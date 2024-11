IT-Herausforderungen im Mittelstand: Was Unternehmen jetzt angehen müssen

Der IT-Dienstleister Net-D-Sign aus Garching bei München zeigt branchenübergreifend fünf wichtige Herausforderungen in der IT von mittelständischen Unternehmen, welche die Systeme und auch den Betrieb gerade in diesen Tagen sehr schnell teuer und ineffizient machen können. Unternehmen fehlt zudem oft die richtige Basis, um neue Technologien wie KI erfolgreich zu implementieren und voll von ihren Vorteilen zu profitieren, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten agil auf sich veränderndes Geschäft zu reagieren oder neue Regularien wie NIS2 umzusetzen.

IT-Dienstleister erleben immer wieder, dass gerade mittelständische Unternehmen branchenübergreifend vor manchen Herausforderungen in ihrer IT die Augen verschließen beziehungsweise diese häufig auch gar nicht erkennen. Damit laufen sie Gefahr, mit uneffektiven Geschäftsprozessen zu arbeiten, unnötiges Geld auszugeben, den Anschluss an Mitbewerber zu verpassen und Chancen ungenutzt zu lassen, welche durch neue Technologien wie KI entstehen. Dies führt oftmals ebenfalls zu Problemen neue und wichtige Regularien wie NIS2 erfolgreich umsetzen zu können.

Auf diese fünf Probleme sollten mittelständische Unternehmen daher in Hinblick auf ihre IT-Systeme als auch zukünftige Planung achten:

Sicherheitslücken, Risiken und veraltete Software

Bei vielen mittelständischen Unternehmen fehlen Wartungsverträge, regelmäßige Updates und systematische Patchmanagement-Prozesse. Häufig fehlt der Überblick, was alles im Einsatz ist, welche Software auf welchen Rechnern noch liegt – veraltete Hard- und Software, die den »End-of-Life«-Status erreicht haben, stellen ein erhebliches Risiko dar, da sie keine Sicherheitsupdates mehr erhalten und somit anfällig für Cyberangriffe sind. Auch Compliance-Probleme sind die Folge, wenn IT-Systeme gesetzliche oder branchenspezifische Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Inkompatibilität von Software, Hardware, Vernetzung & Cloudbedarf

In immer mehr Unternehmen passen eingesetzte Hardware & Software schon untereinander nicht zusammen. Dazu kommen Herausforderungen im Bereich der Konnektivität und des Bandbreitenbedarfs in Bezug auf Cloud-Nutzung.

Ein typisches Beispiel ist die Verwendung älterer Office-Versionen, die nicht mit Makros harmonieren oder Endgeräte, die keine aktuellen technischen Standards wie WIFI-6 oder WIFI-7 unterstützen. Kurz lässt sich sagen: Das Life-Cycle-Management von IT-Assets ist in den meisten Unternehmen nicht richtig aufgestellt. Software oder Cloudlösungen werden erworben oder auch »liegen gelassen«, ohne Plan in die Zukunft beziehungsweise mit dem Blick nach hinten – was an Hard- und Software ist bereits im Einsatz, wo werden Lizenzen noch bezahlt? Wo bremst sich Technologie gegenseitig aus? Oft bleibt die User Experience auf der Strecke – also die Freude der Mitarbeiter an der IT.

Performance & fehlenden On-Premises / Cloud-Strategie

Häufig haben sich IT-Systeme schon im Bereich der Infrastruktur nicht entsprechend dem Wachstum der Firma mitentwickelt. Eine veraltete Hardware, kombiniert mit einer gesteigerten Auslastung, führt so unweigerlich zu Performance-Problemen. Zudem zahlen in der Tat manche Unternehmen zu viel für Cloudtechnologie, die sie möglicherweise gar nicht benötigen und andersherum fehlt häufig der Blick, wo Cloud vielleicht mehr Agilität bringen könnte, wenn das Geschäftsmodell des Unternehmens diese benötigt. Technische Perfomance-Probleme und Überlizensierungen sind ein häufiges Ergebnis. Und nicht zuletzt: Wie in KI investieren, wenn nicht einmal der technische Bedarf hierfür im Klaren ist?

Fehlende Dokumentation & fehlendes Monitoring

Oft fehlen detaillierte Aufzeichnungen darüber, welche Systeme und Prozesse in Unternehmen überhaupt im Einsatz sind und wie sie verwaltet werden. Ohne eine klare Übersicht ist kein effizientes Assetmanagement möglich, wodurch Unternehmen wertvolle Ressourcen nicht gezielt steuern und überwachen können. Auch wenn dies ein Basisthema ist: Allein an dieser Stelle verschenken Unternehmen oft sehr viel Geld, was sich leicht durch den Einsatz eines erfahrenen Profis lösen lässt.

Fehlendes oder verlorenes Wissen

Eine der größten Herausforderungen tritt auf, wenn Schlüsselpersonen aus der IT das Unternehmen verlassen und kein anderer Mitarbeiter über das notwendige Wissen zur Betreuung der eigenen IT-Systeme verfügt. Auch, wenn eine Software von einem Hersteller stammt, der nicht mehr existiert oder der betreuende Entwickler nicht mehr zur Verfügung steht, entsteht eine Wissenslücke. Diese zu füllen, um die Systeme stabil weiterzuführen, ist mit großem Aufwand verbunden. Gerade die zunehmenden Herausforderungen im Bereich IT-Security lassen sich so schwer angehen, wenn keine zentrale Stelle den Blick über die bestehende IT im Unternehmen hat.

