Datensouveränität – Jedes dritte Unternehmen war 2025 von einem Vorfall betroffen

Unternehmen geben Millionen für ihre Datensouveränitätsbemühungen aus und doch klafft eine Souveränitätslücke.
Der aktuelle »2026 Data Security and Compliance Risk: Data Sovereignty Report« von Kiteworks deckt eine auffällige Diskrepanz auf dem Weg zur Datensouveränität auf [1]. Die Umfrage zeigt, dass Unternehmen die Vorschriften zur Datensouveränität zwar besser denn je kennen, jedoch auch jedes dritte Unternehmen in den letzten 12 Monaten einen Vorfall im Zusammenhang mit Datensouveränität verzeichnete.
Für den Report wurden 286 Fachleute, meist IT-Manager, CIOs oder CTOs, in Europa (189), Kanada (43) und dem Nahen Osten (54) befragt. Die Einhaltung der DSGVO und neue Rahmenwerke zur KI-Governance standen dabei in Europa im Mittelpunkt. Signifikantes Ergebnis des Reports: Es zeigt sich eine Lücke zwischen Bewusstsein für die Anforderungen von Datensouveränität und der Häufigkeit von Vorfällen.
44 % der Befragten in jeder Region bezeichnen sich als »sehr gut informiert« über die Anforderungen an die Datensouveränität. In Europa fühlen sich 80 % gut (36 %) bis sehr gut (44 %) informiert. Dennoch bestätigen 32 % der europäischen Befragten einen Vorfall (23 % in Kanada, 44 % im Nahen Osten). Zu diesen Vorfällen zählen am häufigsten unbefugte grenzüberschreitende Datenübermittlungen, behördliche Auskunftsersuche, Datenschutzverletzungen mit Auswirkungen auf die Souveränität sowie Compliance-Verstöße durch Dritte.
Die Souveränitätslücke ist operativer, nicht informativer Natur
Es zeigt sich: Die verbleibende Lücke ist operativer, nicht informativer Natur – und um sie zu schließen, bedarf es einer geeigneten Architektur, nicht unbedingt weiterer Schulungen.
Als größtes Bedenken und Hindernis bei den Souveränitätsbestrebungen nennen 44 % der Befragten in Europa die Souveränitätsgarantien der Anbieter – es ist der höchste Wert aller befragten Regionen und das, obwohl die DSGVO fast überall eingehalten wird. Viele Cloud-Umgebungen erfüllen zwar die rechtlichen Anforderungen an den Datenstandort, bieten jedoch keine alleinige Kontrolle über die Encryption-Schlüssel – was bedeutet, dass der Anbieter weiterhin technisch in der Lage ist, auf Kundendaten zuzugreifen. Diese Lücke untergräbt die Souveränitätsgarantien, die viele Unternehmen benötigen.
Des Weiteren empfinden 40 % den EU AI Act als Hindernis, 36 % politische Kurswechsel in den USA, 34 % die Durchsetzung der Datenschutzgesetze und 23 % mögliche Änderungen bei den Angemessenheitsentscheidungen. Keine andere Region sieht sich mit so vielen regulatorischen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert.
»Unternehmen in allen von uns untersuchten Regionen geben Millionen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen aus, weisen ein hohes Bewusstsein für die Thematik auf und sind dennoch von Datenschutzverletzungen, unbefugten Datenübertragungen und behördlichen Auskunftsersuchen betroffen«, sagte Dario Perfettibile, General Manager EMEA für GTM und Customer Operations bei Kiteworks. »Die Lücke liegt nicht im Wissen. Es ist die Kluft zwischen den Richtlinien und der Architektur, die die Datenresidenz tatsächlich durchsetzt, den Zugriff kontrolliert und bei Bedarf auditierbare Nachweise liefert.«
Datensouveränität: Fokus auf unternehmenseigene Architektur
In Europa führen 58 % Änderungen an der technischen Infrastruktur (59 % insgesamt) sowie Fachwissen in den Bereichen Recht und Compliance (53 % Europa und insgesamt) als ressourcenintensivste Bereiche an. Danach kommen Dokumentation & Auditierung mit 41 % als größter Ressourcenfresser (42 % insgesamt). Die Mehrheit der Unternehmen gibt jährlich mehr als eine Million US-Dollar für die Einhaltung von Souveränitätsvorschriften aus.
