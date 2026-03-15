Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen zu

Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen seit Jahren deutlich zu. Im Schuljahr 2016/2017 berichteten 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler, mindestens einmal pro Woche unter Ein‑ oder Durchschlafproblemen zu leiden. Bis zum Schuljahr 2024/2025 stieg dieser Anteil auf 42 Prozent. Das zeigen Daten des Präventionsradars der DAK-Gesundheit, die auch der Statista-Infografik zugrunde liegen [1]. Der Anstieg verlief über die Jahre mit Schwankungen, insgesamt aber klar nach oben. Bereits 2019/2020 lag der Anteil bei 36 Prozent, nach einem leichten Rückgang auf 33 Prozent im Schuljahr 2020/2021 stiegen die Werte später erneut an.

Als mögliche Ursachen nennen die Autoren unter anderem die zunehmende Nutzung digitaler Geräte. Laut Bericht geben 38 Prozent der Schülerinnen und Schüler an, »dass sie aufgrund der Handynutzung weniger schlafen«. Besonders bei älteren Jugendlichen spielt das Smartphone demnach eine Rolle für verkürzte Schlafzeiten. Die Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass Mediennutzung, Alltagsstress und veränderte Freizeitgewohnheiten zunehmend Einfluss auf die Schlafqualität von Kindern und Jugendlichen haben. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35967/anteil-von-schulkindern-mit-schlafproblemen-in-deutschland/?lid=tcg9bdh0vs13

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