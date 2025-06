DataCore CEO Dave Zabrowski zur Übernahme von StarWind durch DataCore

Die Bedeutung von Innovation und kontinuierlicher Verbesserung in der modernen Geschäftswelt ist enorm. Durch die Übernahme von StarWind erweitert DataCore seine Rechenzentrumskompetenz auf die Edge-Umgebung. Dave Zabrowski betont, wie wichtig es ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Durch die komplementären Stärken beider Unternehmen lässt sich ein deutlich breiterer Markt schneller und gezielter angehen.

Was ist Ihre gemeinsame Vision im Zuge der Übernahme von StarWind und wie möchten Sie die jeweiligen Stärken beider Unternehmen nutzen?

DataCore ist seit vielen Jahren führend im Bereich softwaredefinierter Speicherlösungen und hat sich insbesondere im Block-Storage-Bereich einen Namen gemacht, wo höchste Performance und Ausfallsicherheit unerlässlich sind. Seit über zwei Jahrzehnten vertrauen Unternehmen weltweit auf unsere Technologien, um Geschäftskontinuität sicherzustellen, dauerhaft hohe Leistung zu erzielen, ihre IT-Infrastruktur flexibel und nach eigenen Vorstellungen zu modernisieren und kritische Daten zuverlässig vor neuen Bedrohungen zu schützen.

Mit der Übernahme von StarWind übertragen wir dieses bewährte Konzept nun auch auf den Edge-Bereich. StarWind hat sich einen exzellenten Ruf im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturen für Außen- und Niederlassungsstandorte erarbeitet. Ihre Lösungen zeichnen sich durch einfache Implementierung, Kosteneffizienz und eine klare Ausrichtung auf die speziellen Anforderungen verteilter IT-Strukturen aus. Besonders wichtig: Auch StarWind folgt dem Prinzip der softwaredefinierten Architektur – bietet jedoch zusätzlich sofort einsatzbereite Appliances an, die eine noch schnellere und unkompliziertere Inbetriebnahme ermöglichen.

Diese Übernahme zielt nicht darauf ab, beide Unternehmen in eine einzige Plattform zu verschmelzen. Vielmehr geht es darum, unser Portfolio gezielt zu erweitern. Wir nutzen die jeweiligen Stärken dort, wo sie den größten Mehrwert bieten: DataCores Enterprise-Kompetenz im zentralen Rechenzentrum und StarWinds Spezialisierung im Edge-Umfeld. Gemeinsam können wir unseren Kunden leistungsstarke, ausfallsichere Lösungen genau dort anbieten, wo sie gebraucht werden – sei es im zentralen Datacenter oder am entferntesten Punkt ihrer IT-Infrastruktur.

Wie sieht Ihre zukünftige strategische Ausrichtung aus und welchen Beitrag leisten die jüngsten Übernahmen dazu?

Unsere jüngsten Übernahmen folgen einer klaren und zielgerichteten Strategie: Wir bauen ein Portfolio erstklassiger Speichertechnologien auf, das die gesamte Bandbreite an Datenherausforderungen moderner IT-Organisationen abdeckt. Durch die Erweiterung in Bereiche wie Objektspeicher, Dateisysteme, container-native Speicherlösungen und hyperkonvergente Infrastrukturen haben wir unsere Fähigkeiten deutlich ausgeweitet – und können nun alles unterstützen, von geschäftskritischen Workloads im Rechenzentrum bis hin zu schlanken, robusten Edge-Deployments.

Mit Blick in die Zukunft konzentriert sich unsere Strategie darauf, Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität ihrer Datenlandschaften zu unterstützen. Datenvolumen, -geschwindigkeit und -vielfalt wachsen rasant – und damit steigt der Bedarf an einer Infrastruktur, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch extrem anpassungsfähig ist. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie selbst steuern können, wie und wo ihre Daten gespeichert, abgerufen und geschützt werden – sei es näher am Edge für schnellere Erkenntnisse, mit nahtloser Verfügbarkeit in hybriden Umgebungen oder durch intelligentere Automatisierung und Integration zur Reduktion von Kosten und Aufwand.

Im Zentrum unserer Vision steht die Überzeugung, dass sich die Infrastruktur an die Anforderungen der Daten und des Unternehmens anpassen muss – nicht umgekehrt. Allzu oft müssen sich Organisationen zwischen Leistung, Flexibilität und Kosten entscheiden. Wir möchten diese Kompromisse auflösen und Lösungen anbieten, die unseren Kunden die volle Freiheit geben, ihre Architektur nach eigenen Maßstäben weiterzuentwickeln – mit der Sicherheit, dass die Speicherinfrastruktur mit allen zukünftigen Anforderungen Schritt halten kann.

