Business-KI: Amazon Quick bringt agentische KI in den DACH-Raum

Amazon Quick jetzt in der AWS Region Europa (Frankfurt) verfügbar.

KI hat sich im Alltag längst als selbstverständlicher Helfer etabliert. In Unternehmen sieht die Realität allerdings oft anders aus. Genau hier unterstützt die agentische KI-Anwendung Amazon Quick von AWS. Sie hilft bei Recherchen, Business-Intelligence-Analysen und der Automatisierung von Workflows.

Ab sofort können Unternehmen in der Region Europa (Frankfurt) Amazon Quick nutzen. Die neue Region ergänzt die bestehende Verfügbarkeit in Europa (Dublin). Dadurch ist es Kunden möglich, die volle Leistungsfähigkeit von Amazon Quick zu nutzen und dabei regionale Anforderungen an die Datensouveränität zu erfüllen.

Was das für Unternehmen im DACH-Raum bedeutet

Gerade in regulierten Branchen müssen Unternehmen strikte Data-Residency-Anforderungen erfüllen und genau definieren, wo ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Viele Kunden betreiben ihre Applikationen und Daten bereits in der AWS Region Frankfurt. Für Unternehmen im DACH-Raum ist daher die Verfügbarkeit von Amazon Quick dort ein wichtiger Schritt.

Ein Vorteil betrifft vor allem die Websuche. Anders als bei anderen Anbietern, bei denen Daten für das sogenannte Web-Grounding häufig in die USA abfließen oder von Drittanbietern verarbeitet werden, betreibt AWS einen eigenen Web-Index in Europa. Alle Suchanfragen werden über die AWS Region Europa (Irland) verarbeitet. Die Daten verlassen die EU zu keinem Zeitpunkt.

Um die beste Performance und Modellverfügbarkeit zu gewährleisten, nutzt Amazon Quick Cross-Region Inference und wählt automatisch die optimale AWS Region aus, um Prompts und Ausgaben zu verarbeiten – stets verschlüsselt und ausschließlich in EU-Regionen.

Agentische KI für den Arbeitsalltag

Anwender müssen täglich Daten aus verschiedenen Anwendungen zusammenführen. Üblicherweise geht es darum, Kundeninformationen abzurufen, interne Produktinformationen zu sichten oder Wettbewerbsanalysen durchzuführen. Dieser fragmentierte Prozess erfordert die Unterstützung spezialisierter Teams, muss regelmäßig wiederholt werden und führt zu unvollständigen Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung.

Bisherige KI-Lösungen, die primär für Privatanwender gemacht sind, helfen hier nicht weiter. Sie sind nicht mit allen Unternehmensdaten verbunden, haben keinen Zugriff auf die benötigten Tools und werden in vielen Organisationen aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gar nicht erst zugelassen. Unternehmen wie Sixt setzen bereits seit Jahren auf Amazon Quick Sight für Self-Service-Analysen und Dashboards. Sie erweitern ihre Nutzung mit den neuen KI- und agentischen Fähigkeiten von Quick, um tiefgehende Analysen auf Basis ihrer Unternehmensdaten durchzuführen.

Die Grundlage für präzise KI-Antworten schafft der Quick Index: Er bringt Dokumente, Dateien und Informationen aus Unternehmensanwendungen sicher an einem Ort zusammen. Mit über 50 integrierten Konnektoren für Anwendungen wie SharePoint, Snowflake, Google Drive, OneDrive, Outlook, ServiceNow, Databricks, Amazon Redshift und Amazon S3 steht für jede Entscheidung der vollständige Kontext zur Verfügung. Über OpenAPI oder das Model Context Protocol (MCP) lassen sich eigene Ressourcen und über 1.000 weitere Anwendungen anbinden.

Analyse und Automatisierung

Amazon Quick vereint die Leistungsfähigkeit moderner KI-Lösungen mit zuverlässiger Sicherheit und Datenschutz. Anfragen werden niemals zum Training eines Modells verwendet. Für tiefgehende Recherchen steht Quick Research bereit: ein KI-gestützter Agent, der Unternehmensdaten, das öffentliche Internet sowie relevante Drittanbieter-Datensätze durchsucht. Ausgehend von einer Eingabe in natürlicher Sprache erstellt er einen Rechercheplan und liefert vollständig belegte Berichte mit nachvollziehbaren Quellenangaben in nur wenigen Minuten.

Analysen und Berichte lassen sich mit Quick Sight in natürlicher Sprache erstellen. Dabei helfen klare Handlungsempfehlungen und interaktive Dashboards, mit denen alle Beteiligten schneller zu fundierten Entscheidungen gelangen. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich mit Quick Flows per Spracheingabe in Sekunden automatisieren und unkompliziert mit Einzelpersonen und Teams in der gesamten Organisation teilen. Anwender können die Ausgabe dabei an ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Komplexe Unternehmensprozesse übernimmt Quick Automate und das über sämtliche Abteilungen, Systeme, UI- und API-Interaktionen sowie Drittanbietersysteme hinweg. Mit Echtzeit-Monitoring, Erfolgsquoten-Tracking und Audit-Trails sorgt es für vollständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller automatisierten Prozesse. Auf diese Weise lassen sich Compliance- und Governance-Anforderungen in regulierten Unternehmen erfüllen.

Amazon Quick im Unternehmensalltag

Amazon Quick hilft Unternehmen täglich in allen Bereichen. Aufgaben, die früher Tage in Anspruch nahmen, werden heute in Minuten erledigt. Kritische Berichte entstehen automatisch, und Mitarbeiter bauen sich ihre eigenen, personalisierten KI-Agenten auf. Zugänglich ist Amazon Quick über die webbasierte Oberfläche, Integrationen im Browser, Office 365 oder die mobile App.

Starten Sie noch heute und erfahren Sie, wie KI-gestützte Produktivität und Datensouveränität zusammenpassen. Weitere Informationen und erste Schritte finden Sie auf der Amazon Quick-Seite [1]. Wer Amazon Quick lieber live erleben möchte: AWS veranstaltet ein Roadshow-Event mit Live-Demo und Hands-on-Labs in Berlin am 14. April 2026 [2].

Matthias Patzak, Executive in Residence bei AWS

4081 Artikel zu „KI Sicherheit Datenschutz“