Nahrungsergänzungsmittel: Warum kaufen die Deutschen Supplements?

Für rund 48 Prozent der Befragten in Deutschland ist der Ausgleich von Nährstoffmängeln ein »ziemlich« oder »sehr wichtiger« Grund für den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Das zeigt eine Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. unter mehr als 2.000 Personen.
Doch die Daten zeigen: Nahrungsergänzungsmittel sind längst mehr als nur ein Mittel gegen Mangelerscheinungen. Sie sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Trends zur Selbstoptimierung. Aspekte wie Immunstärkung, geistige Leistungsfähigkeit und körperliche Fitness rangieren ebenfalls weit oben in der Prioritätenliste.
Die Grenzen zwischen medizinischer Versorgung und Lifestyle verschwimmen. Produkte mit Magnesium, Vitamin D oder Omega-3 werden nicht nur zur Prävention, sondern auch zur Leistungssteigerung konsumiert. Besonders auffällig: Auch klassische Sportziele wie Muskelaufbau oder Ausdauerverbesserung spielen eine Rolle – 29 Prozent der Befragten nennen die körperliche Leistungsfähigkeit als »(ziemlich) wichtigen” Kaufgrund.
Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass emotionale und hormonelle Themen wie Stressabbau oder Schlaf und Entspannung deutlich seltener als relevant eingestuft werden. Hier liegt der Anteil der »sehr wichtigen« Nennungen bei sieben bis zehn Prozent. Die Ergebnisse deuten auf eine neue Gesundheitskultur hin: Nahrungsergänzungsmittel sind Teil eines aktiven Lebensstils, der auf Kontrolle, Prävention und Leistungsfähigkeit setzt. René Bocksch
https://de.statista.com/infografik/35089/anteil-der-befragten-die-aus-diesen-gruenden-nahrungsergaenzungsmitteln-kaufen/?lid=feaborkhg2eo
Macht es Sinn Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen?
Ob Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sinnvoll sind, hängt von der Lebenssituation, dem Gesundheitszustand und der Ernährung ab. Für gesunde Menschen mit ausgewogener Kost sind sie meist überflüssig. Besteht jedoch ein nachgewiesener Nährstoffmangel oder gehört man zu Risikogruppen, können bestimmte Präparate helfen.
Sinnvolle Einsatzgebiete
- Menschen mit diagnostiziertem Vitamin-D-Mangel, vor allem in Wintermonaten oder bei wenig Sonnenlicht.
- Veganer und Vegetarier mit Risiko für Vitamin-B12-Defizienz.
- Schwangere zur Vermeidung von Neuralrohrdefekten (Folsäure).
- Patienten unter bestimmten Medikamenten oder mit chronischen Erkrankungen, die die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen können
- Ältere Menschen mit verringertem Appetit und eingeschränkter Nahrungsaufnahme.
Wann NEM meist unnötig sind
- Gesunde Personen mit abwechslungsreicher und ausgewogener Ernährung decken ihren Bedarf in der Regel vollständig über Lebensmittel ab.
- Pauschale Multivitaminpräparate ohne individuellen Mangelnachweis bringen oft keinen Mehrwert und können teuer sein.
- Isolierte Einzelvitamine ohne ärztliche Empfehlung liefern nicht dieselbe Wirkung wie Nährstoffe in ihrer natürlichen Lebensmittelmatrix.
Worauf du beim Kauf achten solltest
- Qualität und Reinheit: Achte auf unabhängige Prüfsiegel (z. B. TÜV, Ökotest) und Hersteller mit transparenter Qualitätskontrolle.
- Dosierung und Einnahmezeitraum: Vermeide Überdosierungen und prüfe, ob andere Nahrungsergänzungen oder angereicherte Lebensmittel bereits Nährstoffe enthalten (Wechselwirkungen).
- Zulassung und Inhaltsstoffe: NEM unterliegen dem Lebensmittelrecht und müssen nicht dieselben Zulassungsverfahren wie Arzneimittel durchlaufen; informiere dich über mögliche Schadstoffbelastungen oder Allergene.
- Ärztlicher Rat: Besprich die Einnahme bei bestehenden Therapien oder Beschwerden immer mit einem Arzt oder qualifizierten Ernährungsberater.
Warum Nahrungsergänzungsmittel meist unnötig sind
- Verbraucher kaufen oft aus Angst vor Nährstoffmängeln – tatsächlich lassen sich in Industrieländern die meisten Vitamine und Mineralstoffe über eine abwechslungsreiche Ernährung decken. 48 % geben an, Supplemente primär zum Ausgleich von Defiziten zu nehmen, obwohl ein nachgewiesener Mangel die Ausnahme ist.
