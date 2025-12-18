So können sich KMUs aus der Zwickmühle Datensouveränität befreien

Unternehmen stecken in Sachen Datensouveränität in der Zwickmühle. Mit hyperkonvergenter Infrastruktur können KMU einfacher und kostengünstiger Hybrid-Clouds aufbauen, und garantieren, dass Ihre kritischen Daten jederzeit am richtigen Ort zugänglich sind.

Datensouveränität, Datenschutz und die Abhängigkeit der Branche von US-amerikanischen Hyperscalern sind miteinander verwandte und in der Branche seit Jahren heiß diskutierte Themen. Viele Unternehmen stecken in der Zwickmühle. Sie wollen auf der einen Seite die Vorteile von modernem Cloud-Computing nutzen, müssen auf der anderen Seite jedoch auch ihre Daten schützen. Die Lösung des Problems ist im Prinzip auch klar: Es gilt eine hybride Cloud aufzubauen und für jeden Workload und die damit verbunden Daten zu entscheiden, wie und wo diese gespeichert werden. Sensible Daten bleiben innerhalb des Unternehmens in der Private Cloud, weniger wichtige Daten dürfen auf den Servern von Public-Cloud-Anbietern bleiben.

Souveräne lokale Cloudangebote hinken den Hyperscalern hinterher

Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Seit Jahren arbeitet die Industrie daran, Unternehmen in der EU entsprechende Angebote zu machen, die Datensouveränität garantieren können. Es vergeht tatsächlich kaum eine Woche ohne Ankündigung einer neuen lokalen souveränen Cloud. Und es gibt auch bereits zahlreiche Angebote, Daten innerhalb der Grenzen der EU zu speichern, ohne die Dienste eines US-Anbieters zu nutzen. Schaut man sich diese Angebote jedoch im Detail an, bemerkt man sehr schnell, dass die Produkte der US-Hyperscaler ihren lokalen Konkurrenten um Jahre voraus sind. Amazon, Google und Microsoft beschäftigen Heerscharen an Softwareentwicklern, die ihre Plattformen über die letzten zwei Jahrzehnte verfeinert haben. Private und geschäftliche Nutzer kennen sich seit Jahren mit Google Workspace und Microsoft 365 aus und S3 ist der Standard für hoch skalierbaren Objektspeicher. Zieht man in Betracht, dass die US-Hyerpscaler bereits jetzt nutzbare AI-Modelle anbieten, die in ihre Produkte integriert sind, muss man zugeben, dass die Produkte europäischer Alternativen der US-Konkurrenz oft noch nicht das Wasser reichen können.

Diese Faktoren machen den Aufbau einer maßgeschneiderten souveränen Hybrid-Cloud für Unternehmen hierzulande komplizierter. Für kleinere Unternehmen ohne große IT-Teams und Budgets ist es jedoch noch schwerer. Die Public-Cloud-Angebote vieler Hersteller haben sich für KMUs in der Praxis nicht bewährt. Sie sind nicht souverän, teuer, müssen ebenfalls aktiv verwaltet werden und lassen sich nur schwer an die Bedürfnisse von KMUs anpassen. Auf der anderen Seite ist der Aufbau einer eigenen Private Cloud für kleinere Unternehmen zu komplex und zu teuer. Eine Möglichkeit für KMUs, um sich aus der Zwickmühle Cloud-Technologie und Datensouveränität zu befreien, ist die Nutzung von hyperkonvergenter Infrastruktur (HCI).

Hyperkonvergente Infrastrukturen bieten eine elegante Möglichkeit Private Clouds aufzubauen

Kompakte hyperkonvergente Infrastrukturen können speziell für KMUs oder Anwendungen am Edge eine sehr gute Alternative sein, um mit ihnen Hybride Cloud aufzubauen. Anbieter von HCI-Lösungen haben sich von Generation zu Generation darauf konzentriert, die Komplexität bei der Einrichtung und Verwaltung der kompakten Lösungen zu reduzieren. Für die Implementierung ist heute schon kein spezielles Fachwissen mehr erforderlich, stattdessen können IT-Experten neue Standorte oder Anwendungen in weniger als einer Stunde einrichten und in Betrieb nehmen. Zentralisierte Verwaltungstools sorgen dafür, dass Administratoren Edge-Standorte von einer einzigen Konsole aus fernverwalten können. Die Lösungen kommen in einem Format, das seine Ressourcen automatisch balanciert, um optimale Effizienz zu erzielen und Über- oder Unterversorgung zu vermeiden. Modernste Lösungen sind kompakt, flexibel und modular und wurden von Anfang an für kleinere Edge-Standorte konzipiert. Sie beinhalten alle Funktionen, die für die lokale Ausführung von Anwendungen und die Verbindung mit der Cloud und dem Rechenzentrum erforderlich sind.

Fazit: Einfach souveräne hybride Clouds dank HCI

Viele lokale Unternehmen haben Probleme damit, mit den derzeitig verfügbaren Lösungen Datensouveränität zu erreichen. Speziell KMUs haben nicht die Mittel eigene souveräne Private Clouds aufzubauen und befinden sich in der Zwickmühle. Eine elegante Möglichkeit, sich aus dieser Zwickmühle zu befreien, ist die Nutzung von hyperkonvergenter Infrastruktur. Moderne Lösungen sind äußerst einfach zu nutzen, sind erschwinglich und bieten eine ideale Grundlage für Workloads und Daten, die nicht in Public Clouds gehören.

Tobias Pföhler, StorMagic