Souveränität liefert einen klaren geschäftlichen Mehrwert. So sehen 61 %, dass ihre Bestrebungen mit einer erhöhten Sicherheit (insgesamt 63 %) sowie einem gesteigerten Kundenvertrauen einhergehen (51 % in Europa, 52 % insgesamt). Mehr als die Hälfte in Europa (55 %) plant, in den nächsten zwei Jahren in die Automatisierung von Compliance-Prozessen zu investieren (insgesamt 53 %). Auch verbesserte technische Kontrollen stehen in Europa (51 %) wie in allen drei Regionen im Mittelpunkt der Zweijahresplanung.
KI-Governance entwickelt sich zum nächsten Schauplatz
Der Kiteworks-Report beleuchtet zudem die wachsende Herausforderung bei der Datensouveränität mit Blick auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Etwa ein Drittel aller Befragten bewahrt alle KI-Trainingsdaten innerhalb der eigenen Region auf (36 %), ein weiteres Drittel verfolgt einen je nach Sensibilität variierenden Ansatz (34 %). Der Rest ist noch dabei, seine KI-Souveränitätsstrategie zu entwickeln oder möchte dazu keine Aussage treffen. In Europa spiegeln sich diese Zahlen: 34 % der Befragten bewahren alle KI-Trainingsdaten innerhalb der EU auf und weitere 34 % verfolgen einen gemischten Ansatz, der sich nach der Sensibilität der Daten richtet.
»Früher bedeutete Souveränität vor allem Geografie – man musste die Daten nur im richtigen Land aufbewahren und schon war man auf der sicheren Seite«, kommentiert Dario Perfettibile. »Diese Ära ist vorbei. Aufsichtsbehörden, Kunden und Beschaffungsteams verlangen heute Nachweise: Wer hat Zugriff auf die Daten, wer verwaltet die Schlüssel und lässt sich die Einhaltung der Vorschriften auf Anfrage nachweisen? Die Unternehmen, die diese Nachweise in ihre Architektur integrieren, werden die Nase vorn haben. Alle anderen werden zwar weiterhin die Regeln kennen, aber immer wieder ins Straucheln geraten.«
[1] Report zu Datensouveränität kostenfrei erhalten
Kiteworks unterstützt Unternehmen dabei, Risiken beim Senden, Teilen, Empfangen und Nutzen privater Daten effektiv zu managen. Die Kiteworks-Plattform bietet Kunden ein Private Data Network, das umfassende Data Governance, Compliance und Sicherheit vereint.
Der vollständige »2026 Data Security and Compliance Risk: Data Sovereignty Report« von Kiteworks kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.
https://www.kiteworks.com/sites/default/files/resources/kiteworks-report-2026-data-sovereignty-compliance-incidents.pdf
Zudem gibt es mit »2026 Data Security and Compliance Risk: Data Sovereignty in Europe« einen für Europa heruntergebrochenen Report, der hier verfügbar ist.
https://www.kiteworks.com/sites/default/files/resources/kiteworks-executive-summary-eu-data-sovereignty-2026-compliance-risk.pdf
440 Artikel zu „Datensouveränität „
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien
Datensouveränität – Kann Europa die Kontrolle über seine Daten wiedererlangen?
Die Kontrolle über europäische Daten ist trotz Speicherung innerhalb der EU nicht garantiert, da ausländische Behörden wie die USA durch Gesetze wie den CLOUD Act Zugriff erhalten können. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsteht dadurch ein erhebliches Risiko, das mit klassischen Maßnahmen wie Datenresidenz allein nicht behoben werden kann. Intelligente, anbieterunabhängige Datenmanagement-Plattformen bieten einen Ausweg, indem sie Transparenz, Kontrolle und Durchsetzung von Richtlinien über verschiedene Infrastrukturen hinweg ermöglichen und so die digitale Souveränität stärken.
