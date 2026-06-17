Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt

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Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern.

Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen.

Ohne übergreifendes Datenmanagement droht neue Fragmentierung: Werden Daten nur verschoben, entstehen zusätzliche Silos, die Analytik, Fachbereiche und KI-Anwendungen ausbremsen.

Logisches Datenmanagement schafft die notwendige Abstraktionsschicht: Es entkoppelt Datennutzung vom Speicherort und ermöglicht konsistenten, sicheren und performanten Zugriff über hybride Architekturen hinweg.

Für KI-Initiativen wird diese Architektur zum Erfolgsfaktor. Nur wenn aktuelle, vertrauenswürdige und governte Daten standortunabhängig verfügbar sind, lassen sich moderne Analytik und Agentic-AI-Szenarien skalierbar umsetzen.

Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Cloud-first- oder Cloud-only-Strategien verfolgt und Daten, Anwendungen sowie Workloads umfassend in öffentliche Cloud-Plattformen verlagert. Die Vorteile waren klar: Skalierbarkeit, Flexibilität und schnelle Bereitstellung.

Heute zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Nicht jeder Workload und nicht jede Datenart ist dauerhaft optimal in der Public Cloud aufgehoben. Immer mehr Unternehmen prüfen daher, welche Daten besser in private Rechenzentren oder On-Premise-Infrastrukturen zurückgeführt werden sollten. Diese Entwicklung, auch Data Repatriation genannt, ist kein Rückschritt, sondern Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie.

Kosten, Compliance und Performance sind Treiber für Data Repatriation

Ein wichtiger Treiber sind Kosten. Mit wachsenden Datenmengen, komplexeren Datenflüssen und intensiver Nutzung steigen Speicher-, Transfer- und Verarbeitungskosten oft schneller als erwartet. Unternehmen wollen deshalb genauer steuern, wo Daten betrieben werden und welche Umgebung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Hinzu kommen regulatorische Anforderungen und der Wunsch nach mehr Datensouveränität. Datenschutzgesetze, branchenspezifische Vorgaben und regionale Compliance-Regeln machen es notwendig, bestimmte Daten innerhalb klar definierter Grenzen zu speichern und zu verarbeiten. Auch Performance und Latenz spielen eine Rolle, insbesondere bei analytischen Anwendungen und KI-Initiativen.

Der aktuelle »AI Trust Gap Report« von Denodo zeigt, wie hoch die Anforderungen inzwischen sind: 66 Prozent der befragten Führungskräfte geben an, dass KI-Daten in Echtzeit oder innerhalb weniger Minuten verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten. Gleichzeitig haben 34 Prozent Schwierigkeiten, die relevantesten und vert [1]rauenswürdigsten Daten für KI-Initiativen zu identifizieren. 67 Prozent kämpfen zudem mit einheitlichen Sicherheits- und Zugriffskonzepten über verschiedene Systeme hinweg.

Data Repatriation birgt jedoch Risiken. Werden Daten lediglich aus der Public Cloud in private oder lokale Umgebungen verschoben, entstehen schnell neue Silos. Fachbereiche, Analyseanwendungen und KI-Systeme benötigen weiterhin Zugriff auf relevante Daten, unabhängig davon, wo diese physisch liegen.

Laut Denodo nutzen 42 Prozent der Unternehmen für KI-Initiativen bereits mehr als 400 originäre Datenquellen. Data Repatriation darf diese Fragmentierung nicht weiter verstärken.

Logisches Datenmanagement als verbindende Ebene

Hier setzt logisches Datenmanagement an. Eine logische Datenarchitektur trennt den Zugriff auf Daten von ihrem physischen Speicherort. Daten können dort verbleiben, wo sie aus Kosten-, Compliance- oder Performancegründen am sinnvollsten liegen. Gleichzeitig erhalten Anwendungen, Analyse-Tools, Fachbereiche und KI-Systeme über eine zentrale logische Ebene konsistenten Zugriff.

Moderne Plattformen für logisches Datenmanagement schaffen dafür eine semantische Schicht zwischen Datenquellen und Datennutzern. Für Anwender bleibt transparent, ob Daten in der Public Cloud, Private Cloud, im Rechenzentrum oder On-Premises gespeichert sind. Migrationen oder Data Repatriation können im Hintergrund erfolgen, ohne laufende Prozesse zu unterbrechen.

Eine solche Plattform agiert als intelligenter Query-Orchestrator: Sie stellt Daten in Echtzeit bereit, optimiert Abfragen dynamisch und setzt Zugriffsrechte, Sicherheitsregeln sowie Governance-Vorgaben konsistent über verteilte Systeme hinweg durch.

Grundlage für KI und datengetriebene Innovation

Gerade mit dem zunehmenden Einsatz von KI wird diese Fähigkeit entscheidend. KI-Initiativen benötigen aktuelle, vertrauenswürdige und gut zugängliche Daten. Mit Agentic AI steigen die Anforderungen weiter, da KI-Systeme zunehmend Entscheidungen vorbereiten, Workflows auslösen und operative Prozesse beeinflussen. Die Datenbasis wird damit zur zentralen Kontrollinstanz.

Logisches Datenmanagement ermöglicht es, Daten aus unterschiedlichen Quellen zugänglich zu machen, ohne sie zwangsläufig in ein zentrales Repository kopieren zu müssen. Unternehmen können KI-Anwendungen so mit aktuellen und kontrollierten Daten versorgen, während Governance, Zugriffskontrolle und Datenherkunft nachvollziehbar bleiben.

Der Schritt zurück ist ein Schritt nach vorne

Data Repatriation ist daher kein Schritt zurück, sondern ein Schritt zu einer reiferen Cloud- und Datenstrategie. Die Zukunft liegt nicht im Entweder-oder zwischen Cloud und On-Premises, sondern in flexiblen Datenarchitekturen, die Daten dort betreiben, wo sie den größten geschäftlichen Nutzen entfalten, und sie zugleich sicher, kontrolliert und intelligent nutzbar machen.

Jörg Hesske, Regional VP & GM, Central and Eastern Europe bei Denodo, dazu: »Data Repatriation darf nicht als rein infrastrukturelle Korrektur verstanden werden. Entscheidend ist, dass Unternehmen Kontrolle zurückgewinnen, ohne Flexibilität, Datenzugriff und Innovationsfähigkeit zu verlieren. Genau hier liegt der Wert logischer Datenmanagement-Ansätze: Sie verbinden verteilte Datenquellen unter einer einheitlichen Governance-Schicht, ohne physische Replikation zu erzwingen. So können Unternehmen hybride Architekturen gezielt steuern, regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Datengrundlage schaffen, die vertrauenswürdige KI und moderne Analytik benötigen.«

[1] »AI Trust Gap Report« von Denodo https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/ai-trust-gap-report

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