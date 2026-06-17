Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt

Management Summary
- Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern.
- Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen.
- Ohne übergreifendes Datenmanagement droht neue Fragmentierung: Werden Daten nur verschoben, entstehen zusätzliche Silos, die Analytik, Fachbereiche und KI-Anwendungen ausbremsen.
- Logisches Datenmanagement schafft die notwendige Abstraktionsschicht: Es entkoppelt Datennutzung vom Speicherort und ermöglicht konsistenten, sicheren und performanten Zugriff über hybride Architekturen hinweg.
- Für KI-Initiativen wird diese Architektur zum Erfolgsfaktor. Nur wenn aktuelle, vertrauenswürdige und governte Daten standortunabhängig verfügbar sind, lassen sich moderne Analytik und Agentic-AI-Szenarien skalierbar umsetzen.
Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Cloud-first- oder Cloud-only-Strategien verfolgt und Daten, Anwendungen sowie Workloads umfassend in öffentliche Cloud-Plattformen verlagert. Die Vorteile waren klar: Skalierbarkeit, Flexibilität und schnelle Bereitstellung.
Heute zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Nicht jeder Workload und nicht jede Datenart ist dauerhaft optimal in der Public Cloud aufgehoben. Immer mehr Unternehmen prüfen daher, welche Daten besser in private Rechenzentren oder On-Premise-Infrastrukturen zurückgeführt werden sollten. Diese Entwicklung, auch Data Repatriation genannt, ist kein Rückschritt, sondern Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie.
Kosten, Compliance und Performance sind Treiber für Data Repatriation
Ein wichtiger Treiber sind Kosten. Mit wachsenden Datenmengen, komplexeren Datenflüssen und intensiver Nutzung steigen Speicher-, Transfer- und Verarbeitungskosten oft schneller als erwartet. Unternehmen wollen deshalb genauer steuern, wo Daten betrieben werden und welche Umgebung wirtschaftlich sinnvoll ist.
Hinzu kommen regulatorische Anforderungen und der Wunsch nach mehr Datensouveränität. Datenschutzgesetze, branchenspezifische Vorgaben und regionale Compliance-Regeln machen es notwendig, bestimmte Daten innerhalb klar definierter Grenzen zu speichern und zu verarbeiten. Auch Performance und Latenz spielen eine Rolle, insbesondere bei analytischen Anwendungen und KI-Initiativen.
Der aktuelle »AI Trust Gap Report« von Denodo zeigt, wie hoch die Anforderungen inzwischen sind: 66 Prozent der befragten Führungskräfte geben an, dass KI-Daten in Echtzeit oder innerhalb weniger Minuten verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten. Gleichzeitig haben 34 Prozent Schwierigkeiten, die relevantesten und vert [1]rauenswürdigsten Daten für KI-Initiativen zu identifizieren. 67 Prozent kämpfen zudem mit einheitlichen Sicherheits- und Zugriffskonzepten über verschiedene Systeme hinweg.
Data Repatriation birgt jedoch Risiken. Werden Daten lediglich aus der Public Cloud in private oder lokale Umgebungen verschoben, entstehen schnell neue Silos. Fachbereiche, Analyseanwendungen und KI-Systeme benötigen weiterhin Zugriff auf relevante Daten, unabhängig davon, wo diese physisch liegen.
Laut Denodo nutzen 42 Prozent der Unternehmen für KI-Initiativen bereits mehr als 400 originäre Datenquellen. Data Repatriation darf diese Fragmentierung nicht weiter verstärken.
Logisches Datenmanagement als verbindende Ebene
Hier setzt logisches Datenmanagement an. Eine logische Datenarchitektur trennt den Zugriff auf Daten von ihrem physischen Speicherort. Daten können dort verbleiben, wo sie aus Kosten-, Compliance- oder Performancegründen am sinnvollsten liegen. Gleichzeitig erhalten Anwendungen, Analyse-Tools, Fachbereiche und KI-Systeme über eine zentrale logische Ebene konsistenten Zugriff.
