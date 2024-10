Cloud-Strategien für den maximalen ROI – Effizient und nachhaltig

Lange Zeit galt Cloud Computing als die ideale Lösung, um IT-Kosten durch Skaleneffekte zu senken und die Flexibilität von Unternehmen zu steigern. Im Laufe der letzten Jahre haben sich jedoch sowohl die Marktstrukturen als auch die Kostenstruktur der Cloud-Dienste erheblich verändert. Nicht nur steigende Strompreise und Gehälter für IT-Fachkräfte treiben die Kosten in die Höhe – auch die zunehmende Marktkonzentration der »Big 3«-Cloud-Anbieter hat massive Auswirkungen.

Laut dem aktuellen Cost of Cloud Report 2024 des britischen Cloud-Anbieters CIVO berichten 59 % der befragten Organisationen von einem Anstieg ihrer Cloud-Ausgaben [1]. Besonders gravierend ist, dass 37 % der Unternehmen eine Erhöhung der Kosten um mehr als 25 % verzeichneten. Und 77,4 % der befragten Unternehmen gaben an, dass sie mindestens einen der »Big 3«-Anbieter nutzen.

Die Marktmacht von AWS, Azure und Google Cloud führt nicht nur zu steigenden Preisen, sondern auch zu einer Intransparenz der tatsächlichen Kostenstrukturen. Viele Unternehmen fühlen sich gezwungen, trotz hoher Kosten in diesen Ökosystemen zu verbleiben. Gleichzeitig wirkt sich der stark steigende Energieverbrauch von Rechenzentren negativ auf die Umweltbilanz aus, insbesondere in energieintensiven Bereichen wie der Nutzung von GPUs (Graphical Processing Units) für KI- und maschinelles Lernen. Der Energiebedarf für KI wird sich voraussichtlich bis 2026 verzehnfachen, was sowohl ökologische als auch weitere finanzielle Herausforderungen für die Unternehmen mit sich bringt. Ein Rückzug aus der Cloud ist keine Option, aber es ist an der Zeit, einen strategischen und ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit umzusetzen.

Strategien für kosteneffiziente Cloud-Services. Unternehmen verfolgen zunehmend eine Kombination aus FinOps-Strategien, Multi-Cloud-Ansätzen und nachhaltigen Technologien, um die steigenden Cloud-Kosten zu bewältigen und gleichzeitig ihre ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

FinOps

Financial Operations zielt darauf ab, eine enge Verbindung zwischen technischen und finanziellen Teams zu schaffen, um Cloud-Ressourcen und -Nutzung effizienter zu gestalten. Dies geschieht durch transparente Budgetplanung, regelmäßige Kostenanalysen und die Einführung von Governance-Richtlinien zur Ressourcennutzung. Hierzu gehören beispielsweise das dynamische Hoch- und Herunterskalieren von Workloads (Autoscaling) oder das Nutzen reservierter Instanzen, die zu deutlich geringeren Preisen angeboten werden als On-Demand-Ressourcen. Laut CIVO-Report setzen derzeit 30 % der Unternehmen auf Software-Unterstützung. Entsprechende Tools ermöglichen es ungenutzte Ressourcen zu identifizieren und -Optimierungsmaßnahmen wie das Abschalten von nicht benötigten Instanzen umzusetzen.

Multi-Cloud-Strategien

Viele Unternehmen implementieren eine Multi-Cloud-Strategie, bei der sie verschiedene Cloud-Anbieter für unterschiedliche Anwendungsbereiche nutzen. Diese Strategie ermöglicht es, je nach Bedarf zwischen kosteneffizienten und leistungsfähigen Anbietern zu wechseln, ohne in eine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter (Vendor Lock-in) zu geraten. Beispielsweise sind manche Anbieter günstiger bei der Datenspeicherung, während andere bessere Angebote für rechenintensive Anwendungen wie KI-Workloads bieten.

KI-basierte Optimierung

Der Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung von Cloud-Ressourcen ist ein entscheidender Faktor für Kosten- und Energieeffizienz. Unternehmen nutzen zunehmend maschinelles Lernen, um Nutzungsmuster zu erkennen und Cloud-Ressourcen dynamisch anzupassen. Automatisierte Workload-Optimierungen, die KI-basierte Vorhersagen verwenden, helfen dabei, eine Überprovisionierung von Ressourcen zu verhindern und gleichzeitig die Servicequalität aufrechtzuerhalten.

