsoft CSP auch um günstige Alternativen für Virtualisierung, Hyperautomation und KI-Integration. Damit aus ambitionierten Digitalstrategien kein Entweder-Oder werden muss, sondern ein tragfähiges Gesamtpaket, bringt MRM die Lösungen dieser Hersteller in den deutschsprachigen Markt:
- BusinessGPT Private AI: private KI Plattform auf allen -Wissensdatenbanken eines Unternehmens und Busi-ness-
GPT AI Firewall zum Schutz vor fahrlässigem Umgang mit Schatten-KI. Beides als SaaS oder on-prem verfügbar.
- Ein Thema mit Brisanz löst die Virtualisierungs-Software Sangfor HCI. Laut Melanie Achten eine echte Alternative nach der Broadcom-Übernahme von VMware. Einfach in der Lizenzierung, leistungsfähig, mittelstandstauglich – und so viel günstiger als VMware!
- Quickwork ist die von MRM präferierte Hyperautomation-Lösung für eine durchgängige KI-gestützte Automatisierung von Unternehmensprozessen.
- Und auch zu den Adobe-Produkten bietet der Distributor eine Alternative: FlexiPDF von SoftMaker punktet mit der Möglichkeit, PDFs zu bearbeiten – bei klaren Lizenzbestimmungen ohne Abo-Zwang.
Ein Partner für alle/s. MRM richtet sich mit seinem Angebot an Unternehmenskunden, den Channel (IT-Reseller, Systemhäuser, Fachhändler) und ist Partner der Einkaufsverbände Synaxon und Nordanex. Ob direkt oder indirekt – jeder erhält Zugriff auf die bewährten Herstellerlösungen.
IT aus einer Hand, fundierte Microsoft-Beratung, Transparenz und Kostenersparnisse bis 70 Prozent – zwischen Anforderungen und Realität braucht der Mittelstand doch gar nicht so viele IT-Partner wie gedacht …
Angelika Mühleck,
freie Journalistin
Illustration: © Generative AI | shutterstock.com; MRM Distribution
