Hybrid-Cloud: Auf dem Weg zur individuellen und nachhaltigen Hybrid-IT-Strategie

Trotz einer stetig wachsenden Cloud-Anwendungslandschaft hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, bestimmte IT-Infrastrukturen weiterhin im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Gründe hierfür können Sicherheitsbedenken und Kostenaspekte sein. Andererseits können geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen (wie beispielsweise Nachhaltigkeits- und Effizienzvorgaben für Rechenzentren) dazu führen, sich über notwendige Investitionen in die lokale Infrastruktur oder etwa die Verlagerung in die Cloud und Verkleinerung von On-Premises-Serverkapazitäten Gedanken zu machen. Nicht zu vergessen ist auch die Herausforderung des Fachkräftemangels. Dennoch stellt man aktuell – nachdem Erfahrungen mit Cloud-first- beziehungsweise Cloud-only-Ansätzen gesammelt wurden – aus unterschiedlichen Gründen einen gewissen Trend zur »Repatriation« fest.

Herausforderungen bei der Cloud-Integration.

Die Entscheidung zwischen Cloud und On-Premises hängt dabei stark von den Zielen und Strategien der Organisation, den Kostenüberlegungen und den Anforderungen der Fachabteilungen ab. Viele Institutionen setzen daher auf eine geschickt ausbalancierte hybride Infrastruktur.

IT-Verantwortliche haben oft Schwierigkeiten, einen Überblick über komplexe IT-Strukturen zu behalten und gleichzeitig die Vorteile der Cloud-Technologie für ihre spezifischen Anforderungen zu erkennen. Bestehende Strukturen sind meist über die Jahre gewachsen und werden neuen Anforderungen nicht mehr gerecht. Dies erschwert gezielte Cloud-Initiativen und kann unter anderem zu unerwarteten Kosten führen, wie eine aktuelle Studie von IDC zeigt [1].

Die besondere Rolle von Nachhaltigkeit im Rechenzentrum.

Das Thema Nachhaltigkeit hat für Rechenzentren mit ihrem per se hohen Energiebedarf eine besondere Bedeutung. In den letzten Jahren hat die Zahl der Richtlinien und Vorgaben zur Energieeffizienz für Rechenzentren deutlich zugenommen, nicht zuletzt durch das Energieeffizienzgesetz EnEfG aus dem Jahr 2023. Die Vorgaben werden zunehmend schärfer. Auch die im Juli in Deutschland in Kraft tretende CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) spielt eine Rolle.

Aber auch allgemeine Vorgaben zu kritischen Infrastrukturen (KRITIS), branchenspezifische Zertifizierungen wie der TSI des TÜV Süd oder Umweltzertifizierungen wie der Blaue Engel für Rechenzentren erhöhen die Anforderungen an einen Compliance-konformen Betrieb. Wer als Unternehmen ein in die Jahre gekommenes Rechenzentrum betreibt, sollte also gut abwägen, welche Dienste On-Premises betrieben werden, und welche verlagert werden können.