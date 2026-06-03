Dark AI macht Online-Betrug glaubwürdiger und schwerer erkennbar

Künstliche Intelligenz erleichtert längst nicht mehr nur den Alltag, sondern zunehmend auch den digitalen Betrug. In der Cybersicherheitsbranche ist in diesem Zusammenhang immer häufiger von »Dark AI« die Rede – also von KI, die für kriminelle Zwecke entwickelt oder missbraucht wird.
Eine aktuelle Analyse von Panda Security beschreibt, wie diese Entwicklung Betrugsversuche, Phishing-Angriffe, Malware und Deepfakes realistischer, schneller skalierbar und für Verbraucher deutlich schwerer erkennbar macht.
Besonders problematisch ist, dass viele dieser Werkzeuge inzwischen leicht verfügbar sind. Die Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass auf Dark-Web-Marktplätzen und in illegalen KI-Umgebungen Tools kursieren, mit denen auch Täter ohne tiefgehendes Fachwissen überzeugende Angriffe erstellen können.
Dazu zählen personalisierte Phishing-Nachrichten, gefälschte Login-Seiten, geklonte Stimmen, automatisierte Angriffskampagnen und Schadsoftware, die Zugangsdaten ausliest oder Geräte ausspioniert. Für Verbraucher bedeutet das: Gefälschte Inhalte wirken echter, Nachrichten erscheinen glaubwürdiger und Angriffe treten häufiger auf.
Zu den größten Risiken zählen Social Engineering, Voice Cloning, automatisierte Massenangriffe, KI-gestützte Malware und täuschend echte Phishing-Inhalte. So kann Dark AI öffentlich verfügbare Informationen auswerten und daraus Nachrichten erzeugen, die scheinbar von der Bank, dem Arbeitgeber oder sogar von vertrauten Personen stammen.
Auch Stimmen lassen sich bereits mit kurzen Audioausschnitten imitieren, um dringende Anrufe zu inszenieren und Geld, Zugangsdaten oder andere sensible Informationen zu erbeuten. Gleichzeitig können KI-Systeme Schwachstellen auf Tausenden Geräten in kurzer Zeit identifizieren und so das Tempo von Angriffen massiv erhöhen.
Dass KI die Bedrohungslage verändert, hat auch Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager bei Panda Security, bereits öffentlich hervorgehoben. Er beschreibt, dass künstliche Intelligenz die Einstiegshürden für Cyberkriminelle deutlich senkt und Angriffe intelligenter, automatisierter und schwerer sichtbar macht. Damit endet die Zeit schlecht formulierter Spam-Mails nicht nur — sie wird von einer neuen Generation digitaler Täuschung abgelöst, in der gefälschte Webseiten, synthetische Stimmen und hochgradig personalisierte Betrugsversuche zum Alltag werden.
»Künstliche Intelligenz hat die Einstiegshürden für Cyberkriminalität drastisch gesenkt. Was früher technisches Spezialwissen erforderte, lässt sich heute schneller erstellen, leichter skalieren und viel gezielter personalisieren. Genau deshalb ist es für Verbraucher wichtiger denn je, unerwartete Anfragen zu prüfen und die Sicherheit ihrer Konten und Geräte konsequent zu stärken.«
— Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager, Panda Security
Wer sich schützen will, sollte deshalb besonders wachsam auf dringende Nachrichten, ungewöhnliche Aufforderungen und Links in E-Mails oder SMS reagieren. Panda Security empfiehlt, Anfragen immer über einen zweiten Kanal zu verifizieren, Multi-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, starke und einzigartige Passwörter zu nutzen, öffentliche WLAN-Netze bei sensiblen Vorgängen zu meiden und persönliche Informationen online nur sparsam preiszugeben. Je realistischer digitale Täuschung wird, desto wichtiger wird ein gesunder Zweifel im Umgang mit allem, was zu echt wirkt, um wahr zu sein.