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
So können sich KMUs aus der Zwickmühle Datensouveränität befreien
Unternehmen stecken in Sachen Datensouveränität in der Zwickmühle. Mit hyperkonvergenter Infrastruktur können KMU einfacher und kostengünstiger Hybrid-Clouds aufbauen, und garantieren, dass Ihre kritischen Daten jederzeit am richtigen Ort zugänglich sind. Datensouveränität, Datenschutz und die Abhängigkeit der Branche von US-amerikanischen Hyperscalern sind miteinander verwandte und in der Branche seit Jahren heiß diskutierte Themen. Viele Unternehmen…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Datensouveränität: die richtige Balance finden
Die Debatte um digitale Souveränität hat in Europa und den USA an Schärfe gewonnen: Mitte November suchte der Europäische Gipfel zur digitalen Souveränität 2025 in Berlin nach Lösungen. Warnungen vor übermäßiger Abhängigkeit von Hyperscalern, Forderungen nach Datenlokalisierung und verschärfte Compliance-Vorgaben prägen aktuell die Agenda. Für IT-Entscheider bedeutet das: Jede Architektur- und Speicherentscheidung hat unmittelbare rechtliche,…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | TechTalk | IT-Security
»manage it« TechTalk: Darum wird eine europäische Datensouveränität immer wichtiger
Sadrick Widmann vom Sicherheitsanbieter cidaas hatte sich für seinen Techtalk auf der European Identity & Cloud Conference 2025 einen ganz besonderen Titel überlegt, der einer europäischen Lovestory gewidmet war. Was es damit auf sich hatte und wie cidaas dabei ins Spiel kommt, wollten wir ein wenig genauer von ihm wissen.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Wer Cloud sagt, muss Datensouveränität denken
Die Cloud hat sich längst zu einem neuen IT-Standard entwickelt. Ihr Einsatz bringt allerdings neue Herausforderungen mit sich – insbesondere im Hinblick auf geopolitische Risiken und die Gefahr einseitiger Abhängigkeiten. Klar ist: Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen eine kompromisslose Datensouveränität. Materna Virtual Solution zeigt, welche zentralen Komponenten dabei entscheidend sind. Für die meisten…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Datensouveränität – Ein Spagat zwischen Technologie und Vertrauen
Ein Gespräch mit Miki Mitric, Senior Director Business Development DACH bei NorthC Datacenters, über Datensicherheit im Spannungsfeld zwischen Technologie, Vertrauen, Ökonomie und Ökologie.
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security
Confidential Computing: Datensouveränität nach Schrems II
2020 war nicht nur das Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt wurde. Es haben sich auch einige tiefgreifende Veränderungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensouveränität vollzogen. Im Juli 2020 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Schrems II. Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für jede Organisation innerhalb der EU und…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Datenschutz, GDPR-Richtlinien, Datensouveränität, SecOps, XDRv – Dem Schutz der Daten verpflichtet
Multinationale Konzerne brauchen ständig die volle Kontrolle über ihre Daten, um die Datenschutz- und Sicherheitsgesetze der Länder einzuhalten, in denen sie tätig sind. Zudem stehen alle Unternehmen permanent vor der Herausforderung, schnell, in großem Umfang und mit hoher Relevanz Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen. Wie Elastic dabei unterstützt legt CEO Ash Kulkarni im Gespräch dar.
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2021 | Security Spezial 5-6-2021
Gaia-X und die Cloud-Infrastruktur – Wie Open Source Europa zu mehr Datensouveränität verhilft
Europa braucht dringend eine eigene Cloud-Infrastruktur. Nur auf diesem Weg lassen sich die europäischen Vorstellungen von Datenschutz und Datensouveränität in die Tat umsetzen. Einen entscheidenden Beitrag dazu kann das Open Source Ecosystem leisten. Das zeigt unter anderem das Gaia-X-Projekt.
