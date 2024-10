Große Dateien problemlos und geschützt übertragen – Sicherer Datentransfer in der Cloud

Mittlerweile ist es Standard, dass Unternehmen regelmäßig große Mengen sensibler Daten austauschen. Ob technische Zeichnungen, umfangreiche Finanzdokumente oder vertrauliche Geschäftsunterlagen – der sichere und effiziente Transfer dieser Daten stellt eine wesentliche Herausforderung dar. Herkömmliche E-Mail-Systeme sind für den Versand großer Dateien oft ungeeignet, da sie nicht nur durch Größenbeschränkungen, sondern auch durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen limitiert sind. Hier setzen Cloud-basierte Lösungen für den sicheren Transfer großer Dateien (Secure LFT) an, die speziell für den Schutz und die Übertragung umfangreicher Daten entwickelt wurden.

Secure LFT ermöglicht den sicheren Versand großer Dateien über das Internet mithilfe einer Cloud-basierten Plattform, die sowohl Effizienz als auch Schutz garantiert. Traditionelle E-Mail-Dienste stoßen bei großen Dateien schnell an ihre Grenzen, weshalb Nutzer oft auf alternative Online-Dienste zurückgreifen. Dies birgt jedoch Risiken, da Dateien ungesichert und unkontrolliert in die sogenannte »Schatten-IT« gelangen können. Schatten-IT entsteht, wenn Mitarbeiter selbstständig Accounts und Services im Internet eröffnen und darüber sensible Daten versenden. Secure LFT bietet eine Lösung, auch sehr große Dateien – von mehreren Gigabyte bis hin zu Terabyte – sicher zu übertragen, ohne die Datensicherheit zu gefährden. Die Plattform ist skalierbar und sorgt dafür, dass Dateien während des gesamten Übertragungsprozesses umfassend geschützt bleiben. Dabei ist es wichtig, dass die LFT-Funktion nahtlos in den bestehenden E-Mail-Service integriert ist.

Sichere Übertragung großer Dateien. Die Übertragung großer Dateien über die Cloud bringt spezifische Herausforderungen mit sich, die von der Komplexität der Daten bis hin zu den Anforderungen an die Sicherheit reichen. Ein zentrales Thema sind die Sicherheitsrisiken: Bei der Datenübertragung über das Internet besteht immer das Risiko, dass sensible Informationen von Unbefugten abgefangen oder manipuliert werden. Zudem müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Datenübertragungen den geltenden Datenschutzgesetzen und branchenspezifischen Vorschriften entsprechen, was eine sorgfältige Verwaltung der Daten während des gesamten Übertragungsprozesses erfordert. Eine weitere Herausforderung liegt in der Balance zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Komplizierte Prozesse können die Produktivität beeinträchtigen und Nutzer dazu verleiten, auf unsichere Alternativen auszuweichen.

Moderne Secure-LFT-Lösungen legen großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, was sowohl für IT-Teams als auch für Endnutzer von Vorteil ist. Die Implementierung erfolgt oft schnell und reibungslos, ohne große Anpassungen der bestehenden Systeme. Einfache und intuitive Benutzeroberflächen ermöglichen es den Anwendern, Dateien sicher zu übertragen, ohne umfangreiche Schulungen oder technische Vorkenntnisse zu benötigen. Darüber hinaus entwickeln sich Secure-LFT-Lösungen ständig weiter, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich der Unterstützung neuer Sicherheitsstandards.

Cloud-basierte Secure-LFT-Lösungen. Um die sichere Übertragung großer Dateien zu gewährleisten, beginnt der Prozess mit der Auswahl und Vorbereitung der zu sendenden Daten. Bevor die Dateien den Übertragungsweg antreten, werden sie zunächst auf dem lokalen System des Absenders verschlüsselt. Dies stellt sicher, dass die Daten während des gesamten Prozesses geschützt bleiben. Die verschlüsselten Dateien werden anschließend über ein speziell optimiertes Übertragungsprotokoll an den Cloud-Server gesendet, wobei Technologien wie Transport Layer Security (TLS) die Verbindung sichern, um Abhörversuche oder Man-in-the-Middle-Angriffe zu verhindern.

Nach dem erfolgreichen Upload auf den Cloud-Server werden die Dateien dort ebenfalls verschlüsselt gespeichert, bis der Empfänger sie abruft. Sobald der Empfänger über die Verfügbarkeit der Dateien informiert ist, kann er sie über eine gesicherte Verbindung herunterladen. Die End-to-End-Verschlüsselung gewährleistet dabei, dass ausschließlich der berechtigte Empfänger die Daten entschlüsseln und darauf zugreifen kann. Durch diese durchgängige Sicherheitsstrategie wird der sichere Austausch großer und sensibler Datenmengen zwischen verschiedenen Parteien ermöglicht, unabhängig von deren geografischer Lage.

Effiziente und sichere Dateiübertragung mit LFT. Moderne Secure-LFT-Lösungen sind oft direkt in bestehende Signatur- und Verschlüsselungssysteme integriert, wodurch sie nicht als eigenständiger Dienst fungieren. Dies ermöglicht Unternehmen den Vorteil einer umfassenden Lösung, die häufig ein Startvolumen für sicheren Datentransfer ohne zusätzliche Kosten beinhaltet. Sollte mehr Speicherplatz benötigt werden, kann dieser flexibel hinzugebucht werden. Die Abrechnung erfolgt meist monatlich nach dem Pay-per-Use-Prinzip, was für transparente und gut kontrollierbare Kosten sorgt.

Wichtig ist, dass Secure LFT speziell für den sicheren Transfer großer Dateien entwickelt wurde und nicht als Kollaborationstool dient. Diese klare Zweckbestimmung hilft, die Nutzung unsicherer Schatten-IT-Lösungen wie Dropbox zu vermeiden, die in vielen Unternehmen zum Austausch großer Dateien genutzt werden. Viele moderne Secure-LFT-Lösungen sind vollständig in E-Mail-Systeme wie Outlook eingebettet und bieten zudem die Möglichkeit, über ein Webmail-Interface zuzugreifen, was für zusätzliche Flexibilität sorgt.

Wolkig mit Aussicht auf sicheren Datentransfer. In der heutigen Geschäftswelt ist der sichere Transfer großer Dateien über die Cloud unverzichtbar. Da Daten einen hohen Wert für Unternehmen haben, ist es entscheidend, sie während des Transfers angemessen zu schützen. Secure-LFT-Lösungen in der Cloud bieten nicht nur die erforderliche Sicherheit und Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, sondern steigern auch die Effizienz durch automatisierte Übertragungsprozesse und eine reibungslose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen. Zudem erlauben diese Technologien eine flexible Anpassung an wachsende Geschäftsanforderungen, ohne dass erhebliche Investitionen in physische Infrastruktur nötig sind. Auf diese Weise können Unternehmen ihre internationalen Geschäftsprozesse stärken und große Datenmengen sicher und effizient weltweit übertragen.

Günter Esch,

Geschäftsführer

SEPPmail – Deutschland GmbH

