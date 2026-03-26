Business-KI: Amazon Quick bringt agentische KI in den DACH-Raum

Amazon Quick jetzt in der AWS Region Europa (Frankfurt) verfügbar.
KI hat sich im Alltag längst als selbstverständlicher Helfer etabliert. In Unternehmen sieht die Realität allerdings oft anders aus. Genau hier unterstützt die agentische KI-Anwendung Amazon Quick von AWS. Sie hilft bei Recherchen, Business-Intelligence-Analysen und der Automatisierung von Workflows.
Ab sofort können Unternehmen in der Region Europa (Frankfurt) Amazon Quick nutzen. Die neue Region ergänzt die bestehende Verfügbarkeit in Europa (Dublin). Dadurch ist es Kunden möglich, die volle Leistungsfähigkeit von Amazon Quick zu nutzen und dabei regionale Anforderungen an die Datensouveränität zu erfüllen.
Was das für Unternehmen im DACH-Raum bedeutet
Gerade in regulierten Branchen müssen Unternehmen strikte Data-Residency-Anforderungen erfüllen und genau definieren, wo ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Viele Kunden betreiben ihre Applikationen und Daten bereits in der AWS Region Frankfurt. Für Unternehmen im DACH-Raum ist daher die Verfügbarkeit von Amazon Quick dort ein wichtiger Schritt.
Ein Vorteil betrifft vor allem die Websuche. Anders als bei anderen Anbietern, bei denen Daten für das sogenannte Web-Grounding häufig in die USA abfließen oder von Drittanbietern verarbeitet werden, betreibt AWS einen eigenen Web-Index in Europa. Alle Suchanfragen werden über die AWS Region Europa (Irland) verarbeitet. Die Daten verlassen die EU zu keinem Zeitpunkt.
Um die beste Performance und Modellverfügbarkeit zu gewährleisten, nutzt Amazon Quick Cross-Region Inference und wählt automatisch die optimale AWS Region aus, um Prompts und Ausgaben zu verarbeiten – stets verschlüsselt und ausschließlich in EU-Regionen.
Agentische KI für den Arbeitsalltag
Anwender müssen täglich Daten aus verschiedenen Anwendungen zusammenführen. Üblicherweise geht es darum, Kundeninformationen abzurufen, interne Produktinformationen zu sichten oder Wettbewerbsanalysen durchzuführen. Dieser fragmentierte Prozess erfordert die Unterstützung spezialisierter Teams, muss regelmäßig wiederholt werden und führt zu unvollständigen Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung.
Bisherige KI-Lösungen, die primär für Privatanwender gemacht sind, helfen hier nicht weiter. Sie sind nicht mit allen Unternehmensdaten verbunden, haben keinen Zugriff auf die benötigten Tools und werden in vielen Organisationen aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gar nicht erst zugelassen. Unternehmen wie Sixt setzen bereits seit Jahren auf Amazon Quick Sight für Self-Service-Analysen und Dashboards. Sie erweitern ihre Nutzung mit den neuen KI- und agentischen Fähigkeiten von Quick, um tiefgehende Analysen auf Basis ihrer Unternehmensdaten durchzuführen.
Die Grundlage für präzise KI-Antworten schafft der Quick Index: Er bringt Dokumente, Dateien und Informationen aus Unternehmensanwendungen sicher an einem Ort zusammen. Mit über 50 integrierten Konnektoren für Anwendungen wie SharePoint, Snowflake, Google Drive, OneDrive, Outlook, ServiceNow, Databricks, Amazon Redshift und Amazon S3 steht für jede Entscheidung der vollständige Kontext zur Verfügung. Über OpenAPI oder das Model Context Protocol (MCP) lassen sich eigene Ressourcen und über 1.000 weitere Anwendungen anbinden.
Analyse und Automatisierung
Amazon Quick vereint die Leistungsfähigkeit moderner KI-Lösungen mit zuverlässiger Sicherheit und Datenschutz. Anfragen werden niemals zum Training eines Modells verwendet. Für tiefgehende Recherchen steht Quick Research bereit: ein KI-gestützter Agent, der Unternehmensdaten, das öffentliche Internet sowie relevante Drittanbieter-Datensätze durchsucht. Ausgehend von einer Eingabe in natürlicher Sprache erstellt er einen Rechercheplan und liefert vollständig belegte Berichte mit nachvollziehbaren Quellenangaben in nur wenigen Minuten.
Analysen und Berichte lassen sich mit Quick Sight in natürlicher Sprache erstellen. Dabei helfen klare Handlungsempfehlungen und interaktive Dashboards, mit denen alle Beteiligten schneller zu fundierten Entscheidungen gelangen. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich mit Quick Flows per Spracheingabe in Sekunden automatisieren und unkompliziert mit Einzelpersonen und Teams in der gesamten Organisation teilen. Anwender können die Ausgabe dabei an ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Komplexe Unternehmensprozesse übernimmt Quick Automate und das über sämtliche Abteilungen, Systeme, UI- und API-Interaktionen sowie Drittanbietersysteme hinweg. Mit Echtzeit-Monitoring, Erfolgsquoten-Tracking und Audit-Trails sorgt es für vollständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller automatisierten Prozesse. Auf diese Weise lassen sich Compliance- und Governance-Anforderungen in regulierten Unternehmen erfüllen.
