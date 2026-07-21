KI-Pilot gestoppt: Was verhindert echten KI-Erfolg im Unternehmen?

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte ohne messbaren Ertrag bleiben und worauf Entscheider jetzt achten müssen.
Die Investitionen sind hoch, die Pilotprojekte zahlreich, aber der Durchbruch bleibt für die meisten Unternehmen aus. HTEC, ein globaler Anbieter von Engineering- und KI-Services, hat fünf unbequeme Wahrheiten identifiziert, mit denen sich Unternehmen konfrontieren sollten, bevor sie das nächste Budget freigeben. Sie erklären auch, warum technische Reife allein nichts garantiert und wo der eigentliche Hebel liegt.
Eine viel beachtete MIT-Studie ist zu dem Schluss gekommen, dass 95 Prozent der generativen KI-Pilotprojekte keinen messbaren Ertrag liefern [1]. Eine HTEC-Befragung von 1.529 C-Level-Führungskräften zeigt zudem: Nur 45 Prozent haben KI bereits funktionsübergreifend im Unternehmen verankert [2]. Adoption allein ist also kein Erfolgsindikator mehr. Entscheidend wird, wie konsequent KI in bestehende Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten integriert wird. Dabei wird auch entscheidend sein, wie gut Unternehmen das Potenzial sowie die Grenzen und Risiken der Technologie kennen. Besonders fünf unbequeme Wahrheiten sollten dabei nicht aus dem Blickfeld geraten:
- KI versteht keine Geschäftsprozesse, nur ihre Dokumentation
Künstliche Intelligenz arbeitet mit dem, was strukturiert vorliegt: Daten, Workflows, Regeln. Die Realität eines Unternehmens entsteht jedoch im Alltag – aus Ausnahmen, Erfahrung und impliziten Entscheidungen, die selten irgendwo festgehalten sind. KI kann diese Muster zwar erkennen und imitieren, aber nicht im eigentlichen Sinn nachvollziehen. Das Ergebnis: Antworten, die plausibel klingen, im konkreten Kontext aber daneben liegen. Auch das ist ein Grund, warum laut HTEC-Studie nur etwa ein Viertel der Unternehmen ihre KI-Lösungen über den Pilotstatus hinaus skalieren kann.
- Das wertvollste Wissen steht in keinem System
Ein Großteil der Informationen, die Geschäftsprozesse tatsächlich tragen, existiert außerhalb offizieller Datenquellen: in Köpfen, in Gesprächen, in Routinen. KI-Systeme greifen jedoch auf das zu, was messbar und gespeichert ist. Was nicht erfasst ist, findet für die Maschine schlicht nicht statt – egal, wie geschäftskritisch es ist. Genau hier entsteht die größte Lücke zwischen technischer Reife und betrieblichem Mehrwert. Wer Wissen nicht systematisch erschließt, baut KI auf einem unvollständigen Bild der eigenen Organisation auf.
- Mehr Daten lösen das Problem nicht
Wenn KI-Ergebnisse enttäuschen, lautet der Reflex oft: mehr Daten, bessere Plattformen, breitere Integration. In manchen Fällen ist das richtig. Ohne Kontext führt es allerdings dazu, dass falsche Annahmen zusätzlich abgesichert wirken. Das Ergebnis sind Systeme, die sehr präzise arbeiten – nur am eigentlichen Problem vorbei. 43 Prozent der Führungskräfte nennen die Integration in bestehende Systeme inzwischen als zentrale Hürde, nicht die Datenmenge. Viele Legacy-Architekturen wurden nie für KI entworfen, was Workflows eher verkompliziert als beschleunigt.
- KI wirkt kompetenter als sie ist
Saubere Visualisierungen, flüssige Sprache, schnelle Antworten: KI-Lösungen, insbesondere große Sprachmodelle, suggerieren ein Verständnis und eine fachliche Tiefe, die in vielen Fällen nicht vorhanden sind. Fehler werden dadurch schwerer erkennbar, kritisches Hinterfragen nimmt ab. Das eigentliche Risiko liegt selten in offensichtlichen Halluzinationen, sondern in überzeugend präsentierten, aber kontextarmen Ergebnissen, die als Entscheidungsgrundlage übernommen werden. Mit dem Vormarsch agentischer KI, die nicht nur antwortet, sondern auch handelt, verschärft sich dieses Risiko zusätzlich.
- Je mehr KI im Einsatz, desto wichtiger werden Experten
Ein oft unterschätzter Effekt: Je stärker Unternehmen auf KI setzen, desto entscheidender wird menschliche Expertise. Nicht, weil die Technologie fehlerhaft ist, sondern weil sie ohne Einordnung nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. Experten liefern Kontext, bewerten Ergebnisse und tragen die Verantwortung für Entscheidungen. Studien zeigen außerdem, dass extern eingekaufte oder im Partnernetzwerk entwickelte KI-Lösungen rund doppelt so häufig erfolgreich skalieren wie reine Eigenentwicklungen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass Erfolg nicht allein über mehr Personal, sondern über die richtige Kombination aus interner Expertise und externer Spezialisierung entsteht. Die Rolle des Menschen verschiebt sich damit weg von der operativen Analyse, hin zu Interpretation, Priorisierung und Verantwortung.
»Adoption ist kein Wettbewerbsvorteil mehr«, sagt Sebastian Seutter, Global Managing Partner Continental Europe bei HTEC. »Fast jedes Unternehmen setzt heute KI ein. Den Unterschied macht, wie konsequent eine Organisation ihre eigenen Prozesse versteht und den passenden Kontext für die Technologie bereitstellt. Überall dort, wo Wissen und Kontext zusammenkommen, wird KI nicht zum Ersatz von Menschen, sondern zum Verstärker ihrer Expertise. Genau darin liegt ihr eigentliches Potenzial – und der wirtschaftliche Hebel.«
[1] https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
[2] https://htec.com/insights/reports/executive-summary-c-level-view-at-the-state-of-ai-in-2025/
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