KI-Betrug im Netz: Die meisten Nutzer sind leicht(gläubig)e Opfer
Fast die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland fühlt sich zwar in der Lage, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Tatsächlich schaut jedoch kaum jemand genauer hin: Nur eine Minderheit hat schon einmal etwa nach Unstimmigkeiten im Bild gesucht oder die Quelle überprüft (28 beziehungsweise 19 %). Der Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) zeigt, wie hoch das Risiko ist, Opfer digitaler Betrugsmaschen zu werden [1].
BSI-Präsidentin Claudia Plattner:
»KI-generierte Inhalte sind längst im Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Um Risiken und Falschinformationen zu identifizieren, ist es daher unverzichtbar, zu erkennen, welche Inhalte, Beiträge und Darstellungen in der Online-Welt KI-generiert sind. Hier setzt der Verbraucherschutz des BSI an: Wir bieten Orientierung und sensibilisieren dafür, was mit KI möglich ist, wie KI-generierte Inhalte erkannt und welche Maßnahmen ergriffen werden können.«
Dr. Stefanie Hinz, Landespolizeipräsidentin und Vorsitzende des ProPK:
»Eine Straftat, die wir im Polizeialltag aktuell häufig beobachten, ist der sogenannte Cybertrading-Fraud. Dabei versprechen Kriminelle schnelle Gewinne und hohe Rendite beim Online-Trading. Oft erstellen sie hierfür mithilfe von KI Videos, in denen Prominente für lukrative Anlagemöglichkeiten zu werben scheinen. Wer im Internet auf solche Anlagemöglichkeiten stößt, sollte im ersten Schritt überlegen, ob das Angebot überhaupt realistisch ist – oder zu gut, um wahr zu sein.«
Im Cybersicherheitsmonitor hat rund ein Drittel der Befragten noch keine einzige der gängigen Maßnahmen zur Erkennung von KI-generierten Inhalten ergriffen (32 %). Immerhin: 40 Prozent haben schon einmal überlegt, ob eine dargestellte Szene realistisch ist. Nur 28 Prozent haben nach Unstimmigkeiten, etwa fehlerhaften Schatten oder Gliedmaßen, gesucht. 19 Prozent haben zudem die Seriosität der jeweiligen Quelle recherchiert.
Auch das Wissen rund um mögliche Betrugsszenarien ist gering: Nur 38 Prozent halten es für möglich, dass Cyberkriminelle zum Beispiel ein KI-Programm manipulieren, damit dieses sensible Daten weitergibt. Auch dass Kriminelle unsichtbare Anweisungen für KI-Systeme in Dokumente einfügen, halten nur 40 Prozent für denkbar. Tatsächlich sind beide Szenarien technisch möglich.
Verbraucherinnen und Verbraucher finden beim BSI eine Checkliste mit Erkennungszeichen KI-generierter Bilder [2].
Informationen rund um Online-Anlagebetrug stellt das ProPK bereit [3].
Die Kooperationspartner bieten auch eine gemeinsame »Checkliste für den Ernstfall: Betrug beim Onlinebanking« [4].
Auf den Websites von BSI und ProPK finden sich außerdem der Studienbericht zum Fokusthema »Online-Betrug & Künstliche Intelligenz« des Cybersicherheitsmonitors 2026
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Leistungen-und-Kooperationen/Digitaler-Verbraucherschutz/Digitalbarometer/digitalbarometer_node.html
sowie die Ergebnispräsentation
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cymon/
Am 11. Mai 2026 folgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Hauptbefragung, die sich mit der Betroffenheit und dem Schutzverhalten der Bevölkerung beschäftigt. Der Cybersicherheitsmonitor ist ein bereits seit 2019 bestehendes Kooperationsprojekt von BSI und ProPK.