- Marketingversprechen wie »mehr Energie«, »starkes Immunsystem« oder »klarer Geist« bedienen den Selbstoptimierungstrend. 29 % der Käufer erhoffen sich gesteigerte körperliche Leistungsfähigkeit, obwohl klinische Belege für solche Effekte bei Gesunden fehlen.
- Nahrungsergänzungsmittel unterliegen dem Lebensmittelrecht, nicht der Arzneimittelzulassung. Hersteller müssen keine Wirksamkeitsnachweise erbringen und können gesundheitliche Benefits großflächig behaupten, ohne strenge Studien vorzulegen.
- Die Herstellungskosten reiner Vitamine und Mineralstoffe sind sehr gering. Ein großer Teil des Produktpreises fließt in Werbung, Influencer-Kooperationen und aufwendige Verpackungen – nicht in Forschung oder höhere Qualität.
- Vielfach kommt es zu Überdosierungen, insbesondere bei fettlöslichen Vitaminen (A, D, E, K), die sich im Körper anreichern und schädlich sein können. Ein ärztlich kontrollierter Mangelnachweis fehlt in den meisten Fällen.
- Langfristige, unabhängige Studien zu gesundheitlichen Langzeiteffekten fehlen. Viele Mittel haben nie den Praxistest über mehrere Jahre bestanden, ihre Versprechen bleiben folglich unbelegt.
- Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät: Nährstoffbedarf durch Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Milch und Fisch decken. Pillen ersetzen niemals die Komplexität natürlicher Lebensmittel.
- Supplement-Marken setzen auf Trendprodukte (Superfoods, Algen, exotische Pflanzenextrakte), um jeweils neue Zielgruppen zu erschließen. Dadurch bleibt der Fokus auf Profit statt auf echtem Gesundheitsnutzen.
In Summe dienen Nahrungsergänzungsmittel in den meisten Fällen weniger der Gesundheit als vielmehr dem Umsatzwachstum der Hersteller und Händler.
Genki Albert Absmeier
250 Artikel zu „Gesundheit Nahrung“
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Whitepaper
Mentale Gesundheit: Immer mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen
50 Prozent mehr Arbeitsausfall durch Depressionen als im Vorjahr. Insgesamt 342 Fehltage je 100 Beschäftigte durch psychische Erkrankungen. Beschäftigte in der Kinderbetreuung und der Altenpflege am stärksten betroffen. Depressionen haben im vergangenen Jahr 50 Prozent mehr Fehltage verursacht als 2023. Während sich beim Krankenstand in Deutschland insgesamt eine leichte Entlastung abzeichnet, nimmt der Arbeitsausfall…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Sieben Fakten rund um die Digitalisierung von Ernährung und Landwirtschaft
Grüne Woche – so verändert Technologie Landwirtschaft und Ernährung. 9 von 10 Betrieben produzieren Lebensmittel auch mithilfe digitaler Technologien. Von Agrar-Drohne bis Zuchtmanagement-Software, von technischen Weltneuheiten bis regionalen Spezialitäten – auf der Grünen Woche in Berlin können Besucherinnen und Besucher die neusten Trends in der Agrar-, Garten- und Ernährungsbranche sehen und probieren. Aber…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Lösungen
So digital sind Ernährung und Landwirtschaft heute
5 Fakten, wie Technologie Ernährung und Landwirtschaft verändert. Ersatzprodukte statt Fleisch im Einkaufskorb, automatisierte Erntemaschinen statt Handarbeit auf dem Feld, Online-Bestellung statt Gang in den Supermarkt – die Agrar- und Lebensmittelbranche ist eine der ältesten Branchen der Welt und hat sich gleichzeitig über die Jahrzehnte sehr gewandelt. Auf der Grünen Woche in Berlin konnten…
News | Digitalisierung | Lösungen
Digitale Gesundheitsplattformen unterstützen beim Management chronischer Krankheiten
Chronische Krankheiten sind Berichten zufolge die Ursache für fast 90 Prozent aller Todesfälle und führen zu einem Verlust von etwa 87 Prozent der gesunden Lebensjahre in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren ein exponentieller Anstieg chronischer Krankheiten zu verzeichnen. Herzinfarkt, Bluthochdruck, Arthrose sowie die ambulante Behandlung von Krebs- und chronischen…
News | Trends 2020
Mentale Gesundheit: So verbreitet sind psychische Probleme
Am 10. Oktober ist Welttag der seelischen Gesundheit (World Mental Health Day). Dass psychische Probleme etwas völlig Normales sind, zeigt auch eine Erhebung des Statista Global Consumer Survey. 24 Prozent der etwas mehr als 2.000 Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten eine depressive Phase erlebt zu haben, 14 Prozent litten in diesem Zeitraum…
