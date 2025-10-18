CEO und CIO müssen sich bei KI besser koordinieren

Eine optimierte Abstimmung zwischen CEO und CIO kann die notwendigen, strategischen Entscheidungen zur Einführung von KI beschleunigen.
Die Einführung von KI zwingt CIOs dazu, umfassendere strategische Rollen zu übernehmen, mit größerer Verantwortung in den Bereichen Transformation, Kostenkontrolle und Personalmanagement.
Allerdings geben 39 % an, dass sie bei wichtigen Entscheidungen nicht mit ihren CEOs im Einklang sind.
41 % der CIOs sagen, dass ihr Unternehmen mehr in die IT-Infrastruktur investieren muss, und 34 % fühlen sich von ihrem CEO nicht befähigt, langfristige IT-Strategie Entscheidungen zu treffen.
Netskope, ein Anbieter von modernen Sicherheits- und Netzwerklösungen für das Cloud- und KI-Zeitalter, veröffentlicht die Ergebnisse einer neuen globalen Studie. Sie verdeutlichen, dass die Abstimmung zwischen CEO und CIO (Chief Information Officer) eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur strategischen Einführung von KI spielt. Während die Begeisterung der Unternehmen für die Möglichkeiten der KI dazu führt, dass CIOs immer umfassendere, strategischere Aufgaben übernehmen, wünschen sich viele von ihnen eine stärkere Unterstützung von ihrem CEO, um diese Ziele schnell zu erreichen.
Die Ergebnisse, die in dem neuen Report »Crucial Conversations: How to Achieve CIO-CEO Alignment in the Era of AI« (Crucial Conversations: Wie CIOs und CEOs im KI-Zeitalter in Einklang kommen) veröffentlicht werden, zeigen, dass 39 % der CIOs der Meinung sind, dass sie bei der Entscheidungsfindung nicht im Einklang mit ihren CEOs sind, während etwa ein Drittel (31 %) zugibt, dass sie nicht sicher sind, was ihr CEO von ihnen erwartet. Diese Diskrepanz hat zur Folge, dass 34 % sich von ihrem CEO nicht befähigt fühlen, langfristige IT-Strategie-Entscheidungen zu treffen.
Die Entkopplung findet zu einer Zeit statt, in der sich die Rolle des CIOs auf neue Bereiche ausweitet: 34 % der CIOs geben an, dass sie sich heute deutlich stärker als in der Vergangenheit mit strategischen Prioritäten außerhalb der IT befassen. Mindestens jeder dritte CIO wird gebeten, wichtige Geschäftsinitiativen zu leiten, die den Wert von KI erschließen, darunter Personalplanung, digitale Innovation und operative Resilienz in zunehmend volatilen Märkten.
Weitere Ergebnisse der Studie:
- Während knapp über ein Drittel der CIOs der Meinung ist, dass ihr Unternehmen ausreichend in die Modernisierung der IT-Infrastruktur investiert, sagen 41 %, dass die Investitionen erhöht werden müssen. Jeder vierte CIO (26 %) gibt an, dass es schwierig ist, den CEO für Modernisierungs- und Transformationsstrategien zu gewinnen.
- CEOs erwarten von CIOs, dass sie ein ausgewogenes Gleichgewicht finden: Sie sollen Innovationen und die Einführung von KI vorantreiben und gleichzeitig Kosten und Risiken kontrollieren. Insbesondere erwarten CEOs von CIOs, dass sie dabei maßvoll vorgehen: Sie sollen sich auf Geschäftsergebnisse statt auf Hypes konzentrieren und sicherstellen, dass neue Technologien wie KI verantwortungsbewusst eingesetzt werden. CIOs haben die Aufgabe, Anwendungsfälle zu identifizieren, Kosteneinsparungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass Governance und Ethik von Anfang an integriert sind.
- CIOs sind heute zunehmend in die Personalstrategie involviert, insbesondere im Zusammenhang mit dem zunehmenden Einsatz von KI. Viele spielen mittlerweile eine Schlüsselrolle bei der Überwachung der Leistung und Governance von KI-Agenten, die die menschliche Belegschaft ergänzen. Das hat Auswirkungen auf die Produktivität, die Kompetenzentwicklung und die ethischen Standards im gesamten Unternehmen.
- Die CIOs selbst sind sich dieser Veränderung bewusst: 37 % der CIOs geben an, dass Technologie-Know-how für die Rolle des CIOs mittlerweile weniger wichtig ist als Business-Strategie und Stakeholder-Management.
Mike Anderson, Chief Digital and Information Officer bei Netskope, kommentiert die Ergebnisse wie folgt:
»Die Rolle des CIOs entwickelt sich schneller weiter als viele Unternehmen darauf vorbereitet sind. CIOs erweitern ihren Aufgabenbereich auf operative und geschäftliche Funktionen in einer Weise, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Dennoch fühlen sich viele nicht vollständig mit ihren CEOs im Einklang oder befugt, langfristige Entscheidungen zu treffen.
Es ist klar, dass technisches Fachwissen für CIOs nicht mehr ausreicht. Sie müssen komplexe Beziehungen zu Stakeholdern navigieren, Business-Ziele kommunizieren und als strategischer Partner an der Spitze des Unternehmens agieren.