Moderne Plattformen für logisches Datenmanagement schaffen dafür eine semantische Schicht zwischen Datenquellen und Datennutzern. Für Anwender bleibt transparent, ob Daten in der Public Cloud, Private Cloud, im Rechenzentrum oder On-Premises gespeichert sind. Migrationen oder Data Repatriation können im Hintergrund erfolgen, ohne laufende Prozesse zu unterbrechen.
Eine solche Plattform agiert als intelligenter Query-Orchestrator: Sie stellt Daten in Echtzeit bereit, optimiert Abfragen dynamisch und setzt Zugriffsrechte, Sicherheitsregeln sowie Governance-Vorgaben konsistent über verteilte Systeme hinweg durch.
Grundlage für KI und datengetriebene Innovation
Gerade mit dem zunehmenden Einsatz von KI wird diese Fähigkeit entscheidend. KI-Initiativen benötigen aktuelle, vertrauenswürdige und gut zugängliche Daten. Mit Agentic AI steigen die Anforderungen weiter, da KI-Systeme zunehmend Entscheidungen vorbereiten, Workflows auslösen und operative Prozesse beeinflussen. Die Datenbasis wird damit zur zentralen Kontrollinstanz.
Logisches Datenmanagement ermöglicht es, Daten aus unterschiedlichen Quellen zugänglich zu machen, ohne sie zwangsläufig in ein zentrales Repository kopieren zu müssen. Unternehmen können KI-Anwendungen so mit aktuellen und kontrollierten Daten versorgen, während Governance, Zugriffskontrolle und Datenherkunft nachvollziehbar bleiben.
Der Schritt zurück ist ein Schritt nach vorne
Data Repatriation ist daher kein Schritt zurück, sondern ein Schritt zu einer reiferen Cloud- und Datenstrategie. Die Zukunft liegt nicht im Entweder-oder zwischen Cloud und On-Premises, sondern in flexiblen Datenarchitekturen, die Daten dort betreiben, wo sie den größten geschäftlichen Nutzen entfalten, und sie zugleich sicher, kontrolliert und intelligent nutzbar machen.
Jörg Hesske, Regional VP & GM, Central and Eastern Europe bei Denodo, dazu: »Data Repatriation darf nicht als rein infrastrukturelle Korrektur verstanden werden. Entscheidend ist, dass Unternehmen Kontrolle zurückgewinnen, ohne Flexibilität, Datenzugriff und Innovationsfähigkeit zu verlieren. Genau hier liegt der Wert logischer Datenmanagement-Ansätze: Sie verbinden verteilte Datenquellen unter einer einheitlichen Governance-Schicht, ohne physische Replikation zu erzwingen. So können Unternehmen hybride Architekturen gezielt steuern, regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Datengrundlage schaffen, die vertrauenswürdige KI und moderne Analytik benötigen.«
[1] »AI Trust Gap Report« von Denodo https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/ai-trust-gap-report
1336 Artikel zu „Daten Souveränität“
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen
Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Strategien
»Souveränität, Schritt für Schritt«: Was Unternehmen bei ihrer Datenstrategie beachten sollten
Die digitale Souveränität ist ein zentrales Thema über alle Branchen hinweg. Während viele Unternehmen ihre Daten stärker kontrollieren und unabhängiger von einzelnen Plattformanbietern werden möchten, gibt es gleichzeitig vielerorts noch keine klare Strategie dafür. Sönke Liebau, Mitgründer und CPO von Stackable, beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Unternehmen ihre Dateninfrastruktur selbstbestimmt betreiben können.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Datensouveränität – Jedes dritte Unternehmen war 2025 von einem Vorfall betroffen
Unternehmen geben Millionen für ihre Datensouveränitätsbemühungen aus und doch klafft eine Souveränitätslücke. Der aktuelle »2026 Data Security and Compliance Risk: Data Sovereignty Report« von Kiteworks deckt eine auffällige Diskrepanz auf dem Weg zur Datensouveränität auf [1]. Die Umfrage zeigt, dass Unternehmen die Vorschriften zur Datensouveränität zwar besser denn je kennen, jedoch auch jedes dritte…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | New Work | Services | Tipps
Digitale Souveränität am PC: Ein technischer Leitfaden für echte Kontrolle über Daten und Systeme
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, die eigenen digitalen Ressourcen – Daten, Software, Kommunikationskanäle und Infrastruktur – unabhängig, transparent und selbstbestimmt zu betreiben. In einer IT‑Landschaft, die zunehmend von proprietären Plattformen, Cloud‑Abhängigkeiten und intransparenten Telemetrieströmen geprägt ist, wird dieser Anspruch zu einem zentralen Qualitätsmerkmal moderner IT‑Nutzung. Digitale Souveränität entsteht jedoch nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien | Ausgabe 1-2-2026
Datensouveränität – Kann Europa die Kontrolle über seine Daten wiedererlangen?
