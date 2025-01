KI-Trends für das Jahr 2025

2025 werden Unternehmen tiefer in die Nutzung von generativer KI einsteigen. Sie werden unter anderem die KI-Compliance automatisieren, im großen Stil hyperpersonalisieren und autonome KI-Agenten losschicken.

2023 war das »Wow!«-Jahr der GenAI. Alle horchten auf und richteten ihre Aufmerksamkeit erstaunt auf die generative KI. 2024 war dann das Jahr, in dem Unternehmen sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen dieser Technologie zu verstehen begannen. Sie experimentierten mit generativer KI, fanden heraus, wo sie ihnen einen echten Mehrwert bieten kann, und fingen damit an, sie in der Praxis einzusetzen. Das klare Verständnis dafür, was funktioniert und was nicht, ermöglicht es ihnen, 2025 noch tiefer in die Nutzung von GenAI einzusteigen.

Progress, Anbieter von KI-gestützter Infrastruktursoftware, erwartet dabei folgende Trends:

Automatisierung der KI-Compliance. 2025 werden Unternehmen, angetrieben durch den EU AI Act, die verantwortungsvolle Nutzung von KI zu einer Priorität machen. Bei der Durchsetzung ethischer Standards und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird generative KI eine wichtige Rolle spielen. Unternehmen werden Tools einsetzen, die automatisch Verzerrungen erkennen und abmildern, die Nutzung von KI über verschiedene Abteilungen hinweg verfolgen und sogar Compliance-Berichte für Aufsichtsbehörden erstellen. Optimierung von Teamarbeit. Tools für virtuelle Meetings, das Projektmanagement und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit an Dokumenten: Generative KI wird die Kollaboration in großen Unternehmen nachhaltig verändern und die Effizienz hybrider und verteilter Teams erhöhen. Dazu wird sie bei der Priorisierung von Aufgaben helfen, die Teamkoordination unterstützen, automatisch Agenden, Notizen und erforderliche Aktionen generieren, wichtige Entscheidungen zusammenfassen und Follow-ups unterstützen. Hyperpersonalisierung im großen Maßstab. Unternehmen werden verstärkt generative KI dazu nutzen, um ihren Kunden hyperpersonalisierte Erfahrungen zu bieten. Ob bei Produkten, Dienstleistungen oder im Marketing: KI wird Echtzeitdaten von unterschiedlichen Touchpoints wie Website-Aktivitäten, Kaufhistorie oder Engagement in sozialen Medien nutzen, um individualisierte Inhalte und Empfehlungen zu erstellen. Auf diesem Weg wird sie noch nie dagewesene Kundenerlebnisse schaffen und dadurch Loyalität und Bindung der Kunden erhöhen. Autonom arbeitende KI-Agenten. 2025 werden wir mit KI-Kollegen zusammenarbeiten, die nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch Maßnahmen ergreifen können. So genannte KI-Agenten werden autonom agieren, um bestimmte Ziele zu erfüllen, und dabei mit Menschen und anderen Systemen interagieren, um im Zusammenspiel komplexe Aufgaben zu erledigen. Im Gegensatz zu heutigen KI-Tools werden diese Agenten aktiv Entscheidungen treffen, Arbeitsabläufe managen und in Echtzeit kollaborieren. Intelligente adaptive Suche. Generative KI wird die Art und Weise, wie Mitarbeiter in Unternehmen nach Informationen suchen, deutlich verändern. Sie wird adaptiver, kontextbezogener und intelligenter. Anders als die herkömmliche Schlagwortsuche wird KI-gestützte Suche die Absicht der Nutzer verstehen und mehrdeutige Anfragen interpretieren, die Rolle, Präferenzen und das Verhalten der Nutzer berücksichtigen und kontinuierlich aus den Interaktionen lernen. Dadurch wird sie in der Lage sein, informiertere und genauere Antworten zu liefern.

»Diese Anwendungsfälle bieten Unternehmen einen echten Mehrwert, entweder in Form von Kosteneinsparungen oder durch neue Möglichkeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen zu monetarisieren«, erklärt Philip Miller, AI Strategist bei Progress. »Die Bereitstellung von sauberen, vernetzten und kontextbezogenen Daten für die KI wird dabei entscheidend sein. Unternehmen benötigen eine Architektur, die dynamische Datenumgebungen bereitstellt, zahlreiche Anwendungen unterstützt und schnelle Veränderungen ermöglicht.«

