Moderne Storage-Lösungen optimieren die Gesamtperformance, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit – Das unternehmenseigene Rechenzentrum als Innovationsmotor

Ein an die Cloud angebundenes All-Flash-Rechenzentrum senkt die Kosten und kommt der Umwelt zugute, weil es eine bessere Energieeffizienz aufweist. Eine ganzheitliche Managementschnittstelle orchestriert die hybride Multicloud-Infra­struktur und fungiert gleichzeitig als Security-Kontrollzentrale. So kann es durch integrierte Sicherheits­lösungen gegen Ransomware-Attacken schützen. Das ist die nächste Welle der Storage-Innovation.

Laut der IDC-Studie »Cloud in Deutschland 2023« ist die Cloud für 82 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland das Mittel der Wahl, wenn es um die Modernisierung der IT-Infrastruktur geht [1]. Jedoch setzt nur eine geringe Zahl der Befragten auf einen »Cloud-First«- oder einen »Cloud-Only«-Ansatz: Der Großteil nutzt eine Hybrid-Cloud-Umgebung mit einer Mischung von Public Cloud Services und traditioneller Infrastruktur, entweder im eigenen Rechenzentrum, bei einem Hoster oder in einer Colocation.

Der On-Premises-Storage erhält bei Modernisierungen meist wenig Aufmerksamkeit – primär heißt es Tech Refresh statt »Innovations-Refresh«. Dabei lassen sich gerade hier noch Verbesserungen vornehmen und damit Ziele erreichen, wie sie sich die befragten Entscheider von der Cloud-Nutzung erhoffen: Kostensenkung (26 Prozent), Unterstützung der umfassenden Digitalisierung aller Geschäftsprozesse (33 Prozent) und eine höhere Produktivität in den Fachabteilungen sowie in der IT (32 Prozent). »manage it« hat mit Johannes Wagmüller, Senior Director Solutions Engineering beim Cloud- und Daten-orientierten Softwareanbieter NetApp, darüber gesprochen, welche oftmals unerkannten Innovationen On-Premises noch möglich sind.

Johannes Wagmüller,

Senior Director Solutions Engineering

bei NetApp



Es wird viel über die Cloud gesprochen. Warum sollten Unternehmen ihren On-Premises-Storage nicht außer Acht lassen?

Die Cloud ist ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung eines Unternehmens. Einige Daten sind aber aus Governance- und anderen Gründen – Stichworte wie Performance oder Hyperscaler-Verfügbarkeit fallen oft – weiterhin besser im eigenen Rechenzentrum aufgehoben. Deshalb sind hybride Multicloud-Umgebungen in der Praxis die Norm. Um aus diesen das meiste herauszuholen, sollten Unternehmen auch im Rechenzentrum auf performante und kosteneffektive Systeme setzen. Hier lässt sich mit modernen Modellen noch einiges in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ransomware-Schutz, Kosteneffizienz und die Integration mit der Cloud optimieren. Das ist nicht zu unterschätzen, wir sprechen hier von der nächsten Welle der Storage-Innovation.



Wie genau können Unternehmen die Kosten senken? Das ist ja auch bei der Cloud ein großes Thema.

Aufgrund der aktuellen makroökonomischen Lage sind die Budgets knapp. Außerdem ist Nachhaltigkeit zu einem Wirtschaftsfaktor und Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb geworden. Ein an die Cloud angebundenes All-Flash-Rechenzentrum senkt die Kosten und kommt der Umwelt zugute, weil es eine bessere Energieeffizienz aufweist. Und das kann sich heutzutage auch der Mittelstand leisten, denn mittlerweile gibt es kostengünstige All-Flash-Speicher mit hoher Kapazität für Workloads, bei denen keine maximale Leistung erforderlich ist.

Ein Beispiel: In vielen Anwendungsfällen ist es nicht so wichtig, ob die Antwortzeit des Storage 300 Mikrosekunden oder drei Millisekunden ist – der Unterschied spielt bei einer Webmail-Applikation oder in einem Online-Shop keine Rolle. Hingegen spart der CIO, der die Kosten für die Infrastruktur verantwortet, damit Beträge in fünf- oder sechsstelliger Höhe – je nachdem, auf welchem IT-Fundament die Applikation aufsetzt. Dieses Geld kann wieder für Wertschöpfung eingesetzt werden.



Wo unterstützt NetApp zum Beispiel aktuell mit kosteneffizienter und hochperformanter IT-Infrastruktur?