Die Kontrolle über europäische Daten ist trotz Speicherung innerhalb der EU nicht garantiert, da ausländische Behörden wie die USA durch Gesetze wie den CLOUD Act Zugriff erhalten können. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsteht dadurch ein erhebliches Risiko, das mit klassischen Maßnahmen wie Datenresidenz allein nicht behoben werden kann. Intelligente, anbieterunabhängige Datenmanagement-Plattformen bieten einen Ausweg, indem sie Transparenz, Kontrolle und Durchsetzung von Richtlinien über verschiedene Infrastrukturen hinweg ermöglichen und so die digitale Souveränität stärken.
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Confidential Computing für die digitale Souveränität – Sichere Datenverarbeitung in unsicheren Zeiten
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wollen ihre Daten in der Cloud verarbeiten können, ohne dabei Vertraulichkeit, Datenhoheit oder Compliance zu gefährden. Confidential Computing gilt als Schlüsseltechnologie, um genau dies zu erreichen. Worauf ist bei der Implementierung von Confidential Computing zu achten?
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
So können sich KMUs aus der Zwickmühle Datensouveränität befreien
Unternehmen stecken in Sachen Datensouveränität in der Zwickmühle. Mit hyperkonvergenter Infrastruktur können KMU einfacher und kostengünstiger Hybrid-Clouds aufbauen, und garantieren, dass Ihre kritischen Daten jederzeit am richtigen Ort zugänglich sind. Datensouveränität, Datenschutz und die Abhängigkeit der Branche von US-amerikanischen Hyperscalern sind miteinander verwandte und in der Branche seit Jahren heiß diskutierte Themen. Viele Unternehmen…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Datensouveränität: die richtige Balance finden
Die Debatte um digitale Souveränität hat in Europa und den USA an Schärfe gewonnen: Mitte November suchte der Europäische Gipfel zur digitalen Souveränität 2025 in Berlin nach Lösungen. Warnungen vor übermäßiger Abhängigkeit von Hyperscalern, Forderungen nach Datenlokalisierung und verschärfte Compliance-Vorgaben prägen aktuell die Agenda. Für IT-Entscheider bedeutet das: Jede Architektur- und Speicherentscheidung hat unmittelbare rechtliche,…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | TechTalk | IT-Security
»manage it« TechTalk: Darum wird eine europäische Datensouveränität immer wichtiger
Sadrick Widmann vom Sicherheitsanbieter cidaas hatte sich für seinen Techtalk auf der European Identity & Cloud Conference 2025 einen ganz besonderen Titel überlegt, der einer europäischen Lovestory gewidmet war. Was es damit auf sich hatte und wie cidaas dabei ins Spiel kommt, wollten wir ein wenig genauer von ihm wissen.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Wer Cloud sagt, muss Datensouveränität denken
Die Cloud hat sich längst zu einem neuen IT-Standard entwickelt. Ihr Einsatz bringt allerdings neue Herausforderungen mit sich – insbesondere im Hinblick auf geopolitische Risiken und die Gefahr einseitiger Abhängigkeiten. Klar ist: Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen eine kompromisslose Datensouveränität. Materna Virtual Solution zeigt, welche zentralen Komponenten dabei entscheidend sind. Für die meisten…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Für IT-Souveränität im Mittelstand: Unternehmensdaten in dedizierter und geschützter Private Cloud
q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren. Compliance-konform: passende Lösung für kritische Firmeninformationen. Mit »Private Enterprise AI« werden Unternehmen unabhängig von Public Clouds. Für mittelständische Unternehmen, die das volle Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ihre sensiblen Firmendaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, hat q.beyond jetzt die passende Lösung: »Private Enterprise AI«. Diese…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Datensouveränität – Ein Spagat zwischen Technologie und Vertrauen
Ein Gespräch mit Miki Mitric, Senior Director Business Development DACH bei NorthC Datacenters, über Datensicherheit im Spannungsfeld zwischen Technologie, Vertrauen, Ökonomie und Ökologie.
