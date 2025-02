Größtes deutsches KI-Verzeichnisses: »alles-ki« empfiehlt KI-basiert passende KI-Lösungen für alle Branchen

Der Einsatz künstlicher Intelligenz sorgt für maximale Effizienzgewinne in allen Branchen – sofern Unternehmen das passende Tool für ihre Problemstellung und Branche finden. Das neue KI-Verzeichnis »alles-ki« findet in Sekunden das richtige KI-Tool aus mehr als 16.600 Lösungen.

Künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft – Experten prognostizieren branchenübergreifend Effizienzgewinne von zirka 20 Prozent. Dabei stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die ideale KI-Lösung für ihre Problemstellung zu finden. Das neue KI-Verzeichnis »alles-ki« löst dieses Problem mittels KI. Nutzer geben einfach ihre Aufgabenstellung in das Tool und erhalten direkt passende Vorschläge für KI-Lösungen aus aller Welt für ihre individuelle Anfrage – der Fokus liegt auf Anbietern aus Europa. Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher keine vergleichbare Lösung.

Das richtige KI-Tool in Sekunden finden – mittels KI

»alles-ki« enthält das umfangreichste Angebot an deutschsprachigen KI-Lösungen und wurde mit aktuell mehr als 16.600 Tools darauf ausgelegt, die gesamte Bandbreite deutscher KI-Produkte möglichst vollständig abzubilden. Das Tool arbeitet selbst mit modernster künstlicher Intelligenz und einem Maximum an Automatisierung – im Zentrum steht eine KI-basierte semantische Vektorsuche. Die Suche passender Tools findet direkt über die Website www.alles-ki.com statt und ist einfach aufgebaut: Nutzer geben einfach ihre Suchanfrage in eigenen Worten ein und erhalten von der KI innerhalb von Sekunden individuelle Vorschläge für passende Tools – z.B. zur Textgenerierung, Bilderkennung, Chatbots oder komplexeren KI-Analysetools – inklusive einer Kurzbeschreibung, Informationen zum Pricing und direkter Verlinkung zum Anbieter. Wer sich als Anbieter eines Tools im Verzeichnis listen will, gibt einfach seine URL ein – die KI hinter dem Verzeichnis erstellt dann ganz automatisch ein Profil, das sich bei Bedarf unkompliziert anpassen lässt. »alles-ki” ist für Unternehmen und Privatpersonen kostenlos nutzbar und wird stetig um neue Tools erweitert.

Eine Suchanfrage in der »alles-ki«; ©CK Holding

Einstiegshürden für Unternehmen senken – globale Wettbewerbsfähigkeit stärken

Hinter »alles-ki« steht die Brainbox GmbH aus Pforzheim. Die Ideenschmiede des KI-Experten, Multi-Unternehmers und Business Angel Carsten Kraus möchte mit dem größten deutschen KI-Verzeichnis die deutsche Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich künstliche Intelligenz stärken, indem sie die deutsche KI-Landschaft so transparent und zugänglich wie möglich machen: »Deutsche Unternehmen müssen die Potenziale künstlicher Intelligenz besser ausschöpfen, wenn sie im globalen Wettbewerb weiterhin wettbewerbsfähig agieren möchten. Dazu müssen wir die Einstiegshürden senken, damit jeder Nutzer und jedes Unternehmen einfach herausfinden kann, wie er KI ideal und unkompliziert nutzen kann«, sagt Kraus. »Mit alles-ki.com wollen wir sowohl Einsteiger als auch Profis begeistern und dabei zeigen, welch enormes Potenzial hierzulande in der künstlichen Intelligenz steckt«.

alles-ki soll zentrale Anlaufstelle für KI in Deutschland werden

Für die Zukunft plant das Team den Ausbau des Verzeichnisses. »alles-ki« soll so langfristig zur zentralen Anlaufstelle für künstliche Intelligenz in Deutschland werden. Dazu plant das Team, neben KI-Lösungen auch Bildungsangebote, Webinare und Speaker zu listen, während ein KI-gestütztes System eingehende Anfragen verwaltet, Mails sortiert und den Vergleich verschiedener KI-Angebote ermöglicht.

»Als Experte, Investor und Unternehmen ist es mir ein zentrales Anliegen, Deutschlands Position im globalen Wettbewerb zu stärken – sowohl wirtschaftlich als auch technologisch. Dazu braucht es einfach zugängliche Ansätze, die es Unternehmen, Forschenden und jeder Privatperson ermöglichen, künstliche Intelligenz nicht als komplexe Technologie mit hohen Einstiegsbarrieren wahrzunehmen, sondern als die große Chance, die sie für die Produktivität, Qualität und Effizienz ist«, sagt Carsten Kraus.