[1] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Leistungen-und-Kooperationen/Digitaler-Verbraucherschutz/Digitalbarometer/digitalbarometer_node.html
[2] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Technologien_sicher_gestalten/Kuenstliche-Intelligenz/KI-Bilderkennung/ki-bilderkennung.html
[3] https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/
[4] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Wegweiser_Checklisten_Flyer/Checkliste_BSI_ProPK_Onlinebanking.pdf?__blob=publicationFile&v=3
1462 Artikel zu „Online Betrug“
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News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
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Onlinebetrug und Cyberkriminalität durch Fraud Awareness bekämpfen
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Onlinebetrug durch Quantencomputer: Unternehmen brauchen Kryptoagilität
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Generation 60+: Doch nicht so anfällig für Online-Betrug wie vermutet?
Aktuelle Umfrage untersucht Shopping-Verhalten und Cyberbedrohungen. Rund um den Black Friday starten die umsatzstärksten Wochen für stationäre Händler und Online-Shops. Es ist auch der Startschuss zur Jagd nach Präsenten für Weihnachten. 84,9 Prozent kaufen ihre Geschenke in diesem Jahr online. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage durch den IT-Sicherheitshersteller ESET [1]. Verglichen mit…
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Top online Casinos im Betrugstest – Wie sicher sind die Casinos ohne deutsche Lizenz?
Seit der Einführung des neuen Glücksspielvertrags im Juli 2021 ist die Suche nach seriösen Casinos ohne deutsche Lizenz und online Casinos ohne Limits erheblich erschwert worden. Somit war es an der Zeit, eine Gruppe von Fachleuten aufzustellen, um alle noch zugänglichen Casinos in Deutschland zu durchleuchten und auf Herz und Nieren zu prüfen. Unser Expertenteam…
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Vorsicht vor KI‑gestützten Betrugsmaschen bei Geldanlagen
Wie Verbraucher Anlagebetrug erkennen und sich wirksam schützen können. Je mehr Druck, Versprechen und emotionale Werbung – desto größer das Risiko. Skepsis, Information und Ruhe sind der beste Schutz. Warum Anlagebetrug immer professioneller wird Immer mehr Menschen investieren ihr Geld online – etwa über Apps, Handelsplattformen oder Kryptowährungen. Das bietet viele Chancen, bringt aber auch neue…
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Agentic Commerce: So verändert KI Online-Shopping
KI gilt für die Mehrheit der Online-Händler als Wettbewerbsfaktor. Whitepaper ordnet KI-Trends im Online-Handel ein und gibt Einblicke in die Praxis. Ob KI-Agenten, die Verfügbarkeiten von Artikeln prüfen, KI-Chatbots, die Fragen zur Lieferung beantworten oder virtuelle Anproben mithilfe von Augmented Reality: KI wird im Online-Handel zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. 61 Prozent der Händler gaben…
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Betrugsmaschen: Steigende Risiken im Vorfeld der Fußball-WM 2026
Neuer Leitfaden unterstützt Finanzinstitute dabei, Menschenhandel und betrugsbezogene Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft zu erkennen und zu stoppen. Millionen von Fans freuen sich darauf, zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu reisen. Auf Ihrer Reise werden Sie Geld ausgeben und online interagieren – an 16 Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko. The Knoble und Feedzai stellen…
Trends 2026 | News | IT-Security | Services | Tipps
FIFA Weltmeisterschaft 2026: Vorsicht Betrug im Zusammenhang mit Fußball
57 % der Deutschen wollen die FIFA Weltmeisterschaft 2026 verfolgen: Betrüger nehmen Fußballfans bereits jetzt ins Visier. Eine neue Umfrage von NordVPN zeigt, dass 9 % der deutschen Internetnutzer in den Jahren 2024 und 2025 mit fußballbezogenem Betrug konfrontiert waren. »Betrug im Zusammenhang mit Fußball funktioniert so gut, weil er auf Emotionen und Dringlichkeit…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
WhatsApp-Betrug breitet sich schneller aus denn je. Allein im Dezember 2025 verschickten Betrüger schätzungsweise 19,2 Milliarden Spam-Nachrichten, was Messenger-Dienste zu einem der effektivsten Werkzeuge für Online-Betrug macht. Von falschen Gewinnen und Identitätsdiebstahl bis hin zu Investment- und Kontoübernahmebetrug ist WhatsApp zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle geworden. Viele dieser Nachrichten wirken auf den ersten…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | IT-Security | Marketing
»Dark Patterns« beim Online-Einkauf: Sich von digitalen Kaufanreizen nicht beeinflussen lassen
Nahezu alle Online-Shopper nehmen sogenannte »Dark Patterns« oder ähnliche Hinweise wahr. 9 von 10 fühlen sich beim Online-Einkauf sicher – online sogar sicherer als offline. Verbraucherschutz im Fokus des Safer Internet Day am 10. Februar: www.bitkom.org/Safer-Internet-Day Das Smartphone gibt es heute ein letztes Mal zum halben Preis, die Sneaker sind nur noch einmal auf…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
News | IT-Security
Welche Sicherheitsrisiken bedrohen Online-Casinos?