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security
Confidential Computing: Datensouveränität nach Schrems II
2020 war nicht nur das Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt wurde. Es haben sich auch einige tiefgreifende Veränderungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensouveränität vollzogen. Im Juli 2020 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Schrems II. Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für jede Organisation innerhalb der EU und…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Datenschutz, GDPR-Richtlinien, Datensouveränität, SecOps, XDRv – Dem Schutz der Daten verpflichtet
Multinationale Konzerne brauchen ständig die volle Kontrolle über ihre Daten, um die Datenschutz- und Sicherheitsgesetze der Länder einzuhalten, in denen sie tätig sind. Zudem stehen alle Unternehmen permanent vor der Herausforderung, schnell, in großem Umfang und mit hoher Relevanz Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Wie Elastic dabei unterstützt legt CEO Ash Kulkarni im Gespräch dar.
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2021 | Security Spezial 5-6-2021
Gaia-X und die Cloud-Infrastruktur – Wie Open Source Europa zu mehr Datensouveränität verhilft
Europa braucht dringend eine eigene Cloud-Infrastruktur. Nur auf diesem Weg lassen sich die europäischen Vorstellungen von Datenschutz und Datensouveränität in die Tat umsetzen. Einen entscheidenden Beitrag dazu kann das Open Source Ecosystem leisten. Das zeigt unter anderem das Gaia-X-Projekt.
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2021
IT-Trends 2021: Cloud, Datenschutz und Datensouveränität
Fast 45 Prozent der Nutzer außereuropäischer Cloud-Anbieter wollen ihre Cloud-Kapazitäten in Europa erweitern. Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die Cloud-Strategie von Unternehmen und Behörden. Die wichtigsten drei Technologietrends 2021: Production Safety and Production Security, Predictive Analytics und Schutz vor Bedrohungen durch IoT. Die Ergebnisse der jährlich erscheinenden IT-Trends-Studie von Capgemini zeigen,…
7607 Artikel zu „Cloud Strategie“
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Strategien
Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird
Das Versprechen der Public Cloud war so simpel wie verlockend: unendliche Skalierbarkeit bei ständig sinkenden Kosten. Doch im Jahr 2026 ist Ernüchterung angekommen. Zwischen massiven Ausfällen großer Hyperscaler und dem plötzlichen Ende der Preisdeflation stehen vor allem mittelständische Unternehmen vor einer existenziellen Frage: Wie lässt sich die digitale Transformation vorantreiben, ohne die Kontrolle über die…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Security | Trends Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Unternehmen justieren Cloud-Strategie neu und stärken On-Premises
Die Migration in die Cloud sollte eigentlich eine Einbahnstraße sein. Für die meisten Unternehmen ist sie das offenbar nicht. Eine neue Studie von Cloudian zeigt, dass viele von ihnen der Cloud zwar nicht den Rücken kehren, aber angesichts von höheren Kosten und zunehmenden Anforderungen an die Datensouveränität ihre Workload-Aufteilung neu ausrichten. Eine neue Umfrage…
News | Cloud Computing | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
EuroCloud Pulse Check 2025 – Digitale Resilienz made in Europe – Strategien für eine souveräne Cloud-Zukunft
Cloud-Technologie ist längst kein IT-Trend mehr, sondern die Grundlage moderner Wertschöpfung. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen wären ohne sie kaum denkbar. Doch während internationale Hyperscaler weiterhin die Infrastruktur dominieren, setzen deutsche Unternehmen zunehmend auf Diversifikation, Datensouveränität und Resilienz – die zentralen Schlagworte des EuroCloud Pulse Check 2025, einer Studie von techconsult im Auftrag von EuroCloud, A1 Digital, IONOS und Plusserver [1].