Amazon Quick im Unternehmensalltag
Amazon Quick hilft Unternehmen täglich in allen Bereichen. Aufgaben, die früher Tage in Anspruch nahmen, werden heute in Minuten erledigt. Kritische Berichte entstehen automatisch, und Mitarbeiter bauen sich ihre eigenen, personalisierten KI-Agenten auf. Zugänglich ist Amazon Quick über die webbasierte Oberfläche, Integrationen im Browser, Office 365 oder die mobile App.
Starten Sie noch heute und erfahren Sie, wie KI-gestützte Produktivität und Datensouveränität zusammenpassen. Weitere Informationen und erste Schritte finden Sie auf der Amazon Quick-Seite [1]. Wer Amazon Quick lieber live erleben möchte: AWS veranstaltet ein Roadshow-Event mit Live-Demo und Hands-on-Labs in Berlin am 14. April 2026 [2].
Matthias Patzak, Executive in Residence bei AWS
[1] https://community.amazonquicksight.com/
[1] https://aws.amazon.com/de/quick/
[2] https://aws-experience.com/emea/de-central-growth/e/77ce0/amazon-quick-suite-roadshow-transform-your-business-with-ai-powered-analytics
4081 Artikel zu „KI Sicherheit Datenschutz“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Sensibilisierung für Betrugsversuche, Sicherheitslücken und Datenschutz – Mit IT und KI auf der sicheren Seite
In Zeiten des täglichen Gebrauchs von künstlicher Intelligenz (KI) steigen nicht nur die Möglichkeiten und Chancen, auch der Sicherheitsaspekt rückt vermehrt in den Vordergrund. Wie können die Potenziale von IT und KI optimal und gleichzeitig sicher genutzt werden?
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Die Stärken von KI bei der forensischen Analyse: Mehr Cybersicherheit, Datenschutz und Endpoint Security
In der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft hat künstliche Intelligenz (KI) auch die forensische Analyse revolutioniert. Was unterschiedliche KI-Methoden im Zusammenspiel mit menschlicher Expertise leisten, lässt durchaus auf eine sicherere digitale Zukunft hoffen. Bei der Nutzung von KI-Tools sollte man allerdings die Vorteile und Herausforderungen gleichermaßen verstehen. KI in der forensischen Analyse KI hat sich innerhalb…
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DevSecOps-Bericht zu KI: Cybersicherheits- und Datenschutz-Bedenken erschweren die KI-Einführung
Studie: Unternehmen sind in Bezug auf KI optimistisch, aber bei deren Einführung muss auf Datenschutz und Sicherheit, Produktivität und Weiterbildung geachtet werden. 83 % der Befragten halten die Implementierung von KI in ihre Softwareentwicklungsprozesse für unerlässlich, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. 79 % der Befragten haben jedoch Bedenken, dass KI-Tools Zugang zu privaten Informationen…
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Smarte Industrie durch KI, IoT und Automatisierung
Mit dem zunehmenden Digitalisierungsgrad und dem Einsatz künstlicher Intelligenz können viele Aufgaben im Industriebereich effizienter, präziser und zuverlässiger ausgeführt werden. Damit entwickelt sich KI auch in der Produktion zu einem Eckpfeiler für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und bessere Entscheidungsfindung durch schnellere, tiefgreifende Datenanalysen. Im deutschen verarbeitenden Gewerbe sind KI-Lösungen bereits angekommen, aktuell jedoch noch in…
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Diese Schlüsselfaktoren sorgen für die sichere KI-Nutzung
Unternehmen und Behörden treiben den Einsatz von generativer KI voran. Doch während Sicherheitsteams um die Sicherheit von Daten fürchten und vor dem Aufbau einer Schatten-KI warnen, zweifeln manche Mitarbeitende an der Qualität der KI-Ergebnisse und sind unsicher, welche Informationen sie den Diensten anvertrauen dürfen. KI ist im Berufsalltag angekommen – leider nicht immer auf…
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Robuste Sicherheitsgrundlagen sind der Schlüssel zur Skalierung von Enterprise AI. Zwar setzen mehr als die Hälfte der Unternehmen generative KI bereits ein, Sicherheits‑ und Governance‑Strukturen hinken jedoch deutlich hinter und bremsen damit die Skalierung von Enterprise‑KI. Nur ein Fünftel der befragten Organisationen erreicht einen hohen KI‑Reifegrad, während fehlende Datenschutzrichtlinien, unzureichende risikobasierte Steuerung und Probleme…
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Kleine Fehler führen in der Hybrid Cloud zu großen Sicherheitsproblemen
Fast alle Unternehmen mit hybriden Cloud-Umgebungen haben mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Das geht aus dem aktuellen »The State of Cloud-native Security«-Report von Red Hat hervor [1]. Von den rund 600 befragten IT-Professionals gaben 97 Prozent an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Cloud-nativen Sicherheitsvorfall erlebt zu haben. Es sind allerdings weniger die ausgefeilten…
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90 % der Unternehmen setzen Security-Teams unter Druck, Identitätskontrollen für KI zu lockern
