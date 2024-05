Hybrid-Cloud: Vorteile für datengesteuerte Unternehmen

Moderne datengesteuerte Unternehmen nutzen Daten als wertvollen Bestandteil ihrer Entscheidungsprozesse, der Strategieentwicklung und des Tagesgeschäfts. Diese kommen aus verschiedenen Quellen – darunter Kundeninteraktionen, Markttrends, Betriebskennzahlen und interne Prozesse – und sind nicht nur Nebenprodukt von Geschäftsaktivitäten. Aktiv gesammelt, gespeichert und analysiert, sind sie wichtig, um Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Unternehmen suchen daher nach Möglichkeiten, den Wert ihrer Daten zu maximieren, die Kosten zu minimieren und die Flexibilität in der heutigen datengesteuerten Geschäftsumgebung zu erhalten. Organisationen benötigen eine Reihe von Datenmanagement-Services und -Lösungen, die als Multiplikator für die Cloud-gestützte digitale Transformation fungieren. Sie ermöglichen es ihnen, das Potenzial des Cloud-Ökosystems auszuschöpfen und steigern so den Geschäftswert. Zudem erhalten sie ihre geschäftliche Widerstandsfähigkeit.

Um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben, benötigen datengesteuerte Unternehmen eine flexible und skalierbare Infrastruktur, die ihre Datenverarbeitungs- und Speicheranforderungen effizient erfüllen kann. Genau hier kommen Hybrid-Cloud-Lösungen ins Spiel.

Hybrid-Cloud-Strategie für datenzentrierte Unternehmen

Der Einsatz hybrider Cloud-Umgebungen, die die Nutzung von Public- und Private- Clouds kombinieren, um eine flexible und skalierbare Cloud-Infrastruktur aufzubauen, ist ein strategischer Ansatz. Unternehmen nutzen dabei die Vorteile beider Cloud-Modelle und erfüllen gleichzeitig ihre individuellen Anforderungen an Datenspeicherung, -verarbeitung und -sicherheit.

In einer hybriden Cloud-Konfiguration unterhalten Unternehmen in der Regel ihre eigene Private-Cloud-Infrastruktur, die on-premise oder in einem eigenen Rechenzentrum gehostet wird. Hier liegen besonders sensible oder unternehmenskritische Daten ab oder es werden wichtige Anwendungen ausgeführt. Gleichzeitig nutzen Unternehmen auch Public-Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud Platform (GCP). Die Private-Cloud bietet eine sichere und anpassbare Umgebung, die die Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllt und eine bessere Kontrolle über die Datenverwaltung ermöglicht. Die Public-Cloud hingegen punktet durch Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und eine breite Palette an direkt einsetzbaren Diensten und Ressourcen.

Eine Hybrid-Cloud-Strategie bietet datengesteuerten Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen. Sie eignet sich daher besonders für Organisationen, die die Macht der Daten nutzen wollen. Die hybride Cloud ermöglicht ihnen eine nahtlose Skalierung ihrer Dateninfrastruktur – und zwar auch bei Nachfrageschwankungen. Steigt das Datenvolumen stark an, sind Firmen in der Lage, die Public-Cloud für die erhöhte Arbeitslast zu nutzen. Bei einer geringeren Nachfrage lassen sich sensible Daten sicher in der Private-Cloud speichern und verarbeiten.

Zusammengefasst bedeutet das:

Hybride Cloud-Lösungen tragen dazu bei, Kosten zu optimieren und Ressourcen zuzuweisen, indem sie die Skalierbarkeit und die Kostenvorteile der Public-Cloud nutzen. Wichtige Daten liegen in der privaten Cloud.

Durch die Kombination von Private-Cloud-Ressourcen mit Public-Cloud-Diensten können Unternehmen sensible Daten vor Ort aufbewahren und gleichzeitig die verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen von Public-Cloud-Anbietern nutzen, um Risiken zu minimieren und gesetzliche Vorschriften einzuhalten.

Hybrid-Cloud-Architekturen bieten aufgrund der inhärenten Datenredundanz und Fehlertoleranz integrierte Funktionen für die Datenausfallsicherheit und Disaster Recovery.

Darüber hinaus sind datengesteuerte Unternehmen in hohem Maße auf fortschrittliche Analysen und datengestützte Erkenntnisse angewiesen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit hybriden Cloud-Umgebungen sind sie in der Lage, leistungsstarke Analysetools und -dienste zu nutzen, die in der öffentlichen Cloud verfügbar sind. Ihre Daten hingegen sind weiterhin sicher in der Private-Cloud gespeichert. Dies ermöglicht eine effiziente Datenverarbeitung, Echtzeit-Analysen und effiziente Innovationen. Datengesteuerte Organisationen erhalten so neue Möglichkeiten, um ihre Daten zu verwalten und zu analysieren, während sie weiter expandieren.

Die Verwaltung von Daten in hybriden Cloud-Umgebungen ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Fragmentierte und isolierte Dateninfrastrukturen, betriebliche Ineffizienzen sowie Datenschutz und Compliance haben erhebliche Auswirkungen auf die System- und Betriebseffizienz. Der Schlüssel dazu ist eine solide Hybrid-Cloud-Verwaltungsplattform, die die Arbeitslasten im gesamten Unternehmen verwaltet und orchestriert – unabhängig davon, ob sich die Daten in einem Rechenzentrum on-premise, in einer Private-Cloud oder einer Public-Cloud befinden, sowie entlang der IoT- und Edge-Geräte.

Hybrid-Cloud: die Zukunft für datengesteuerte Unternehmen

Der Einsatz von Hybrid-Cloud-Lösungen ist der Weg in die Zukunft für Unternehmen, die das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen und gleichzeitig die Flexibilität möchten, Arbeitslasten in Private-und Public-Clouds zu verwalten – je nach Faktoren wie Kundenerfahrung, Latenz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder Datenschutz.

In der heutigen digitalen Landschaft sind Daten das Lebenselixier eines Unternehmens. Sie ziehen daraus wertvolle Erkenntnisse und können auf dieser Basis fundierte Entscheidungen treffen. Es ist daher immer wichtiger, die Leistungsfähigkeit von Hybrid-Cloud-Lösungen zu nutzen. So profitieren Organisationen von den Vorteilen der Flexibilität, Skalierbarkeit, Kostenoptimierung, Sicherheit, Datenstabilität und Innovation.

Tarang Puranik, Senior Vice President, Global Service Offering Head -Cloud Infrastructure Services & Head of Delivery for Europe, Infosys

Tarang Puranik verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und ist seit über 24 Jahren bei Infosys. Er arbeitet seit 1993 in der IT-Branche, nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Computer Science Engineering am VNIT in Nagpur, Indien, gemacht hat. Er hatte verschiedene Führungsrollen in unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen und Industriesegmenten inne, wobei sein Schwerpunkt auf Beratung, Systemintegration und Cloud-Infrastruktur lag.

1903 Artikel zu „Hybrid Cloud“