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloud Business 2025: Cloud-Strategie als Balanceakt zwischen Innovations- und Kostendruck
Die meisten Unternehmen in Deutschland nutzen mehrere Cloud-Modelle – die Multi-Cloud wird zur Norm. Geopolitische Spannungen schaffen eine neue Ordnung der Cloud-Landschaft. KI-Fähigkeiten werden zum Auswahlkriterium für Cloud-Anbieter. Cloud-Budgets steigen, doch das Kostenmanagement bleibt ausbaufähig [1]. Zwischen 2023 und 2025 ist der Anteil von deutschen Unternehmen, die in Teilen oder vollständig auf die Cloud…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Unternehmen richten Cloud-Strategie neu aus
Private Cloud verliert an Bedeutung: Der Anteil reiner Private-Cloud-Strategien sinkt von 22 Prozent (2024) auf 14 Prozent (2025). Multi-Cloud gewinnt an Dynamik: 14 Prozent der Unternehmen nutzen sie bereits, 22 Prozent planen den Einstieg. Souveränität und Resilienz rücken in den Fokus: Vor fünf Jahren hielten nur 25 Prozent diese Faktoren für entscheidend, heute sehen bereits…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Tipps
Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
News | Cloud Computing | Effizienz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Cloud-Strategien für den maximalen ROI – Effizient und nachhaltig
Lange Zeit galt Cloud Computing als die ideale Lösung, um IT-Kosten durch Skaleneffekte zu senken und die Flexibilität von Unternehmen zu steigern. Im Laufe der letzten Jahre haben sich jedoch sowohl die Marktstrukturen als auch die Kostenstruktur der Cloud-Dienste erheblich verändert. Nicht nur steigende Strompreise und Gehälter für IT-Fachkräfte treiben die Kosten in die Höhe – auch die zunehmende Marktkonzentration der »Big 3«-Cloud-Anbieter hat massive Auswirkungen.
News | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Ausgefeilte Cloud-Strategien für eine vollständige KI-Integration
Sieben Prozent der globalen Unternehmen haben eine ausgefeilte Cloud-Strategien, aber weniger als zehn Prozent integrieren KI vollständig. 98 Prozent der Führungskräfte planen, in den nächsten zwei Jahren deutlich höheren Anstieg der Investitionen in die Cloud, um AI-First Unternehmen zu werden. Infosys, Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, veröffentlichte seine neue Studie…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Hybrid-Cloud: Auf dem Weg zur individuellen und nachhaltigen Hybrid-IT-Strategie
Hybrid-Cloud für zukunftssicheres IT-Infrastrukturmanagement Ein Cloud-only-Ansatz erfordert eine umfassende Transformation und ist nicht immer die alleinige Lösung für zukunftssichere IT-Strategien. Eine hybride IT-Landschaft dagegen, die Effizienz, Kosten, Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit berücksichtigt, kann für viele Organisationen die bessere Lösung darstellen. Um festzustellen, ob dies für eine spezifische Organisation zutrifft, sind umfassendes Know-how und eine bewährte Methodik…
News | Business | Cloud Computing | Ausgabe 5-6-2024
Strategien gegen Verschwendung und Ineffizienz in der Cloud – Mit Cloud Cost Management raus aus der Kostenfalle
Keine Frage: KI & Automatisierung ist das Hype-Thema, an dem aktuell niemand vorbeikommt. Bei aller Euphorie sollte man allerdings ein brisantes Thema nicht aus den Augen verlieren: Cloud Computing, und hierbei insbesondere das Management von Cloud-Kosten.
News | Cloud Computing | IT-Security | Ausgabe 3-4-2024 | Security Spezial 3-4-2024
Sicherheitsstrategie, Sicherheitskonzept und Security-Tools – Cloud-Nutzung? Ja, aber sicher
In immer mehr Unternehmen etablieren sich Cloud-Umgebungen als fester Bestandteil der IT-Infrastruktur. Das erfordert eine Anpassung der Sicherheitslandschaft, besonders wenn Cloud-Systeme parallel zu On-Premises-Umgebungen zum Einsatz kommen. Durch eine identitätsbasierte Sicherheitsstrategie, ein konsolidiertes Sicherheitskonzept und cloud-gestützte Security-Tools gelingt ein sicherer und performanter Betrieb.
News | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Infrastruktur
Globale Cloud-Kosten steigen – Es fehlt an proaktiven Strategien auf der Architekturebene
Zahlreiche Unternehmen scheitern daran Transparenz auf der Architekturebene zu erlangen – dies treibt ihre Cloud-Kosten in die Höhe. Unternehmen haben mit unkontrollierten und verschwenderischen Cloud-Ausgaben zu kämpfen und Taktiken zur Kostensenkung werden zu spät oder ohne ein vollständiges Bild der Umgebung eingeführt. Die unabhängige Studie von Forrester im Auftrag von Boomi ergab, dass 72…
News | Business | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
DSAG-Investitionsreport 2024: S/4HANA-Cloud-Strategie auf dem Prüfstand, RISE with SAP mit Potenzial
Der Investitionsreport 2024 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) belegt: Die IT- und SAP-Investitionsbudgets steigen weiter – allerdings bei weniger Unternehmen als noch im Jahr 2023 [1]. Gleichzeitig wächst die Investitionsbereitschaft in S/4HANA, doch bei der SAP-S/4HANA-Cloud-Strategie sehen Anwenderunternehmen Diskussionsbedarf. RISE und GROW with SAP scheinen bei den Befragten an Bedeutung zu gewinnen. Laut DSAG-Investitionsreport 2024…
News | Business | Cloud Computing | Services | Whitepaper
Cloud first-Strategie 2024: So behalten Unternehmen die Kosten im Blick
Unternehmen setzen auf die Cloud, um ihren IT-Betrieb flexibler, effizienter und sicherer zu gestalten – dies wird auch im kommenden Jahr so bleiben. Einige Unternehmen, die sich mit der Migration beeilt haben, wurden jedoch enttäuscht und stellen nun zukünftige Cloud-Investitionen in Frage. Unsere Experten Klaus Stephan, Practice Leader Cloud und Benedikt Ernst, Consult Leader bei…
News | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2023 | Whitepaper
Unternehmen setzen auf Cloud-Native-Strategie
Die strategische Ausrichtung von Unternehmen auf die Cloud bleibt ein Schlüsselelement für die Digitalisierung am Standort Deutschland, wie die jetzt vorliegende neue und dritte Auflage der Gemeinschaftsstudie ECN Pulse Check zeigt. techconsult hatte 255 IT-Entscheiderinnen und -Entscheider aus deutschen Unternehmen im Auftrag von EuroCloud Native (ECN), der Cloud-Native-Initiative von EuroCloud Deutschland_eco e. V., im Oktober…
News | Cloud Computing | ERP | Lösungen
AUTO1 Group setzt auf Multi-Cloud-Strategie mit Cloud ERP von Oracle
Weit mehr als ein Buchhaltungssystem: Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen nutzt ERP-Lösung. Umfangreiche Services und Dienste, die in der Cloud gehostet werden, sind ein elementarer Bestandteil der Infrastruktur der AUTO1 Group. Um sich als führende Gebrauchtwagen-Plattform in Europa in die Lage zu versetzen, grenzübergreifend zu agieren und strategisch zu wachsen,…
News | Business | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2023 | Whitepaper
Studie: Cloud-Strategie entscheidend bei Unternehmensinnovationen
85 % der Führungskräfte erkennen, dass KI-Anwendungen nur mit der richtigen Cloud-Strategie funktionieren. Eine neue Studie liefert Erkenntnisse, wie Unternehmen Herausforderungen wie Sicherheitsbedenken, Fachkräftemangel und Unternehmenskultur überwinden können, um ihren Cloud-Nutzen zu maximieren. Der Report »Cloud Evolution: Make Innovation a Habit« von HCLTech basiert auf einer Umfrage unter 500 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie…
News | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends 2023
Cloud-Strategie 2023
Cloud-Reifegrad steigert die betriebliche Effizienz – Aus einem hohen Reifegrad ergeben sich Vorteile wie Mitarbeiterbindung, Kosteneinsparungen, Sicherheit und betriebliche Effizienz. HashiCorp hat seine Studie 2023 State of Cloud Strategy Survey veröffentlicht [1]. Die Umfrage, die zum dritten Mal in Folge durchgeführt wurde, belegt die zunehmende Verbreitung von Multi-Cloud. Sie zeigt, dass Unternehmen positive Geschäftsergebnisse…