News | Business
Gesundheitsmanagement: Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter trotz Corona-Krise
Um sie bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, haben deutsche Unternehmen ihre Angestellten zu großen Teilen ins Homeoffice beordert. Eine ebenso plausible wie umsichtige Maßnahme. Doch auch hier lauern gesundheitliche Gefahren, die sich zunächst nur schleichend bemerkbar machen, Wirtschaft und Staat aber langfristig umso teurer zu stehen kommen können. Mediziner warnen derzeit eindringlich vor umfassenden…
News | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Trends 2020 | Trends 2021
Patienten fordern mehr digitale Gesundheitsangebote
Nachfrage nach Video-Sprechstunden ist 2020 stark angestiegen. 6 von 10 Patienten sind offen für Gesundheits-Apps auf Rezept. Fast 50 Prozent würden eine Zweitmeinung bei einer künstlichen Intelligenz einholen. Es dauert nur noch wenige Wochen, dann können Ärzte in Deutschland erstmals Gesundheits-Apps für das Smartphone verschreiben. Anfang 2021 folgt die Einführung der elektronischen Patientenakte, 2022…
News | Healthcare IT | Rechenzentrum | Ausgabe 3-4-2020
Wie Technologie die Zukunft des Gesundheitswesens rapide ändert – Gesunde Technik
Krankheitserkennung, Behandlung und Heilung haben in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht und häufig findet die Arbeit dabei nicht mehr physisch im Labor, sondern virtuell im Rechenzentrum statt.
News | IT-Security | Strategien | Sicherheit made in Germany
Datenstrategie: Voraussetzungen für digitale Gesundheitsinnovationen »Made in Germany« schaffen
In seiner Stellungnahme äußert sich der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) zum derzeitigen Entwurf der Datenstrategie der Bundesregierung. Darin würdigt der Verband die Strategie als wichtige Wegmarke, verweist aber gleichzeitig auf den weiterhin großen Regelungsbedarf bei der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Um am Standort Deutschland die Verfügbarkeit und -bereitstellung von Daten zu erhöhen und datengetriebene…
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2019 | Services | Tipps
Gesundheits-Vorsätze 2019: Viel Wasser trinken, gut schlafen, weniger Zucker und Stress
Eine Auswertung der Präventions-App YAS von 17.928 Nutzern zeigt: 16 % integrierten neue Gewohnheiten nachhaltig (über 4 Wochen hinweg), 15 % meditierten jeden Monat, (6.073 Minuten insgesamt) und 22 % verbesserten ihre Schlafqualität. 13 % erreichten ihre selbst gewählten Ziele zu 100 % und setzten dabei mehrheitlich auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Fazit: »Weniger ist mehr!…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2020
Ernährung: Fleischesser belasten das Klima stärker
Wer Fleisch isst, belastet das Klima stärker als Vegetarier oder Veganer. Die Statista-Grafik zeigt auf Basis einer Auswertung mit Hilfe des CO₂-Rechners des Umweltbundesamts, wie groß die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ernährungsformen ausfallen. Demnach verursachen Fleischesser einen durchschnittlichen CO₂-Ausstoß von 1.730 Kilogramm pro Jahr. Vegetarier kommen hingegen nur auf 1.280 Kilogramm. Am umweltverträglichsten ist eine…
News | Trends Kommunikation | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2019
Der Ruf nach mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen
In der Studie »Connected Healthcare Consumer Report« gaben 6.000 Privatpersonen aus neun Ländern, davon über 500 aus Deutschland über ihre Meinung zum Versorgungssystem, zu Versicherern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen Auskunft [1]. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählt, dass die Branche den Erwartungen der Patienten nicht gerecht wird. Die Hälfte (50 %) der Befragten aus Deutschland findet,…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends 2019
Digitalisierung: Das sind die größten Baustellen der Gesundheitsbranche
