Hyperkonvergente Infrastruktur – Rüsten Sie Ihr Rechenzentrum für das Hybrid-Cloud-Zeitalter

Deutsche Unternehmen hängen an ihren Rechenzentren. Doch zeitgleich wird vermehrt auf die Cloud gesetzt. Um beides miteinander zu verbinden, wird im Data Center eine IT-Infrastruktur benötigt, die für eine hybride Multi-Cloud ausgelegt ist. Bei der Erneuerung des Rechenzentrums geht es darum, die Vorzüge der Cloud-Architektur auch On-Prem umzusetzen und damit ein einheitliches Betriebsmodell zu etablieren.

Wenn weiterhin eine dreistufige Data-Center-Architektur verwendet wird, besteht wahrscheinlich das Dilemma der Ressourcenvorhersage – einer entmutigenden Aufgabe, bei der es gilt, den Ressourcenverbrauch für drei bis fünf Jahre vorherzusagen. Häufig genug hat dies eine Überprovisionierung zur Folge, um einem Ressourcenengpass vorzubeugen. Das bedeutet jedoch, dass gerade zu Beginn eines Data-Center-Investitionszyklus ungenutzte Speicher- oder Server-Ressourcen vorgehalten werden müssen.

Nicht so bei einer Umstellung auf eine hyperkonvergente Infrastruktur (HCI). Mit einem Pay-as-you-grow-Modell lassen sich einfach weitere Nodes hinzufügen und je nach Bedarf bereitstellen. Das heißt, dass keine Ressourcen verschwendet werden und nicht für mehr bezahlt werden muss, als tatsächlich benötigt.

Grundsätzlich müssen Rechenzentren stetig wechselnden Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und Kapazität gerecht werden. Das gilt in Zeiten von agiler Software-Entwicklung und DevOps mehr denn je. Dabei müssen IT-Entscheider in den Unternehmen den Spagat zwischen der Sorge für die Stabilität und Pflege der bestehenden Struktur auf der einen Seite und der Suche nach innovativen Lösungen auf der anderen Seite schaffen.

Einfache Skalierung nach dem Vorbild der Cloud Data Center. Wie bereits erwähnt, stehen Unternehmen bei der Beschaffung oder Erneuerung ihrer Data-Center-Infrastruktur vor zwei großen Herausforderungen: Häufig werden leistungsfähige Systeme gekauft, die zu groß für die aktuellen Anforderungen sind. Das bindet Kapital, was gerade jetzt, in ökonomisch herausfordernden Zeiten, ein Problem darstellt. Andererseits sind einmal gekaufte Systeme aber gerade durch moderne Digitalisierungsprojekte schnell zu klein und erfüllen die neuen Anforderungen an die IT nicht. Immer mehr IT-Verantwortliche erkennen das Potenzial der HCI-Technologie: Hyperkonvergente Systeme sind in vielen Rechenzentren bereits fester Bestandteil. Zudem kann sich mit HCI das eigene Rechenzentrum auch wie eine Cloud anfühlen.

Weniger Komplexität. Die digitale IT-Infrastruktur wird immer komplexer. Wir schlagen uns mit Infrastruktur-Silos, Racks, separaten Servern, Storage, zahllosen Anbietern, endlosen Kabeln und vielem mehr herum. Dabei bleiben die Aufgaben der IT hinsichtlich Konfiguration und Verwaltung, Analyse und Monitoring bestenfalls unverändert, gewinnen jedoch in der Regel eher an Komplexität. Zwangsläufig stellt sich hier also die Frage, wie sich Infrastrukturtransparenz und Einblicke in alle Workloads erzielen lassen, wenn die gesammelten Daten aus verschiedenen Umgebungen und Management-Konsolen stammen? Die Antwort lautet: mit hyperkonvergenten Systemen. HCI-Lösungen vereinfachen das Infrastruktur-Design erheblich und verbinden die Compute-, Netzwerk-, Storage- und Management-Komponenten unter einem Dach. Durch die Vereinfachung der Rechenzentrumsinfrastruktur ist es möglich, nicht nur Kosten einzusparen, sondern einzelne Silos in Gänze verschwinden zu lassen. Ganz nach dem Vorbild der Cloud besteht ein Ziel in HCI-Projekten darin, die IT-Infrastruktur so einfach zu gestalten, dass sie beinahe unsichtbar wird.

Fazit. Hyperkonvergente Infrastrukturen bieten gegenüber herkömmlichen Rechenzentrumsinfrastrukturen erhebliche Vorteile und ermöglichen eine nahtlose Verbindung zwischen Private-Cloud und unterschiedlichen Public-Cloud-Providern.

Die Gründe, warum sich Unternehmen für HCI entscheiden, variieren und hängen davon ab, welcher Nutzen erzielt werden soll. Fakt ist: Hyperkonvergenz steht für die Integration von Server-CPUs, Speicher und Netzwerktechnologie nach einem softwarezentrierten Ansatz – und für entscheidende Vorteile, die mit den vorkonfigurierten Systemen in die Unternehmens-IT einziehen. Eine firmeneigene IT-Umgebung gewinnt so die Fähigkeit, Ressourcen dynamisch bereitzustellen. Ein zentrales Management automatisiert und verkürzt die Installation und vereinfacht den Betrieb eines hyperkonvergenten Systems. So entsteht eine gemeinsame Betriebsumgebung, in die auch Public-Cloud-Ressourcen eingebunden werden können. Was wir brauchen, ist eine Neuausrichtung des Unternehmensrechenzentrums. Cloud-Funktionen lassen sich nicht effizient auf einer herkömmlichen 3-Tier-Infrastruktur mit Scale-up-Speicher aufbauen. IT-Umgebungen entwickeln sich in Richtung hybride Multi-Cloud und herkömmliche Infrastrukturen – mit oft starren Beziehungen der Komponenten untereinander – sind nicht darauf ausgelegt, Unternehmen in einer Welt der Hybrid-Cloud erfolgreich zu machen.

Erste Schritte mit hyperkonvergenter Infrastruktur. Sie sind noch unentschlossen? Kein Problem. Controlware unterstützt Sie in jeder Phase Ihres Infrastrukturprojekts. Ein Beispiel: Unser HCI-Assessment dient als Einstieg und Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Server-, Storage- und Virtualisierungsumgebungen. Sie erhalten einen detaillierten Einblick in Ihre IT-Infrastruktur und erfahren, ob Ihre vorhandene Umgebung für HCI geeignet ist. Nach Abschluss des Assessments unterstützen die Controlware-HCI-Spezialisten Sie je nach Bedarf bei der Beschaffung, der Integration und des Betriebs Ihres Rechenzentrums.

Hyperkonvergente Systeme bieten eine Reihe bedeutender Vorteile: HCI stellt eine einfache, skalierbare und konsolidierte Infrastrukturplattform zur Verfügung

Einfache Skalierbarkeit und Erweiterung gemäß den Business-Anforderungen

Verwaltung über ein zentrales benutzerfreundliches Interface

Minimierung des Aufwands für das Management virtueller Infrastrukturen und somit Effizienz­steigerung

Datensicherheit und Effizienz durch Replikation zu einer Remote-Site und/oder in die Cloud

Reduzierung der CapEx-Kosten durch Erweiterung nach dem »Pay as you grow«-Prinzip

Reduzierung der OpEx-Kosten durch verbessertes IT-Management und so geringere operationale IT-Ausgaben

Martin Drissner,

Business Development Manager

Data Center & Cloud,

Controlware GmbH