Wir haben diese Studie nicht nur durchgeführt, um die Herausforderungen zu identifizieren, sondern um eine echte Ressource bereitzustellen, die dazu beiträgt, die Interaktionen zwischen CIOs und ihren CEOs effektiver und produktiver zu gestalten. Mit Empfehlungen von erfahrenen und erfolgreichen CIOs sowie Führungskräften hoffen wir, CIOs dabei zu helfen, die Gespräche zu führen, die im Zeitalter der KI immer wichtiger werden.«
[1] »Crucial Conversations: How to Achieve CIO-CEO Alignment in the Era of AI« basiert auf Interviews mit globalen CEOs, quantitativen Untersuchungen mit über 200 CIOs in den USA und Großbritannien sowie der Validierung und Mitwirkung von CIOs, CEOs, COOs und Experten für Unternehmensstrategien. Der Report identifiziert sechs zentrale Diskussionspunkte – Kosten, Risiken, Innovation, Mitarbeiter, Messung und IT-Infrastruktur –, in denen Gespräche auf Augenhöhe zu besseren strategischen Ergebnissen führen können.
Hier können Sie den vollständigen »Crucial Conversations« Report herunterladen.
https://www.netskope.com/de/crucial-conversations
CIO-CEO-Alignment im KI-Zeitalter
Zentrale Erkenntnisse
- Partnerschaft zählt: Eine gute CEO-CIO-Beziehung fördert Geschwindigkeit, Intelligenz und Wettbewerbsfähigkeit. Eine dysfunktionale Beziehung führt zu Stillstand.
- Abstimmungsdefizite:
- 31 % der CIOs wissen nicht, was ihr CEO wirklich will.
- 34 % fühlen sich nicht befugt, strategische Entscheidungen zu treffen.
- Investitionslücken:
- Nur 36 % der CIOs sehen ausreichende IT-Investitionen.
- 41 % sagen, es wird zu wenig investiert.
Innovations-Diskrepanz
CEOs erwarten von CIOs, dass sie KI implementieren, um Geschäftswert zu schaffen – bei gleichzeitiger Kostenkontrolle. CIOs erhalten ein zweischneidiges Mandat: Innovation ja, aber bitte günstig und risikoarm.
Drei Schlüsselbereiche für CIOs
- Verstehen, was CEOs wichtig ist
- Wissen, welche Gespräche entscheidend sind
- Den richtigen Gesprächsansatz wählen
Sechs entscheidende Gespräche
- Kosten
- CEOs sind unsicher bei IT-Investitionen.
- CIOs müssen Modernisierung als Weg zu Flexibilität, Sicherheit und Kostenkontrolle darstellen.
- Risiko
- CEOs wünschen sich vertrauenswürdige CIOs, die Probleme frühzeitig melden und Sicherheit als strategischen Wert vermitteln.
- Innovation
- Innovation muss innerhalb bestehender Unternehmensprioritäten stattfinden.
- CIOs sollen sichere Räume für Experimente schaffen – inklusive »sicherem Scheitern«.
- Menschen
- CIOs sollen KI-Potenziale für Effizienz und Talentstrategie bewerten.
- Zusammenarbeit mit CHROs wird essenziell.
- Evaluierung
- CEOs fehlt technisches Wissen zur Bewertung von IT-Strategien.
- CIOs müssen Geschäftsmetriken als Brücke nutzen.
- IT-Landschaft
- IT wird oft als »Black Box« wahrgenommen.
- CIOs müssen Transparenz schaffen und veraltete Systeme strategisch ablösen.
Fazit
Die sechs Gespräche helfen CIOs, mit CEOs effektiver zu kommunizieren:
- Geschäftswert vermitteln
- Innovation steuern
- Mit Klarheit und Offenheit führen
- KI-gestützte, menschenzentrierte Transformation vorantreiben
Der vollständige Bericht bietet praxisnahe Ratschläge für IT-Führungskräfte, um die Beziehung zum CEO zu stärken.
Memo: CIO-CEO Alignment im KI-Zeitalter
Ziel: Strategische Gesprächsführung zur Stärkung der CEO-CIO-Beziehung und Operationalisierung von KI-Initiativen
Ausgangslage
- Abstimmungsdefizite: 31 % der CIOs kennen die CEO-Prioritäten nicht; 34 % fühlen sich strategisch entmachtet.
- Investitionslücken: Nur 36 % sehen ausreichende IT-Investitionen; 41 % beklagen Unterfinanzierung.
- Innovationsparadox: CEOs fordern KI-getriebene Wertschöpfung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle.
Sechs strategische Gesprächsfelder
|
Gesprächsfeld
|
Zielsetzung
|
CIO-Ansatz
|
Kosten
|
Modernisierung als Hebel für Agilität und Effizienz
|
Infrastruktur als strategisches Asset positionieren
|
Risiko
|
Vertrauen durch proaktive Kommunikation und Sicherheitsstrategie
|
Sicherheit als Business-Enabler darstellen
|
Innovation
|
KI-Initiativen im Einklang mit Unternehmenszielen
|
«Sicheres Scheitern« ermöglichen, Use Cases priorisieren
|
Menschen
|
KI als Hebel für Talentstrategie und Kulturwandel
|
CHRO-Kooperation, Skill-Shift transparent machen
|
Evaluierung
|
IT-Wertbeitrag über Geschäftsmetriken sichtbar machen
|
KPI-Brücke zwischen Technologie und Business
|
IT-Landschaft
|
Transparenz schaffen, Legacy-Risiken adressieren
|
Modernisierung als strategische Notwendigkeit verankern
Handlungsempfehlungen für CIOs
- CEO-Prioritäten aktiv einholen – z. B. durch regelmäßige strategische Dialogformate
- Gesprächsarchitektur entwickeln – abgestimmt auf Geschäftslogik, nicht nur Technologie
- KI-Transformation menschenzentriert gestalten – Fokus auf Akzeptanz, Upskilling und Governance
- Business Value kommunizieren – IT als strategischer Wachstumstreiber, nicht als Kostenstelle
Albert Absmeier & KI
Textquelle: Netskope
