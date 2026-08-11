Deutschlands starke Compliance-Kultur steht unter neuem Druck

Management Summary
- Deutschland startet mit kultureller Stärke: Vertrauen, ethische Führung und Investitionsbereitschaft bilden eine solide Basis für Governance, Risk und Compliance.
- Die Umsetzung bleibt der kritische Prüfstein: Trotz positiver Kulturwerte zeigen sich Lücken bei Prozessen, Meldekanälen, Reifegraden und der operativen Verankerung regulatorischer Anforderungen.
- Der Mittelstand steht besonders unter Handlungsdruck: Mittelständische Organisationen weisen bei anonymen Meldekanälen, Vorstandseinbindung und Wirksamkeitsmessung deutlich größere strukturelle Defizite auf.
- Das mittlere Management wird zum Risikofaktor und Hebel zugleich: Ethische Führung wird auf dieser Ebene schwächer wahrgenommen, obwohl gerade hier Meldungen bewertet, eskaliert und kulturelle Signale gesetzt werden.
- Regulatorik erhöht den Transformationsdruck: CSDDD, EU AI Act und NIS2 machen aus Compliance-Kultur eine Managementaufgabe, die robuste Prozesse, Daten, Kennzahlen und klare Verantwortlichkeiten erfordert.
Vor dem Hintergrund neuer EU-Vorschriften wird die Frage, wie sich Compliance-Kultur in konkrete Sicherheits- und Governance-Maßnahmen übersetzen lässt, immer dringlicher. Der neue Bericht State of Risk & Compliance in Germany 2026 des Anbieters von Risiko- und Compliance-Lösungen NAVEX zeichnet ein differenziertes Bild der deutschen Compliance-Landschaft [1]. Die Studie zeigt, dass deutsche Organisationen bei zentralen kulturellen Faktoren wie Vertrauen, ethischer Führung und Investitionsbereitschaft viele europäische und internationale Konkurrenten übertreffen. Gleichzeitig offenbart der Bericht Unterschiede bei der operativen Umsetzung von Compliance-Maßnahmen, insbesondere in mittelständischen Organisationen und auf der Ebene des mittleren Managements.
Deutschlands Compliance-Kultur zählt zu den stärksten in Europa. Dies ist eine der zentralen Erkenntnisse des aktuellen Berichts State of Risk & Compliance in Germany 2026 von NAVEX. Laut der umfragebasierten Studie geben 58 Prozent der deutschen Befragten an, dass die oberste Führungsebene ihrer Organisation auch angesichts konkurrierender Geschäftsinteressen an ihrem Bekenntnis zu ethischem Handeln festhält. Weltweit liegt dieser Wert bei 50 Prozent, der Vergleichswert für die Europäische Union ohne Deutschland beträgt 37 Prozent. Gleichzeitig befürchten in Deutschland 37 Prozent der Beschäftigten negative Konsequenzen für ihre Karriere, wenn sie Bedenken oder Fehlverhalten melden, verglichen mit 51 Prozent weltweit. Darüber hinaus erwarten 42 Prozent der Organisationen in diesem Markt, dass ihre Compliance-Budgets um mindestens zehn Prozent steigen werden, verglichen mit 32 Prozent weltweit. »Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland stark in GRC investiert und sich Beschäftigte im Vergleich zu anderen Ländern stärker ermutigt fühlen, Missstände anzusprechen«, erklärt Oliver Riehl, Regional Vice President, DACH bei NAVEX. »Diese kulturelle Stärke bildet eine wichtige Grundlage für wirksame Compliance-Programme.«
Deutschlands Compliance-Landschaft – starke Kultur, uneinheitliche Umsetzung
Die Studie zeigt, dass sich diese kulturellen Stärken nicht in allen Bereichen gleichermaßen in den Organisationsstrukturen widerspiegeln. Deutsche Organisationen berichten häufiger als ihre europäischen Konkurrenten von Herausforderungen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. So nennen beispielsweise 42 Prozent der Befragten Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Anforderungen zur Korruptionsbekämpfung und Ethik. Im übrigen Europa liegt dieser Wert bei 25 Prozent. Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz von Hinweisgebern werden ebenfalls von 32 Prozent der deutschen Organisationen genannt, verglichen mit 20 Prozent in anderen EU-Mitgliedstaaten. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und die Verankerung entsprechender Strukturen weiterhin uneinheitlich sind. »Eine starke Compliance-Kultur ist die Grundlage dafür, Risiken frühzeitig zu erkennen und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu erfüllen. Organisationen müssen sicherstellen, dass klare Prozesse, wirksame Meldekanäle und eine konsequente Einbindung der Führungskräfte in das operative Tagesgeschäft vorhanden sind«, sagt Riehl. NAVEX unterstützt Organisationen mit integrierten Lösungen für Hinweisgebersysteme, Richtlinienmanagement, Risiko- und Compliance-Management sowie Schulungen.