Die digitale Glücksspielbranche steht vor enormen Sicherheitsherausforderungen, die sowohl Betreiber mit ihren komplexen Plattformen als auch Spieler mit ihren sensiblen persönlichen Daten und finanziellen Transaktionen in gleichem Maße betreffen. Mit einem prognostizierten weltweiten Marktvolumen von über 90 Milliarden Euro im Jahr 2025 ziehen Online-Casinos, die rund um die Uhr erreichbar sind, nicht nur Glücksspieler, sondern…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security | Tipps
Black Friday 2025: Betrug bei Zahlungen nimmt an Geschwindigkeit und Umfang zu
Während sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die umsatzstärkste Einkaufszeit des Jahres vorbereiten, nimmt der Betrug im Zahlungsverkehr rasant an Geschwindigkeit und Umfang zu. Neue Daten von Zentralbanken sowie aus der aktuellen Studie von Signicat zum Identitätsbetrug zeigen: Die starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) hat zwar das Kartenbetrugsrisiko innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) deutlich reduziert,…
News | E-Commerce | IT-Security | Services | Tipps
Black-Friday-Analyse: Digitaler Betrug im Namen von Ikea, Kaufland, Media Markt, Amazon und Temu
53 Prozent des weltweiten Black-Friday-Spams sind bösartig. Deutschland ist hinter den USA Zielland Nummer zwei der weltweiten Kampagnen. Die Saison für betrügerische Lockangebote dauert bis Januar. Eine Analyse des weltweiten Verkehrs von Spam-Nachrichten vom 1. Oktober bis 10. November 2025 durch Bitdefender hat gezeigt, dass Black-Friday-Scams schon seit geraumer Zeit Saison haben [1]. 53…
News | Trends 2025 | Trends Security | Infografiken | IT-Security
Malware, Betrug, Scams und Datendiebstahl: Massive Sicherheitslücken
Cybersicherheitsverhalten, KI-Bedenken und Risiken von Verbrauchern weltweit. 14 Prozent der Befragten fielen im letzten Jahr digitalem Betrug zum Opfer. Soziale Medien überholen E-Mail als bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher. Die neue 2025 Consumer Cybersecurity Survey von Bitdefender gibt Einblicke in zentrale Verhaltensweisen, Praktiken und Bedenken im Bereich der…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
So schützen Sie Ihr Geld beim Onlinebanking
Sparen findet nicht nur am Bankschalter statt: Viele Menschen nutzen auch Onlinebanking und mobile Banking-Apps, um ihre Finanzen zu verwalten. Etwa jede zehnte Person, die im Vorjahr von Cyberkriminalität betroffen war, erlebte jedoch Betrug beim Onlinebanking (11 %). Wer sein Geld online verwaltet, sollte seine digitale Sicherheit daher genauso ernstnehmen wie die Wahl seiner Bank.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Süßes oder Scam – Halloween ist eine Zeit für saisonalen Internetbetrug
Deutschland auf Rang Zwei als Zielland für Spambetrug. Fünf Prozent des Spams stammen aus Deutschland. 63 Prozent des Spams mit Halloween-Bezug sind bösartig und beabsichtigen, Malware zu implementieren oder Zugangsdaten oder Geld zu stehlen. Die Bitdefender Labs haben anhand ihrer Telemetrie in der Zeit vom 15. September bis zum 15. Oktober einen globalen Anstieg von…
News | Trends 2025 | Trends Security | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security
Jeder Vierte in Deutschland bereits Opfer von digitalem Betrug