Die Gesundheitsbranche hat noch Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das zeigt eine aktuelle Studie des Branchennetzwerks Healthcare Frauen (HCF). Die Bedeutung des Themas ist aber inzwischen in den Köpfen der Verantwortlichen angekommen. Mit der von adesso gesponserten und maßgeblich mitkonzipierten Studie »DIG-IN Digitaler Healthcare Index 2019« der HCF liegen erstmals belastbare Zahlen zur Digitalisierung…
News | Trends Security | Trends 2019 | IT-Security
Cyberbedrohungen im Gesundheitswesen unter der Lupe
Angesichts der vielfältigen Bedrohungsszenarien in Klinikumgebungen ist ein neuer Sicherheitsansatz erforderlich. Die Technologie im Gesundheitswesen ist aktuell gekennzeichnet durch Vernetzung smarter medizinischer Geräte und Digitalisierung von Patientenakten. Der schnelle Ausbau der digitalen Datenumgebung führt gleichzeitig dazu, dass eine enorme Menge an sensiblen Gesundheitsdaten produziert, bewegt und gespeichert wird. Durch die voranschreitende Vernetzung und Digitalisierung wächst…
News | Trends Security | Trends 2019 | IT-Security | Tipps
Datenschutz und Verschlüsselung im Gesundheitswesen siechen vor sich hin
Studie des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) offenbart: Sensible Daten von Patientinnen und Patienten nicht ausreichend geschützt. Um den Datenschutz im Gesundheitswesen ist es schlecht bestellt: Eine neue Studie der GDV zeigt, dass Ärzte sowie Apotheken hierzulande nachlässig im Umgang mit Passwörtern sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele auf Verschlüsselung verzichten – fatal, wenn…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2019
Ernährung und Klimaschutz: Der perfekte Speiseplan, um den Planeten zu retten
Mit der richtigen Ernährung lassen sich Krankheiten verhindern und die Zerstörung des Planeten aufhalten – so zumindest das Ergebnis einer aktuellen Studie von 37 Forscherinnen und Forschern aus 16 Ländern, über die Zeit Online berichtet. Sie entwickelten die sogenannte »planetary health diet«. Elf Millionen durch falsche Ernährung verursachte Tode könnten durch die Diät vermieden werden. Zudem leide der Planet…
News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Trends 2015 | Trends 2017 | Trends 2019 | Marketing | Tipps
Weltgesundheitstag am 7. April: Immer mehr stark Übergewichtige
Die Deutschen sind in den vergangenen Jahren dicker geworden: Galten im Jahr 2005 noch 41,5 Prozent der Frauen und 57,9 Prozent der Männer als übergewichtig, waren es 2017 bereits 43,1 Prozent der Frauen und 62,1 Prozent der Männer. Das teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April mit. Wie die Grafik zeigt, stieg…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2019 | Strategien
Neue Erkenntnisse zum Zusammenhang von Bildung der Eltern und Gesundheit ihrer erwachsenen Kinder
Studien untersuchen Auswirkungen der elterlichen Bildung auf die langfristige Lebenserwartung ihrer Kinder und psychische Gesundheit im Erwachsenenalter. Ziel sollte sein, Gesundheit unabhängiger von Bildung der Eltern zu machen. Quantitativer und qualitativer Ausbau von außerfamilialen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten könnte helfen. Bildung wirkt sich nicht nur im Geldbeutel aus, sondern auch auf die Gesundheit. Das…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Effizienz | Trends 2019 | Infografiken | Lösungen | Strategien
Ernährung und Klimaschutz: Der perfekte Speiseplan, um den Planeten zu retten
Mit der richtigen Ernährung lassen sich Krankheiten verhindern und die Zerstörung des Planeten aufhalten – so zumindest das Ergebnis einer aktuellen Studie von 37 Forscherinnen und Forschern aus 16 Ländern, über die Zeit Online berichtet. Sie entwickelten die sogenannte »planetary health diet«. Elf Millionen durch falsche Ernährung verursachte Tode könnten durch die Diät vermieden werden.…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Trends 2019 | Infografiken | Kommunikation | Marketing | Services
Familie und Gesundheit sind wichtiger als Geld und Sex
Die persönlichen Finanzen spielen für die Deutschen eine wichtige Rolle im Alltag. 67 Prozent der Bundesbürger geben an, häufig oder sehr häufig an Geld und persönliche Finanzen zu denken. Somit steht das Thema auf Platz drei in den Köpfen der Befragten. Im Vergleich wird nur an die Themen Familie (73 Prozent) und Gesundheit (68 Prozent)…