Mittelständische Organisationen weisen die größten strukturellen Lücken auf
Mittelständische Organisationen – mit n 2.500 bis 9.999 Beschäftigten – sind möglicherweise besonders exponiert. Obwohl auch diese Organisationen von den allgemeinen kulturellen Stärken Deutschlands profitieren, liegen sie bei mehreren Indikatoren der Compliance-Reife hinter anderen Organisationen zurück. 34 Prozent der mittelständischen deutschen Organisationen bieten anonyme Meldekanäle an. Bei vergleichbaren Organisationen weltweit liegt dieser Wert bei 47 Prozent. Während 44 Prozent der deutschen Unternehmen von einer strategischen Einbindung des Vorstands oder des Leitungsorgans in Compliance-Themen berichten, sinkt dieser Wert bei lokalen mittelständischen Organisationen auf 31 Prozent. Darüber hinaus geben in dieser Gruppe nur elf Prozent an, dass ihr Compliance-Programm die höchste Reifestufe »Optimizing« erreicht hat.
Unterschiede zeigen sich auch bei der Messung der Wirksamkeit von Compliance-Programmen. In Deutschland nutzen lediglich 31 Prozent der mittelständischen Organisationen Daten aus Compliance-Schulungen zur Bewertung ihrer Programme, verglichen mit 62 Prozent der kleinen und 59 Prozent der großen Organisationen. Gleichzeitig führen 34 Prozent der mittelständischen Organisationen Gap-Analysen zur Identifizierung von Risiken durch, während 29 Prozent externe Compliance-Audits nutzen. »Was wir in der Praxis beobachten, ist, dass Compliance in mittelständischen Organisationen häufig weniger formalisiert ist. Rollen, Berichtslinien und Messgrößen entwickeln sich noch weiter, was Transparenz und Aufsicht erschweren kann«, erklärt Riehl. Er ergänzt: »In solchen Situationen können integrierte Compliance- und Risikomanagement-Lösungen dabei helfen, Prozesse zu standardisieren, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und relevante Kennzahlen zentral auszuwerten. Dadurch erhalten Organisationen eine stärkere Grundlage, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Compliance-Programme wirksam zu steuern.«
Eine Lücke zwischen Führung und operativer Umsetzung wird sichtbar
Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts ist die Rolle des mittleren Managements. Die Ergebnisse zeigen, dass ethische Führung nicht auf allen Führungsebenen gleichermaßen wahrgenommen wird. Während 58 Prozent der deutschen Befragten angeben, dass Mitglieder der obersten Führungsebene auch unter Druck an ihrem ethischen Handeln festhalten, sagen dies nur 33 Prozent über das mittlere Management (gegenüber 45 Prozent weltweit). Diese Lücke ist in mittelständischen Organisationen in Deutschland besonders ausgeprägt. Nur 49 Prozent der Befragten in diesen Organisationen nehmen das mittlere Management als ethische Vorbilder wahr. In kleinen Organisationen liegt dieser Wert bei 62 Prozent, in großen Organisationen erreicht er 72 Prozent. Gleichzeitig berichten 45 Prozent der Befragten, dass das mittlere Management Schwierigkeiten hat, von Beschäftigten gemeldete Bedenken angemessen zu behandeln oder weiterzuleiten. Unterstützende Maßnahmen sind vergleichsweise selten. Nur 13 Prozent der deutschen Organisationen nutzen Kennzahlen zur Speak-up-Kultur als Bestandteil der Bewertung von Führungskräften, während verpflichtende Schulungen zum Umgang mit Meldungen lediglich in 38 Prozent der Organisationen existieren. »Das mittlere Management spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie Bedenken entgegengenommen, bewertet und eskaliert werden. Deshalb ist es wichtig, diese Führungskräfte mit maßgeschneiderten und kontinuierlichen Schulungen, Prozessen und Leitlinien auszustatten«, erklärt Riehl. Viele Organisationen greifen zunehmend auf externe Unterstützung zurück, um Hinweisgebersysteme, Schulungsprogramme und Compliance-Prozesse aufzubauen und weiter zu stärken.
