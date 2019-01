Familie und Gesundheit sind wichtiger als Geld und Sex

Die persönlichen Finanzen spielen für die Deutschen eine wichtige Rolle im Alltag. 67 Prozent der Bundesbürger geben an, häufig oder sehr häufig an Geld und persönliche Finanzen zu denken. Somit steht das Thema auf Platz drei in den Köpfen der Befragten. Im Vergleich wird nur an die Themen Familie (73 Prozent) und Gesundheit (68 Prozent) häufiger gedacht. Es folgen die Themen Partnerschaft (59 Prozent) und Ernährung (59 Prozent).

Um einen festen Platz im Alltag der Menschen zu haben, ist es für Banken und Sparkassen in erster Linie wichtig, dass sich diese mit dem Thema Geld und Finanzen befassen. Doch wie viele der im Schnitt 60.000 Gedanken von Deutschen drehen sich um Geld? Das hat YouGov zusammen mit Der Bank Blog in der gemeinsamen Analyse »Regiert Geld die Deutschen?« erfragt. Die für einige überraschende Antwort lautet: Zwei Drittel der Deutschen geben an, häufig oder sehr häufig an Geld und persönliche Finanzen zu denken.

Insgesamt bestehen zwischen Frauen (68 Prozent) und Männern (65 Prozent) nur geringe Unterschiede, wenn es um die Häufigkeit der Gedanken an Geld und Finanzen geht. Allerdings ist es für Männer damit knapp das zweitwichtigste Thema nach Familie (66 Prozent) und vor Gesundheit (61 Prozent), Partnerschaft (60 Prozent) und Freundschaft (53 Prozent). Bei Frauen steht es deutlich an dritter Stelle, hinter Familie (79 Prozent) und Gesundheit (74 Prozent).

Junge Menschen und Kunden von Direktbanken denken besonders häufig ans Geld

Ein Blick in die verschiedenen Altersgruppen zeigt ein differenziertes Bild. Vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren (71 Prozent) denken der Analyse zufolge häufig an Geld und persönliche Finanzen. Menschen zwischen 40 und 49 (61 Prozent) und ab 60 Jahren (65 Prozent) tun dies deutlich seltener.

Die Analyse nach der Hauptbankverbindung der Befragten zeigt weniger große Unterschiede: Demnach denken Kunden von Direktbanken (71 Prozent) und Sparkassen (69 Prozent) etwas häufiger an Geld und Finanzen als Kunden von Genossenschaftsbanken (67 Prozent) und Großbanken (67 Prozent). Bei den Kunden der Sparkassen geben 31 Prozent an, sogar sehr häufig an Geld zu denken.

Geld und Finanzen haben eine große Relevanz im Alltag

»Relevanz lautet für Banken und Sparkassen das Gebot der Stunde. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich Menschen mit dem Themenkreis Geld und Finanzen im Alltag auch wirklich befassen«, sagt Dr. Hansjörg Leichsenring, Herausgeber des Bank Blogs. »Die Umfrage zeigt: Geld und Finanzen sind wichtiger Bestandteil des Alltags der Menschen. Grundsätzlich ist dies eine gute Botschaft für Banken und Sparkassen, vorausgesetzt, sie können passende Lösungen liefern, die zu den Gedanken ihrer Kunden passen.«

»Entgegen mancher Vermutungen ist auch und insbesondere für junge Deutsche das Thema Geld und persönliche Finanzen von Relevanz », so Peter Mannott, Team Manager Custom Research bei YouGov. »Allerdings muss bei der Kundenansprache darauf geachtet werden, dass gerade bei dieser Zielgruppe die Erfahrungshintergründe und emotionalen Assoziationen mit dem Thema unterschiedlich ausfallen und einer differenzierten Beratung und Kommunikation bedarf.«

[1] Die vollständige Analyse zum Thema »Regiert Geld die Deutschen?« kann kostenfrei unter der Angabe von Kontaktdaten hier heruntergeladen werden: www.yougov.de/download/ThemaGeld

Auf Basis des YouGov Omnibus wurden 2.035 Personen ab 18 Jahren vom 18.-20.12.2018 repräsentativ befragt.

Weitere Informationen zur Analyse finden Sie auf Der Bank Blog.

Text: Der Bank Blog / YouGov