Digitale Sicherheit ist längst kein Randthema mehr – sie bildet die Grundlage für Vertrauen, schützt die finanzielle Stabilität und bewahrt die persönliche Identität. Die neue Ping Identity Consumer Survey 2025 macht deutlich, wie groß die Belastung durch digitale Betrugsversuche in Deutschland ist. Bereits ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande wurde Opfer von Betrug, Scam…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Tipps
KI-Betrug mit Deepfakes um 500 % gestiegen
KI-Betrug mit Deepfakes hat 2025 um 500 % zugenommen. Das geht aus dem neuesten Bericht der Forex-Broker-Experten von BrokerChooser hervor [1]. Die Experten analysierten Betrugsprotokolle, um zu berechnen, wie oft das Abbild verschiedener Prominenter verwendet wurde, um gefälschte Nachrichten über Deepfakes und andere KI-Medien zu erstellen. Sie sammelten auch Daten über den Anstieg von Vorfällen…
News | IT-Security | Tipps
Finanzielle Verluste durch Deepfake-Betrug
Der Bericht von Surfshark zeigt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fast viermal so viele Deepfake-Vorfälle gab (insgesamt 580) wie im gesamten Jahr 2024 – und dass allein in diesem Zeitraum Verluste von 410 Millionen US-Dollar durch Deepfake-Betrug entstanden sind. Insgesamt belaufen sich die Verluste durch betrügerisch eingesetzte Deepfake-Technologie seit 2019 auf…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | IT-Security | Tipps
Deutschland (leider) auf Platz 4: Betrügerische Finanzanzeigen bei Meta
Allein in Deutschland gingen im Jahr 2024 267 Milliarden Euro durch Cyberkriminalität verloren. Anlagebetrug in sozialen Medien hat in den letzten drei Jahren dramatisch zugenommen. Instagram und Facebook sind die am häufigsten gemeldeten Plattformen, während TikTok und Linkedin mit den höchsten finanziellen Verlusten pro Opfer im Durchschnitt in Verbindung gebracht werden [1] [2]. Aber wo…
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Deutsche verlieren 10,6 Milliarden Euro durch Betrug in zwölf Monaten
Laut dem aktuellen »State of Scams in Germany – 2025 Report« der Global Anti-Scam Alliance (GASA), der mit Unterstützung von BioCatch, einem Anbieter für die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität, entstanden ist, haben deutsche Verbraucher allein in den letzten zwölf Monaten 10,6 Milliarden Euro an Betrüger verloren. Das geht aus der für den Report durchgeführten…
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Blind gegen Betrug: Trotz 59 % mehr Angriffen bleiben europäische Unternehmen zuversichtlich
Diskrepanz zwischen zunehmendem Betrug und dem Vertrauen europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen stehen einer zunehmend aggressiven Betrugslandschaft gegenüber: Jede fünfte Transaktion wird als betrügerisch eingestuft – mit geschätzten Auswirkungen auf rund 22 % des Jahresumsatzes. Trotzdem zeigen sich 74 % der Unternehmen zuversichtlich, sich effektiv schützen zu können – obwohl nur 45 % tatsächlich die Auswirkungen…
News | Trends 2025 | E-Commerce | Effizienz | Trends Services | Nachhaltigkeit | Services
Zwei Drittel achten bei Online-Bestellung auf den Umweltschutz
69 Prozent bündeln Lieferungen. 3 von 10 versuchen, eher vor Ort im Geschäft als online zu kaufen. Plastik reduzieren, weniger fliegen, Öko-Strom beziehen – kleinere Umstellungen können auf Verbraucher- wie Unternehmensseite dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Aber wie sieht das im Handel aus? Welche Maßnahmen erwarten deutsche Online-Shopper von den Unternehmen, bei denen…