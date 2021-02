Hybrid Cloud Backup – Mehr Sicherheit und Flexibilität

Die Replikation in die Cloud spielt ihre Stärken vor allem bei Ransomware-Angriffen aus.

Für Backup & Recovery vertrauen viele Unternehmen eher ihren eigenen Rechenzentren als der Public Cloud. Je nach Szenario kann es dafür gute Gründe geben, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Zunächst einmal ist es jedoch hilfreich, sich die allgemeinen Vorteile der Public Cloud als Plattform für Sicherung & Widerherstellung zu vergegenwärtigen.

Anzeige

In erster Linie entfällt die Notwendigkeit, sekundäre Datenzentren für die Notfallwiederherstellung einzurichten. So lässt sich eine Backup-Plattform deutlich schneller aufbauen und nutzen. Auch für den Betrieb hat die Auslagerung in die Cloud Vorteile, etwa einen deutlich reduzierten Wartungsaufwand, weniger Patches etc. Die Nutzung der Public Cloud führt darüber hinaus zu einer automatischen geografischen Trennung der Rechenzentren. Schließlich bietet die Cloud auch im Notfall Vorteile. Wenn das primäre Rechenzentrum komplett lahmgelegt wurde, kann das betroffene Unternehmen die gesamte Wiederherstellung via Cloud durchführen.

Hybrid Cloud. In den seltensten Fällen wird die Public Cloud die einzige Backup-Location sein. Vielmehr ist eine Hybrid Cloud die Regel. Vorteile des hybriden Datensicherungsansatzes sind eine verbesserte Flexibilität, Unterstützung, Verfügbarkeit und, vor allem, mehr Sicherheit:

Die IT hält vor Ort Kopien für eine schnelle Notfall-Wiederherstellung bereit, legt jedoch gleichzeitig auch an einem externen Ort Kopien ab.

Diese externen Daten können die Benutzer sehen, verwalten und für eine Wiederherstellung heranziehen.

Wenn lokale und externe Kopien ordnungsgemäß synchronisiert werden, sind die Sicherungen optimal geschützt und hochverfügbar.

Vor Ort werden Daten und Anwendungen schnell und regelmäßig gesichert.

RTO und RPO. Auf dem Mark gibt es eine breite Auswahl an Cloud-basierten und hybriden Datensicherungsangeboten. Allerdings besteht die Gefahr, dass bei der Vielfalt an Preislisten und Service Level Agreements mancher die Übersicht verliert. Bei einer Verlagerung der Datensicherung in die Hybrid Cloud ist sehr viel mehr zu beachten als bei der Sicherung im Rechenzentrum. Organisationen können sich bei ihren Planungen unter anderem an diese bewährten Praktiken halten:

Als primäres Sicherungsziel vor Ort verfügbare Festplatten verwenden. Sie gewährleisten schnellste Sicherung und Wiederherstellung sowie die Optimierung der für die Wiederherstellung definierten Zeitvorgaben (Recovery Time Objectives: RTOs) und der Wiederherstellungspunktvorgaben (Recovery Point Objectives: RPOs).

Umfang der Cloud-Dienste definieren. Einige Unternehmen benötigen lediglich Replikation, einige nur Archivierung und wieder andere beides.

Eine Priorisierung von Servern und Anwendungen vornehmen. Welche Anwendungen, Daten und komplette Maschinen werden im Anschluss an die Wiederherstellung nach einem Komplettausfall als erste wieder benötigt? Welche Ausfalltoleranzen gelten für sie?

Eine einzelne Lösung für alle Arten von Wiederherstellungen verwenden. Erfolgt die Wiederherstellung von Daten von physischen, virtuellen und Cloud-Massenspeichern mit unterschiedlichen Tools, bedeutet das mehr Zeit- und Arbeitsaufwand.

Ziel der Sicherung sollte die Wiederherstellung kompletter Systeme, Anwendungen und Daten mit RTOs von Minuten und geringstmöglicher Beeinträchtigung der Benutzer sein. RPOs sollten keinesfalls mehr als eine Stunde betragen, um die Auswirkungen auf geschützte Server so gering wie möglich zu halten. Kurze RPOs machen die Fenster für Datenverluste kleiner und verringern den Umfang der jeweiligen Datensicherung sowie den entsprechenden Netzwerkverkehr.

Forever-Backups. Für eine akzeptable Performance sollten Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen eine granulare Wiederherstellung von Dateien und Anwendungen wie Microsoft Active Directory, Exchange und SharePoint unterstützen. Außerdem sollten durch inkrementelles Forever-Backup die Anforderungen an WAN-/Internet-Bandbreiten verringert und optimale Voraussetzungen für die Übertragung großer Datenmengen geschaffen werden. Blockbasierte inkrementelle Forever-Backups sind speichereffizienter als dateibasierte inkrementelle Forever-Backups und beanspruchen noch weniger Netzwerkbandbreite. Auch virtuelle Maschinen (VM) müssen schnell und unkompliziert wiederhergestellt werden können, und zwar komplette VM, nicht nur die darin befindlichen Daten.