Migration zu Private-Cloud-Lösungen

Eine der am häufigsten genannten Strategien zur Kostensenkung und Nachhaltigkeit ist die teilweise oder vollständige Migration von Cloud-Workloads zurück in private IT-Umgebungen oder hybride Cloud-Modelle. Auch in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität bietet eine private Cloud-Lösung oft Vorteile, da Unternehmen so ihre sensiblen Daten besser schützen können. Der CIVO-Report verweist dabei auf eine IDC-Studie, nach der 71 % der Unternehmen eine solche Migration in den nächsten zwei Jahren planen.

Durch die Kombination dieser Strategien gewinnen Unternehmen nicht nur Transparenz über ihre Cloud-Ausgaben, sondern können auch langfristig erhebliche Einsparungen erzielen und gleichzeitig ihren CO₂-Fußabdruck verringern. Ein konsequentes Cloud Cost Management, gepaart mit nachhaltigen Ansätzen, ist für viele Unternehmen der Schlüssel zu einer zukunftssicheren IT-Infrastruktur.

Erfolgreiche Praxis: Wie ein Chemie-Riese seine Cloud-Kosten minimierte. Am Beispiel eines Chemie-Konzerns werden im Folgenden die Ergebnisse einer Cloud-Cost-Management-Initiative skizziert. Es geht um ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich chemischer Produkte mit ca. 100.000 Mitarbeitern an mehr als 80 internationalen Standorten. Das IT-Portfolio ist äußerst komplex, da zahlreiche Anwendungen sowohl auf eigenen Servern (On-Premises) als auch in der Cloud betrieben werden. Im Jahr 2021 startete das Unternehmen ein Projekt zur Steigerung der Transparenz bei Unternehmenssoftware und Cloud-Diensten. Hauptziel war es, die Ausgaben für Software und SaaS zu reduzieren. Die Verantwortlichen entschieden sich für USU als Technologiepartner. Ein wichtiger Aspekt war zunächst, einen transparenten Überblick über die konzernweite Softwarelandschaft zu gewinnen. Sukzessive konnten hierfür die große Menge der unterschiedlichen Rohdaten erfasst und »gefiltert« werden, um dem Einkaufs-, SAM- und FinOps-Team die jeweils relevanten Informationen konsolidiert zu liefern. USU-Experten unterstützten die Teams darüber hinaus bei der Interpretation verschiedener Anbieterbestimmungen und Verträge wie etwa von Salesforce und Microsoft oder der Analyse der Cloud-Nutzung bei Hyperscalern wie Azure. Gemeinsam optimierte das Projektteam die Prozesse, so dass mit Hilfe der SAM-Lösung Verträge, Fristen, Verlängerungen etc. jederzeit im Blick sind und die Ausgaben für Software und SaaS durch einen effizienten Demand-Management-Prozess kontinuierlich überwacht werden können.

Durch die verschiedenen Maßnahmen für Cloud Cost Management lieferte USU den Verantwortlichen ein klares Bild der Softwarelandschaft, der Compliance-Risiken und der Optimierungsmöglichkeiten, so dass schnelle und effektive Entscheidungen getroffen werden konnten. Das ursprüngliche Ziel des Konzerns, Einsparungen von 5,6 Millionen Euro zu erzielen, wurde um 48 % übertroffen – die Kosteneinsparungen beliefen sich auf insgesamt 8,3 Millionen Euro.

Die installierten Best Practices zur nachhaltigen Eindämmung und Überprüfung der Software-Aufwände durch die IT- und Einkaufsteams bilden gleichzeitig auch die Basis für eine verbesserte Konzern-Governance.

Fazit. Mit dem exponentiellen Wachstum von KI-Anwendungen und dem steigenden Energiebedarf von Rechenzentren stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Cloud-Nutzung ökologisch und ökonomisch zu optimieren. Das oben betrachtete Praxisbeispiel zeigt lediglich den Einstieg in eine nachhaltige Transformation von Cloud Computing in Richtung Kosten- und Energieeffizienz. Es lässt erkennen, welches Potenzial in einem strukturierten Ansatz und der konsequenten Implementierung von Cloud-Cost-Management-Maßnahmen steckt. Die implementierten Best Practices sorgen nicht nur für eine nachhaltige Reduzierung der Kosten, sondern schaffen auch die Basis für verbesserte betriebliche Prozesse, die die gesamte IT-Landschaft transparenter und steuerbarer machen.

Insgesamt wird sich der Fokus vermehrt auf die Entwicklung von flexiblen und kosteneffizienten Lösungen richten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Cloud-Services dynamisch und in Echtzeit zu steuern, ohne unnötige Ressourcen zu verschwenden. Damit profitieren sie nicht nur finanziell, sondern verbessern auch ihre Agilität, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Christopher Brune,

FinOps Lead,

USU GmbH

4155 Artikel zu „Cloud Strategien“