Kulturelle Stärke bleibt die Grundlage zukünftiger Compliance-Programme
Insgesamt zeichnet der Bericht ein positives Bild der deutschen Compliance-Landschaft. Deutschland schneidet insbesondere bei Vertrauen, Führungsverhalten und Investitionsbereitschaft im Vergleich zu vielen europäischen und internationalen Märkten sehr gut ab. Vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen wie der CSDDD, dem EU AI Act und NIS2 zeigt der Bericht, dass die Verbindung zwischen kultureller Stärke und operativer Umsetzung für deutsche Organisationen zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Insbesondere die Reife der Programme, Governance-Strukturen, Meldekanäle und die Unterstützung durch Führungskräfte werden entscheidende Faktoren für resiliente Compliance-Programme sein. »Deutschland startet aus einer Position der Stärke. Die Herausforderung besteht nun darin, diese kulturellen Grundlagen in robuste Prozesse und Strukturen zu überführen«, fasst Riehl zusammen.
[1] Über den Bericht
Für den Bericht State of Risk & Compliance in Germany 2026 befragten NAVEX und die in London ansässige B2B-Agentur alan. agency gemeinsam mit der iResearch Consulting Group weltweit 1.179 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen. Die Befragung wurde zwischen dem 5. Januar und dem 5. Februar 2026 durchgeführt.
Der Bericht steht hier zum Download bereit: https://www.navex.com/de-de/northstar/deutschland-risiko-compliance-statistiken/
FAQ
Was ist die zentrale Aussage des Berichts?
Deutschland verfügt über eine starke Compliance-Kultur, die sich in Vertrauen, ethischer Führung und steigender Investitionsbereitschaft zeigt. Die Herausforderung besteht darin, diese kulturelle Stärke konsequent in belastbare Prozesse, Strukturen und Steuerungsmechanismen zu übersetzen.
Warum ist der Mittelstand besonders betroffen?
Mittelständische Organisationen berichten häufiger von strukturellen Lücken, etwa bei anonymen Meldekanälen, der strategischen Einbindung des Vorstands und der Messung der Wirksamkeit von Compliance-Programmen.
Welche Rolle spielt das mittlere Management?
Das mittlere Management ist entscheidend, weil es gemeldete Bedenken aufnimmt, bewertet und weiterleitet. Wenn diese Ebene nicht ausreichend geschult oder eingebunden ist, kann eine Lücke zwischen Unternehmenswerten und operativer Umsetzung entstehen.
Welche regulatorischen Entwicklungen erhöhen den Druck?
Neue und kommende Anforderungen wie CSDDD, EU AI Act und NIS2 erhöhen den Bedarf an nachvollziehbaren Governance-Strukturen, wirksamen Meldeprozessen und messbaren Compliance-Programmen.
Was sollten Organisationen jetzt priorisieren?
Organisationen sollten Meldekanäle stärken, Verantwortlichkeiten klar definieren, Führungskräfte gezielt schulen und Compliance-Daten systematisch nutzen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Programme kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Management Summary und FAQ wurden mit Hilfe von KI erstellt
4042 Artikel zu „Compliance“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Governance für Entwickler im Einklang mit deutscher Compliance
Auf dem Okta AI Identity Summit in Frankfurt am Main im Juni sprach die manage it mit Jan Brose, Area Sales Director Auth0 von Okta, über die Herausforderung der Identitätssicherheit in Zeiten von KI-Agenten und benutzerfreundlicher Customer Experience. Herr Brose, was tut Auth0, warum wurde die Firma von Okta im Jahr 2021 gekauft und…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
DORA und die Grenzen formaler Compliance: Digitale Resilienz ist eine Architekturfrage
Management Summary Formale Compliance schafft keine Sicherheit: DORA definiert einen verbindlichen Rahmen, doch echte digitale Resilienz entsteht erst, wenn Governance, Technologie und Betrieb architektonisch verzahnt sind – Checklisten allein reichen nicht. Komplexe, historisch gewachsene IT‑Landschaften erhöhen das Risiko: Fragmentierte Zertifikate, dezentrale Schlüsselverwaltung und inkonsistente Identity‑Konzepte erschweren operative Steuerbarkeit und machen Institute anfällig für Angriffe. Identitäten…
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security
Cybersicherheit und Compliance – Warum Excel und Word zum Haftungsrisiko werden
Viele Unternehmen setzen bei der Umsetzung von NIS2 und DORA zunächst auf Excel und Word – aus Gewohnheit, Kostengründen oder Pragmatismus. Für eine dauerhafte, revisionssichere Steuerung von Cyberrisiken reichen statische Office-Dokumente jedoch nicht aus. Warum das schnell zum Haftungsrisiko werden kann, zeigen fünf zentrale Schwachstellen im Umgang mit regulatorischen Anforderungen.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Whitepaper
Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt
Management Summary Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern. Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen. Ohne…