Wir helfen dem Formel-1-Team von Aston Martin aus datentechnischer Sicht, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und seine Rennwagen kontinuierlich zu verbessern. Damit hat das Team einen enormen Performancesprung vom siebtschnellsten Team in der letzten Saison auf den vierten Platz in der Teamwertung nach 16 Rennen im Jahr 2023 erlangt. Die Lösung baut an der Rennstrecke auf einer konvergenten Infrastruktur mit FlexPod und Kubernetes auf. Die dadurch bereitgestellte Rechen- und Storage-Leistung ist ein echter Durchbruch in Sachen Data Analytics. So kann das Team technologische Anpassungen am Auto so schnell wie möglich durchspielen, beispielsweise in dem kurzen Zeitfenster zwischen freiem Training und Qualifying.



Dabei wirkt sicher auch die Cloud mit. Lässt sich das Zusammenspiel zwischen Cloud und On-Premises auch noch optimieren?

Damit die gesamte Infrastruktur – On-Premises wie in der Cloud – nahtlos und hochverfügbar läuft, hat NetApp die Cloud-Integration optimiert: Über Cloud-Tiering können Unternehmen selten genutzte Daten automatisch aus ONTAP-Systemen in die Cloud verschieben. Basierend auf den Zugriffsmustern wechseln die Daten zwischen Primärspeicher und kostengünstigeren Storage-Arten wie der Public Cloud oder Objektspeichern. Für Unternehmen bedeutet das: Sie nutzen die jeweils effizientesten Speichermedien. Aber natürlich geht es nicht nur um Kosten. Aston Martin beispielsweise repliziert Daten mit den gleichen Mechanismen in die Public Cloud oder das Entwicklungszentrum in Silverstone. Auch hier geht es um die schnellstmögliche und bestmögliche Informationsgewinnung aus digitalen Informationen – je schneller die IT, desto schneller die Rennwagen.



Automatisierung ist gut. Denn die Übersicht über die diversen Speicherinfrastrukturen zu behalten, wird schnell zu einer vielschichtigen Aufgabe.

Viele komplexe Prozesse und Routinen mit unterschiedlichen Tools zu managen, kann unübersichtlich werden. Vor allem im Mittelstand ist oft das erforderliche Know-how dazu nicht vorhanden. Kommen dann noch unterschiedliche Technologieplattformen und Implementierungen On-Premises sowie bei Hyperscalern hinzu, sollte eine ganzheitliche Managementschnittstelle eingeführt werden. Hier kommt die Plattform NetApp BlueXP ins Spiel: Sie ist die Datenmanagementplattform über die gesamte hybride Multicloud-Infrastruktur hinweg und fungiert gleichzeitig als Security-Kontrollzentrale.



Die Zahl der Ransomware-Angriffe steigt ja rasant an. Wie können Unternehmen ihre Daten schützen?

Aktuelle Datentechnologien helfen Unternehmen dabei, ihre Storage-Herausforderungen mit wenig Aufwand zu überschaubaren Kosten zu bewältigen – sie können aber noch mehr, zum Beispiel mit integrierten Sicherheitslösungen für Ransomware-Attacken. NetApp kombiniert dafür ONTAPs Sicherheits- und Ransomware-Schutzfunktionen und geht mit seiner Ransomware Recovery-Garantie noch einen Schritt weiter: Im Falle eines Angriffs erstellt das System sofort zusätzliche Snapshots und kann so fehlerfreie Datenstände innerhalb kürzester Zeit wiederherstellen. Bei der Erkennung von schädlichem Verhalten, aber auch bei der Optimierung des Systems, kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz.



Was sind die weiteren Vorteile moderner Systeme?

Smarte Procurement-Modelle stellen sicher, dass Kunden ihre Betriebsausgaben und Investitionen optimieren können und nicht über lange Abschreibungszeiträume an alternde Systeme gebunden sind. Mit dem Storage-as-a-Service-Angebot Keystone ermöglicht NetApp eine nahtlose Hybrid-Cloud-Lösung auf Abobasis – finanziell und betrieblich flexibel skalierbar. Bei Bedarf ist auch eine fortlaufende und unterbrechungsfreie Hardwareerneuerung möglich. Das gewährleistet einen stets effizienten, sicheren und nachhaltigen Storage. Der Markt verlangt nach solchen Innovationen, weil der Datenbedarf stetig steigt. Moderne Storage-Lösungen in der Cloud und im eigenen Rechenzentrum optimieren die Gesamtperformance, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Damit stoßen sie Sekundäreffekte innerhalb des Unternehmens an, die die Innovationskraft auf das nächste Level heben.