Sofortige Wiederherstellung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine sogenannte »sofortige Wiederherstellung« zu realisieren. Die Lösung der Wahl sollte die sofortige Wiederherstellung auf physischen und virtuellen Geräten ermöglichen. Dabei hat sich bewährt, dass die Lösung zuerst das Betriebssystem-Volume auf einem virtuellen oder physischen Zielgerät rekonstruiert und diesem wiederhergestellten Betriebssystem dann auf Anforderung gesicherte Daten zur Verfügung stellt. Sobald das Betriebssystem-Volume wieder zur Verfügung steht, können gesicherte Daten in Form von Volumes und Dateien bereitgestellt und auf Anforderung von Benutzern wiederhergestellt werden. Schließlich sollte das Produkt sowohl Bare-Metal-Wiederherstellung (BMR) als auch die Wiederherstellung auf Dateiebene (File Level Restore; FLR) aus dem Archiv unterstützen. BMR entlastet den Administrator, da sowohl die Serverkonfiguration als auch die installierte Software erhalten bleiben. FLR erlaubt Benutzern die Wiederherstellung einzelner Dateien, ohne dass sie bis zur Wiederherstellung des gesamten Images warten müssen.

Die Stärke der Public Cloud. Die Replikation in die Cloud spielt ihre Stärken vor allem bei Ransomware-Angriffen aus. Wenn ein Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs wurde, dieses Unternehmen zuvor jedoch mehrere Datensicherungen in die Cloud repliziert hat, können Systemadministratoren diese zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführten Sicherungen durchsehen und einen bestimmten Zeitpunkt herausgreifen, zu dem höchstwahrscheinlich unbeschädigte Daten repliziert wurden. Sie können das Volume sodann als schreibgeschützt einhängen, es auf Schadsoftware überprüfen und in der Folge für die Wiederherstellung heranziehen. Unternehmen können so ohne exorbitante Kosten höhere Anforderungen an die Business Continuity erfüllen. IT-Teams können flexibler agieren und Daten extern über längere Zeiträume schützen.

Andreas Schmiedler,

Software Account Manager –

Data Protection

bei Quest Software

319 Artikel zu „Hybrid Cloud Backup“

NEWS | PRODUKTMELDUNG OVHcloud Managed Bare Metal Essentials Der fortwährende Anstieg an Home-Office-Nutzern und ein regelrechter Boom von Online-Diensten haben Unternehmen eines klar gemacht: Sie müssen schneller in die Cloud. Was ihnen das bringt, ist klar: mehr Zeitersparnis und Produktivität sowie geringere Betriebskosten und noch einiges mehr. Allerdings bleibt die Bereitstellung entsprechender Lösungen sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig eine große Herausforderung.… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | IT-SECURITY Datenzentrierte Sicherheit in der Multi-Cloud Datenzentrierung ist ein Faktor, der maßgeblich die Cloud- und IT-Security-Strategie in Unternehmen mitbestimmt. Je nach regulatorischen Vorgaben werden diverse Datenprozesse in geeigneter Weise abgesichert. Mit der wachsenden Cloud-Nutzung in den vergangenen Jahren entstehen in Unternehmen auch mehr und mehr Multi-Cloud-Umgebungen. Für diese spricht vor allem der Vorteil hoher Effizienz: Prozesse können zu den jeweils geringsten… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | TIPPS 5 Schritte der nahtlosen Cloud-Migration Spätestens seit der großangelegten Umstellung auf Home Office im Zuge der Pandemiebekämpfung ist die Cloud nun wirklich überall angekommen. Durch die Entkopplung der Daten, Anwendungen und Prozesse von physischen Infrastrukturen ergibt sich einerseits eine größere Flexibilität – wichtig in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr in Büros arbeiten und von überall Zugriff auf Daten… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY Prognosen für Cloud-Lösungen 2021 Experten von Talend haben aktuelle Trends aus dem Cloud-Bereich untersucht und darauf basierend einige Vorhersagen für das nächste Jahr getroffen. Diese Prognosen für 2021 finden Sie nachfolgend: Unternehmen werden ihre Kennzahlen erweitern, um die Gesundheit ihrer Daten messen zu können: Unternehmen können derzeit jeden Aspekt ihrer Organisation messen, aber nicht die Zuverlässigkeit ihrer Daten.… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | INFRASTRUKTUR | RECHENZENTRUM Clouds dieser Erde, vereinigt euch! Obwohl weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass unternehmenskritische Daten digital und physisch in der eigenen Firma bleiben sollten, profitieren viele Workloads von der Performanz einer Public Cloud. Aller Voraussicht nach wird diese durch die niedrigen Einstiegshürden und gebrauchsfertige Pay-As-You-Go-Lösungen in der Symbiose mit firmeneigenen Rechenzentren weiter an Relevanz gewinnen. Die Zukunft des Rechenzentrums ist klar hybrid.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Wenn die Backup-Software selbst zum Trojaner wird Zu den aktuellen Bedrohungen für die Datensicherheit und -verfügbarkeit gehört längst auch Ransomware. Eine gute Backup-Software gilt dabei als Schutzwall, als letzte Verteidigungslinie für die Daten. Dabei wird leicht übersehen, dass die Backup-Software selbst zu einem Einfallstor für den Missbrauch der Daten werden kann: Aus dem Schutzwall gegen Ransomware wird dann auf einmal ein… Weiterlesen →