Trends 2026 | News | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security
Checkmarx-Studie: 95 Prozent der CISOs stehen unter Druck, Compliance-relevante Sicherheitsprobleme zurückzustellen
Trotz gestiegenen Sicherheitsbewusstseins liefern viele Unternehmen weiterhin verwundbare Software aus. Checkmarx, Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, hat die Ergebnisse seines diesjährigen Future of Application Security Reports vorgestellt [1]. Demnach nutzen inzwischen 96 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler KI-Tools in ihrer IDE und bewerten deren Nutzen überwiegend positiv. Allerdings geben lediglich 18 Prozent an, bereits…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Münchener Hypothekenbank stärkt IT-Sicherheit und -Compliance
noris network realisiert Colocation-Projekt der Münchener Hypothekenbank Die Münchener Hypothekenbank hat sich im Rahmen eines strategischen IT-Projekts für eine Zusammenarbeit mit der noris network AG entschieden. Ziel war es, die IT-Infrastruktur den strengen regulatorischen Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzupassen. Dank der hochmodernen, georedundanten Rechenzentren von…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services
DORA: Von formaler Compliance zu echter Cybersicherheit im Finanzsektor
Warum DORA auch eine Architekturfrage ist – und was das für Banken und Versicherungen bedeutet. Die Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Versicherungen steigen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die Europäische Union einen verbindlichen Rahmen geschaffen, um IT-Risiken, Cyberangriffe und Abhängigkeiten von Drittdienstleistern zu adressieren. Doch regulatorische Konformität schafft…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
KI übernimmt Compliance-Themen, Steuerfunktion wird zum Business-Enabler
Regulatorik als größter Treiber: E-Invoicing (87 %) hat stärksten Einfluss auf Automatisierung. 94 % nutzen weiterhin Excel und erhalten hiermit Lücken innerhalb der Systemlandschaft. Steuerfunktion entwickelt sich zum Business-Enabler: bereits heute arbeiten 58 % in Mischrolle »Compliance und Beratung«. In der deutschen Steuerlandschaft entwickelt sich die Automatisierung der Steuerfunktion vom Trendthema zum neuen strategischen…
News | IT-Security | Services
Strenge Compliance vs. User Experience: Der Balanceakt in der sicheren IT-Architektur
Die digitale Sicherheitslandschaft im Jahr 2026 präsentiert sich komplexer denn je. Für IT-Entscheider in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Herausforderung nicht mehr nur technischer Natur, sondern zunehmend eine strategische Gratwanderung. Einerseits zwingen regulatorische Vorgaben wie die DSGVO, die PSD2 (Payment Services Directive 2) und die neueren Anforderungen aus der NIS2-Richtlinie Unternehmen zu immer…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Tipps
Wie Unternehmen Compliance für Cyberversicherungen erreichen können
Möglichkeiten zur Senkung der Versicherungsprämien. Der weltweite Markt für Cybersicherheitsversicherungen ist bis 2026 auf rund 20 Milliarden US-Dollar angewachsen – ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird, da immer stärker ausgefeilte Ransomware-Kampagnen, KI-gestützte Angriffe und der regulatorische Druck zunehmen. Da Cyberkriminalität im Jahr 2026 voraussichtlich wirtschaftliche Schäden in Höhe von Billionen US-Dollar verursachen wird,…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
NIS2, KRITIS, ISO und DORA verlässlich einhalten: Wie digitale Zwillinge die IT-Compliance sichern
Ob NIS2, KRITIS, ISO oder DORA – das regulatorische Umfeld für den Betrieb von IT-, Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukturen war noch nie so dynamisch wie heute. Um die steigenden Compliance-Anforderungen erfolgreich zu meistern, sind Verantwortliche auf intelligente Lösungen und Tools angewiesen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt ein digitaler Zwilling der Infrastruktur. Er ermöglicht eine hohe strategische…
News | Business | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
Welche Compliance-Risiken beschert KI deutschen Unternehmen – Vom Regelhüter zum Risikonavigator
Das Interview mit Oliver Riehl, Regional Vice President DACH bei NAVEX, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die künstliche Intelligenz (KI) für deutsche Unternehmen im Bereich Compliance mit sich bringt. Riehl betont, dass KI helfen kann, Ordnung in die wachsende Komplexität der Regularien zu bringen, jedoch eine gute Governance und klare Richtlinien erforderlich sind, um effektiv eingesetzt zu werden. Zudem wird die Bedeutung einer vertrauensvollen Compliance-Kultur hervorgehoben, um Datenverluste zu vermeiden und die Effizienz von Hinweisgebersystemen zu steigern.