Neue Studie zeigt fehlende Transparenz bei KI-Identitäten, wachsende Risiken durch Non-Human Identities (NHI) und ein Vertrauensparadox in der KI-Sicherheit Delinea, ein Anbieter von Lösungen zur Sicherung menschlicher und maschineller Identitäten durch zentralisierte Autorisierung, hat seine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie die schnelle Einführung von KI die Risiken für Identitätssicherheit in Unternehmen verändert [1].…
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Resilienz: Die unterschätzte Ressource im Datenschutzmanagement
Angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheiten, KI‑gestützter Cyberangriffe und wachsender regulatorischer Anforderungen wird Cyberresilienz zu einer zentralen Voraussetzung wirksamen Datenschutzmanagements. Der Beitrag zeigt, warum rein reaktive Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen und wie ein mehrschichtiger, systematischer Resilienzansatz den Schutz, die Verfügbarkeit und die Wiederherstellbarkeit von Daten nachhaltig stärkt. Cyberresilienz wird dabei als integraler Bestandteil moderner IT‑ und Datenschutzarchitekturen verstanden,…
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Ein Jahr LLM-Benchmarking: 3 Lessons Learned
Seit mehr als einem Jahr prüfen und bewerten die KI-Experten von Insiders Technologies die Leistungsfähigkeit der wesentlichen LLMs anhand eines standardisierten Tests mit realen Daten. Wir sprachen mit Dr. Alexander Lück, Product Owner Data Management und verantwortlich für das LLM-Benchmarking, über die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Benchmarking für Strategie- und Technologieauswahl. Herr Dr. Lück,…
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Regulierung als KI-Skalierungsbooster
Regeln haben immer auch etwas Positives: Wie würden Geldgeschäfte ablaufen, wenn es dafür keine Gesetze gäbe? Erst Regeln führen zu einem zufriedenen, vertrauensvollen Miteinander. Bei KI ist es ähnlich: Wer komplexe Vorgänge an eine Maschine abgibt, sollte darauf vertrauen und prüfen können, dass sie verlässlich funktioniert. Dann lässt sie sich produktiv in vielen Situationen im…
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KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel
93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung. Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen…
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Warum konsistente Daten der Schlüssel für maßgeschneiderte KI‑Anwendungen sind
Wie Datenplattformen zur Zentrale für moderne KI-Lösungen werden. Damit KI-Anwendungen überhaupt valide Ergebnisse liefern können, sind Qualität, Konsistenz und eine klare Strukturierung der zugrunde liegenden Daten entscheidend. Unvollständige, inkonsistente oder falsch formatierte Informationen führen zu unzuverlässigen Modellen, Verzerrungen oder fehlerhaften Entscheidungen. Außerdem sind strukturierte Daten leichter maschinell verarbeitbar und analysierbar – und erleichtern so…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Trends 2026 | Favoriten der Redaktion | Tipps
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
News | Trends 2025 | Nachhaltigkeit
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen zu
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen seit Jahren deutlich zu. Im Schuljahr 2016/2017 berichteten 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler, mindestens einmal pro Woche unter Ein‑ oder Durchschlafproblemen zu leiden. Bis zum Schuljahr 2024/2025 stieg dieser Anteil auf 42 Prozent. Das zeigen Daten des Präventionsradars der DAK-Gesundheit, die auch der Statista-Infografik zugrunde liegen [1]. Der Anstieg verlief…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Mikrosegmentierung: Neue Strategie für Prävention, Resilienz und Sicherheit
Mittels automatisierter Mikrosegmentierung können Unternehmen die möglichen Folgen eines Cyberangriffs effizient und effektiv eindämmen. Zero Networks analysierte über einen Zeitraum von zwölf Monaten (Dezember 2024 bis Dezember 2025) etwa 3,4 Billionen Aktivitäten in 400 Unternehmensumgebungen. Ziel war es, zu verstehen, wie sich erfolgreiche Cyberangriffe nach dem ersten Zugriff weiterentwickeln. Das Ergebnis: Die gefährlichsten Aktivitäten…
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Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
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Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet. Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI‑Agenten im Unternehmen: Effizienzgewinn durch klare Regeln statt blinder Autonomie
KI‑Agenten entwickeln sich 2026 vom Experiment zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags und versprechen, Unternehmen spürbar zu entlasten und effizienter zu machen. Ihr Nutzen entsteht jedoch nicht durch vollständige Autonomie, sondern durch klare Regeln, begrenzte Zugriffsrechte und eine enge Einbindung in bestehende Strukturen, in denen der Mensch die letzte Entscheidung trifft. Voraussetzung für den Erfolg sind…