Mit diesem zukunftsgerichteten Ansatz stellen wir sicher, dass wir nicht nur mit dem Wandel Schritt halten, sondern ihn aktiv mitgestalten. Denn je dynamischer die Anforderungen unserer Kunden werden – vom Core über den Edge bis in die Cloud – desto wichtiger ist es, Lösungen anzubieten, die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend datengetriebenen Welt ermöglichen.

Welches neue Potenzial eröffnet sich durch die Bündelung von Expertise und Marktzugängen – und wie stärkt das Ihre strategische Position?

Die Verbindung von DataCore und StarWind vereint zwei Unternehmen mit einer gemeinsamen Vision: den bestmöglichen Schutz und die optimale Nutzung des wichtigsten Vermögenswerts unserer Kunden – ihrer Daten. Beide Firmen haben bewiesen, dass sie in unterschiedlichen Marktsegmenten echten Mehrwert schaffen können. Diese strategische Kombination bedeutet eine gezielte Erweiterung unserer Fähigkeiten und Reichweite: Wir führen komplementäre Technologien, Kundenstämme und Vertriebsstärken zusammen – und schaffen damit ein Gesamtangebot, das deutlich mehr ist als die Summe seiner Teile. Gemeinsam sind wir noch besser in der Lage, die vielfältigen Datenherausforderungen moderner IT-Umgebungen zu adressieren – vom zentralen Rechenzentrum bis an den äußersten Rand der Infrastruktur.

Im Detail eröffnet uns die Bündelung folgende Potenziale:

Komplementäre Stärken in unterschiedlichen IT-Umgebungen: DataCore ist führend im Bereich Enterprise-Storage und Hochleistungsinfrastruktur, während StarWind seine Stärken im Edge-Bereich, in ROBO-Szenarien (Remote Office/Branch Office) und im HCI-Markt für KMUs ausspielt. Zusammen decken wir das gesamte Spektrum ab – von zentralen Datacentern bis hin zu kleineren, verteilten Installationen.

DataCore ist führend im Bereich Enterprise-Storage und Hochleistungsinfrastruktur, während StarWind seine Stärken im Edge-Bereich, in ROBO-Szenarien (Remote Office/Branch Office) und im HCI-Markt für KMUs ausspielt. Zusammen decken wir das gesamte Spektrum ab – von zentralen Datacentern bis hin zu kleineren, verteilten Installationen. Erweiterte Marktdurchdringung: StarWind verschafft uns Zugang zu kleineren, dezentralen IT-Umgebungen und ergänzt damit ideal unsere starke Präsenz im Enterprise-Segment. Das erweitert unsere Kundenbasis und verstärkt unsere Marktposition insgesamt.

StarWind verschafft uns Zugang zu kleineren, dezentralen IT-Umgebungen und ergänzt damit ideal unsere starke Präsenz im Enterprise-Segment. Das erweitert unsere Kundenbasis und verstärkt unsere Marktposition insgesamt. Lösungen speziell für verteilte IT-Strukturen: Die kompakten und effizienten Lösungen von StarWind sind optimal für Edge-Standorte mit begrenzten IT-Ressourcen geeignet – sie bieten einfache Handhabung bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit.

Die kompakten und effizienten Lösungen von StarWind sind optimal für Edge-Standorte mit begrenzten IT-Ressourcen geeignet – sie bieten einfache Handhabung bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Gestärktes Partnernetzwerk: Durch das Zusammenführen unserer Vertriebskanäle vergrößern wir unsere Reichweite und bieten Partnern und Kunden ein breiteres und flexibleres Lösungsportfolio.

Durch das Zusammenführen unserer Vertriebskanäle vergrößern wir unsere Reichweite und bieten Partnern und Kunden ein breiteres und flexibleres Lösungsportfolio. Gemeinsame softwaredefinierte Philosophie: Beide Unternehmen stehen für Hardware-Unabhängigkeit, einfache Bereitstellung und größtmögliche Kontrolle für den Kunden. Diese geteilte Grundhaltung bildet ein starkes Fundament für unser gemeinsames Portfolio.

Beide Unternehmen stehen für Hardware-Unabhängigkeit, einfache Bereitstellung und größtmögliche Kontrolle für den Kunden. Diese geteilte Grundhaltung bildet ein starkes Fundament für unser gemeinsames Portfolio. Gestärkte strategische Marktposition: In einem Umfeld tiefgreifender Branchenveränderungen – etwa im Zuge der VMware-Broadcom-Transformation – bieten wir eine stabile, flexible und zukunftssichere Alternative für Unternehmen aller Größen und Branchen weltweit.

Wie unterstützt die Übernahme die DataCore.NEXT-Strategie und adressiert die Anforderungen an Edge-Infrastrukturen?

DataCore.NEXT steht für unsere Vision einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur – einer Infrastruktur, die sich an den realen Anforderungen moderner Daten orientiert: wo sie entstehen, wo sie verarbeitet werden und wie sie dazu beitragen, Unternehmen voranzubringen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Produktstrategie, sondern um ein kundenzentriertes Rahmenkonzept, das unsere Kunden aktiv bei ihrer digitalen Transformation und beim Umgang mit datengetriebenen Herausforderungen unterstützt. Ganz gleich, ob sich Daten im Rechenzentrum, am Edge oder in der Cloud befinden – unser Ziel ist es, deren Verwaltung zu vereinfachen, Sicherheit zu gewährleisten, schnellen Zugriff zu ermöglichen und die nötige Flexibilität zu bieten, um auf sich rasch ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.

Gerade der Edge-Bereich bringt dabei ganz eigene Herausforderungen mit sich. Hier – etwa in Einzelhandelsfilialen, Produktionsstätten, entfernten Betriebsstandorten, Energieanlagen oder Logistikzentren – entstehen und werden Daten zunehmend direkt vor Ort verarbeitet. Die Anforderungen an die Infrastruktur sind hoch: Sie muss kompakt, kosteneffizient und einfach zu implementieren sein – dabei aber auch robust und leistungsfähig. Genau deshalb passt die Übernahme von StarWind so gut in unsere Strategie. StarWind bringt speziell für diese Anforderungen entwickelte hyperkonvergente Technologien mit – Lösungen, die perfekt auf die Rahmenbedingungen und Einschränkungen in Edge-Umgebungen zugeschnitten sind.

Durch die Integration von StarWinds Stärken in unsere umfassendere DataCore.NEXT-Strategie geben wir unseren Kunden genau die Werkzeuge an die Hand, die sie für die jeweiligen Bereiche ihrer Infrastruktur benötigen. Es geht nicht um eine Einheitslösung, sondern um maßgeschneiderte Ansätze, die dem tatsächlichen Umgang mit Daten im Unternehmen entsprechen. In diesem Sinne spielt StarWind eine zentrale Rolle in der Umsetzung von DataCore.NEXT: als wichtiger Baustein einer flexiblen, kundenorientierten Infrastrukturstrategie, die sich genauso gut an den Edge anpasst wie an das zentrale Rechenzentrum.

Welche Synergien ergeben sich aus der Übernahme – und wie stärken sie Ihre Fähigkeit, einen breiteren Markt zu bedienen?

Die Kombination von DataCore und StarWind schafft weit mehr als nur eine Erweiterung des Produktportfolios. Sie vereint zwei Unternehmen, die sich gleichermaßen Innovation und kundenorientierter Infrastruktur verschrieben haben – mit komplementären Stärken, die uns gemeinsam in die Lage versetzen, einen deutlich breiteren Markt schneller und gezielter zu bedienen.

Go-to-Market-Synergien:

Durch die Zusammenführung unserer Partnernetzwerke erreichen wir sowohl den Enterprise- als auch den KMU-Markt deutlich besser. Gleichzeitig können wir eine größere Bandbreite an Einsatzszenarien abdecken – von groß angelegten Rechenzentren bis hin zu stark verteilten Edge-Umgebungen. Produkt- und Entwicklungssynergien:

Beide Unternehmen verfügen über umfangreiche Erfahrung in Bereichen wie Virtualisierung, Speichereffizienz und Systemresilienz. Diese Expertise bündeln wir nun, um Innovationen in unseren jeweiligen Produktlinien noch schneller voranzutreiben – und zwar so, dass sie weiterhin optimal auf ihre jeweiligen Anwendungsbereiche zugeschnitten bleiben. Operative und Support-Synergien:

Unsere Kunden profitieren auch direkt von einer engeren Verzahnung im Betrieb und Support. Durch die Angleichung unserer Serviceangebote können wir eine konsistentere Betreuung über verschiedene Regionen und Einsatzszenarien hinweg sicherstellen – mit tiefergehender technischer Expertise, unabhängig vom Standort des Kunden. Strategische Synergie:

Der wichtigste Punkt ist die strategische Synergie: Gemeinsam sind wir ein noch stärkerer, glaubwürdigerer Partner für Unternehmen, die ihre Infrastruktur modernisieren möchten – ohne Kompromisse. Wir bieten echte Wahlfreiheit, Unabhängigkeit und Lösungen, die gezielt für Core- und Edge-Umgebungen entwickelt wurden.

Diese Synergien versetzen uns in die Lage, schneller zu agieren, gezielter auf Kundenbedürfnisse einzugehen und die Zukunft datengetriebener Infrastrukturen konsequent im Sinne unserer Kunden mitzugestalten.