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | IT-Security | Produktmeldung | Services
Robuste Informationssicherheit und durchgängige Compliance
Wie Controlware mit externen Informationssicherheitsbeauftragten (eISB) bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt. Angesichts strenger regulatorischer Vorgaben wie NIS2 und einer zunehmend dynamischen Cyber-Bedrohungslage stehen Unternehmen unter Druck, ihre sensiblen Daten angemessen zu schützen. Hier empfiehlt das BSI die Benennung eines dedizierten Informationssicherheitsbeauftragten (ISB). Doch die damit verbundenen Kosten und der Mangel an Fachkräften stellen…
News | Business | Digitalisierung | E-Commerce | ERP | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
E-Invoicing mit Pleo – Unterstützung auf dem Weg zu Compliance und Wachstum
Seit Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen empfangen können. Viele haben die Umstellung verschoben, doch jetzt wird es ernst. Wer nicht nur regulatorische Pflichten erfüllen, sondern auch interne Abläufe effizienter gestalten will, sollte jetzt handeln. Das Fintech Pleo zeigt, wie E-Invoicing hierbei zum Digitalisierungstreiber wird.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: 12 Projekte entscheiden über Ihre DORA-Compliance
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) gilt seit dem 17. Januar 2025 verbindlich für alle Finanzunternehmen in der EU. Kleinere Institute, die unter das Kreditwesengesetz fallen, hatten in Deutschland zwar eine verlängerte Umsetzungsfrist erhalten. Diese endet allerdings am 1. Januar 2027, sodass sich Institute, die bislang von der Übergangsregelung profitiert haben, dringend auf die Umsetzung…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Compliance by Default: Wie kann Automatisierung die Cyberresilienz stärken?
Die regulatorische Dichte wächst rasant: Mit NIS2, DORA, KRITIS-Verordnungen und der DSGVO steigt der Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konsequent umzusetzen. Sie fordern strengere Maßnahmen zur Sicherung der IT-Infrastruktur und verpflichten viele Betriebe, Cyberangriffe zu melden. Damit geht es nicht nur um den Schutz einzelner Organisationen, sondern um die digitale Widerstandsfähigkeit Europas insgesamt. Für…
News | IT-Security | Services | Tipps
Quick Check Services: Der schnellste Weg zur lückenlosen Compliance
Controlware unterstützt Unternehmen mit maßgeschneiderten Quick Check Services – einem Beratungsangebot für die effektive Standortbestimmung im Hinblick auf definierte Informationssicherheitsziele, etwaige Standards oder interne Richtlinien. Mit dem kosten- und zeiteffizienten Angebot wird der Ist-Zustand bestimmt, das Delta zum angestrebten Soll aufgezeigt und eine hilfreiche Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen geliefert. »Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung,…
News | Business | Geschäftsprozesse | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Modernes Datenmanagement – Compliance-Stolperfallen bei unstrukturierten Daten vermeiden
Unternehmen sammeln und verarbeiten immer größere Mengen von Daten. Über 80 Prozent dieser Daten sind inzwischen unstrukturiert – einschließlich Word-Dokumenten, PDF-Dateien und E-Mails. Dass diese kein definiertes Format haben, erschwert nicht nur ihre Organisation, Speicherung und Analyse. Ohne ein adäquates Datenmanagement können sich auch Sicherheits- und Compliance-Risiken auftun.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Nachhaltigkeit | New Work | Strategien
Ganzheitlicher Blick: Deutsche Unternehmen unterschätzen Compliance-Risiken
Eine Studie des Risikomanagementunternehmens NAVEX zeigt: Deutsche Unternehmen bewerten ihre eigenen Compliance-Strukturen im Schnitt sehr gut, obwohl mehr als ein Drittel der Befragten in den letzten drei Jahren von Sicherheitsverletzungen betroffen war. Durch veraltete Strukturen und eine unzureichende Priorisierung können viele Betriebe den zunehmenden Anforderungen und Vorschriften des Risikomanagements nur schwer gerecht werden. Oliver Riehl,…