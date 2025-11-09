Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig

Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert. Außerdem wird die Abkehr von traditionellen Ernährungs- und Landwirtschaftspraktiken in Verbindung mit kindlichem Übergewicht gebracht, ebenso wie die Kommerzialisierung der Lebensmittelmärkte ohne nennenswerte Regulierung.

Deutschland liegt mit 25 Prozent im europäischen Mittel. Im Jahr 2022 waren laut UN-Daten in Schweden, Spanien, Italien und im Vereinigten Königreich mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig, während in Tschechien, Moldawien, den Niederlanden und Dänemark weniger als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen als übergewichtig galten.

Die Länder mit den meisten betroffenen Kindern und Jugendlichen im besagten Jahr waren Inselstaaten im Pazifik, wie die Cook Islands, Niue, Nauru, Tokelau and Tonga. Die Hälfte oder mehr der Kinder in Chile and the Bahamas waren ebenfalls übergewichtig, genauso wie 47 Prozent in Kuwait und Qatar und 45 Prozent in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Antigua und Barbuda.

Bis 2035 werden die volkswirtschaftlichen Kosten durch Übergewicht und Adipositas weltweit auf rund 4,32 Billionen US-Dollar steigen – etwa 3 % des globalen BIP. Besonders betroffen sind die Amerikas und Länder mit niedrigem Einkommen.

Hier sind die wichtigsten regionalen und länderspezifischen Erkenntnisse aus den Prognosen der World Obesity Federation:

Regionale Unterschiede bis 2035

Amerikas (Nord-, Mittel- und Südamerika): Höchster Anteil am BIP: ca. 3,7 % Gründe: hohe Prävalenz, teure Gesundheitssysteme, Produktivitätsverluste

Westpazifik (z. B. China, Australien, S ü dostasien): Höchste absolute Kosten: ca. 1,56 Billionen US-Dollar jährlich

Afrika & Asien: Rascher Anstieg der Prävalenz, besonders in Ländern mit niedrigem Einkommen 9 der 10 Länder mit den stärksten Zuwächsen stammen aus diesen Regionen



Nach Ländereinkommen (Prognose bis 2035)

Hoch-Einkommensländer : Tragen hohe absolute Kosten, aber stabilere Systeme zur Bewältigung

: Niedrig- und Mittel-Einkommensländer : Kostensteigerung um das 12- bis 25-Fache gegenüber 2019 Besonders betroffen: Länder in Afrika, Südostasien und Nahost

:

Langfristige Prognose bis 2060

Globale Belastung: Steigt auf über 3 % des weltweiten BIP

Mittlerer Osten: Bis zu 5 % des BIP

Amerikas: Über 4 % des BIP

Afrika: Verdopplung auf über 2 % des BIP

Länderspezifisch: Thailand: bis zu 4,9 % des BIP Mexiko: bis zu 4,1 % Spanien: ca. 2,4 % Indien: zwischen 1,4 % und 2,4 %, je nach Szenario



Einsparpotenzial bei Prävention

Eine jährliche Reduktion der Prävalenz um 5 % könnte global 430 Milliarden US-Dollar pro Jahr einsparen

Stabilisierung auf dem Niveau von 2019 würde sogar 2,2 Billionen US-Dollar jährlich einsparen