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2021
IT-Trends 2021: Cloud, Datenschutz und Datensouveränität
Fast 45 Prozent der Nutzer außereuropäischer Cloud-Anbieter wollen ihre Cloud-Kapazitäten in Europa erweitern. Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität beeinflussen die Cloud-Strategie von Unternehmen und Behörden. Die wichtigsten drei Technologietrends 2021: Production Safety and Production Security, Predictive Analytics und Schutz vor Bedrohungen durch IoT. Die Ergebnisse der jährlich erscheinenden IT-Trends-Studie von Capgemini zeigen,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation
Verschlüsselung ist Unternehmenssache: Die Rückkehr zur Datensouveränität
Das im Juli vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefällte Urteil, den Privacy Shield für ungültig zu erklären, hinterlässt große Herausforderungen für Unternehmen. Durch das Abkommen war bis dato geregelt, wie personenbezogene Daten von Europa nach Amerika sicher übermittelt und dort gespeichert werden. Jetzt sind Unternehmen nochmals mehr in der Verantwortung, eigene Schutzmechanismen aufzubauen, um die erforderliche…
News | Cloud Computing | Produktmeldung
Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität: Telekom und Nextcloud bieten Collaboration-Lösung
Covid-Pandemie zwingt zu Zusammenarbeit aus der Ferne. Gemanagtes Angebot für Unternehmen in Europa. Europäische Datensouveränität und DSGVO-Konformität im Mittelpunkt. Die Deutsche Telekom und Nextcloud GmbH bieten Unternehmen ab sofort eine rein europäische Collaboration-Plattform an. Die gemanagte Lösung erfüllt die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für sicheren Daten- und Dokumentenaustausch mit Online-Bearbeitungsfunktionen. Sie basiert auf Nextcloud Hub…
News | Blockchain | Whitepaper
Datensouveränität und Datensparsamkeit: Mit der Blockchain zur sicheren digitalen Identität
Bitkom veröffentlicht Infopapier »Self Sovereign Identity Use Cases – von der Vision in die Praxis«. Ob Shopping, Beratungsgespräch mit der Bank oder Kontakt mit der Verwaltung: auch durch die Corona-Krise haben sich immer mehr Alltagstätigkeiten in die digitale Welt verlagert. Dabei rückt eine Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Wie kann man digital die…
News | Cloud Computing | IT-Security | Kommentar
Datensouveränität bedeutet auch Schlüsselsouveränität: Panne bei Cloud-Anbieter
Ein deutscher Cloud-Anbieter verliert Kryptografie-Schlüssel und seine Kunden dadurch Daten: Dieser aktuelle Vorfall schadet der gesamten Cloud-Branche in Deutschland, weil sie deren größten Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Deutsche Cloud-Anbieter mit ihren hohen Standards sind bei der Absicherung von Daten führend. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem ist jetzt eine Panne passiert, die so nicht hätte…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten
Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | New Work | Services | Strategien | Tipps
Resilienz in der Polykrise: Wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben
Unternehmen stehen in einer von Polykrisen geprägten Wirtschaft unter permanentem Veränderungsdruck, fühlen sich laut aktueller Studien jedoch mehrheitlich nicht ausreichend darauf vorbereitet und agieren überwiegend reaktiv. Entscheidend für organisatorische Resilienz sind drei miteinander verknüpfte Treiber: Technologie, eine zukunftsfähig qualifizierte Belegschaft und ein organisatorischer Rahmen, der vorausschauende Planung und schnelle Umsetzung ermöglicht. Unternehmen, die diese Faktoren…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work | Produktmeldung
Business-KI: Amazon Quick bringt agentische KI in den DACH-Raum
Amazon Quick jetzt in der AWS Region Europa (Frankfurt) verfügbar. KI hat sich im Alltag längst als selbstverständlicher Helfer etabliert. In Unternehmen sieht die Realität allerdings oft anders aus. Genau hier unterstützt die agentische KI-Anwendung Amazon Quick von AWS. Sie hilft bei Recherchen, Business-Intelligence-Analysen und der Automatisierung von Workflows. Ab sofort können Unternehmen in…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | New Work | Services | Tipps
Digitale Souveränität am PC: Ein technischer Leitfaden für echte Kontrolle über Daten und Systeme
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, die eigenen digitalen Ressourcen – Daten, Software, Kommunikationskanäle und Infrastruktur – unabhängig, transparent und selbstbestimmt zu betreiben. In einer IT‑Landschaft, die zunehmend von proprietären Plattformen, Cloud‑Abhängigkeiten und intransparenten Telemetrieströmen geprägt ist, wird dieser Anspruch zu einem zentralen Qualitätsmerkmal moderner IT‑Nutzung. Digitale Souveränität entsteht jedoch nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern…